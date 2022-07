L’oroscopo di oggi venerdì 1 luglio 2022: Ariete e Capricorno fiutano la fregatura L’oroscopo di oggi, venerdì 1 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: la quadratura tra Marte e Plutone indica un momento di insicurezza, di tensione. Oggi abbiamo l’impressione che tutti attorno remino contro di noi. Vietato farsi prendere dal panico!

L'oroscopo di oggi, venerdì 1 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: Marte è perfettamente quadrato a Plutone a 27 gradi del Capricorno. Questo aspetto indica un momento in cui le insicurezze possono prendere il sopravvento sulla nostra determinazione e influenzare le nostre decisioni.

Attenzione agli scandali a livello sociale e politico. Con la Luna in Leone oggi il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato è il Toro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Adori partecipare a feste e celebrazioni di cui ti senti l’anima indiscussa. Anche Chris Martin deve essere sotto l’influenza della meravigliosa e generosissima Venere, tanto da dedicare una canzone a una coppia di sposini appena incontrata in un pub. Essere buoni e generosi ti fa sentire un vero super eroe dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi il tuo sex appeal non perde neanche un colpo, puoi andarne davvero molto fiero!

Lavoro: avresti potuto anche non presentarti in ufficio perché puoi tranquillamente permetterti di lavorare da bordo piscina. I risultati sono comunque assicurati.

Salute: il tuo sorriso è una vera garanzia che ti accompagna dal caffè la mattina fino all’amaro dopo cena.

Il consiglio del giorno: vista la tua voglia di atti eroici, guarda la terza stagione della serie The Umbrella Academy e come i fratelli Hargreeves provano ogni volta a salvare il mondo da un’imminente Catastrofe. L’amore anche qui è la chiave ore risolvere tutti i problemi.

Voto 8 +

Toro

Le stai provando proprio tutte per sentirti più bello e per attirare l’attenzione che brami più che mai, proprio a causa della Luna in quadratura. Se pensi anche tu, come la Regina Elisabetta, di cambiare pettinatura con un nuovo taglio strategico, attento a quello che chiedi al tuo parrucchiere. Dietro alle scelte della regina c’è un team di consulenti pazzesco, mentre tu hai solo qualche rivista con i tagli di stagione e non è detto che donino alla forma del tuo viso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi fai di tutto per ottenere qualche dolce bacio. Occhio che fare lo ‘zerbino’ non sempre funziona.

Lavoro: per perdere tempo hai già riordinato la tua scrivania almeno tre volte, offerto un paio di giri di caffè ai colleghi e non sai assolutamente come tirare fino alle 6 di questo pomeriggio. Probabilmente opterai per una bella pennichella.

Salute: procrastinare i pagamenti delle bollette ti causa solamente ansia, quando invece tu vorresti sentire il brivido del proibito. Prova con qualche cosa d’altro.

Il consiglio del giorno: per capire quale taglio sia per te il più idoneo puoi provare l’app Style my Hair e scegliere subito la frangetta alla Jane Birkin che è un vero must di stagione. Per le forbici aspetta la tua parrucchiera di fiducia.

Voto 6 +

Gemelli

Attenzione a voler sempre strafare, perché anche se avete Giove favorevole non è detto che riesca a prevenire qualsiasi danno. Potreste proprio fare la fine del figlio più piccolo di Ben Affleck che, mentre il papà sta scegliendo un'auto da affittare, tra Maserati e Porches ovviamente, lui sale su una Lamborghini gialla e causa un malaugurato e costosissimo tamponamento. Non so se ho reso l’idea…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la conquista non è assolutamente un problema perché vi bastano poche frasi ammiccanti e il vostro sorriso malandrino e il gioco è fatto.

Lavoro: amate relazionarvi con la gente e siete dei venditori nati, potreste addirittura far tornare in voga le vecchie e polverose enciclopedie nonostante ormai viaggiamo nell’era dove con un solo click possiamo avere la risposta a qualsiasi domanda ci venga in mente.

Salute: sempre impegnati in party mondani dove risplendete da veri protagonisti.

Il consiglio del giorno: quest’anno si celebrano i sessant’anni della Costa Azzurra, da non perdere assolutamente i party per scatenarvi con i vip sul dance floor del Billionaire.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Ti senti perseguitato dalla nuvoletta della sfiga… e come darti torto con Giove in quadratura?! Infatti il progetto per il rifacimento dei balconi del tuo vecchio condominio non potrà più usufruire delle agevolazioni del super bonus perché, a causa di una vostra vicina un po’ troppo zelante che si è opposta al progetto, avete perso così tanto tempo in chiacchiere che la vostra richiesta non è mai stata inviata e ora il Governo ha stoppato tutto. Sei già disperato al pensiero di dover mettere mano al tuo portafogli.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: torni ad essere molto selettivo e se per caso volessi concederti prima, chiedi curriculum, referenze e certificato vaccinale.

