L’oroscopo di oggi mercoledì 3 agosto 2022: Cancro e Toro pronti all’amore L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi l’amore è al primo posto dei nostri pensieri ma con la determinazione della conquista e del risultato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo del giorno, mercoledì 3 agosto 2022, e le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Oggi Venere e Marte si trovano in perfetto sestile a 19 gradi da Cancro, Venere, Toro e Marte. Il sestile è un aspetto di grande armonia, come a dire che l’amore, in tutte le sue forme, si esprime con chiarezza e soprattutto con determinazione dato che vicino a Marte, non dimentichiamocelo, c’è Urano.

Con la Luna crescente ancora nel segno della Bilancia direi che il segno fortunato sia il Sagittario e il segno sfortunato la Bilancia stessa, che non regge a tutte queste incomprensibili emozioni.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei pronto a lottare per tutte le questioni di buon senso proprio grazie a Mercurio. Infatti ti unisci molto volentieri ai cugini d’oltralpe che sono riusciti ad abolire il canone TV nazionale ormai considerato obsoleto. Bisognerebbe prendere esempio da te e farsi valere, a parole ovviamente.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ancora il solito sesso.

Lavoro: quasi quasi ti dispiace fare la pausa estiva.

Salute: pronto a qualsiasi gioco di società.

Il consiglio del giorno: iscriviti ai corsi estivi online gratuiti su siti come Udemy o Coursera per gli ultimi aggiornamenti dalle università celebri come Yale e Harvard.

Voto 6 e mezzo

Toro

Da quando hai Mercurio in quadratura sei un vero credulone. Infatti alla notizia che un suricate è stato avvistato nel centro di Roma tu hai subito pensato che a causa del cambiamento climatico la capitale si stia trasformando in una savana. Non farti prendere in giro mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: piacevolissimo sesso matto.

Lavoro: conti i secondi che ti separano alla spiaggia.

Salute: attività fisica tutto il giorno come il capo sport del villaggio vacanze.

Il consiglio del giorno: siccome sei molto generoso grazie a Venere mettiti subito in lista all’Avis per donare il sangue. In questo periodo c’è molto bisogno e tu di sicuro non ti tirerai indietro.

Voto 7+

Gemelli

Per voi si può parlare di fortuna e denari grazie a Giove a favore. Potreste lasciarvi tentare dall’investimento di due euro per vincere la lotteria Mega Millions da 2 milioni di dollari, proprio come è successo ad un fortunatissimo abitante dell’Illinois. La dea bendata vi sta proprio sorridendo, approfittatene.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i baci li dai solo a rate. Ma sei puntualissimo.

Lavoro: incassate 200 euro come al Monopoli quando passate dal via.

Salute: è perfetta quando siete in compagnia degli amici.

Il consiglio del giorno: a voi che piace sempre studiare e fare movimento ma usando la testa e non i muscoloni, dovreste iscrivervi a un bel corso di vela. Fidatevi perché ne rimarrete soddisfatti.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Le energie non ti mancano grazie a Marte. Dovresti infatti prendere la buona abitudine di Mario del Farra, che a novant’anni suonati, si tuffa tutti giorni da un trampolino di 3 m. L’età e le energie sono solo una questione di testa, come i tuffi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: un vero poeta romantico.

Lavoro: ti impegni al massimo anche quando non ti è richiesto.

Salute: la piega è perfetta anche senza il phon Dyson.

Il consiglio del giorno: prendete un bel libro di cucina con ricette estive e creative da seguire con amore cosicché ogni piatto sia pieno di emozioni, proprio come piace a voi.

Voto 8 –

Leone

Dopo parecchi anni finalmente sulla Walk of Fame apparirà la stella dedicata a Luciano Pavarotti. Anche tu in questo periodo del tuo compleanno stai aspettando ardentemente che arrivi il momento giusto per essere celebrato alla grande. Tranquillo perché non dovrai aspettare così tanto, eh. Intanto sfrutta Mercurio a favore per organizzare la festa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti concedi al friend with benefits.

Lavoro: chiudi per le ferie con il botto!

Salute: hai bisogno di qualche ‘impalcatura’ per sentirti al massimo.

Il consiglio del giorno: guarda i film del Giffoni film festival on demand per essere subito informato sulle ultime novità per i più giovani e fare la figura di quello che sa sempre tutto.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Hai lo stesso coraggio della cacciatrice di tempeste Shelley Henry che fotografa l’enorme cellula temporalesca dalla forma di un gigantesco ufo in Kentucky. Con Marte a favore sei pronta anche all’azzardo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti piace fare la contorsionista alla Cirque Du Soleil.

Lavoro: hai ancora oggi per cazzeggiare ma poi recuperi.

Salute: ti sta bene anche il costume tutto laccetti che fa l’effetto salame.

