L’oroscopo di oggi mercoledì 9 febbraio 2022: Capricorno e Gemelli hanno la lingua lunga L’oroscopo di oggi mercoledì 9 febbraio 2022, vede la Luna in Gemelli che aumenta la voglia di chiacchierare, sbaragliare, scioccare e divertire. Se avete voglia di calma e silenzio avete sbagliato oroscopo! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi Marte, in Capricorno, è perfettamente trigono ad Urano mentre la Luna entra in Gemelli e Mercurio si trova vicinissimo a Plutone. Anche qui sarebbe bene stare molto ma molto attenti a quello che diciamo perché è questione di un attimo esprimerci in modalità un po' troppo (e irrimediabilmente) tranchant.

La Luna in Gemelli di oggi vivacizza ancor di più un cielo in cui giù la voglia di esprimerci, chiacchierare, dire la nostra anche quando non fosse richiesta è davvero molto forte. La timidezza oggi non apparterrà al genere umano e i segni di terra ne beneficeranno, come vi anticipavo nelle previsioni astrali della settimana! Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che si sfrega le mani per la voglia di accogliere di nuovo Mercurio mentre il segno sfortunato di oggi è il Toro che s intristisce quando viene frainteso.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Anche se solo per un paio di giorni torni in gran spolvero grazie alla Luna a favore come i bobbisti su ghiaccio jamaicani che tornano alle Olimpiadi di Pechino dopo l’exploit del 1988. Così porteranno un po’ di jamming e spirito rastafa a questi giochi invernali decisamente poco allegri. Sei pronto a fare il tifo sfrenato con parrucca alla Bob Marley?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: loquace, fantasioso e provolone meglio del bartender il venerdì sera.

Lavoro: excell è un vero incubo ma saprai ben sfruttare il tuo stagista per arricchirlo con grafici ed animazioni per fare un gran figurone con il capo.

Salute: allo sport preferisci sicuramente una bella bevuta in compagnia così festeggi il tuo ritrovato buonumore.

Il consiglio del giorno: goditi questo inframezzo settimanale come l’anticipo del venerdì sera.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il cielo di oggi sempre a favore ti invoglia a grandi festeggiamenti come Elisabetta seconda che celebra in questi giorni il compleanno dei settant’anni di regno. Chissà se la sovrana più longeva di sempre ci stupirà con una delle sue immancabili mise monocolore che tanto ti piacciono e a cui probabilmente da sempre si ispira la nostra Chiara nazionale?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: potresti dare lezioni tu a Chiara nazionale con questa venere a favorissimo!

Lavoro: la tua agenda in questi giorni è piena di appuntamenti, ma unicamente per andare nel tuo beauty Centre di fiducia. Hai un assoluto bisogno di rilassarti e farti bello da morire.

Salute: curatissimo ed abbinato meglio delle mise che si vedranno a breve alle settimane della moda.

Il consiglio del giorno:le aziende, grandi e piccole sono come delle famiglie dove i colleghi diventano migliori amici e spesso qualche cosa di più e se hai ancora qualche scrupolo a fare il passo avanti con la bella ragazza del secondo piano, questo è il momento giusto per dichiararti apertamente.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

È un vero piacere per gli occhi e per le orecchie vedervi sorridenti e simpatici come non mai. Abbiamo tutti una gran voglia di ridere e scherzare grazie alla vostra ritrovata verve. Anche Papa Francesco domenica sera ha ricordato a tutti che l’umorismo e le risate sono una vera medicina e con questa Luna splendente vorrete subito applicare i consigli del santo padre. Spero non vogliate subito esordire con la barzelletta di Pierino che parla a San Pietro da veri birbantelli.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sfoggiate un sorriso davvero malandrino perché avete dei progetti mica male con questo sex appeal ristrovato.

Lavoro: state facendo spazio, non per idee e progetti ma pensate piu ad una scrivania nuova per far sedere vicino il vostro adorato Mercurio che breve torna ad essere il vostro fido consigliere.

Salute: oggi sei in vena di mondanità. Un buon drink con gli amici è quello che ci vuole.

Il consiglio del giorno:svegliarsi la mattina con una sonora risata è il vero booster di cui tutti abbiamo un gran bisogno. Per i più malmostosi c’è il programma Deejay 6 tu dove le risate non mancano mai.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Gli astri non ti danno tregua e tu Cancretto hai deciso di cercare un modo per schivare i vari intoppi. Forse sei così concentrato a trovare il modo di tagliare la corda che potresti anche tu dimenticare la stufa accesa o la macchina con le quattro frecce inserite. Quindi attentissimo che se la fortuna è cieca ricorda che la sfiga invece ci vede benissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la continua calma piatta ti fa sentire come un naufrago in mezzo al mare che continua ad andare alla deriva. I venti alisei dell’amore torneranno, non temere.

