L’oroscopo di oggi mercoledì 8 giugno 2022, previsioni segno per segno: Gemelli e Sagittario con la lacrima facile L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: attenzione a quando la Luna in Vergine si opporrà a Nettuno in Pesci. Si tratta di un momento di malinconia e senso di solitudine. Vi vedrò con la lacrima facile.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: la Luna si trova ancora per buona parte della giornata nel segno della Vergine. Dato che sta percorrendo gli ultimi gradi in questo segno zodiacale, si troverà anche in opposizione a Nettuno, che è invece a 25 gradi nel segno dei Pesci.

Questo aspetto indica un momento di confusione e malinconia. Con la Luna in Vergine di oggi il segno fortunato sarà il Toro e il segno sfortunato il Sagittario!

Ariete

Proprio grazie ai buoni influssi di Marte e Giove sei il LeBron James dello zodiaco: non solo fortissimo campione del basket ma anche fortunato business man. In entrambi i campi riesci a fare sempre canestro.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei infiammabile come l’alcool cento per cento, ma solo per quanto riguarda le passioni eh!

Lavoro: sei davvero il segno giusto a cui affidare i lavori importanti, quelli che tu porti sicuramente in trionfo, come Artù con la spada Excalibur.

Salute: procedi sempre di gran carriera, ma per una volta invece di sgasare, imposti la velocità automatica che rispetta addirittura i limiti.

Il consiglio del giorno: Elton John ha dichiarato che quello di quest’anno sarà il suo ultimo live in Italia. Corri subito ad acquistare il biglietto per non perderti the Rocket Man!

Voto 8 –

Toro

Sei quasi più dolce di JLo che agli MTV Award ringrazia il suo amato Ben Afflek per il supporto quotidiano e gli dice di aspettarla per cena. Venere oltre a renderti bello e super innamorato, ti ha stampato direttamente due cuoricini al posto degli occhi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un vero poeta romantico che esalta le qualità dei sentimenti e del partner. Dopo anche solo mezzo verso è impossibile resisterti.

Lavoro: vorremo tutti un collega come te: scaltro, giusto e imparziale, che sa fare critiche costruttive ben accettate anche dai permalosi più accaniti.

Salute: sei davvero raggiante grazie a Venere, e ne sei pure consapevole: puoi illuminare tutti con i tuoi smaglianti sorrisi.

Il consiglio del giorno: la Valle D’Aosta pare sia la regione con i bambini più felici d’Italia. Potresti fare una prova e trasferirti con tutta la tua adorata famiglia allargata per tutto il periodo estivo.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Siete davvero scoppiettanti ed energici come il vulcano Etna che in questi giorni è in piena eruzione. Infatti Marte vi rende davvero euforici e travolgenti senza l’inconveniente di torrenti di lava e lapilli incandescenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se da fuori sembrate belli e impossibili voi in realtà siete molto accessibili e stupirete facendo proprio la prima mossa.

Lavoro: siete un po’ persi a guardare l’infinito o molto più probabilmente state solamente pianificando la vostra prossima vacanza. Siete più ‘basici’ di quello che si pensa.

Salute: attivissimi e pieni di entusiasmo anche in palestra seguite tutti i corsi possibili dallo yoga di prima mattina, allo spinning delle diciannove.

Il consiglio del giorno: pare che per restare in forma non sia necessario fare i famosi diecimila passi, basta molto di meno e ovviamente rinunciare a qualche gelato il pomeriggio.

Voto 7

Cancro

Se stai pensando di optare per il trend delle vacanze improvvisate ti consiglio di evitare, a causa dell’opposizione di Giove. Il rischio è di finire in qualche bettola e sentirti ronzare in testa quella vecchia pubblicità con lo sfottò sul turista fai da te. "Ahi ahi ahi".

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi sei particolarmente pirandelliano, e appena tutto sembra andar bene, vram! ti accorgi che il tuo partner ha un orecchio leggermente più in alto dell’altro. Breaking news: ce l’abbiamo tutti mio caro!

Lavoro: odi assolutamente essere interrotto, perché quando parli hai davvero qualche cosa di importante da dire. Il rischio è che lo sventurato venga fisicamente defenestrato anche dal secondo piano. Con lo stupore di tutti.

Salute: meglio lasciarti stare oggi, perché neanche Venere a favore riesce a darti una bella pettinata. Hai davvero un nervo per capello.

