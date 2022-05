L’oroscopo di oggi lunedì 9 maggio 2022: Ariete e Leone non trattengono la passione Nell’oroscopo di oggi, lunedì 9 maggio 2022, Giove prima di lasciare il segno dei Pesci ci regala un bel sestile con Plutone. Questo aspetto porta grande creatività e tanta voglia di dialogare. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 9 maggio 2022, Giove, che sta percorrendo gli ultimi gradi del segno dei Pesci prima di entrare in Ariete (spoiler!), è sestile a Plutone. Questo aspetto ci parla di una grande creatività dialettica e artistica da sfruttare al meglio, soprattutto se lavoriamo con le parole.

La Luna di oggi è nel segno del Leone e in mattinata sarà opposta a Saturno: le emozioni sono ribelli e per questo il segno fortunato sarà proprio il Leone stesso mentre il segno sfortunato sarà l'Acquario, appesantito come non ama essere.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

C’è un'aria decisamente carica di entusiasmo e eccitazione con il favore di Venere e Mercurio! Proprio come quella che si respira a Buckingham Palace per la preparazione del giubileo ribattezzato ‘Treebilee’ con eventi e istallazioni dedicate allo sviluppo della flora autoctona. Quando l’amore per la patria (e per la sovrana) e il buon intuito sono preambolo di un memorabile evento, che di certo passerà alla storia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: Luna e Venere in aspetto positivo sono una vera garanzia per un successo assicurato, sia fuori che sotto le coperte.

Lavoro: sei molto concentrato che è quasi un peccato interromperti, anche per una semplice domanda. Questi sono proprio gli effetti di quando Mercurio è a favore.

Salute: con l’amore dalla tua è come se avessi in mano la pozione segreta di Asterix che ti dona una forza sovrumana.

Il consiglio del giorno: per organizzare una festa con i fiocchi la prima cosa a cui pensare è sicuramente il tema creativo. Ma per per essere certi del risultato cibo e bevande sono fondamentali. Non bastano quattro salatini in croce e le solite pizzette. Pensa più in grande.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da una recente ricerca è risultato che due persone su tre in Europa sono a rischio obesità. Sta tranquillo, perché con Marte dalla tua che ti ricorda di fare esercizio tutti i giorni, non rischi di entrare in questa statistica. Stai già pompando come un matto i tuoi muscoli, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti senti subito messo a dieta forzata ed è veramente fastidioso non poter godere di baci e carezze. Come non darti ragione.

Lavoro: ti consiglio un aggiornamento rapido dei programmi, perché il sistema dos con Paint sono preistoria già dai un bel po’.

Salute: hai una gran voglia di movimento e Marte è pronto a soddisfarti con un giro extra di esercizi.

Il consiglio del giorno: la tecnica più efficace per mantenere la forma perfetta è calcolare le calorie che si consumano e quelle che vengono assimilate con il cibo. Sembra un calcolo impossibile, invece si tratta unicamente di addizioni e sottrazioni. Ce la puoi fare tranquillamente.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Come in molti stanno facendo, anche voi avete voglia di aria fresca e da buon segno mobile avete sempre in testa l’idea di trasferirvi all’estero e di certo Mercurio ha rimesso in campo questo meccanismo. Anche la burocrazia viene incontro ai cervelli in fuga come il vostro con un sistema elettorale digitale proprio per gli italiani residenti all’estero. Potete partire a cuor leggero.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per voi fa rima con ammirazione e adorazione perché avete bisogno di essere al centro dell’attenzione. Avvisate tutti per essere accontentati.

Lavoro: di certo oggi non avete il problema di stare con le mani in mano. Con la perfetta organizzazione di Mercurio, già dalle otto e trenta parte la prima riunione.

Salute: anche se vi tirate giù dal letto all’ultimo minuto con Venere a favore sarete perfetti e impomatati in un batti baleno.

Il consiglio del giorno: controllate se avete i requisiti per ottenere il bonus duecento euro. Sui i maggiori giornali online trovate tutti i dettagli. Per essere sicuri di riceverlo basterà guardare l’accredito sulla prossima busta paga. Facile no?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con tutta l’energia che ti sta infondendo Marte, dovresti partecipare a tutti i concerti del Jova Beach Party, che hanno come obiettivo ripulire chilometri di spiagge italiane. Di sicuro tu puoi fare il lavoro di tre persone e magari tra musica e divertimento trovare un fugace amore estivo. Ti piace l’idea?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti come sul banco di Forum nella speranza che le tue lamentele verso Venere possano in qualche modo addolcirla. La vedo un po’ duretta.

