L’oroscopo di oggi martedì 9 agosto 2022: Vergine e Toro super hot L’oroscopo di oggi, martedì 9 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro. Oggi si sente una certa tensione: Saturno quadrato a Marte ci fa resistere pochissimo tempo prima di esplodere in ruggiti di rabbia.

L'oroscopo del giorno martedì 9 agosto 2022 e le previsioni astrali di oggi segno per segno: ecco cosa riservano gli astri in amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi vietato stare troppo rilassati! Con Marte quadrato a Saturno, e il Sole quadrato ad Urano, direi che sia meglio tenere le orecchie ben tese e i nervi saldissimi.

Con la Luna in Capricorno il segno fortunato di oggi è la Vergine (prima che arrivi Marte in Gemelli a dare fastidio) e il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Concordi perfettamente con l'articolo appena uscito sul fatto che le mamme influencer possano essere un esempio dannoso e di grande sconforto, con quelle case perfette e i bimbi belli e sempre ubbidienti. Venere continua ad essere in quadratura e quindi sei particolarmente sensibile a quella ‘finta’ perfezione.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lo guardi con dubbio da lontano come il cappotto in principe di Galles in vetrina per l’inverno.

Lavoro: oggi ti impegni minimamente, solo per senso del dovere.

Salute: è come il costume nuovo di due taglie in meno. Ti segna in tutti i punti dove hai un po’ di ciccetta.

Il consiglio del giorno: durante queste vacanze di guardati la serie Pam and Tommy e su come l’amore e gli eccessi possano avere dei risvolti molto molto particolari.

Voto 5 –

Toro

Sembra proprio essere un periodo veramente fortunato non solo perché hai a favore Venere e Marte ma anche perché hai scovato un annuncio di lavoro imperdibile. Pare che negli Stati Uniti sia richiesto un assaggiatore di caramelle per 80.000 $ (lordi) all’anno. Un’offerta davvero golosa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi sei una vera macchina del piacere.

Lavoro: puoi chiudere contratti importanti anche durante il torneo di burraco.

Salute: puoi permetterti di correre con i tacchi nella sabbia e arrivare sempre primo.

Il consiglio del giorno: appoggia anche tu la body neutrale sui social e mostra le foto con quel filo di pancetta intorno ai fianchi senza alcuna paura di sfigurare.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Se pensate che scegliere come specializzazione la laurea all’Università della Sapienza in lingua dei segni sia una furbata per ovviare ai problemi della quadratura di Mercurio, state proprio prendendo un granchio. Infatti siete davvero negati in qualsiasi tipo di comunicazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è come la pulizia dei denti, dovresti andare dal dentista ma potete tranquillamente rimandare.

Lavoro: meglio non firmare nessun accordo, neppure quello con la cartoleria.

Salute: il vostro cervello funziona come il timone delle barche, se lo girate a sinistra, vi porta tutto a destra.

Il consiglio del giorno: quando si condividono le foto delle vacanze si perde moltissima per cui così controllare bene online per trovare delle app per conservare i vostri ricordi al meglio.

Voto 6

Cancro

Come migliaia di fan sei deluso dalla separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Venere nel tuo segno vorrebbe sempre vedere il lieto fine. Nel tuo caso visto che sei così buono grazie a Venere potresti dare una mano al caro Amendola per fare il trasloco. Così metti di sicuro la tua coscienza a posto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la tua favola d’amore si conclude sempre con: "e tutti vissero felici e contenti".

Lavoro: visto il trend positivo, rinunceresti pure alle vacanze.

Salute: fare movimento è la tua nuova passione.

Il consiglio del giorno: firma la lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana ogni firme necessarie affinché questa problematica venga trattata il più seriamente possibile.

Voto 8

Leone

Ti senti esattamente come la velocista spagnola Aauri Bokesa esclusa dagli europei di atletica per motivi personali. Anche tu come lei sei pronto a mostrare quest’ingiustizia tramite i social per opporti anche a Marte in quadratura. Tu non hai alcuna intenzione di farti mettere i bastoni tra le ruote.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti come chi a dieta stretta guarda un panino imbottito al salame.

Lavoro: mettiti tranquillo a bordo piscina e spegni il telefono.

Salute: il tuo scatto alla risposta è davvero velenoso.

Il consiglio del giorno: per distrarti un po’ guarda le foto ufficiali di Boris 4 e in uscita il 26 ottobre. Intanto potresti rispolverare le vecchie puntate per qualche momento di leggerezza e di grandi risate.

Voto 6

Vergine

Concordi con una delle ultime scelte del premier Draghi sullo stipendio di 400 € in più al mese per i docenti esperti. Con Mercurio a favore tu vuoi assolutamente che tutto quello che ha a che fare con conoscenza e cultura venga trattato con la massima serietà e di conseguenza anche premiato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei più celebrale e macchinosa di Jane Austin.

Lavoro: è un gioco ad incastro come il lego con le istruzioni.

