L’oroscopo di oggi mercoledì 15 giugno 2022, le previsioni di Ginny: Mercurio bacia Gemelli e Acquario L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, e le previsioni astrali segno per segno. Mentre la Luna si trova segno del Capricorno, Mercurio si è stanziato nel segno dei Gemelli dove si trova davvero a suo agio. Via libera e chiacchiere anche con gli sconosciuti e a tantissima voglia di divertirsi.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. Oggi vi parlo di Mercurio che è rientrato nel segno dei Gemelli: che non crediate che l'astrologa si sia distratta! Mercurio in Gemelli (che resta fino al 5 luglio) è ottimo per tutti coloro che hanno voglia di approfittare della stagione estiva per flirtare, o anche conoscere gente nuova in modo assolutamente innocente!

La Luna di oggi è nel decisissimo segno del Capricorno dando fastidio al Cancro, che sarà quindi il segno sfortunato. Bacia, invece, il Toro, che è il segno fortunato di oggi: non dimentichiamocelo, ha ancora il pianeta dell'amore dalla sua parte!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Gli arditi che pensano di poterti sfidare bisognerebbe subito avvertirli che tu non hai paura di nulla grazie all’appoggio di Marte. Infatti se anche fossi aggredito come Donnarumma da un tifoso tu, che hai anche i favori di Mercurio, rispondi subito a tono facendo ritirare l’aggressore con la coda fra le gambe.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il sesso assolutamente non manca e puoi sfoggiare la tua medaglia d’oro per questa disciplina.

Lavoro: vuoi che tutto sia eseguito e vissuto al massimo, attento a non spremere troppo i tuoi colleghi che potrebbero sentirsi come il succo di un limone sopra la frittura di calamari.

Salute: ti vedremo correre in ogni direzione super impettito e senza il minimo rischio di puzzare la camicia a causa del sudore.

Il consiglio del giorno: a breve a Roma ci sarà l’inaugurazione della piazza dedicata a Raffaella Carrà. Metti subito tutti gli alert sui vari quotidiani online per non perdere questo appuntamento imperdibile per cantare le canzoni del caschetto d’oro a squarcia gola.

Voto 8 e mezzo

Toro

Vuoi assolutamente prenderti cura di tutti in prima fila, proprio come Haley Bieber che sta accudendo personalmente in questi giorni il marito Justin. Venere ti vuole buono e presente per accollarti i dispiaceri di chi ti sta intorno, anche di quelli che ti stanno da sempre antipatici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei più e presente della mamma quando lascia i figli il primo giorno al centro estivo. Forse un po’ ingombrante ma lo fai perché li ami da impazzire.

Lavoro: nonostante gli intoppi di Saturno tu ti senti un super eroe pronto a salvare tutti quanti dallo Tsunami appena piombato sul tuo ufficio.

Salute: stile perfetto da copertina patinata. Il tuo ciuffo non si sposta mai cementato dai chili di cera per i capelli per essere sempre impeccabile.

Il consiglio del giorno: affronta i capricci e i comportamenti esuberanti come Kate con il piccolo Louis. Prendi spunto da questa mamma, quasi, perfetta.

Voto 8

Gemelli

Ora che Mercurio è super esaltato nel vostro segno anche la simpatia è tornata a governare le vostre conversazioni. Proprio con questo mood anche il nostro premier Mario Draghi si è lasciato coinvolgere da Propaganda Life in una divertente diretta su Instagram dedicata alla posta del cuore e all’oroscopo (per la gioia dell’astrologa, ovviamente). Siete i veri padroni delle chiacchiere sagaci, ma leggere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sicuri delle vostre capacità intellettuali per poter conquistare chiunque, anche il primo che passa. Datevi da fare per una prima dimostrazione sul campo.

Lavoro: a qualsiasi domanda rispondete senza alcuna esitazione. Praticamente avete fatto vostra tutta la conoscenza di Wikipedia senza alcun ausilio dello smartphone.

Salute: vi vedremo ballare senza sosta per celebrare la vita, gli amici e l’amore. Praticamente siete ad un rave che non ha intenzione di cessare neppure dopo il sorgere dell’alba.

Il consiglio del giorno: con l’energia che avete potreste addirittura partecipare alla 24 ore di Le Mans o in alternativa seguirla live con termos di caffé per restare svegli tutta la notte.

Voto 9 –

Cancro

Ti senti molto in sintonia con il motore della Ferrari di Leclerc che, durante l’ultimo gran premio a Baku, lo ha lasciato a piedi a meno di metà gara. Con la continua quadratura di Marte è impossibile pretendere da te resistenza. Soprattutto con questo caldo, perché vai subito in fumo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non ti sprechi più dello stretto indispensabile perché sei decisamente in modalità risparmio energetico.