Lavoro: devi rassegnarti al fatto che sei la persona migliore con cui confidarsi, anche se a te i piagnistei e le insofferenze dei colleghi proprio non interessano.

Salute: hai di fronte un lungo week end dove potrai riposarti stando nel letto tutto il giorno a gozzovigliare e dormire. UN programma perfetto.

Il consiglio del giorno: invece di pensare ad interventi di restauro potresti fare come Chiara Ferragni che ha messo in vendita la sua ‘casetta’ di Los Angeles su Facebook. Ovviamente tu dovresti fare foto accattivanti o probabilmente offrirla a un prezzo stracciato.

Voto 5 e mezzo

Leone

Preparati ad incontrare per strada dei tuoi fans che provano a imitare i tuoi look pazzeschi. Non pensare però che possano rubarti la scena. L’effetto è come il remake francese del film ‘Quo Vado’ che non può assolutamente replicare la genialità del mitico Checco Zalone. Ricorda sempre che hai i favori di Giove, Mercurio e Venere che sai sfruttare in modo assolutamente unico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la fila di ammiratori continua ad allungarsi ma tu consideri unicamente quelli pronti a impegnarsi seriamente e che si presentano con un piccolo cadeau brillante.

Lavoro: senza il tuo supporto l’ufficio si blocca perché tu sei l’unico capace di ottenere un risultato assicurato anche con il cliente più difficile.

Salute: hai il fisic du rôle per apparire sulle copertine patinate. Preparati per essere immortalato su un set stile vera star di Hollywood.

Il consiglio del giorno: non perdere l’occasione di essere uno dei primi a poter godere del volo diretto tra Italia e Australia. Questa nuova tratta ti permette di arrivare nella terra dei canguri in una ventina di ore… un po’ lungo ma ne vale la pena!

Voto 8 E mezzo

Vergine

Attenta a credere a tutto quello che ti viene detto e riportarlo senza aspettare una seconda conferma perché hai sempre Mercurio contro. Anche la Rai è incappata in questo superficiale entusiasmo dichiarando che CR7 giocherà la prossima stagione nella squadra della Roma e scivolando maldestramente in una bufala colossale. Devi stare sempre bella abbottonata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vorresti tanto studiarlo e capirlo nei minimi dettagli ma ahimé non è possibile prenderne un pezzettino da mettere sotto al microscopio.

Lavoro: anche se ascoltassi la barzelletta più divertente del mondo tu ti metteresti a ridere dopo circa un quarto d’ora. I tuoi tempi di reazione sono davvero biblici.

Salute: stanca e irritata da piccole imperfezioni. Eviti felicemente lo specchio per non dover notare l’ennesima rughetta apparsa sul contorno occhi.

Il consiglio del giorno: attenta a dare in giro i dati della tua carta di credito in siti di dubbia provenienza perché rischi che venga facilmente clonata. Dovrai rinunciare per un po’ al tanto adorato shopping on line.

Voto 5 –

Bilancia

Ora che hai i favori di Venere sei alla ricerca della perfezione e potresti appassionarti ai frutti ultra costosi venduti nei supermercati giapponesi. Il prodotto più desiderato, da veri invasati di food porn, è la ciliegia Aomari Heartbeat, venduta a circa trecento euro al pezzo. Si tratta di una varietà pregiatissima con standard di colore e dimensioni davvero severissimi. Il massimo per te con quel Saturno che ti chiede sempre di puntare non plus ultra.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: torna a splendere con risate, chiacchiere e buon sesso. Non ti sembra vero.

Lavoro: torni ad essere l’ago della bilancia, quello che indica se c’è il giusto equilibrio.

Salute: bella e soprattutto sorridente pronta a divertirti agli aperitivi sulla spiaggia in totale armonia.

Il consiglio del giorno: la bellezza la naturale pare sia ormai un vero trend per tutte le celbrities. Puoi abbandonare tranquillamente i tuoi ombretti glitterati e optare unicamente per un po’ di mascara e un filo di rossetto color pesca.

Voto 7

Scorpione

Anche se hai calcolato qualsiasi probabilità di successo delle tue vacanze estive grazie ai favori di Mercurio, tieni ben presente che parecchie compagnie aeree stanno cancellando i voli dei prossimi due mesi. Per non rischiare qualche spiacevole sorpresa ricorda che la tua bella casa in montagna è un’ottima opzione B. Ma sono certa che oltre a quella hai già studiato un piano C e D, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: meno sexy ma decisamente più emozionante, punti sulla qualità invece della quantità.

Lavoro: come i mercati della borsa che non si fermano mai, o quasi, anche tu sei propenso a mercanteggiare in qualsiasi occasione, anche sul conto dell’aperitivo per farti offrire un paio di drink gratis.

Salute: grande simpatia condita con grazie e bellezza. Praticamente sei più figo di Virginia Raffaele.

Il consiglio del giorno: se non l’ai ancora inserita tra le tue varie opzioni di vacanza potresti considerare come meta Scopello un meraviglioso borgo marinaro con annessa tonnara vicino a Palermo. Un posto davvero magico!

