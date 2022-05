L’oroscopo di oggi lunedì 2 maggio 2022: Acquario e Gemelli ritrovano la chiacchiera fluente Nell’oroscopo di oggi, lunedì 2 maggio 2022, c’è Mercurio che cambia segno all’interno del cerchio dello Zodiaco. Mercurio entra in Gemelli dove starà per una sosta fino al 5 luglio. Mercurio in Gemelli è creativo, curioso e chiacchierone. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 2 maggio 2022, l'evento più importante sarà l'ingresso di Mercurio nel segno dei Gemelli. Questo evento è importante sia perché Mercurio in Gemelli è in domicilio, quindi si trova benissimo diciamo, sia perché qui ci sarà la seconda sosta dell'anno di questo pianeta. Fino al 10 maggio viaggerà in moto diretto, poi retrogrado dall'11 maggio al 3 giugno e poi di nuovo diretto fino al 5 luglio quando passerà in Cancro. Nel suo percorso di retrogradazione arriverà indietro fino al grado 26 del Toro.

La Luna oggi si trova a metà tra Toro e Gemelli. In questo secondo segno infatti entrerà intorno all'ora di pranzo. Prepariamoci quindi ad un pomeriggio particolarmente vivace dal punto di vista creativo e comunicativo. Il segno fortunato è quindi l'Acquario mentre il segno sfortunato è il Sagittario!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il fatto che un contadino abbia trovato la statua della dea dell’amore Arat (che ha più di 4500 anni) potrebbe indicare anche per te che la ruota sta girando e che a breve il tuo cuoricino potrà battere all’impazzata e le tue labbra si abbandoneranno a baci appassionati. Mercurio che ti favorisce e ti ricorda tutti gli eventi importanti meglio dell’agenda sul telefono ti ha appena segnalato che da domani Venere entra nel tuo segno e l’amore torna a risplendere.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: metti tutto il ordine, cambia le lenzuola metti i fuori nel vaso, prepara tutto per l’arrivo di domani di Venere proprio nel tuo segno.

Lavoro: entusiasmo dilagante e nuovi progetti già all’orizzonte, ecco i buoni influssi di Mercurio a favore.

Salute: ti senti meraviglioso anche con solo una maglietta bianca e un jeans stai dai paura.

Il consiglio del giorno: l’amore muove il sole e le stelle, come diceva il sommo poeta Dante, non sei anche tu d’accordo? Voto . 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le tradizionali regole stanno cambiando e tu, che hai sempre Saturno contro, fai proprio fatica ad accettarle. La notizia che il cognome del padre non verrà più dato in automatico alla nascita dei bambini non ti va proprio giù. Per consolarti dovresti ricordarti che anche in altri paesi è già in atto questa pratica, ma dubito che senza l’appoggio di Mercurio tu possa realmente ampliare le tue vedute. Io, se posso dirti la mia, la trovo un'ottima notizia!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: senti già la mancanza di Venere perchè sei fermo con lei alla banchina del treno che sta per partire. Un lungo e passionale bacio è quello che ti meriti.

Lavoro: i progetti si rallentano da chiacchiere inutili. Porta pazienza.

Salute: buttati a capofitto nello sport perché con Marte ancora dalla tua avrai davvero grandi soddisfazioni. Potresti addirittura a iscriverti ad una corsa beneficare finire sul podio.

Il consiglio del giorno: alla cucina fusion tu preferisci decisamente le classiche ricette della cucina della nonna. Potresti però per una volta provare ad assaggiare qualche cosa di diverso, no? Voto . 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Tutto d’un colpo siete diventati più eruditi di Alberto Angela, non perché avete studiato per anni su libroni da mille pagine ma perché Mercurio vi suggerisce tutte le risposte. Probabilmente avreste proposto un’intelligente soluzione alternativa per spostare l’immenso quadro di Giuseppe da Pelizza ‘Il quarto stato’ invece di calarlo da una finestra del Guam di Roma. Non è detto però che abbiate sempre tutte le risposte a portata di mano per colpa ancora di Marte che vi innervosisce.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: così scontati che riuscirete a rubare un focoso bacio alla bella del gruppo strappandole pure un sorriso.

Lavoro: potete tornare in ufficio con passo sicuro perché da oggi tutto quello che direte sarà finalmente corretto, appropriato da colpire perfettamente il centro della questione.

Salute: andateci piano con l’entusiasmo perché se la mente procede sicura e veloce, per starle dietro avete bisogno di una flebo di redbull.

Il consiglio del giorno: vi piace fare i professoroni e ora avete l’occasione di mostrare a tutti che avete anche, quasi, sempre ragione.

Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dedichi tutta la giornata a Venere che da buona consigliera, ti chiede di diventare subito una perfetta mogliettina mentre tu vorresti solo divertirti in amore. Per celebrare questo saluto, lasciando magari un buon ricordo, potresti unirti all’allegro gruppo di amiche e damigelle che con Federica Pellegrini si divertiranno sulle spiagge del Salento. Come si dice, girls just wanna have fun.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: stai già preparando armi e bagagli per trasferirti a casa dalla mamma perché sei sicuro che sarà l’unica a darti tutto l’amore di cui hai bisogno.

Lavoro: sei finito in un coworking dove la pausa caffé è la sala riunioni e ogni giorni si cambia postazione. Non credo che sei così felice di questo cambiamento.

Salute: avere la palestra a casa è il miglior investimento che avresti mai potuto fare perché fare la doccia nel proprio bagno dopo una bella sudata è un vero lusso.

Il consiglio del giorno: per vivere l’amore come un teenager hai bisogno della macchina del tempo o di tornare al liceo. Entrambe le opzioni sono poco probabili.

Voto . 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai finalmente ripreso possesso del dono della parola e soprattutto delle grammatica con Mercurio che ti favorisce. Non abusare subito delle tue idee risolute però come invece ha fatto il direttore del supermercato che per sapere chi utilizza gli assorbenti in bagno fa direttamente un annuncio all’altoparlante. Ricorda che l'empatia viene prima di tutto, anche prima di scorpire la verità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le passioni si fanno ardenti e giocose e ti trovi subito innamorato come un ragazzino con gli occhi a cuore.

Lavoro: finalmente si ragiona, proprio nel vero senso della parola, perché Mercurio torna a favorirti e a darti ragione. Un vero toccasana per il tuo orgoglio ferito.

Salute le tue non sono prestazioni da atleta sono più vicine a quelle di un quarantenne poco sportivo e ti assicuro che comunque non sono da poco.

Il consiglio del giorno: di mostra di tutta la tua simpatia con qualche barzelletta, ma aggiorna il tuo repertorio perché quelle su Pierino sono davvero superate. Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non ci sono buone notizie all’orizzonte con tutto (o quasi) il cielo che ti contrasta, in particolare ora che Mercurio è passato in quadratura e ti senti davvero demoralizzata. A ringalluzzirti un po’ ci pensa la tua astrologa del cuore (che sarei io) che ti consiglia di dare un’occhiata alle prime foto del film Barbie con Margot Robbie. Se non altro il mondo si tingerà per qualche minuto di un bel color rosa shoking.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se pensavi che nella tua cerchia di amici potesse sbocciare qualche tenerezza ti sbagli di grosso perché anche li troverai solamente calma piatta.

Lavoro: abituati alle improvvisate come quelle degli amici la sera quando cercano un pasto caldo e ti citofono direttamente senza mandarti neanche un messaggino.

Salute: sei ossessionata dalla perfezione tipo il giardino zen e ti arrabbi appena il più piccolo granello di sabbia si scompone. Ti ricordo che quello è proprio il suo bello perché nulla è per sempre ma tutto è in movimento.

Il consiglio del giorno: regalati una pausa da tutto e da tutti per dedicarti ai tuoi hobby, è come concedersi un dolcetto a fine cena.

Voto . 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Diciamo che il cielo in questo periodo non ti ha messa sul piedistallo come tu vorresti e ora che hai Mercurio dalla tua parte vuoi riprenderti il posto che meriti. Non esagerare con le richieste capricciose da diva di Hollywood perché potresti risultare più chiacchierata di Amber Heard. Occhio, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi avrai sicuramente voglia di invitare qualcuno nel tuo cantuccio per qualche piacevole chiacchiera e magari qualche cosa di più.

Lavoro: il tuo pensiero torna chiaro e rapido tanto che tutti in ufficio faticano a starti dietro.

Salute: non hai abbastanza energie per poter fare tutto, puoi comunque provarci.

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di copertine sulle riviste patinate, quello di cui hai bisogno è l’affetto e l’apprezzamento della tua famiglia. Nulla di più.

Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Credo proprio che per portare a buon fine il progetto del Twiga nel Salento, il buon Flavio Briatore avrebbe dovuto consultarsi con te perché con Mercurio che torna a favorirti sei la persona migliore che sa come muoversi in tutte le situazioni, soprattutto in quelle burocratiche dove c’è bisogno anche di un pensiero laterale. Manda un bel curriculum per il futuro, che ne dici?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai la voglia di esplorare l’amore com un adolescente in piena crisi ormonale.

