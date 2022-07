L’oroscopo di oggi lunedì 4 luglio 2022: ultimi giorni hot per Ariete e Leone L’oroscopo di oggi, lunedì 4 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. La Luna si trova nel segno della Vergine, mentre Mercurio in Gemelli è quadrato a Nettuno. Le idee sono confuse, quindi affidatevi alla saggezza della Luna e ascoltate il vostro sesto senso.

L'oroscopo di oggi, lunedì 4 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: arriva Mercurio in quadratura a Nettuno! Questo aspetto parla di una giornata in cui mettere in fila i pensieri non sarà sempre facile. La chiarezza delle idee non va di pari passo con le nostre aspettative.

Con la Luna di oggi nel segno della Vergine, per qualche ora anche sestile al Sole in Cancro, il segno fortunato direi sia il Toro mentre segno sfortunato ancora i Pesci.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Inizi a percepire un po’ la stanchezza e senti già che Marte ti sta per abbandonare. Infatti comprendi perfettamente l’affermazione di Jacobs costretto a saltare il meeting di Stoccolma: ‘siamo umani, non macchine’. Tu non potresti essere più d’accordo.

Amore: ti avverto subito che sta per finire il tuo ‘mai più mojo’ approffitta questi ultimi giorni per sentirti un vero macho!

Lavoro: hai sempre in tasca la risposta giusta, da usare come un jolly nelle situazioni critiche.

Salute: puoi ancora saltare dal letto al caffé senza neanche pettinarti, hai sempre l’onda dei capelli perfetta nonostante la nottata di bagordi.

Il consiglio del giorno: per stare in forma c’è il nuovo metodo Body weight flow 360 che ti tiene in forma senza utilizzare nessun attrezzo. Perfetto perché puoi praticarlo in qualsiasi posto in cui ti trovi.

Voto 8

Toro

Se pensi di fare come il cane che invade il campo durante una partita di calcio per la ricerca di coccole, ti consiglierei di trattenerti fino a domani perché Mercurio ti farà subito rivedere la tua lista delle priorità, e finirai per buttarti al facchinaggio selvaggio con anche ottimi risultati.

Amore: è un po’ quel voglio ma non posso. Sei come l’adolescente che sogna il divo sul poster appeso in camera e sa già che non lo incontrerà mai.

Lavoro: riorganizzare la tua routine lavorativa richiederà tutta la giornata. Ti sei un po’ troppo perso ad immaginare come dovrebbe essere invece di metterti a fare. Forza, mettiti sotto!

Salute: invece di arrovellarti sui perché, mettiti su il tuo sorriso migliore e esci a divertirti.

Il consiglio del giorno: per te che ami il cibo potresti iscriverti al corso per imparare la vera cucina giapponese con Chef Hiro. Vedrai che figurone per le prossime cene a due.

Voto 6 +

Gemelli

Occhio a voler sempre soddisfare i vostri appetiti e fare affidamento su Giove per coprire tutte le vostre marachelle. Potreste essere anche voi rincorsi in mutande dai Carabinieri, chiamati dal marito ‘becco’ con la scusa che i ‘rumori’ fossero causati da dei ladri. È vero che potete concedervi tutto ma c’è sempre una penitenza da pagare.

Amore: sexy è molto aiutanti ogni occasione è buona per provare a voi stessi quanto siete fighi.

Lavoro: quando si parla di mercanteggiare, voi avete doti insuperabili, e sono certa che hai piani alti siete stati notati e ci sono grandi progetti per voi.

Salute: da quando nessuno sa proprio resistervi, la vostra autostima è schizzata alle stelle e avete la percezione di poter fare e ottenere qualsiasi cosa vi venga in mente.

Il consiglio del giorno: guardate le ultime due puntate di Stranger Things, per essere subito aggiornati sulla serie del momento. Non vorrete mica rimanere a bocca chiusa su questo argomento durante la pausa pranzo?

Voto 8

Cancro

Sta arrivando il momento per condividere argomenti davvero importanti, come Benedetta Pilato che ha deciso di rompere un vero tabù sulla correlazione tra le performance atletiche femminili e il ciclo mestruale. Con la meravigliosa Lilith nel tuo segno hai l’occasione per essere almeno per ora un vero ribelle e scardinare i dictact tradizionalisti che tanto ti stanno stretti.

Amore: dovrai resisterà ancora qualche giorno prima del grande ribaltone. A questo punto inizierei ad allenare allo specchio il tuo sorriso ammiccante.

Lavoro: hai l’aria di uno sempre disponibile a cui i colleghi solitamente affibbiano i bidoni. Impara a dire qualche volta un sonoro: ‘No’!

Salute: inizi a sentire una lieve melodia in sottofondo, quella che proviene probabilmente dal centro anziani vicino a casa tua. Approfitta per esercitarti in un ‘paso doble’. Non si sa mai.