Il consiglio del giorno: per le serate all’aperto ricordati sempre lo spray anti zanzare, così da evitare spiacevoli nottate a grattarti o a tenere lontano dalle orecchie un ronzio fastidioso.

Voto 6 e mezzo

Leone

Mercurio in quadratura non te ne lascia passare neanche una, e rischi di fare come Giulia De Lellis e confondere lo stretto del Bosforo con un fiume. Prima di fare qualsiasi tipo di dichiarazione, geografica (ma anche di altri campi) controlla sempre su Google, che è meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti affascina più la conquista che i rapporti duraturi, infatti dopo tutto il fuoco della passione, ti stufi subito.

Lavoro: sei troppo impaziente, tanto da sottovalutare anche le buone occasioni di Giove, che come i treni passano e poi non tornano. Pulisci un po’ quelle orecchie incrostate di orgoglio. Salute: sei veramente carichissimo e lo si vede dallo slancio acrobatico con cui ti alzi dal letto. Le mezze misure per te non esistono.

Il consiglio del giorno: se ormai hai provato tutti i trattamenti anti Agent, per eliminare le rughe di espressione sulla fronte puoi sempre optare per una bella frangetta, pare sia il nuovo taglio di stagione.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei come la signora della Domenica, Mara Venier, che salutando lo studio e gli spettatori durante l’ultima puntata della stagione si è teneramente commossa. Venere ti ha trasformata in una dolcissima mamma super accudente con la lacrima facile, da abbracciare forte forte quando la si saluta prima di partire per l’università.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti abbandoni finalmente ai piaceri, anche a quelli che fino a qualche tempo fa ritenevi sconci. Venere fa proprio miracoli.

Lavoro: oggi sei prodiga di buoni consigli, come quelli dell’adorata maestra alle elementari per aiutare tutti anche i più somarelli a imparare a leggere e scrivere.

Salute: sei proprio una meraviglia, quindi mettiti subito giù da gara e osa con quel vestito che tieni da parte per le buone occasioni.

Il consiglio del giorno: i nuovi play mobil sono in materiali sostenibili, un’ottima idea regalo per i tuoi nipotini e per avere un occhio di riguardo sull’ambiente.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Hai letto che la prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale è quotato 250.000 euro. Con Giove in opposizione di certo la copia che hai impolverata sulla libreria è come minimo la quinta ristampa, e al massimo puoi donarla alla biblioteca del tuo quartiere. I colpi di fortuna non sono proprio al tua specialità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti senti come un principessa incazzata che ormai si è liberata da sola dalla torre del drago. L’amore si è perso nei meandri della foresta, inutile aspettarlo ancora.

Lavoro: oggi sei facilmente irritabile, e ogni tuo sorriso è praticamente come quello di Anne Hataway che interpreta la strega superiore del film ‘Le Streghe’, con denti e lingua affilatissimi.

Salute: neanche con otto ore filate di sonno ti svegli riposata. Per te ci vorrebbe proprio una maratona che parte dal lunedì per finire la domenica. Una settimana no stop.

Il consiglio del giorno: il libro Wabi-Sabi per riscoprire la bellezza nell’imperfezione sembra fare proprio al caso tuo, e per risvegliare un po’ quel tuo cuoricino immerso in un sonno profondo.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Provi un misto di rancore, tristezza e forte senso di ingiustizia e vorresti gettare tutto quello che hai in casa dalla finestra come ha fatto una signora di Carrara. Non credo che con questo tuo sfogo da diva isterica tu possa cambiare il fatto che Mercurio e Venere siano ancora in opposizione secca. Ti tocca aspettare e mettere a posto tutto il caos che hai combinato.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è come un esperimento di cucina mal riuscito tipo la pizza con l’ananas che è vero che può piacere a qualcuno ma assolutamente non a te.

Lavoro: oggi ti lamenti per tutto, dalla stampante senza fogli alla connessione troppo lenta che ti fa perdere minuti preziosissimi, non te ne va bene proprio una.

Salute: per la tua scarsa forma fisica che ormai è più simile a un palloncino che a una clessidra puoi tranquillamente dare la colpa a Venere. Con lei in opposizione sentirsi in forma è impossibile, devi fartene ahimè una ragione.

Il consiglio del giorno: ti puoi sempre consolare con un buon gelato, quest’anno trovi anche la versione del cornetto Pan di Stelle. Solo per veri golosoni.