Salute: pronta per le selezioni di Miss Italia.

Il consiglio del giorno: dovresti dire assolutamente la tua apposito il concetto di amore senza attrazione fisica perché ormai ti sei convinta che non sia più possibile.

Voto 9 –

Bilancia

Non preoccuparti troppo se hai scoperto che di notte ci si sveglia nel sonno anche 100 volte, perché è assolutamente normale. Se pensavi che a causa della quadratura di Venere il tuo sonno fosse ormai rovinato e così anche la tua routine di bellezza, devi convincerti che questi piccoli risvegli in realtà non sono nulla di grave.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: i balli di coppia non fanno assolutamente per te.

Lavoro per avere il tuo supporto bisogna riempire un modulo più complicato della dichiarazione dei redditi.

Salute: occhio alle storte durante le lunghe scampagnate nei boschi.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di guardare la scadenza dei prodotti da frigo infatti lo yogurt bianco o greco o di soia da il meglio se la data di scadenza è lontana. Capito?

Voto 5

Scorpione

Dovresti farti paladino della diatriba sul biglietto dell’ATM di Milano a 2,20 €. Con i favori di Mercurio di sicuro troveresti una soluzione adatta sia per il Comune che per il consumatore finale senza avere alcun bisogno di incrementare il costo di questo biglietto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: approfitta di tutta questa tua ritrovata dolcezza.

Lavoro: stai già studiando la strategia migliore per lavorare meno e goderti di più la vita.

Salute: veto assoluto a mettere piede in palestra. Almeno per il momento.

Il consiglio del giorno: organizza un bel partitone a biglie sulla spiaggia perché di sicuro sarei capace di costruire il percorso ispirato ai grandi circuiti del GP con tanto di biglie con su le immagini delle auto McLaren e Ferrari.

Voto: 7 –

Sagittario

Tutto quello che parla di scienza e di cultura ti attrae tantissimo, forse perché al momento tutta questa parte ti manca a causa della quadratura di Mercurio. Infatti ti ha molto appassionata la notizia dei gemelli siamesi separati grazie alla realtà virtuale. Non hai capito bene come funziona ma sicuramente vorrai celebrare alla grande l’ottimo risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: preferisci di gran lunga fare shopping.

Lavoro: al massimo puoi impegnarti solo a organizzare colazioni di lavoro.

Salute: perdi qualsiasi cosa, anche gli occhiali attaccati al collo.

Il consiglio del giorno: la città dei bambini sotto l’acquario di Genova ha riaperto le porte. Una visita a questo paradiso di giochi divertenti per te è assolutamente obbligatorio.

Voto 6 +.

Capricorno

Hai appena realizzato che mancano meno di 140 giorni a Natale e di conseguenza alla stagione del tuo compleanno. A questo punto con tutti i pianeti a favore (Mercurio, Venere, Marte) pensa subito a come organizzare la tua festa alla grande. In questo periodo in cui scarseggia tutto, partire con grande anticipo è molto vantaggioso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: fuori avrai anche una scorza dura ma sotto sotto sei un vero tenerone.

Lavoro: nessuna esitazione.

Salute: strategia tecnica e precisione. Le hai proprio tutte.

Il consiglio del giorno: leggi l’ultima intervista Giovanni Soldini in cui avvisa tutti quanti che la natura non ho più pazienza e bisogna assolutamente adeguarsi a questo nuova situazione. Preso da questo entusiasmo sono certa che obbligherai tutti i tuoi amici almeno fare la raccolta differenziata.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei già preoccupato e infastidito a causa della triplice congiunzione di Marte e Urano col nodo nord per cui la notizia che la Terra pare stia ruotando su se stessa più velocemente (e questo può essere un grave problema) aggiunge benzina sul fuoco. Tu avresti bisogno di relax e di serenità.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piace solo leggerlo sui libri.

Lavoro: fai unicamente lo stretto indispensabile.

Salute: hai la vera flemma da vacanza. ti riposi come un pedalò spiaggiato.

Il consiglio del giorno: Di certo il trailer the Joker due: Folies è d’eux. con Joachim Phoenix e Lady Gaga ti potrà un pochino da tutte le tue paturnie ma solo per circa quindici secondi. Comunque meglio di niente.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Visto che avete l’opposizione di Mercurio, vi avviso subito che quest’anno la notte delle stelle cadenti coincide con la Luna piena. Per cui se siete a caccia dei corpi celesti, sarebbe meglio provare a guardarli già questa sera. Vi aspetto con plaid e termos di caffé già da dopo il tramonto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi piace in tutti i modi e in tutti i gusti.

Lavoro: meglio fissare le scadente a fine mese

Salute: le regole per giocare per voi sono solo aleatorie.

Il consiglio del giorno: avete ancora qualche settimana per iniziare a preoccuparvi che l’ingresso alle scuole è stato fissato dal governo alle ore 8:00 del mattino.

Voto 7