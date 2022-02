L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 febbraio 2022: Vergine e Capricorno ancora sulla cresta dell’onda Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 7 domenica 13 febbraio 2022 i pianeti veloci (Mercurio, Venere e Marte) continueranno ad essere nel segno zodiacale del Capricorno mentre, la bella notizia, è che Mercurio ricomincerà a muoversi di moto diretto e quindi saremo molto più consapevoli e concentrati in tutte le attività intellettuali. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno.

L'oroscopo settimanale che va da lunedì 7 a domenica 13 febbraio 2022 troverà ancora molti pianeti stanziati, fermi fermi, nel segno del Capricorno. Mentre Mercurio è ritornato a muoversi di moto diretto, Venere e Marte sembrano prendersi a braccetto e proseguire vicini vicini. Chiaramente tutto questo giocherà a favore dei segni di terra che mostreranno uno sconosciuto sentimentalismo.

Oroscopo settimanale 7 – 13 febbraio: le previsioni segno per segno

Cancro, Bilancia e Ariete invece si troveranno di nuovo di fronte ad una settimana in cui tutto sembra girare per il verso sbagliato e, anche se oramai dovrebbero esserci almeno un po' abituati, valuteranno davvero l'ipotesi di ricorrere ad una fattucchiera togli malocchio! Non serve, ve lo garantisco…

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non so bene che cosa tu ti possa aspettare da questa settimana caro Ariete né che cosa possa aspettarmi io da te. In tutti i casi spero davvero di non farti arrabbiare e di non avere necessità di chiederti un favore a tutti i costi. Che poi, con tutti questi pianeti che ti guardano di traverso, potrebbe essere anche difficile incrociarti per strada perché, se a mali estremi estremi rimedi, potresti optare per startene chiuso in casa come un orso bruno che ha capito non essere ancora tempo di uscire dalla sua tana.

Voto 5 scarso ma fai il bravo, ancora un po'…

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Grazie a Venere ancora a favore hai voglia di bellezza tutto attorno a te e anche in te, sia dentro che fuori. Per questo non perderai tempo e ti dedicherai a beauty routine che nemmeno Rihanna per non farsi venire le smagliature da gravidanza ma anche a ravvivare il guardaroba con delle sessioni di shopping da far invidia a Carry di Sex and the City anche nella sua versione agè. Il problema del conto corrente che si svuota lo affronterai più avanti, per ora grazie a Giove a favore non te ne vuoi proprio occupare.

Voto 10 soprattutto perché eviti i pensieri spinosi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dato che questo è l'anno nel quale ti dedicherai a fare bilanci seriosi sulla tua vita tanto da far impallidire un contabile, potresti iniziare a portarti avanti e temperare tutte le matite che trovi in casa perché, appena Mercurio ritornerà a favore, investirai molti weekend nell'organizzare il tuo futuro più prossimo. Ovviamente, dato che è Saturno che ti rende così manageriale nella gestione dei tuoi progetti, direi che hai di fronte a te più di una settimana in cui raccogliere dati, opinioni e mettere nero su bianco i prossimi passi. Zittirai volentieri chi cercherà di distrarti.

Voto 8 per la seriosità.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo so, caro Cancretto, questo periodo (e anche questo tuo oroscopo) sembra un po' come il giorno della marmotta nel film di Harold Remis, che si ripete sempre uguale a se stesso. Eppure ti assicuro che i pianeti si muovono ma sembrano amare particolarmente il segno che ti dà più fastidio. Quindi tu, ogni mattina, anche davanti allo specchio, ci provi con tutte le tue forze a sorridere ma nel giro di pochi minuti arriva una notizia che ti fa girare le scatole. Di nuovo. Il bello però è che non ti perdi d'animo e che chi ti sta intorno ha un sacco di pazienza e attende che tu ritorni ad essere quell'adorabile orsacchiotto che ricordano.

