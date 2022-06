L’oroscopo di oggi venerdì 10 giugno 2022, previsioni segno per segno: Cancro e Capricorno molto pensierosi L’oroscopo di oggi, venerdì 10 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna si trova nel segno della Bilancia. Questo significa che si proverà a mettere un po’ di diplomazia in un subbuglio di pensieri e di emozioni.

L'oroscopo di oggi, venerdì 10 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: proprio come vi ho già raccontato ieri, c'è una certa tensione, soprattutto nei sentimenti. Venere è congiunta a Urano, mentre Mercurio è profondo e anche un po' paranoico. Insomma leggerezza addio!

Con la Luna nel segno della Bilancia possiamo sperare in un po' di diplomazia, anche solo nell'espressione. Il segno fortunato di oggi è il Toro, mentre il segno sfortunato è la Bilancia stessa, troppo carica di pensieri.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

I colpi di fortuna sono proprio dietro l'angolo, grazie a Giove. Come la recente scoperta di un relitto nei mari della Colombia con tanto di forzieri pieni di monete d’oro. Con grande probabilità potresti trovare anche tu un tesoro sotterrato in giardino. Acquista subito un metal detector.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: gli antichi ti definirebbero Eros, il Dio alato con i dardi pronti a far innamorare tutti.

Lavoro: ormai hai proprio carta bianca su tutto, più per la fortuna di Giove che per le tue reali capacità.

Salute: oggi sei proprio super affidabile, con quella stazza da bodyguard delle super star!

Il consiglio del giorno: consulta subito la guida online delle spiagge e calette nascoste della Sardegna, sono dei veri tesori per pochi.

Voto 7 e mezzo

Toro

La scienza ha dimostrato che le parole possono ferire più di qualsiasi schiaffo, ma tu questo lo sai già da tempo. E infatti con Venere e Mercurio proprio nel tuo segno sei propenso all’empatia, alla gentilezza e alla fiducia nel prossimo. Ti bastano dolci parole e abbracci per convincere anche il vigile più integerrimo a toglierti la multa per divieto di sosta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è davvero impossibile non amarti profondamente con Venere a favore: che oltre che bello ti rende davvero magico.

Lavoro: oggi sei proprio un bravo motivatore, quelli che sanno proprio come utilizzare la famosa tecnica del bastone e della carota. Le tue però sono indicazioni chiare e decise, arricchite dalla tua famosa tagliatella al ragù.

Salute: non hai neppure un pelo fuori posto, anzi sei stilosissimo, tanto da essere un vero trend setter alla fiera Pitti di Firenze.

Il consiglio del giorno: alla design week bisogna presentarsi con un certo stile, e tu sei prontissimo a farti bello con un bel tailleurino super alla moda che sarà in perfetta armonia con le varie istallazioni. Pronto ad uscire?

Voto 8 –

Gemelli

Siete un po’ troppo irruenti a causa di Marte e dovreste moderare tutta questa forza. Il rischio è che un semplice fallo possa diventare un grave incidente proprio come è successo alla Nation League. Sarebbe meglio non rischiare la vostra promettente carriera per un eccesso di zelo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete dei veri bad boys pronti a conquiste e lasciando sul campo una serie infinita di vittime.

Lavoro: per fortuna che oggi inizia il week end così almeno vi vedremo accendere il computer ma unicamente per controllare che il vostro treno sia effettivamente in orario.

Salute: nonostante le vostre caotiche nottate non avrete alcun problema ad alzarvi presto la mattina per il vostro allenamento funzionale con il Personal trainer. Siete proprio inarrestabili.

Il consiglio del giorno: dovreste perdervi nella quiete zen dei boschi toscani con itinerari ispirati a Dante. Un vero toccasana per riequilibrare mente e corpo con un pizzico di cultura.

Voto 7 –

Cancro

Se pensi di poterti rilassare perché è finita la scuola e dormire finalmente fino a tardi, ti ricordo che a breve ci sono gli esami di maturità. Con Marte e Giove in quadratura, le gioie della vita non puoi proprio godertele. Dovrai aspettare ancora un po’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei in dubbio costante se preferisci le coccole sul divano o rotolarti tra le lenzuola, continuando così resterai solo sulla sedia del tinello.