Il consiglio del giorno: per affrontare la tua paura di volare puoi affidarti a nuove tecniche di respirazione e di mindfulness, non è più necessario prendere una bella pasticchetta e via. Puoi sempre tenerla in tasca come un buon amuleto porta fortuna.

Voto 5 e mezzo

Leone

Occhio a fare il furbetto perché Saturno contro è sempre pronto a farti i conti in tasca. Se per caso pensassi di intestare i tuoi beni a qualche parente o nipote per non pagare le tasse, ricordati che le multe per evasione sono più salate delle imposte da pagare. Calcola bene la combo rischio/beneficio.

Amore: ormai il tuo sex appeal si sta esaurendo. Cogli al volo le ultime occasioni e di inviti a cena.

Lavoro: vorresti tanto un tuo mezzo busto all’ingresso del tuo ufficio come parte del compenso per tutto il buon lavoro dell’ultimo periodo. Direi che te lo sei proprio meritato.

Salute: inutile ribadirti che sei un figo pazzesco. Credo proprio che ormai tu lo abbia proprio capito!

Il consiglio del giorno: gli accessori più trend dell’estate sono Mary e di color oro. Da sfoggiare in qualsiasi occasione senza il rischio di sembrare una Madonna del Rosario.

Voto 8 +

Vergine

Ti sei proprio dimenticata tutto nell’ultimo periodo a causa di Mercurio avverso. Come te anche l’addetta alle manutenzioni delle auto della polizia di Torino. Ormai più del 40% degli agenti è appiedata. Mi auguro che almeno possano prendere gratuitamente le biciclette e i monopattini in giro per la città per improvvisare qualche inseguimento.

Amore: provi a essere un filino più dolce inizia da piccoli gesti come un buon riscaldamento dopo mesi di sedentarietà.

Lavoro: hai ancora bisogno che le cose importanti vengano evidenziate in rosso perché altrimenti non le sai riconoscere. Ma solo per oggi perché da domani poi cambia proprio tutto!

Salute: anche se indossassi il tuo vestito preferito troveresti comunque che non cade a pennello e ti reinfili la tuta come forma di protesta.

Il consiglio del giorno: solo tu potresti consultare la guida turistica dei parchi eolici in Italia. Mi auguro almeno che si trovino vicino a zone rinomate o almeno con una buona cucina.

Voto 5

Bilancia

Sei più innamorata della coppia Vincent Cassel e Tina Runakey che si sbaciucchia no stop alla sfilata di Jaquemus. Da quando godi nuovamente dei benefici di Venere, ti senti una vera adolescente pronta a limonare dietro ad ogni angolo e in qualsiasi momento della giornata. Quasi quasi hai fatto venire voglia anche a me!

Amore: sei davvero feliciona e ti lasci coinvolgere totalmente da sentimenti e emozioni. Goditi questa grande gioia!

Lavoro: dovresti chiudere oggi tutti i tuoi contratti più importanti perché da domani potresti prendere decisioni avventate e poco proficue. Sbrigati! Salute: appena entri in una stanza sei subito al centro dell’attenzione perché sei veramente meravigliosa!

Il consiglio del giorno: ricorda che per fare il bagno nel mare o in piscina è meglio togliere le lenti a contatto, e sostituirli magistralmente con i tuoi occhiali graduati. Vedrai che fare il bagno con gli occhiali da sole diventerà la nuova tendenza dell’estate.

Voto 7

Scorpione

Mercurio continua ad accompagnarti e ormai siete una coppia assodata come Sherlock Holmes ed il fido Watson. Visto che siete un duo così geniale e affiatato, potreste partecipare ai mondiali di magia e sfidare, tra le diverse squadre, anche l’Italia. Voi ovviamente rappresentate la regione: ‘zodiaco’.

Amore: ti gongoli pensando a tutte le cose che potresti fare rotolandoti sotto le coperte con il tuo partner. Mettile subito in pratica!

Lavoro: hai una chiara visione di come procede il business e hai messo in cantiere tutte le strategie per assicurarti al più presto il grande successo.

Salute: sei sempre impeccabile e il tuo outfit è impreziosito dal tuo sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: per sincronizzare gli orologi esiste ancora il numero telefonico per l’ora esatta. Da consultare solo se siete dei veri nostalgici o degli inguaribili pistini.

Voto: 7

Sagittario

La confusione regna ancora sovrana nella tua testolina, a causa di Mercurio opposto, ma ancora per poco. Infatti non capisci bene come sia possibile che il profilo di un cane su Instagram sia stato cancellato perché l’animale non ha l’età minima per stare sui social. E se pensi che sia scontato moltiplicare gli anni per sette, dovresti subito scrivere una bella mozione a riguardo. Ma per questo attendi almeno fino a domani. Fidati.