Il consiglio del giorno: per te che sei ormai la regina della notte, ideale è una vacanza a Ibiza con divertimenti sfrenati che durano h24. Pronta a partire?

Voto 8 +

Bilancia

Da quando hai Venere in quadratura ma Mercurio a favore non perdi neanche un’occasione per antipaticissime frecciatine. Sei come Hamilton e Verstappen che prendono in giro apertamente i risultati della Ferrari diventando virali sui social. Sarebbe meglio che provassi a trattenerti un pochino.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ogni volta che sentì un crampetto allo stomaco pensi solo che sia fame.

Lavoro le settimane di chiusura saranno una vera noia.

Salute: neanche la classica maglietta bianca ti sta bene.

Il consiglio del giorno: guarda il film politico di Miyazaki “Porco rosso” per imparare a fare una satira efficace ma di gran classe. Capito?

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Ultimamente hai molti problemi di comunicazione e la causa è la quadratura di Mercurio. Pare che il ‘parentese’, la lingua con i versi onomatopeici dei bambini, sia il vero Esperanto comprensibile a tutti. Vedrai che in qualsiasi parte del mondo sentendoti pronunciare il suono gli Gnam Gnam, ti porteranno subito da mangiare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: attaccato al tuo amore come un polipone.

Lavoro: solo la noiosissima routine ti salverà il portafoglio.

Salute: il sonno di almeno otto ore per notte è sacro.

Il consiglio del giorno: a fine mese esce la terza stagione di Lock and Key se per caso ti fossi perso le prime due hai tutto il tempo per recuperare i primi episodi. La trama è piena di magia e mistero. Sono certa ti piacerà molto.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

La tua voglia di divertirti potrebbe magicamente tramutarsi come il parco di divertimenti abbandonato vicino ad Ankara perché da domani Mercurio ti abbandona mettendoti i bastoni tra le ruote. Quindi per salvare portafogli e amicizie abbandona ogni idea di fare le cose in grande. Anche un bel falò sulla spiaggia a budget zero sarà comunque una bella festa estiva.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo consumi velocemente per qualche ora la notte. Poi ognuno a casa sua.

Lavoro: sei solo tante chiacchiere.

Salute: campione di giochi da tavola.

Il consiglio del giorno: prepara tutti i gadget per sopravvivere tutta la giornata in spiaggia includendo anche spruzzino e ventilatore portatile per le ore più calde. Voto 7 –

Capricorno

I tuoi botta e risposta quando ti trovi a discutere sono come quelli tra Giorgia (la famosa cantante) e Giorgia (Meloni) pieni di male parole e frecciatine acide. La tua voglia di litigare e vincere sempre vedrai che pian piano scemerà ma per adesso Marte non ha alcuna intenzione di sventolare bandiera bianca.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la sensibilità è finita in soffitta con i maglioni di lana dell’inverno.

Lavoro: non puoi fare l’imperatore assoluto è ormai desueto.

Salute: più forte di Ercole dell’antica Grecia.

Il consiglio del giorno: con tutta quest’energia dovresti provare il parapendio per lanciarti dalle pendici di montagna e atterrare in pianura. Librarti in cielo è una vera figata.

Voto 5 +

Acquario

Ti piace portare come esempio a tutti i colleghi la notizia che il Papa, a causa di qualche acciacco, ha deciso di rallentare il ritmo di viaggi e incontri. In fondo tu hai Marte contro e sei pienamente giustificato a tirarti indietro ogni volta che c’è uno sforzo troppo grande. Ma non fare troppo il furbetto, ok?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: appena puoi lo eviti volentieri.

Lavoro: pensi solo al lettino e all’ombrellone.

Salute: riposo, riposo, riposo.

Il consiglio del giorno: che da quest’estate il numero di visitatori sul Machu Picchu siano aumentati ti interessa solo a livello di chiacchiera da bar. Tu non hai alcuna intenzione di fare tutta quella fatica per arrivare in cima ad una montagna. Vero?

Voto 5 e mezzo

Pesci

L’amore per la vostra casa è assolutamente viscerale e voi più che dei pesciolini vi sentite un paguro che se la porta sulle spalle. Venere in questo periodo vi spinge a pensare ai cari in qualsiasi situazione e di certo state anche valutando come sia possibile acquistare casa e terreni anche nel Metaverso. Così oltre che quella al mare o in montagna ci sarà anche la casa di famiglia nella realtà aumentata.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per celebrarlo vorreste organizzare un mega festival internazionale.

Lavoro: i grandi progetti sono da rimandare a settembre.

Salute: per voi solo complimenti e elogi!

Il consiglio del giorno: la piattaforma Kodland sta cercando giovani sviluppatori, invogliate subito i vostri nipotini e amici under 17 a iscriversi al concorso. Siete una grande fonte di ispirazione e esempio per i più giovani.

Voto 8