Lavoro: sei un po’ lamentoso, ma se ti chiedono un favore sei pronto a mantenere la promessa, a costo di fare nottata.

Salute: meglio sfogare il cattivo umore con una lunga corsetta al parco. Tranquillo, perché non sarai solo, Marte è pronto ad accompagnarti e a stancarti per benino.

Il consiglio del giorno: tra i vari trend di moda è tornata la classica canotta bianca. Quella che se non hai un fisico da Adone ti fa sembrare subito il ragionier Fantozzi. Ti assicuro che con il fisico che hai sarà il capo perfetto per tutta l’estate.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai charme da vendere e una parlantina a macchinetta con l’appoggio di Venere e Mercurio. Sei praticamente l’Ambra Angiolini dello Zodiaco, di recente nominata anche giudice ad Xfactor. Visti i nuovi impegni della brava Ambra potresti ambire a quello di presentatore del concertone del primo maggio del prossimo anno. Che ne dici? Ti potrebbe interessare?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei quasi più provolone di Eddie Murphy con quel piglio disinvolto e il sorriso irresistibile, sei un vero principe delle donne.

Lavoro: procede tutto di gran carriera e come non potrebbe con Mercurio favorevole.

Salute con l’appoggio di Venere anche il tuo orgoglio ferito si è pienamente ripreso ed è già pronto a pavoneggiarsi.

Il consiglio del giorno: lo sapevi che tra le tue vecchie musicassette si possono nascondere dei veri tesori ricercatissimi dai collezionisti? Coma la prima edizione della music cassetta rossa dell’album degli 883 ‘Nord Sud Ovest Est’. Corri a cercare in soffitta.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Di certo non ti sai dare pace da quando hai letto le ultime indicazioni sull’utilizzo delle mascherine. Infatti non ti è assolutamente chiaro il perché si debbano ancora portare a scuola ma non in discoteca. Con Mercurio in quadratura sei assolutamente giustificata se non ne capisci proprio nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: i ricordi il gioco delle coppie? Quello che per vincere la coppia deve dimostrare grande affinità? Ecco tu assolutamente non puoi parteciparvi. Lo so, va così.

Lavoro: come forma di difesa ti sei chiusa come in un fortino, e appena ti bussano alla porta riecheggia la tua voce: ‘Alto là, chi va là?’.

Salute: ormai ti sei quasi rassegnata a lanciarti nel guardaroba e uscire con i primi vestiti che trovi nell’armadio. Per l’abbinamento perfetto puoi pensarci domani.

Il consiglio del giorno: non è il momento di partecipare alla Conferenza sul Futuro dell’ Europa. Al massimo puoi andare al club del fumetto della tua vecchia scuola. Ma anche lì potresti far danni.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei prontissima a discutere su qualsiasi argomento, anche su quelli più chiacchierati come il DDL Zan che a breve verrà ripresentato in parlamento. Con Mercurio che ti appoggia puoi davvero andare diritta al punto e portare avanti la tua opinione come una bandiera. Per etica e diritti bisogna fare affidamento su una come te.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: potresti fare la simpatica con i favori della Luna, dipende solo da te.

Lavoro: per tua gioia infinita riparte la settimana, e ti vedremo già in ufficio all’alba con un entusiasmo quasi disarmante per i tuoi colleghi con il blue monday.

Salute: ormai ci siamo ‘quasi’ abituati a vederti con tuta da lavoro e scarpe antinfortunistiche. Per te sarà un vero trend almeno per tutto il mese.

Il consiglio del giorno: lo so che la raccolta punti non fa per te e sei troppo impegnata, ma quelli dell’Esselunga non sono da lasciarsi scappare. In fondo uno sconto sulla spesa fa piacere a tutti in questo periodo, no?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Tu che sei sempre tutto un fuoco sexy e arrapante ti sei davvero imbestialito alla notizia del gruppetto di ragazze rimbalzate dalla discoteca perché ‘troppo vestite’. Con la grinta di Marte e la giusta saccenza di Mercurio, sei pronto per un caziatone galattico al buttafuori e agli organizzatori della serata. Tifiamo tutti per te.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: leggermente infastidito dalla Luna, ma il tuo sex appeal non conosce barriere o confini perché è dirompente come un acquazzone tropicale.

Lavoro: ultimi colpi di cosa per sfruttare i favori e la fortuna di Giove perché poi solo con la logica potrai andate avanti.