Voto: 7 +

Sagittario

Bisognerebbe avvisare i malintenzionati che, se per caso ti dovessero scegliere come possibile vittima, si troveranno di fronte a un super forzuto, grazie a Marte, dal quale dovranno loro stessi scappare. Come è successo di recente a Livorno dove una donna mette a ko uno scippatore a suon di colpi di arti marziali. Meglio non provocarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo hai ormai relegato a puro sesso fisico e non è detto che così possa piacere a tutti.

Lavoro: sei ancora relegato alla triste nomea del tontolone ma solo per qualche giorno ancora, per risalire in cattedra con il grande stupore di tutti.

Salute: il corpo è il tuo tempio che celebri e curi come un vero monaco zen. Ma solo quello.

Il consiglio del giorno: se per te l’amore passa dai muscoli scalpitanti, da un recente studio pare che l’organo che lo regoli sia l’intestino. Quindi appena senti qualche movimento di pancia invece di pensare subito al bagno considera anche la persona con cui stai al momento parlando. Un indizio in più per te che sei un vero tontolone in materia.

Voto 6

Capricorno

Le hai provate proprio tutte per metterti al centro dell’attenzione ma, con la quadratura di Giove, non è assolutamente possibile. Anche se raggiugnessi un ottimo risultato potresti finire proprio come Berettini costretto a rinunciare a Wimbledon perché risultato positivo al Covid. Arrabbiarti con tutti non ti servirà davvero a nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non hai molta voglia di sprecare le tue scarse energie per amoreggiare, anche se ti assicuro che potrebbe sollevare un pochino il tuo amino da vero ‘pesantone’.

Lavoro: ti lamenti per tutto, del rumore dell’aria condizionata, della connessione troppo lenta e dei tuoi colleghi troppo rimorsi. Non ti va bene proprio nulla.

Salute: anche se restassi solo senza nessuno nel raggio di chilometri tu comunque ti senti infastidito e pronto alla discussione. Con chi? Non si è ancora capito bene.

Il consiglio del giorno: per le auto elettriche è in commercio il wall box portatile, perfetto per chi come te pretende di fare Milano-Napoli e non vuole trascorrere ore agli autogrill. Informati dove acquistarlo subito.

Voto 4 e mezzo

Acquario

Sei un esempio virtuoso che tutti vogliono seguire perché, con gli astri che ti illuminano, e in particolare Venere e Mercurio, tutti sono pronti ad ascoltare e dare credito alle tue buone iniziative. Potresti ricreare il sistema di differenziazione dei rifiuti del villaggio Komikatsu in Giappone, che pare abbia totalmente risolto il problema dei rifiuti con un semplicissimo principio di collaborazione. Prendi subito appuntamento con il sindaco Gualtieri per mettere in campo questo metodo e salvare la capitale invasa da bottigliette d’acqua e coppette di gelato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un vero amore pronto a coccole, buon sesso e chiacchiere divertenti. Bravo perché te la stai proprio godendo.

Lavoro: sorridente e preso bene in qualsiasi situazione anche se ti appioppassero una riunione in tarda serata tu comunque la interpreti come un un’ottima occasione per stare ancora insieme ai tuoi cari colleghi.

Salute: ti prepari a un week end di festeggiamenti forsennati perché l’estate arriva una sola volta all’anno, quindi è obbligo godersela alla grande.

Il consiglio del giorno: lo so che non hai bisogno di essere ancora più popolare ma se cerchi qualche consiglio trendy puoi trovarli nei Festival di musica che dilagano quest’estate in tutta Europa e a cui tu ovviamente partecipi come special guest.

Voto 9

Pesci

Se da una parte il vostro cuoricino si è perso nei meandri di indecisione e dubbi a causa di Venere e Mercurio in quadratura, per capire chi vi piace veramente dovreste affidarvi all’olfatto. Pare infatti che ci avviciniamo a persone che hanno un’odore per noi inconsapevolmente attraente o familiare. Invece di prendere subito in mano il libro di Proust ‘Alla ricerca del tempo perduto’ per capire l’effetto madelaine, io se fossi in voi farei un bel lavaggio nasale per andare subito alla ricerca dell’anima ‘olfattiva’ gemella.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sentite soli e incompresi, vi assicuro che il novanta percento è dato dal fatto che vi fate un po’ troppe para.

Lavoro: oggi è venerdì e questa vi sembra un’ottima scusa per non presentarvi in ufficio. Tanto non avreste comunque qualgliato un granché.

Salute: siete così svogliati che declinate qualsiasi invito. Preferite di gran lunga restare comodamente a casa avvolti dalla vostra copertina di Linus.

Il consiglio del giorno: invece di rintanarvi in casa e passare ore con il nuovo gioco della Nintendo Return to Monkey Island, dovreste cogliere quell’invito da parte dei vostri amici per un bel aperitivo. Forza, cosa state aspettando?

Voto 5 +