Lavoro: hai davvero voglia di mollare tutto ed aprire un bel chiringuito su un isola caraibica. Sai che non è un’idea da buttar via, anzi, mi aggrego anche io!

Salute: rigido e scoordinato appena ti muovi cigoli come le ante del vecchio armadio della prozia.

Il consiglio del giorno: a volte per evitare una situazione i finisce per creare piu danni, per cui fermo ed impara la canzone ‘Positivo’ di giovanotti che per un attimo ti tira su meglio di un poket coffee.

Voto 4 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sarà questa Luna propizia o il colpo di coda prima che Mercurio arrivi in opposizione ma oggi stupisci tutti con un exploit di buon umore e positività. Proprio come la squadra nostrana di curling alle Olimpiadi di Pechino che trionfa in questo sport prettamente nordico. Sarà stato ‘l’allenamento’ con pattine e scopetta per raccogliere le briciole a cui tutti siamo stati sottoposti durante l’infanzia dalle nonne maniache del pavimento di marmo super lucido?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: da oggi inizia una serie fortunata di eventi grazie alla Luna, che da respingerti e non volerti vedere neanche dipinto su un muro si tramuta dell’innamoratissima ed appiccicosissima fidanzatina del liceo.

Lavoro: ti senti come agli esami all’università quando arrivi totalmente impreparato e speri nella bontà dell’assistente per un diciotto politico. Non ti andrà cosi bene!

Salute: ti stai domandando a cosa ti servano tutti quei bei muscoloni perché trasportare la cassa d’acqua fino a casa ti sembra un missione impossibile.

Il consiglio del giorno: dovresti guardare l’elenco delle discipline alle olimpiadi, si sa mai che tra quattro anni e con un cielo a favore anche tu possa sognare una partecipazione ai giochi. Non si sa mai…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sarà questa Luna che mette in panchina la tua dolcezza e ti rende dispotica come una mogliettina che spedisce di corsa il compagno a comprare di il latte per la colazione… del giorno dopo. E se il maritino tornasse a casa con una super vincita alla lotteria proprio come è successo nel Maryland?? Come la vedresti? Occhio a fare ancora l’acidella…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’unica cosa che potrà mai fare questa Luna in opposizione è spettinarti un po’ ma ti basterà qualche colpo di spazzola per ritornare più splendente di prima.

Lavoro: visto che per i prossimi mesi è già tutto programmato al dettaglio ti prendi una giornata di meritata pausa da dedicare allo shopping sfrenato perché nelle vetrine si vede già la collezione primavera-estate.

Salute: cosi in forma che sarà il tuo Personal trainer a chiamarti per dirti che ti vede volentieri tra qualche settimana perché sei in splendida forma.

Il consiglio del giorno:va bene che hai sempre ragione e sei bella da togliere il fiato ma non fare troppo la perfettina.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

A causa di questo cielo decisamente avverso, sei allergica a tutto e dovresti andare in giro con una scatola intera di antistaminico dentro la borsetta. Dire che non sopporti nulla è riduttivo e sono certa che alla notizia che ad oggi esistano ancora dei club esclusivi di soli uomini di alto lignaggio fa uscire dalla tua bocca parole indicibili. Eh sì, in effetti all’alba dell’era dell’Aquario queste vecchie, polverose ed antiquate lobbie ricordano tanto lo scheletro del tirannosauro al museo di storia Naturale di New York.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti scrolli quel broncio ormai stampato con un timido è dolcissimo sorriso e diventi subito più bella.

Lavoro: l’evento per tutti in ufficio sarà il tuo ritrovato buonumore.

Salute: il tuo miglior amico resta per oggi il cocktail di integratori la mattina appena veglia.

Il consiglio del giorno: certe vecchie abitudini sono difficili da sradicare eppure senza neanche rendercene conto scompariranno come i dinosauri.

Voto 4 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei rimasto per diversi giorni a bocca asciutta mio caro Scorpione nonostante l’abbondanza di pianeti a tuo favore ma il malumore e il mal di testa della Luna si allentano un pochino, ma solo per poco. Anche il fiume Po a causa della scarsità di piogge è in secca ai livelli dei mesi estivi. Ti resta solo da provare qualche antico rito celtico o la danza della pioggia per risollevare un po’ la situazione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: brividi lungo tutta la tua schiena sei ipersensibile anche solo agli sguardi ammiccanti.

Lavoro: goditi questi ultimi lampi di genio perché a breve Mercurio ed il tuo immancabile intuito ti salutano come gli amici che partono in vacanza.

Salute: Marte di da lo sprint decisivo mettendoti le ali ai piedi come Marcel Jacobs ai Mondiali di Atletica.

