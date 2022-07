L’oroscopo di oggi mercoledì 6 luglio 2022: Cancro e Gemelli vivono di intuizioni L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: la Luna si trova nel segno della Bilancia, noto per non amare le decisioni. A guidarci sarà l’intuito, il sesto senso che non vuole sentire ragioni!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 6 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Marte e Mercurio, che hanno appena cambiato di segno, sono in sestile, cioè in armonia. Le decisioni quindi vengono prese ascoltando l'intuito ma senza titubare. Ottimo!

Questa Luna in Bilancia di oggi crea scompiglio perché sta opposta a Giove e quadrata a Mercurio. Il segno fortunato sarà i Gemelli ma il segno sfortunato sarà l'Ariete che perde un po' della sua sicurezza.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ora che Marte non è più nel tuo segno e Mercurio è in quadratura ti senti proprio in un ambiente inospitale. Ma se alcuni orsi polari si sono adattati a vivere senza il ghiaccio marino, tu puoi fare altrettanto anche perché, con il pianeta dell’amore che continua a favoriti, il mondo per te è ancora un luogo meraviglioso.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non lamentarti subito se non ti senti più tutto un bollore. Hai l’opportunità di goderti tutto ugualmente ma con un ritmo più rilassato ma altrettanto gustoso.

Lavoro: meglio che tu faccia un bel passo indietro, perché le figuracce sono proprio all’ordine del giorno.

Salute: il posto perfetto per te è startene sdraiato sotto all’ombrellone a dormicchiare. Purtroppo per farlo devi aspettare il week end o le ferie.

Il consiglio del giorno: se a causa del caldo decidessi di optare per dei tagli corti coraggiosi come il micro bob o il mullet soft, ti donerebbero perfettamente. Quell’aria sbarazzina in estate è davvero perfetta!

Voto 6 e mezzo

Toro

Ti senti un vero figo ora che hai Marte nel tuo segno. Come suggerisce Elliot Page, quando ci si sente davvero al top è il momento giusto per rinnovare la foto di tutti i documenti. Meglio andare da un professionista invece di affidarsi alle macchinette che si trovano di fronte all’ufficio anagrafe del comune.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: puoi godere in tutte le tue posizioni preferite del kamasutra. Il tuo appetito potrà essere finalmente placato.

Lavoro: hai il semaforo verde per poter fare davvero tutto quello che ti viene in mente perché sei così convincente che nessuno saprà dirti di no.

Salute: prontissimo a feste e divertimenti che ti puoi concedere fino a notte fonda senza avere il minimo postumo dei bagordi la mattina seguente in ufficio.

Il consiglio del giorno: il blu elettrico e uno dei colori must di stagione. Da abbinare inserire sapientemente nell’outfit per essere sempre all’ultimo grido.

Voto 7. +

Gemelli

Se pensate che il corsivo sia una novità da dover assolutamente imparare per essere sempre sul pezzo, dovreste seguire il consiglio di Cristiano Malgioglio che ricorda a tutti che questo modo di parlare, miagolando, fosse già in voga tra le dive italiane anni sessanta, per essere più sexy e desiderabili. Voi con Venere proprio nel vostro segno non ne avete proprio bisogno. Ve lo assicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Venere continua a offrirvi occasioni imperdibili da cogliere e godere al volo!

Lavoro: farete la fine del pesce rosso nella vasca degli squali. Ma poco vi importa perché avete capito che questo ‘gioco’ non fa per voi.

Salute: tutto il vostro impegno è concentrato unicamente nel vivere l’amore e stare insieme ai vostri amici. Tutto il resto non conta.

Il consiglio del giorno: è dovreste optare per l’hair style di coppia come la meravigliosa Deep/Moss. Per selfie perfetti con il vostro grande amore.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Vuoi dimostrare a tutti quanto tu sia colto ora che hai i favori di Mercurio. Ti assicuro però che pavoneggiarti dicendo che le origini dei cartoni animati anni settanta provengono da miti e leggende con mostri giapponesi, non desterà molta curiosità. Punta sul gossip, fidati.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti lasci sedurre senza dover ripetere tutte le poesie di Neruda e Pessoa a memoria. Ti sei finalmente sbottonato!

Lavoro: hai deciso di combattere per tutti per la settimana di quattro giorni. Sei così coraggioso da fare questa richiesta al super mega direttore con la poltrona di pelle umana.

Salute: non puoi assolutamente uscire di casa se prima non hai letto almeno 3 giornali internazionali e completato tutte serie di flessioni. Bravissimo!