Amore: non hai più voglia di impegnarti in evoluzioni agonistiche e oggi incredibilmente senti la necessità di una pausa riflessiva. Colpa della Luna.

Lavoro: prepara la cattedra, i libroni da professore e la tua voglia far vedere a tutti quanto tu sia in assoluto il più capace, ma dovrai attendere dino a domani.

Salute: hai ancora qualche giorno per dedicarti alle tue grandi imprese sportive. Prepara l’attrezzatura e parti oggi stesso perché Marte a favore è proprio agli sgoccioli.

Il consiglio del giorno: se pensi di poter approfittare del bonus terme ti sbagli di grosso perché é scaduto proprio al scorsa settimana. Puoi sempre andare nella zona di Viterbo e approfittare delle pozze di Acqua calda gratuite e immerse nella natura. Ti faranno comunque bene.

Voto 6

Capricorno

Le stai provando tutte per rimpolpare un po’ le tue finanze prosciugate da decisioni sbagliate e soprattutto da Giove in quadratura. Anche la società Netflix è proprio del tuo stesso avviso, infatti ha deciso di inserire la pubblicità all’interno delle puntate delle serie, trovandosi in difficoltà economica. Tu intanto dovresti fare un po’ meno lo splendido invece di offrire da bere tutti i giorni ai tuoi colleghi litri di drink.

Amore: il tuo sex appeal si è ridotto di almeno due taglie per un appena si parla di argomenti piccanti, tu anche oggi, passi.

Lavoro: l’ufficio per teè un luogo davvero inospitale, da cui tenersi a debita distanza. Oggi sarebbe meglio far finta di lavorare da casa e scappare al mare per una lunga pausa pranzo.

Salute: ti senti ancora come Sansone a cui sono stati appena tagliati i capelli. Resisti ancora qualche giorno perché a breve rimarrai stupito di quanta energia si nasconde sotto quei rotolini di ciccia, noti ai più come maniglie dell’amore. Capito?

Il consiglio del giorno: il costume all’uncinetto è un must di stagione, prendi subito le misure e chiedi alla tua cara zia di fabbricartene subito uno. Prima però dalle come riferimento qualche immagine e i colori tendenza.

Voto 5 –

Acquario

Non riesci a stare fermo in un solo posto per più di due giorni con Marte e Mercurio che ti spingono sempre ad andare avanti. Sei ormai un lavoratore nomade come Davide Benaroio di 28 anni che, dopo aver trascorso qualche settimana in Grecia, ha deciso di spostarsi a Singapore, il tutto lavorando on line. Questo sì che è un modo perfetto per sentirsi liberi e insieme mantenere il posto di lavoro.

Amore: è un vero tripudio di sentimenti, chiacchiere intelligenti e nottate infuocate.

Lavoro: ti senti un vero leader prontissimo a unire tutti in uno scopo comune potresti facilmente spacciarti per un nuovo Guru 2.0.

Salute: impossibile srtarti dietro, tu viaggi a un ritmo incalzante tra lavoro, eventi e sport da triatleta. Sei un vero super man!

Il consiglio del giorno: non hai alcun bisogno di ripetere come un mantra frasi sulla pace interiore per ritrovare il tuo benessere perché tu sei in piena armonia con te stesso. Potresti comunque suggerirne un paio davvero efficace a chi pensi che ne abbia bisogno. Se poi ti vesti anche di bianco con lo sguardo rivolto all’infinito ti sentirai ben presto chiamare: ‘Maestro’.

Voto 9

Pesci

Alla notizia del furto di centinaia di figurine Panini da rivendere ai collezionisti voi non avete fatto molto caso. Siete ancora troppo intenti a capire i meccanismi della vostra mente che vi sfuggono per considerare il materialismo. Per fortuna nei prossimi giorni riprenderete possesso delle vostre facoltà fisiche e cognitive e si può finalmente festeggiare la fine della quadratura di Mercurio. A questo punto contare anche i centesimi del portafogli sarà un vero piacere.

Amore: oggi meglio non sottintendere nemmeno per sbaglio la parola sentimenti. Non avete alcuna voglia di parlarne.

Lavoro: preparatevi ad essere ascoltati e soprattutto apprezzati. Pare stia per iniziare un momento di Grand rivincita.

Salute: vi sentite come un pedalò fuori dall’acqua. Sgraziato e soprattutto inutile. Non buttatevi giù così, dai!

Il consiglio del giorno: occhio a finire nei ristoranti tradizionali Milanesi in questo periodo perché potreste ritrovarvi a mangiare un risotto alla milanese fumante con osso buco mentre fuori ci sono quaranta gradi all’ombra. Vi si potrebbe bloccare la digestione.

Voto 5