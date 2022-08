L’oroscopo di oggi lunedì 22 agosto 2022: Leone e Ariete si godono l’ultimo Sole a favore L’oroscopo di oggi, lunedì 22 agosto 2022, e le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi c’è molta confusione: Mercurio è infatti opposto a Nettuno ma trigono a Plutone, i pensieri sono profondi ma spesso senza basi concrete.

L'oroscopo di oggi, lunedì 22 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. C'è un po' di confusione, come una tensione, prima che tutto ricominci nella sua forma tradizionale. Il Sole è nel suo ultimo giorno in Leone, la Luna in Cancro sente tutto tantissimo, mentre Mercurio, pianeta del pensiero, è come strattonato.

Plutone lo vuole rivoluzionario e potente ma Nettuno opposto lo confonde. Due forze uguali ma contrarie mettono i nostri progetti al centro dei propositi per il nuovo anno lavorativo.

Con la Luna in Cancro così sollecitata direi che il segno fortunato oggi sia proprio il Cancro, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Preparati a conquistare grandi obiettivi ora che hai Marte a favore. Proprio come Isabella, la bimba di otto anni che è riuscita a collegarsi con una radio amatoriale alla ISS, e parlare addirittura con un astronauta. Per te tutto è possibile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: tenere chiusi i pantaloni è la parte più difficile.

Lavoro: grande entusiasmo da post rientro.

Salute: se eri già bello, ora anche aitante!

Il consiglio del giorno: Fai incetta di riviste e magazine di moda per essere subito aggiornato sulle tendenze di make-up per l’autunno/inverno. Così al tuo ritorno sarai subito un passo avanti a tutti.

Voto 8 +

Toro

Hai goduto di Marte a favore per tantissimi mesi rendendo la tua estate proprio mitica. Ora che ti ha salutato ti senti esattamente come Mike Tyson a cui si è riacutizzata la sciatica. Ti ci vuole proprio un bel riposo del guerriero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai inforcato gli occhiali da intellettuale.

Lavoro: oggi causa miopia chiedi che tutto ti venga ristampato in grandezza 16.

Salute: molto bene ma se leggi un bel libro.

Il consiglio del giorno: Per la gioia della tua gola il panettone ha avuto un boom incredibile quest’estate. Sia che sia al cioccolato o con i canditi, tu non rinunci assolutamente ad una buona fetta.

Voto 7

Gemelli

È iniziato il vostro periodo di gloria, miei cari, proprio grazie all’entrata di Marte nel vostro segno. Vi assicuro che non sarà solo per cinque minuti come per i surfisti sul Canal Grande, tra l’altro beccati e già multati. Per voi durerà molto, molto di più. Preparatevi a 6 mesi davvero pazzeschi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: come James Dean 2.0.

Lavoro: adesso ci pensate voi a mettere tutto a posto. Vero?

Salute: energie spaziali!

Il consiglio del giorno: tenti a moderare la velocità su biciclette e monopattini elettrici perché, almeno negli UK, sono in arrivo le targhe e le patenti dedicate a questi mezzi di trasporto. Voi per non sbagliare cercate di seguire i limiti di velocità.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Gli scienziati americani e australiani vogliono ricreare la tigre della Tasmania in laboratorio, estinta quasi un secolo fa, pensando che tutto possa essere possibile. Ora che hai perso i favori di Marte devi fare delle scelte ben pensate e oculate. Non puoi dire di sì a tutto e a tutti. Ricordatelo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se son rose, fioriranno…

Lavoro: una vera missione.

Salute: oggi finalmente ti puoi riposare un po’.

Il consiglio del giorno: La polemica sulle madri condannate alle vacanze forzate per stare insieme ai figli fino all’inizio della scuola non la percepisci affatto. Per te rimane sempre un piacere goderti famiglia e amici e lavorare anche a distanza. Si può fare tutto basta organizzarsi.

Voto 6 +

Leone

Stai pur certo mio caro che il tuo, in questo momento, è il gran finale tutto oro della staffetta 4 × 1000, con tanto di record, come per i nostri connazionali agli europei di Roma. Con Marte che arriva a favore, tu inizi proprio adesso la tua stagione di grandissimi e importantissimi risultati. Preparati!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi nessuno potrà resisterti.

Lavoro: ti applichi a sorpresa con grande entusiasmo.

Salute: bello e intelligente: il massimo.

Il consiglio del giorno: lasciati incuriosire dall’hashtag: #NoMakeUp. Prova qualche selfie senza trucco e vedrai che attirerai tantissimi like.

Voto 8+

Vergine

Devi imparare a gestire lo stress, per la quantità di cose che vuoi fare e che pensi sia giusto fare, perché ti trovi nell’empasse di avere Mercurio a favore ma inizi a sentire i contrasti di Marte. Prendi come esempio Federica Pellegrini, e il fatto che sappia gestire benissimo tutti gli inconvenienti pre-matrimonio. In fondo lei ha una lunghissima esperienza di gare importanti nelle quali c’era una carica di tensione notevole. Dai che puoi farcela anche tu.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: solo per veri ricercatori intellettuali.

Lavoro: fatichi a tenere il ritmo che ti sei prefissata.