Voto 5 + per la sopportazione.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai un po' come la sensazione di trovarti su di una pista da ballo con tutti attorno a te che aspettano che tu faccia la prima mossa e, soprattutto, vogliono vedere che cosa sai fare. Un po' di ansia da prestazione c'è, per carità, ma sai anche benissimo che puoi contare sulle tue forze e, soprattutto, che questo è il momento di agire. Nessuno ti dà una mano ma nessuno parte nemmeno con il desiderio di crearti problemi. Così anche i pianeti non faranno proprio il tifo per te ma non ti creeranno nemmeno dei percorsi ad ostacoli. Hai tutto il tempo di vedertela col tuo Saturno contro…

Voto 6 + per l'ansia da prestazione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quanto ti piace leggere il tuo oroscopo in queste settimane, cara Vergine! Non ti pare vero che tutta questa vagonata di fortuna sia capitata proprio addosso a te e proprio nell'anno nel quale Giove in opposizione sembrava poter creare qualche problema alla tua già scarsa vitalità. Quindi tutto l'amore che sta arrivando e che continuerà ad arrivare anche in questa settimana, come si suol dire, lo prenderai come oro colato… Il bello è che tu resti saggia anche quando hai solamente per la testa l'amore e la palette di trucchi glitterati quindi ti stai già portando avanti con scorte di autostima per i momenti peggiori.

Voto 9 per la saggezza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua pazienza è davvero arrivata al limite, l'hai già detto varie volte ma questa settimana credi proprio di non potercela fare a sopportare chiunque sia scortese, non sufficientemente informato sui fatti, polemico o anche solamente vestito male. Sarebbe meglio se andassi in giro come in una bolla che ti tenga riparo dalla possibilità di perdere le staffe ad ogni passo. Chi vive con te continua a chiedersi se abbia fatto qualcosa di sbagliato per provocare questo pessimissimo umore e, soprattutto, ti riempirà di attenzioni che spesso avranno l'effetto di renderti ancora più nervosa.

Voto 4 perché sei proprio difficile.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se tieni duro nei due giorni in cui avrai la Luna storta, lunedì e martedì, per il resto della settimana potrai continuare a sentirti meravigliosamente al centro dell'attenzione come il barman che fa roteare gli shaker in aria dietro al bancone del bar. Il bello è che tutte queste attenzioni te le meriti proprio dato che il tuo charme, sia fisico che intellettuale, è davvero irresistibile come quello di tutte le signore che hanno accompagnato Amadeus a Sanremo messe insieme. Se ciascuna di loro aveva una qualità per la quale spiccava, tu le hai davvero tutte. Dovresti addirittura condurre tu il prossimo festival di Sanremo…

Voto 8 per l'ambizione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tieniti pronto a dire tutto quello che pensi non appena Mercurio rimetterà piede nel segno dell'Acquario e quindi a tuo favore. Nel frattempo accumula baci, coccole, qualche chiletto che saprai smaltire non appena ne avrai l'occasione ma anche opinioni, idee e progetti. Insomma questo è proprio il momento in cui semini, te ne stai lì nel tuo orticello a curare tutto quello che ti appartiene, con amore, che siano i rapporti sociali, gli amori o le prospettive di business.

Voto 7 per l'orticello.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tutto questo sentirti dire che sei un figo da paura ti sta piacendo parecchio e, in effetti, ti ci senti. La tua caratteristica capacità di prendere delle decisioni in assoluta autonomia e soprattutto di portarle avanti senza alcun dubbio si fa sentire ancora di più in questi giorni in cui tutti i pianeti ti applaudono anche soltanto se ti lavi i denti senza far cadere nemmeno un po' di dentifricio sul pigiama. È vero che, ogni tanto, potresti risentire un pochino del bisogno di normalità, di noia e di insicurezza addirittura… Stai tranquillo che la pacchia non dura per sempre.

Voto 9 per goderti il qui ed ora.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Avrai ancora questa settimana di tempo per concentrarti sui pensieri che sono molto meno concreti e molto più immaginari, spirituali, intimi e qualche volta malinconici. Il bello è che ti renderai conto di quanto questi pensieri, pur non portandoti ad un immediato successo e realizzazione, sono immensamente importanti per la tua crescita personale. In amore invece il partner adorerà tutta questa dolcezza e questo e dedicarti ai suoi bisogni, anche se non sempre li capisci davvero.

Voto 8 per l'empatia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Hai solamente voglia di goderti l'amore in tutte le sue forme e, diciamocelo, alcune delle forme le inventerai tu dato che di fantasia non te ne mancherà di certo e soprattutto che la voglia di esprimere i tuoi sentimenti non potrà essere contenuta. Sentirai di voler giocare, ridere, ballare e gridare a squarciagola tutto quello che provi. I freni inibitori saranno totalmente staccati ma tu non ne sentirai per nulla la mancanza.

Voto 10 e basta.