Il consiglio del giorno: per le tue letture sotto l’ombrellone, oltre ai libroni di fisica quantistica e Novella 2000 aggiungi anche i manga di Koiju No 8. Un vero must per i lettori incalliti come te.

Voto 7

Leone

Se sei in dubbio se realizzare i video (che stanno spopolando) sul ballo della Cumbia dato che Marte in quadratura ti ha già sfiancato dopo il primo giorno, ti svelo un segreto. Ti basterà utilizzare il filtro ‘onde’ stando fermo e il gioco è fatto. Provare per credere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dovrai rassegnarti al fatto che non sei più la tigre, o il leone nel tuo caso, del materasso. Tu al massimo miagoli per ottenere qualche carezza.

Lavoro: cerca di allinearti subito al fatto che dovresti essere un po’ più ‘soft’ perché gli ordini da generale della marina sono proprio mal tollerati.

Salute: anche con quel broncio stampato in viso sei comunque meraviglioso perché ricordi le foto della nipotina quando quando viene costretta a mangiare il minestrone freddo di verdure.

Il consiglio del giorno: da questa settimana parto i i saldi estivi. Corri subito a regalarti quel paio di scarpe che da tempo desideri perché potresti non trovare più la taglia.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Attenta a essere focalizzata unicamente su te stessa, perché da quando hai Venere in quadratura sei disposta a fare di tutto pur di ottenere quello che vuoi. Anche se uno scambio ti pare essere favorevole potresti rimanere inguaiata come l’agente che ha cercato di ottenere un carretto siciliano in cambio di informazioni riservate. Il finale ti assicuro non è molto felice.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se hai tutte le carte per passare una notte di passioni indimenticabile, tu sicuramente fai spallucce e rispondi seccamente: no!

Lavoro: oggi sei troppo impegnata a portare avanti tutto il lavoro arretrato per metterti a disposizione di qualche tuo collega. Sei trincerata dietro al computer e per non andare in bagno ti sei addirittura munita di pappagallo.

Salute: ora che hai un’energia da traslocatore, grazie a Marte, ne approfitti per buttare giù quei quei due rotolini per una prova costume da mozzafiato.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di puntualizzare puoi unirti al gruppo di ultras che si stanno fortemente lamentando per l’aumento smodato degli abbonamenti. Offriti come avvocato difensore per ottenere qualche sconto.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Ti importa davvero poco del fatto che, dopo dieci anni dalla scoperta del Bosone, e nonostante le continue ricerche, sia rimasto un vero mistero. Sei talmente focalizzata su Venere e sull’amore che non hai alcun interesse nel capire il senso dell’universo. Per te è tutto perfetto già restando abbracciata sul divano con il tuo partner.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: così innamorata persa non ti succedeva dalla prima liceo. Questo è proprio un momento magico da godere fino in fondo.

Lavoro oggi per sopperire al tuo senso del dovere continui a ripeterti la frase: ‘Quando si ha l’amore, il resto non conta’. Una buona scusa per dare forfait in ufficio.

Salute: ti dedichi appassionatamente al sesso in tutte le sue posizioni. Fa sicuramente bene al corpo e rilassa la mente. Fortunella!

Il consiglio del giorno: per il tuo prossimo viaggio a New York inserisci subito un giro tra i migliori cocktail bar della città, per assaggiare cocktail davvero insuperabili.

Voto 7

Scorpione

Sono certa che anche tu come Stephen King sei rimasto affranto dal terrore guardando il penultimo episodio di Stanger Things. Ora che hai Marte in opposizione sei un vero fifone, anche se apprezzi molto lo stile, e non ti tiri assolutamente indietro dal vedere anche l’ultimo episodio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sarebbe anche facile concederti se solo non lo considerassi come un sentimento solenne da consumare solo quando è puro. Praticamente ti senti come Madonna in ‘Like a Virgin’.

Lavoro: gli errori degli altri per te sono come una spada di Damocle perché sai già che per effetto domino verrai anche tu colpito. Un goccio di pensiero positivo non ti farebbe male.

Salute: affronti e ponderi tutto come se fosse un’analisi dei massimi sistemi, non ti affidi assolutamente a facili soluzioni.

Il consiglio del giorno: non hai alcuna intenzione di fare un viaggio tutto da solo. Per cui metti insieme un bel gruppo di amici e parti alla volta della Grecia. tra divertimento, cibo e mare la vacanza da sogno è assicurata!