Il consiglio del giorno: sfrutta questi ultimi giorni di Mercurio per studiare tutti i libri di strategia e tecniche amorose che tieni li sul comodino, vedrai che a breve ti daranno utilissime.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Da quando hai sentito che l’Australia e la Nuova Zelanda hanno riaperto le frontiere sei in preda al wunderlust ma la Luna in opposizione secca ti obbliga a restare ancora a terra: devi attende un po’ per spiccare il volo. Ti vedo già girare per la casa e cambiare la disposizione di tutti i mobili e soprammobili per dare un senso di novità al tuo nido. Magari finalmente appenderai tutti i quadri che hai acquistato d’impulso durante il tuo ultimo viaggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti ritiri in un monastero a meditare e a far riposare le tue emozioni.

Lavoro: hai bisogno dei tuoi spazi ed una giornata a casa a prenderti cura del tuo nido è quello che ci vuole. Il lavoro oggi può attendere.

Salute: chi ha detto che i lavori domestici non siano faticosi si vede che non li ha mai fatti. Così oggi unisci l’utile al dilettevole e anticipi tutte le pulizie di primavera.

Il consiglio del giorno: imparare a prendersi cura della propria casa per te è un arte da apprendere in preparazione al prossimo entusiasmante viaggio.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Come i grandi milionari anche tu grazie al totale favore degli astri puoi dedicarti a progetti filantropici. Anche una coppia fiorentina ha deciso di prodigarsi a favore della cultura e regala duecentocinquanta biglietti ‘sospesi’ per i giovani che vogliono andare a teatro. Quando uno è bravo e ha le possibilità può fare questo e molto, molto di più. Ti ho messo per caso un po’ d’ansia da prestazione?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei imbattibile con Venere che continua ad illuminarti come Elisa sul parco dell’Ariston.

Lavoro: tra i vari nomignoli che ti hanno dato quello che preferisci è Re Mida che con un tocco sa trasformare tutto in oro.

Salute: instancabile anche dopo un viaggio intercontinentale a cui segue un trasloco per finire con una bella serata di gala tu sei sempre sorridente.

Il consiglio del giorno: sei investito dal ruolo di dover dare il buon esempio e non sempre è facile ma tranquillo perché dovrai sopportare questo ritmo ancora per poco.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

So che sei un amante dei cortei e delle lotte per la libertà e ti vedrei benissimo a manifestare insieme ai trucker Canadesi che chiedono a gran voce di poter più liberamente attraversare il confine con gli Usa. Ma in questo periodo di pandemia bisogna valutare bene quali siano effettivamente le tematiche importanti per cui lottare e tu, che non hai ancora Mercurio a favore, non sei nella posizione per poter emettere alcun giudizio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i sentimenti ti mettono in crisi peggio del crollo di Facebook in borsa per Mark Zuckerberg.

Lavoro: creare un ambiente armonico e collaborativo in ufficio è la tua missione. Chissà cosa penseranno i tuoi colleghi quando a breve ti trasformerai in un irritante stakanovista.

Salute: bacche noci sono la dieta perfetta per il tuo mood da santone zen. Senza grande sforzo hai una linea da far invidia.

Il consiglio del giorno: ti scaldi come un fuoco appena senti parlare di diritti per la libertà e dopo due anni di costrizioni sei pronto ad immolarti per qualsiasi causa. Sono cerca che con l’apertura delle discoteche e la revoca dell’obbligo delle mascherine all’aperto si calmeranno i tuoi bollenti spiriti.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete straordinari e grazie a Giove vi espandete sempre di più alla ricerca di nuovi mondi. Anche negli Stati Uniti ad Harvard è stato lanciato il programma Galileo per studiare i fenomeni aerei non identificati e osservare i cieli alla ricerca di veicoli alieni. Pesciolini miei finalmente potete condividere il vostro sogno segreto di incontrare gli extraterrestri addirittura con gli studiosi della più importante università al mondo. E dire che i vostri amici e parenti vi hanno sempre preso per matti, ora invece si dovranno ricredere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ispirati da Venere a comporre poemi che vanno oltre alla banale rima cuore con amore. C’è molto di più miei cari e voi lo sapete benissimo.

Lavoro: siete vincitori in tutte le care creative e non a cui partevipate praticamente la fortuna non solo vi bacia ma vi limona duro.

Salute: la medicina perfetta è la combo amici e bottiglie da stappare da prendere almeno due volte al giorno.

Il consiglio del giorno: da ET ad Incontri ravvicinati del terzo tipo farete una maratona di film che parlano di incontri con gli alieni. Mi raccomando ricordatevi di mandare un caro ringraziamento a quel genio di Spielberg.

Voto 9