Salute: viste le scarse energie ti puoi concedere una pausa.

Il consiglio del giorno: I felini da sempre sono i perfetti animali da compagnia che aiutano a combattere lo stress. Potresti anche tu adottare un micio all’oasi felina come Damiano dei Måneskin e Giorgia Soleri. Vedrai che appena sentirai le fusa tutto spariranno tutte le tue paturnie.

Voto 7 +

Bilancia

Ti assicuro che questo momento non è come il rarissimo granchio blu appena avvistato in una tana gigante, a 30 m dalla riva della cittadina di Ostia. Con i benefici di Marte per tantissimi mesi riprenderai la tua forma fisica, la fiducia in te stessa e sarai pronta ad ottenere ottimi risultati. Lo start è già partito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi torni sul campo più performante di Jacobs!

Lavoro parti subito di gran carriera.

Salute: sei in piena ripresa!

Il consiglio del giorno: goditi questo momento andando a vedere una bella galleria d’arte come la Pinacoteca di Brera. Pare infatti che il trend di quest’estate siano proprio le vacanze culturali. Fatti trovare preparata per il rientro.

Voto 8 –

Scorpione

Credo proprio che sia stato tu a consigliare a Zurkerberg di testare segretamente il Twitch di Meta che si chiamerà “Super”. Ora che hai i favori sia di Marte che di Mercurio sei uno stratega invincibile. Giocare con te a Risiko è come perdere già a tavolino.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il puro sesso potrebbe anche interessarti.

Lavoro: già alle otto parti subito in quarta.

Salute: ti sei scrollato da addosso tutta la stanchezza.

Il consiglio del giorno: A fine agosto si festeggiano i vent’anni dell’iniziativa dei libri sospesi. Puoi acquistare in qualsiasi libreria un libro e lasciare che poi venga ritirato da chi ha voglia di leggerlo. Una bellissima iniziativa per divulgare sempre di più la passione e la lettura. Unisciti a questo gruppo di sostenitori della parola.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Non restare lì imbambolato a guardare la sabbia sul retro degli iPhone che forma degli strani disegni. Si tratta semplicemente dei magneti che sono all’interno del telefono che attraggono le particelle di ferro nella sabbia. Lo so che tu ora che hai Mercurio e anche Marte contro sei in tilt, ma cerca di ricomporti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sarà complicato anche solo limonare.

Lavoro: la voglia di rientrare in ufficio è rimasta in vacanza.

Salute: anche allacciare le scarpe sarà un’impresa titanica.

Il consiglio del giorno: Lo so che ti trovi nella posizione difficile di dover scegliere tra Tolkien e R.R. Martin perché questa sera ci saranno uno speciale sul ‘Signore degli Anelli’ e la prima ‘The House of Dragons’. Ti assicuro che entrambe le scelte per te andranno benissimo. O al massimo chiedi a qualcuno di registrarti il programma che hai deciso di non vedere. Facile.

Voto 6 –

Capricorno

Rilassati, caro Capricorno, perché da adesso non ti sentirai più obbligato a performare al massimo proprio perché Marte non è più a favore. Per cui goditi il rientro dalle vacanze e tutto il lavoro ‘extra’ che hai fatto fino a oggi. Esattamente come Khaby Lame che ha ricevuto più per forma che per prassi la cittadinanza italiana. Stai tranquillo e sereno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi hai un fascino da intellettuale alla Mr Ripley.

Lavoro: ponderi attentamente ogni tua decisione.

Salute: ti perdi volentieri in letture impegnative.

Il consiglio del giorno: Finalmente potrai partecipare al torneo di calcetto senza dover per forza vincere a tutti costi. Vedrai che sarà divertentissimo.

Voto 6 –

Acquario

Ti assicuro che ora che hai Marte dalla tua, non rischieresti più di essere truffato, come i ragazzi che pensavano di comprare 10 paia di sneaker Jordan a una cifra ridicola. Tu ora sai bene come farti rispettare: con logica e grande determinazione. Ti do subito il ‘bentornato’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti anche concederti un timido bacio.

Lavoro: oggi sei aperto a discorsi costruttivi.

Salute: finalmente sei molto più rilassato!

Il consiglio del giorno: Vai sulla tangenziale di Roma a guardare la scritta ispirata al film di Fantozzi, proprio sotto il Celebre balconcino da cui è tratta la famosa scena del lancio sull’autobus. Tu adesso hai coraggio da vendere, puoi permetterti di lasciarti trascinare dall’entusiasmo e da un po’ di ‘sana’ incoscienza.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Il massimo che potete fare in questi giorni è ammirare lo scatto meraviglioso di Saturno fatto da un amatore dal tetto di un parcheggio negli Stati Uniti. Sia Marte che Mercurio si trovano ad ostacolarti in qualsiasi iniziativa, quindi è meglio che tu te ne stia bello bello tranquillo. Rilassati e lascia tutto fluire.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il gioco della passione ha scaricato le pile.

Lavoro: oggi mettetevi comodi sul divano.

Salute: il rientro ti ha già sfinito!

Il consiglio del giorno: Potete concedervi una pausa dai social. In fondo postare, scrivere e comunicare in questo periodo non è proprio tra le vostre competenze.

Voto 5 e mezzo