Salute: se oliato bene sei davvero una macchina perfetta che non perde un colpo.

Il consiglio del giorno: per comprare una Ferrari (per chi può permetterselo) non bastano i soldi ma c’è un serissimo regolamento su come debba essere trattata la vettura. Praticamente meglio di qualsiasi componente della famiglia. bisogna tornare ad avere un certo rispetto per tutto e per tutti. Mi pare giustissimo.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Di certo in quest’ultimo periodo non godi di una salute di ferro con Marte in quadratura. Proprio come il cantante Ryan Tedder dei One Republic che a causa di una laringite improvvisa ha dovuto annullare un paio di concerti. La maglia intima di lana infatti bisognerebbe indossarla fino a giugno, come ti ricorda tutti gli anni la tua cara nonnina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: punta sullo stile bello e giocoso, di certo non sbagli e soprattutto non prenderti troppo sul serio.

Lavoro: tra verba volant e scripta manent, per te è meglio optare per il silenzio stampa e riprendere le comunicazioni da mercoledì quando Giove arriva a darti man forte.

Salute: ci sono timidi segnali di ripresa. Con il cambio di stagione degli armadi torni a vestirti almeno come suggerisce la stagione.

Il consiglio del giorno: durante la giornata mondiale Password day, sono fioccati consigli su come creare quella definitiva ed impenetrabile. Tu per non rischiare continua ad usare quella con il nome del tuo primo criceto perché sei certo di non dimenticarla.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Da quando Venere ti si è messa di traverso la tua visione sul futuro è quasi apocalittica. Come quella di Bill Gates che di recente si è espresso su possibili e critici scenari di una prossima pandemia. Ti assicuro che è meglio tornare a vedere in technicolor piuttosto che restare sul bianco e nero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vuoi dare l’immagine di una persona che non deve chiedere mai, considera che chi non chiede, non ottiene. Chiaro?

Lavoro: ci sono un po’ di intoppi in arrivo, preparati perché il trend dorato doveva prima o poi avere una fine.

Salute: i problemi vorresti scacciarli via con la tua forza, attento a non attaccar briga.

Il consiglio del giorno: dovresti svagarti un po’ e magari darti al Paddle, lo sport del momento. Vedrai che solo nel dover scegliere la racchetta giusta, le scarpe e studiare la tecnica ne sarai subito catturato. Per giocare però prenota con largo anticipo il campo e l’istruttore perché sono richiestissimi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il richiamo della primavera e della natura è fortissimo grazie a Venere. Potresti unirti alle scolaresche che in queste settimane andranno in gita al bio parco Zoom, dove potrai anche tu lasciarti stupire dalla grandezza e magnificenza di animali esotici e ritrovare lo stupore e la meraviglia di quando eri bambino. Meglio di vivere una poesia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: quasi infastidito da tutta questa autonomia che torni subito con la coda tra le gambe.

Lavoro: il ruolo da bravo pacificatore potrebbe non calzarti a pennello. Oggi va proprio così.

Salute: potremmo vederti per una volta tranquillo, senza alcuna voglia, seduto, pronto per chiacchiere e confidenze. Che figata!

Il consiglio del giorno: a te che piace molto la compagnia approfitta dei garden party che si terranno a Buckingham Palace per tutta l’estate. Affrettati a prendere i biglietti perché sono contati.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ormai dovete fare solo affidamento su Marte e sulla forza che vi sta donando in questo periodo. Siete comunque ancora molto fantasiosi grazie a Nettuno e, alla notizia di un robot gigante in giappone usato per la manutenzione delle linee del treno, vi siete immedesimati in un panorama alla Megaloman (storica serie giapponese anni settanta) in cui voi giganti e fortissimi combattete tra le strade di Tokyo. Terra chiama Pesciolini, rispondete please!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il tuo sex appeal è da far invidia a tutti!

Lavoro: vagate per gli uffici come se foste senza meta. Senza Mercurio che vi suggerisce cosa fare siete davvero persi.

Salute: con grande probabilità, notando la vostra prestanza, siete entrati nella squadra di calcetto dell’azienda. Fate subito sfoggio del vostro piedino d’oro mi raccomando.

Il consiglio del giorno:: non badate troppo alla polemica sulla ristorazione perché se all’estero un pizzaiolo viene pagato 3-4 volte rispetto all’Italia, è perché la pizza come minimo costa tra i 20-25 euro la margherita. Chiaro?

Voto 6 +