Lavoro: oggi per mantenere una certa distanza hai deciso di dare a tutti del ‘Lei’, anche se i tuoi colleghi ti conoscono da più di vent’anni e sei il padrino dei loro figli.

Salute: anche i tuoi sogni sono agitati e pieni di domande esistenziali. Sei alla disperata ricerca dell’equilibrio perfetto che, ahimé, non esiste.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il nuovo film di Luca e Paolo :’Il giorno più’ bello’. Così per un paio di orette puoi dimenticarti di tutti i fastidi e ridere serenamente.

Voto 6 –

Leone

Credi di poter fare tutto quello che vuoi grazie a Giove, purtroppo Saturno contro di ricorda che bisogna saper chiedere il permesso. Come per il nuovo film di Maverick dove gli eredi del pilota che ha ispirato il film chiedono a gran voce i diritti d’autore a Tom Cruise. Questa è una lezione che devi proprio imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua rubrica del telefono si è affollata di tutte le tue conquiste dell’ultimo periodo ma fatichi a collegare il nome registrato con la persona. Si prevedono brutte figure all’orizzonte.

Lavoro: oggi non sei per nulla sul pezzo. Anzi di dimentichi proprio tutto e non ti presenti neanche alla riunione che hai organizzato tu nel tuo ufficio.

Salute: ti mostri sempre con passo sicuro e deciso anche se non sai assolutamente dove stai andando.

Il consiglio del giorno: visto che sei un po’ smemorato, la borraccia Smart che ti ricorda quanta acqua da bere al giorno è l’ideale per questa torrida stagione.

Voto 6

Vergine

Sei tutta ‘peace and love’ e, nonostante tu abbia Mercurio a favore, proprio non ti capaciti dello scontro tra Cina e Usa, al momento verbale, sulle isole del pacifico. Quando pensi ai mari del sud tu partiresti subito per andare a spalmarti sulle spiagge scoperte da James Cook e godertele in totale beatitudine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei proprio lanciata mia cara, e come la prima fetta di torta dopo una lunga dieta, te la divori in un sol boccone.

Lavoro: sai mettere tutti a proprio agio, anche se non sono ben preparati come dovrebbero. Ci penserai tu a mettere tutto a posto e dare pure una bella pettinata.

Salute: piaci proprio da impazzire, anche se con il casual ti presenti in t-shirt bianca e jeans, fai sempre un gran figurone.

Il consiglio del giorno: prepara il tuo beauty con i prodotti di bellezza mini da tenere sempre pronto nel tuo trolley per i prossimi weekendini fuori porta. Ti basterà aggiungere un paio di costumi e due parei e sei subito pronta a partire.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Per la tua stanchezza cronica, a causa di Marte in opposizione, ho la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’hogo bed, il letto di Cristiano Ronaldo, da quaranta mila euro, che pare possa far ringiovanire di ben quindici anni utilizzandolo tutti i giorni. Peccato che con le tue finanze prosciugate da Giove non puoi proprio permettertelo, neanche se lo acquistassi a rate.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi hai proprio voglia di startene per i fatti tuoi, e non hai alcuna intenzione di lanciarti in improbabili incontri perché sei troppo stanca.

Lavoro: avresti bisogno di quella botta di fortuna per risolvere bellamente le ultime scocciature. Dubito che con Giove in opposizione tu possa ottenerla.

Salute: finalmente è arrivato il weekend, e tu potrai godertelo spaparanzata sul divano con il ventilatore come tuo unico compagno.

Il consiglio del giorno: finalmente è entrato in vigore il caricatore universale, così con un unico cavo puoi caricare tutti i tuoi device. Un vero risparmio di tempo, materiali e soprattutto di denaro.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Ormai ti è proprio partita la brocca, come ai gestori dei lidi di Napoli che hanno perquisito tutti i clienti alla ricerca di cibo e bevande per essere certi dell’incasso delle consumazioni. Mercurio e Venere in opposizione hanno spianato empatia, educazione e spirito di accoglienza.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei troppo concentrato a vedere tutto quello che sta andando storto per accorgerti se per caso qualcuno si sta coraggiosamente avvicinando.

Lavoro: andare in ufficio è come mettersi il cappotto di lana quando fuori ci sono trenta gradi. Assurdo ed insopportabile.

Salute: la tua voglia di tenere il broncio è cosi radicata che neppure i video dei baby Koala riescono più a rilassarti in un timido sorriso.