Lavoro: Mercurio è tornato a farti visita e come regalo ti porta razionalità, velocità e grande simpatia. Sei felice come un bimbo il giorno di Natale.

Salute: ora che hai anche la ragione dalla tua parte sei davvero invincibile.

Il consiglio del giorno: con il tuo sorriso malandrino e la tua conversazione brillante puoi davvero fare faville per un possibile colloquio. Forza, fatti avanti.

Voto . 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Per te mio caro Sagittario solo cose poco impegnative oggi perché con Mercurio in perfetta opposizione non sai bene cosa pensare. Ti crucci perpleso anche di Don Matteo che è scomparso e che verrà sostituito da Don Massimo. Chissà se il nuovo venuto sarà all’altezza del suo predecessore? Eh già, chissà…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai presente la quiete dopo la tempesta, bene preparati perché è quello che sta per succedere.

Lavoro: attenzione a seguire il tuo istinto e i suggerimenti che ti saltano in testa perché sono come gli imprevisti al monopoli. Capito?

Salute: non sei proprio l’immagine della perfezione anzi con quella tuta usurata che ti sei tatuato addosso l’unico posto dove puoi essere ammesso con questo outfit pazzesco è unicamente il divano.

Il consiglio del giorno: per te solo letture semplici tipo il topolino, perché già la settimana enigmistica è per veri cervelloni.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Forse i tuoi consigli non sono efficaci come prima con Mercurio che non ti favorisce più, ma sicuramente hanno ancora un buon senso. Ricordiamoci che hai sempre Giove a favore che ti aiuta quanto a fortuna quindi, se anche tu come Mahmood tifi per l’Ukraina agli Eurovision, dovremmo tutti seguire il tuo fiuto perché di sicuro il cantante che la rappresenta sarà il vincitore. Come ti direbbe Mara Maionchi, da sempre alla ricerca di un partner al gioco fortunato: ‘Hai da fare giovedì sera per un bel burrachino al circolo?’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: dire che l’amore sia un sentimento sopravvalutato è proprio una bella trovata, vuoi fare sempre la figura del superiore.

Lavoro: vorresti prenderti un periodo di vacanza, ma prima potresti ancora sfruttare un pochino Giove a favore per chiudere in bellezza.

Salute: oggi è l’ultimo giorno in cui ti senti bello da impazzire quindi un look da copertina dei rotocalchi è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: con tutta questa fortuna una capatina al casino di Saint Vincent io lo farei, no? Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con Mercurio che è arrivato a tuo favore puoi sicuramente partecipare alla conferenza sul futuro dell’Europa dove potrai esprimere tutte le idee e opinioni e fare anche un figurone. Bravo per l’impegno e per approfittare subito del transito favorevole del pianeta del pensiero.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: prepara le valige per la tua fuga d’amore perché da domani si parte. Sei felice vero?

Lavoro: sei così impaziente di metterti subito al lavoro che già fino alle luci dell’alba ti presenti in ufficio per sfoltire tutta la pila di pratiche e documenti arretrati.

Salute: il buongiorno si vede dal mattino ed il tuo inizia con un bel sole splendente senza nessuna nube all’orizzonte.

Il consiglio del giorno: la mattina per affrontare bene la giornata bisogna bisogna fare una buona e ricca colazione quindi invece di correre subito fuori casa con un solo caffé nello stomaco, concediti tempo per mangiare in compagnia dei tuoi famigliare. Vedrai che fa la differenza.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mercurio vi ha appena salutato da un paio di giorni e avete deciso di abbandonare tutta la razionalità (che era già poca) e guardare in alto nel cielo. Sono certa che vi state domandando cosa stia facendo al momento Samantha Cristoforetti sulla stazione spaziale internazionale. Con la vostra immaginazione galoppante vorreste passeggiare con lei nello spazio e ammirare dall’alto il nostro bellissimo pianeta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ancora per oggi siete dei veri Guru dell’amore con Venere e la Luna che si parlano e vi sussurrano dolci parole.

Lavoro: Mercurio in quadratura porta qualche piccolo fastidio che saprete gestire magistralmente grazie ai favori di Giove.

Salute: avete una forza incredibile, come quella dei giganti che possono sollevare le montagne con un solo dito o almeno come suggerisce la vostra fantasia galoppante.

Il consiglio del giorno:: come gli astronauti portano con se un peluche per controllare la gravità, dovresti farlo anche tu per valutare il grado di immaginazione e quando lo vedrai volare sarà al massimo! Voto 8 +