Lavoro: sbuffi impaziente appena ti viene chiesto di fare qualche cosa di più rispetto a quello che ti sei preventivato e senza neppure una piccola aggiunta propositiva alla tua retribuzione.

Salute: la tua posizione preferita è quella orizzontale. Non per evoluzioni amorose ma perché la tua posizione e il tuo umore è proprio al livello del tappetino scendi letto.

Il consiglio del giorno: se ti proponessero di passare la notte in una foresta per contemplare i rumori della natura in totale silenzio. Tu puoi unicamente accettare se potrai riposare almeno otto ore e su un comodo materasso in memory altrimenti meglio declinare gentilmente l’invito.

Voto 5

Leone

I paragoni con i bimbi vip per te vanno per la maggiore, forse perché venerati incondizionatamente da tutti, proprio come piace a te. Avrai sicuramente notato l’ultimo regalo di zia Donatella Versace ai piccoli Ferragnez: accappatoi personalizzati con scritte in oro. Approfitta dei favori di Mercurio per convincere subito amici e parenti ad organizzare una bella colletta come regalo anticipato per il tuo compleanno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sai di essere irresistibile e propio per questo non vuoi concerti a chiunque. Anche il principe arabo con una sfilza di regali da mille e una notte ti deve prima inviare un CV di presentazione.

Lavoro: vorrai mettere l’ultima parola su tutto, più per sfoggiare i tuoi modi intelligenti e sagaci che per vera necessità. Il posto da prima donna è sicuramente tuo!

Salute: superi la prova costume alla festa in piscina a pieni voti. Con tanto di incoronazione da parte del bagnino con scettro e coroncina da vera reginetta del ballo.

Il consiglio del giorno: ti ricordo che ci sono diverse scuole di pensiero per il bagno dopo pranzo. C’è chi consiglia subito e chi dopo un paio d’ore. Tu puoi decidere di applicarle entrambe. Una non esclude l’altra.

Voto 7 +

Vergine

Cerca di non farti confondere dai giornali e dalle notizie costruite ad hoc, anche se con la quadratura di Mercurio sarà molto difficile. Se i giovani lavoratori della ristorazione dichiarano che a Dubai non ci sono problemi a trovare nuove leve, non puoi valutare questa notizia con il tuo solito occhio critico. Quindi tieniti debitamente alla larga da ragionamenti e polemiche sterili.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti basta solo qualche sbattito di ciglia per far girare la testa. Non hai proprio bisogno di aggiungere nient’altro.

Lavoro: lascia pure agli altri la parte burocratica perché tu con la tua ottima presenza fai già gran parte del lavoro, te lo assicuro!

Salute: per fortuna hai sempre Venere che comunque ti permette di essere sempre meravigliosa anche se ti presenti in pigiama al colloqui con gli insegnanti, puoi sempre dire che fa tendenza.

Il consiglio del giorno: cerca di fare sempre attenzione ai costi extra del bagaglio da stiva infatti se il volo dovesse essere super economico, ma visto il periodo vacanziero non credo, potrebbero addebitarti una cifra da capogiro solo per la tua valigia. A questo punto puoi optare per un bello shopping direttamente in loco.

Voto 6

Bilancia

Alle persone che ti stanno davvero antipatiche tu solitamente auguri un bel trasloco e ora che hai anche Mercurio dalla tua la lista delle persone da ‘punire’ si è fatta sicuramente più lunga. Questa tua macumba non vale assolutamente per William e Kate però che da Londra si trasferiscono a Windsor per avvicinarsi sempre di più alla corona. Ricorda che per alcuni le difficoltà sono sempre ottime opportunità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è come cercare un quadrifoglio in un campo di trifogli ci vuole un vero colpo di fortuna ma Giove in opposizione è davvero poco o per nulla probabile.

Lavoro: le tue critiche hanno raggiunto il massimo livello solo per le citazioni colte, ma sono comunque da inserire nel faldone delle lamentele. Al momento non c’è nulla di propositivo.

Salute: sarai ancora nervosetta per un bel pezzo. Con ne dovremo tutti fare una ragione.

Il consiglio del giorno: per darti un po’ di pace e sentire meno la mancanza del mare puoi trovare diverse soluzioni per la tua casa, dalla piscinetta confutabile sul balcone alla sdraio. Dipende ovviamente dallo spazio che disponi.

Voto 6 +

Scorpione

Di certo hai sentito anche tu dire che a Guccini non piace più la musica e a causa di una malattia ha anche perso il piacere della lettura. Anche se hai Venere in opposizione non lasciare che questo precluda la tua grande passione di sapere. Anzi sfrutta Mercurio favorevole per riprendere tutti i testi che hanno accumulato la polvere sul tuo comodino.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: l’unico modo per starti vicino è a debita distanza e possibilmente in una stanza ben refrigerata. I contatti umani sono praticamente ridotti allo zero.