Il consiglio del giorno: per i poco attenti come te, pullulano in rete tutorial per preparare la borsa da mare perfetta. Non avrai più scuse per fregare la protezione solare al tuo vicino di asciugamano.

Voto 5 +

Sagittario

Sei così in forma grazie a Marte che potresti scendere sul ring e sfidare Elisabetta Canalis a Kickboxing alla ‘The Night of Kick and Punch’. Anche con i favori degli astri battere super Eli non sarà così facile. Dovrai proprio impegnarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo obiettivo è godere a più non posso dalla tavola da letto per poi ruzzolare allegramente sul materasso.

Lavoro: sei proprio un tuttologo, pronto a spiegare qualsiasi cosa meglio di Wikipedia sai sconfinare dal concime per le piante fino alla teoria quantistica dell’entanglement.

Salute: attraversare il lago a nuoto per te è un buon allenamento giornaliero per continuare poi con i canonici, per te, dodicimila passi.

Il consiglio del giorno: per mettere in mostra le tue gambe belle muscolose sono tornati tra i vari trend di stagione gli short di jeans. Se ne fossi sfornito, puoi sempre tagliare un tuo vecchio paio di blue jeans.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Buono e comprensivo al pari di Re Harald di Novergia che dà il suo benestare alla figlia cinquantenne Märtha Loise a sposare il suo amato sciamano. Gli influssi benefici di Venere e Marte hanno proprio smussato i tuoi angoli da tradizionalista dispotico. Infatti la tua nuova regola di vita è: ‘Amor omnia vincit’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei tutto un fiorire di abbracci e dolcezze che non neghi neppure ai tuoi nemici giurati di un tempo.

Lavoro: come i felini hai ritratto i tuoi artigli per far sentire solo le tue morbide zampe. Bisogna però ricordarsi che sotto quel pelo le tue unghie affilate sono sempre pronte a scattare.

Salute: se decidessi di optare per lo Smart working per girarti come una cotoletta fino a tardi sotto le lenzuola sta pur certo che nessuno troverebbe qualche cosa da ridire. Neppure la tua coscienza.

Il consiglio del giorno: per i matrimoni e serate mondane, il trucco perfetto è oro! Ideale sulla pelle dorata dal sole.

Voto 6 +

Acquario

Ormai ti è quasi impossibile controllare tutta la tua irruenza, causata da Marte, perché vuoi solo divertirti senza pensare alle conseguenze. Come i turisti americani che hanno scambiato la scalinata di Trinità dei Monti per un parco giochi scagliando i monopattini sui gradini e causando vari danni. Un bel ripassino su come ci si comporta è proprio indispensabile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi non hai alcuna pazienza per preliminari e chiacchiere inutili. Tu sei solo pronto ad incontri nelle dark room.

Lavoro: non è possibile avere una sana e costruttiva conversazione con te, perché il tuo livello di attenzione non supera i trenta secondi, dopo di che ti giri e passi subito al prossimo argomento.

Salute: il tuo contapassi è on fire, e ormai suona e lampeggia all’impazzata per dirti unicamente di fermati.

Il consiglio del giorno: leggere subito il libro ‘La Resilienza’ che non riguarda solo il corpo, ma è sopratutto un esercizio per la mente e aumenta anche la concentrazione.

Voto 6 –

Pesci

La storia della coppia sessantenne che ha appena avuto un bimbo, vi ha fatto proprio sognare. Non tanto per l’età decisamente over di madre e padre ma per il fatto che l’amore non ha proprio alcun confine. Venere è in piena esaltazione e voi con lei siete i veri innamorati dello zodiaco.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete sempre una buona parola per tutti, proprio come l’astrologa, e di certo sarete ricompensati con una super ondata di amore.

Lavoro: vi assicurate che la connessione sia ottima, che le mail inizino con un allegro buongiorno e che ci sia sempre un caffé extra per l’ultimo arrivato. Pensate proprio a tutto e a tutti.

Salute: l’amore e vi ha reso i più buoni e generosi e bellissimi, altro che trattamento d’urto pre estate.

Il consiglio del giorno: acquistate subito il biglietto per partecipare alla ’Repubblica delle Idee’ dove la vostra fame di curiosità e di discorsi intelligenti verrà subito placata.

Voto 7 +