Voto: 6 +

Sagittario

Ti senti decisamente appiedato senza i benefici di Marte proprio come i turisti della città di Roma a causa dello sciopero dei taxi. Per fortuna non hai più l’opposizione di Mercurio per cui troverai una valida alternativa agli spostamenti come un buon monopattino elettrico. Mi raccomando, attento alle buche!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: critico e infastidito anche da uno sguardo languido. Con Venere in opposizione sei davvero più acido di una grattata in preciclo. Ho reso l’idea?

Lavoro: i colleghi evitano appositamente di passare di fronte al tuo ufficio per non subire le tue filippiche infinite su come tutti, secondo te, non stiano dando il massimo. E facessi decidessi di fare smartworking per tutti sarebbe una vera festa!

Salute: ti devi rassegnare ad una tranquilla routine casalinga visto che non hai l’entusiasmo neppure per un aperitivo sotto casa o di fare il minimo allenamento con questo caldo sfinente.

Il consiglio del giorno: sei sempre curioso di provare i prodotti che vengono dall’oriente. Non credo però che la birra di Singapore dopo che avrai scoperto che viene prodotta con acque reflue possa diventare il tuo nuovo drink preferito anche se ha un retrogusto di miele.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Se pensi che un bel weekend a Taranto possa essere il giusto modo per festeggiare Marte che è tornato a favorirti, potresti rimanere deluso perché a causa del caldo lo splendido mare della città si è popolato di meduse, sintomo di mare pulitissimo ma purtroppo le famose cozze scarseggiano. Puoi sempre posticipare a settembre eh.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi sei pronto ad avventure puramente fisiche dove il massimo della comunicazione è una breve presentazione iniziale, il resto, vien da sé.

Lavoro: meglio tenerti al di fuori di discussioni importanti perché con la tua foga di voler chiudere tutto il prima possibile sei disposto anche a promettere la Luna.

Salute: fare i famosi diecimila passi al giorno ti viene molto più facile di sentir uscire dalla tua boccuccia un banalissimo complimento o anche un semplice buongiorno. Tu piuttosto grugnisci.

Il consiglio del giorno: in alternativa al mare la città di Salisburgo offre festival di buona musica, innaffiati di buona birra, per tutta l’estate. Perché non provare.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Da oggi il tuo caro amico e compagno di avventure, Marte, ti saluta e ti infastidisce perché si piazza in quadratura e ci rimarrà per tutta l’estate. Questo sì che è un vero colpo e potresti crollare proprio come il ghiacciaio della Marmolada. Non ti stressare troppo e ricorda che Venere è sempre pronta a consolarti con baci e coccole a braccia aperte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei capriccioso con il tuo partner, come i bimbi che sfiniscono le madri per andare a comprare le sorpresine all’edicola. Meglio accontentarti per non dover fare i conti con le tue crisi di nervi.

Lavoro: hai la netta sensazione che il tuo lavoro non sia sufficientemente stimato. Per farti rendere al meglio, ti basterebbe una bella pacca dal capo per farti rinnamorare del tuo lavoro.

Salute: oggi stai scoprendo che dormire e rilassarti è proprio per te. La tua nuova religione è ‘l’andamento lento’.

Il consiglio del giorno: le case del futuro avranno un tetto verde che garantirà un autosufficienza energetica. Visto il tuo amore per tutto quello che è sostenibile e green, informati subito quando si potrà passare alla ‘transizione’ dei tetti verdi.

Voto 6

Pesci

Lo so che ora che avete Marte a favore vi sentite grintosissimi e avete solamente voglia di schiacciare sull’acceleratore. Fate attenzione perché non essendo abituati non avete dei riflessi prontissimi e potreste incappare in qualche incidente come la meravigliosa Ferrari F40 distrutta ad un raduno di auto d’epoca in svizzera. Ho reso l’idea?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: no vi sentite ancora pronti per lanciarvi senza paracadute. Siete più come a bordo piscina a testare la temperatura dell’acqua con un alluce.

Lavoro: avete in mano tutte le carte per farvi rispettare, quindi mollate i vostri modi iper gentili e e andate diritti al punto.

Salute: oserete addirittura saltare la pennichella pomeridiana, Marte a favore fa proprio miracoli!

Il consiglio del giorno: puntate sulla cultura andando al Festival Calliope di Roma, una tre giorni dedicata alle lingue e culture del mondo. Da non perdere.

Voto 7 –