Lavoro: sei tutto lavoro, lavoro, lavoro purché ti rimpingui bene il tuo conto correte, altrimenti lo lasci volentieri a qualcun’altro.

Salute: non sei sicuramente il più bello e prestante ma almeno puoi vantarti di essere il più intelligente.

Il consiglio del giorno: la psicologia consiglia di condividere sempre le proprie paure perché fanno sentire meno soli. Forse non ti vedremo sui social a lamentarti dei tuoi problemi di cuore ma di sicuro puoi permetterti qualche telefonata struggente al tuo migliore amico.

Voto: 6 –

Sagittario

Ti sei decisamente appassionato alle disavventure dell’azienda Ama di Roma che dopo i 200 dipendenti guariti magicamente in una notte, ora ha scoperto l’esistenza di ben trecento netturbini fantasma. Con Mercurio in opposizione, tu segui questa storia come una nuova serie di Netflix e non vedi l’ora che sia messo on line il prossimo episodio, che si spera con esito migliore per l’azienda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: punti tutto sul linguaggio del giorno e mostri subito la tua prestanza mettendo in mostra il tuo bel bicipite tatuato.

Lavoro: meglio tenerti lontano da contrattazioni e budget perché con i numeri e le revisioni tu li potresti unicamente tradurre con la stele di rosetta.

Salute: ti senti già pronto a partire per il week end con le amiche e alzi subito il volume in macchina per cantare a squarciagola la tua canzone preferita.

Il consiglio del giorno: è vero che sarebbe meglio che tu non credessi proprio a tutto ma alcune notizie ti assicuro che sono vere come l’azienda che crea il compost dal salame. Controlla sempre almeno due volte quello che leggi.

Voto 7

Capricorno

Ti devo assolutamente dire che grazie agli influssi di Venere sei troppo buono. Infatti per far contente tutte le persone a cui vuoi bene potresti senza batter ciglio essere stato proprio tu a prenotare il lido di lusso in Puglia da 1000 euro a persona. Lo so che ti piace coccolare i tuoi cari, ma rischi di prosciugare le tue finanze (ricordati che hai sempre Giove quadrato)!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: così dolce che riesci anche fare le vocine come ai bimbi appena nati. Sei davvero adorabile!

Lavoro: sei sempre alla ricerca del buon affare, come il pieno al prezzo più basso o la fornitura di olio di semi da rivendere come olio on line. Occhio alle fregature.

Salute: non sei capace di rinunciare al gelato con mashmellow ogni pomeriggio e se spremi che condividendolo con chi ami di assimilare meno calorie, ti sbagli di grosso. Quelle arrivano direttamente sul tuo giro vita.

Il consiglio del giorno: leggi subito il libro ‘Money, Money, Money’ di Hernan Biazi. Potrebbe esserti d’aiuto.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Per la tua gioia la seconda stagione di Squid Game verrà prodotta velocemente e uscirà entro quest’anno. Puoi quindi continuare ad allenarti al gioco ‘Green Light, Red Light’ e fare tempi record proprio grazie al movimento che ti garantisce Marte. Mentre per i quiz strategici hai Mercurio ad allenarti con tecniche infallibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un po’ troppo selettivo, meglio lasciarti trascinare dall’impeto e dalla voglia di avventura.

Lavoro: sei sempre in movimento con mille progetti in mente. Magari se iniziassi a realizzarne anche uno alla volta sarebbe sicuramente più stimolante.

Salute: sembra sempre che tu sia pronto per scalare una montagna o lanciarti dai cinquemila piedi con il paracadute. Lo stile non è per te ma Decathlon ringrazia per il tuo shopping sfrenato.

Il consiglio del giorno: per recuperare un po’ sul romanticismo potresti iniziare a seguire i programmi culturali sotto le stelle. La notte infatti addolcisce tutto anche il tuo scetticismo accanito.

Voto 8

Pesci

Siete con Elodie sul carro del Pride per ricordare a tutti l’importanza di vivere con amore. Venere di certo vi ha aiutato a scrivere il vostro discorso perché con Mercurio in quadratura avete anche dimenticato la più classica formazione delle frase: soggetto, verbo e complemento.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: abbracciate e baciati chiunque vi capiti a tiro anche se non lo conoscete o fino a settimana scorsa era il vostro acerrimo nemico. Siete dolcissimi ma disorientati.

Lavoro: meglio che facciate proprio come i ‘pesci’ e restare pacificamente in religioso silenzio.

Salute: siete proprio belli creativi e svampitoni. Quelli che potrebbero ottenere tutto ma alla fine si accontentano di un piccolo gesto d’amore.

Il consiglio del giorno: per aiutare la comunicazione e stimolare il quinto chakra della gola potreste vestirvi in tutte le sfumature del blu, dal turchese al fiordaliso.

Voto 7