Voto 5 –

Sagittario

Sei un po’ geloso del piccolo Alberto, bimbo pianista osannato e celebrato come il nuovo Mozart. Tu vuoi essere sempre il più bravo e soprattutto il più capace e di sicuro sfrutterai i favori e la determinazione di Marte per farti subito notare. L’importate è che tu sia mosso da una grande e inesauribile passione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti godi questo momento di grande splendore dove ti basta un breve cenno per finire subito dietro l’angolo ad amoreggiare.

Lavoro: sei un vero maestro e ti piace moltissimo farne sfoggio, sei praticamente Alberto Angela e a ogni domanda tu rispondi con una spiegazione dall’origine dell’universo fino ai giorni nostri.

Salute: sei davvero super dinamico e saltelli da un aperitivo del fuori salone all’altro per non perderti neanche un brindisi con amici e futuri designer di grido.

Il consiglio del giorno: oltre agli eventi del salone del mobile, a Milano c’è anche l’Ocean Week con un bel calendario di eventi. Da tenere in considerazione se proprio per cinque minuti non sapessi cosa fare.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei propenso a simpatici siparietti tipo quello della Regina Elisabetta con l’orsetto Puddington durante i festeggiamenti del Giubileo. Da quando Venere ti ha spogliato di tutta la tua austera determinazione sei proprio tutto da abbracciare e strapazzare come il celebre orsacchiotto di pezza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più dolce di un cucciolo di panda che si rotola tra i bamboo e li divora come se non ci fosse un domani. Sei tutto abbracci e godersela. Bravo!

Lavoro: per una volta pare che tu abbia messo da parte il tuo senso del dovere, complice la Luna e ti trovi per la prima volta a giocare a solitario sul computer dell’ufficio.

Salute: te la vuoi proprio prendere con calma d’altronde per essere bello da impazzire anche se hai Venere a favore ci vogliono comunque dei tempi tecnici.

Il consiglio del giorno: per il tuo giro vita in continua lievitazione trovi i consigli di Franco Berlino e Roberto Longo con le sedici regole per perdere peso e vivere a lungo. Puoi iniziare almeno con una rapida lettura.

Voto 6 –

Acquario

A parte la tua grande forza, tutte le tue abitudini che sfoggi con gran piacere sono solo stravaganti. Dovresti fare come Nadal e lasciarti solo osannare per i tuoi successi sportivi. A pochi o a nessuno interessa se non sai guidare o ti piace bere l’acqua di mare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non ti vuoi assolutamente perdere in chiacchiere e convenevoli, o giù subito i pantaloni oppure arrivederci alla prossima.

Lavoro: oggi sei stufo delle infinite riunioni e call per prendere la più banale decisione. Tu hai bisogno di movimento e pathos, come nei film di azione, dove parti in quarta subito dopo il ‘ciak si gira’.

Salute: c’è un po’ troppo impeto e giri come a vuoto alla ricerca di qualche magra soddisfazione. Dovremmo attaccarti a una dinamo, così almeno ti renderesti utile illuminando gratuitamente tutto il palazzo.

Il consiglio del giorno: consulta il calendario dei Pride sparsi per tutta Italia per trovare sempre festa, gioia di vivere e partecipare a eventi dove puoi essere felicemente te stesso.

Voto 6 +

Pesci

Siete davvero incuriositi dall’ invenzione del computer quantistico, ma probabilmente ancor di più dal suo nuovo processore super veloce. Per poterne carpire tutti i segreti non vi bastano i favori di Mercurio, vi ci vuole come minimo una laurea in ingegneria e un dottorato in meccanica quantistica.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è la cosa più preziosa che c’è al mondo e voi avete capito benissimo l’importanza di questo sentimento, che è la forza che muove il mondo e le alte stelle.

Lavoro: siete su ogni progetto come quelle figure jolly che sanno mettere a posto davvero tutto in qualsiasi situazione dalla stesura del progetto fino alla realizzazione.

Salute: siete capaci di prendervi cura di tutti e si sa che più amore si dà più lo si riceve. Siete in un vero tripudio di gioia.

Il consiglio del giorno: tornano i vestiti freschi larghi a fiorellini per un perfetto stile boho chic per affrontare la torrida estate dalle metropoli alla spiaggia.

Voto 7