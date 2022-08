L’oroscopo di oggi lunedì 1 agosto 2022: Toro e Vergine sanno che fare L’oroscopo di oggi, lunedì 1 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi attenzione ai segnali: una congiunzione importante ed energica, risolutiva e potente, indicherà la strada giusta da prendere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di oggi, lunedì 1 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi l'oroscopo è particolare perché Marte, Urano e il Nodo nord sono tutti congiunti a 18 gradi del segno del Toro. Questa congiunzione indica una rivelazione, come un momento di risveglio sociale, politico, universale.

Con la Luna in Vergine il segno fortunato di oggi è la Vergine stessa mentre il segno sfortunato i Gemelli.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei prodigo di messaggini a sfondo piccante che lasci scivolare nella tasca di quello che speri divenga il tuo nuovo puntello, cercando di combattere in contropiede Venere che è ancora in quadratura. Potresti ispirarti alla storia di Leonardo Bellini che circa sei anni fa ha affidato ad una bottiglia nell’Atlantico un suo autoritratto con tanto di telefono e email. Magari così potresti anche tu trovare la tua Amina gemella.

Leggi anche L'oroscopo del 27 luglio 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: hai proprio l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: sei alla massima velocità.

Salute: si certo non ti puoi lamentare.

Il consiglio del giorno: attento alle prime giornate trascorse sotto al sole perché se speri di avere una tintarella pazzesca in soli due giorni, potresti in realtà conciarti come un’aragosta. L' unica soluzione saranno gli impacchi di ghiaccio e le creme all’aloe per disinfiammare la pelle. Voto 6 e mezzo

Toro

La tua determinazione è davvero incontrastabile proprio grazie alla congiunzione tra Urano e Marte e nessuno potrà dissuaderti da una qualsiasi idea o obiettivo. Proprio come Tyler Cohen che dopo essere stato respinto per ben 39 volte ai colloqui di Google alla fine è riuscito ad ottenere il posto nell’azienda in cui voleva assolutamente lavorare. Tu non demordi mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: preferisci la quantità con la qualità. Vuoi proprio tutto.

Lavoro: anche per fare uno più uno usi la calcolatrice.

Salute: sei il campioncino che tutti vogliono nella squadra di calcetto.

Il consiglio del giorno: tra i tuoi obiettivi aggiungi anche quello di diminuire i tuoi consumi personali per contribuire alla drammatica questione dell’over shoot day. Ormai ognuno di noi deve assolutamente fare la sua parte. Voto 7

Gemelli

Siete molto più interessati alla nuovissima consolle a forma di asterisco per giocare a tetris che a qualsiasi attività amorosa. Con Mercurio dalla vostra, voi avete bisogno unicamente di chiacchiere stimolanti al limite dell’intellettuale e giochi per svagarsi e sentirsi sotto l’ombrellone anche se siete ancora in città.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non è una delle vostre priorità della giornata.

Lavoro: fate a gara con la calcolatrice per chi dice prima il risultato.

Salute: in attesa di una remise en forme.

Il consiglio del giorno: la coltura aeroponica sta davvero dilagando. Infirmatevi bene su come funziona perché sono certa che vorreste provare a realizzarla proprio tra l’entrata e il salotto di casa. Voto 6

Cancro

Con te si parla sempre di amore perché con Venere nel tuo segno è l’unico argomento che desta la tua attenzione. Sei così invasato con questo sentimento che concordi pienamente con la decisione di J Lo di prendere il cognome del marito Ben affermando che con questo gesto vuole dire: ‘sono tua!’. Ed è subito carie ai denti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: i tuoi baci sono più ardenti di quelli dei film romantici di Hollywood.

Lavoro: prendi tutto un po’ troppo sul personale.

Salute: sei il mister spiaggia 2022.

Il consiglio del giorno: esiste una vera connessione tra cibo e emozioni. Sono certa che questo potrebbe essere un nuovo argomento da sviscerare quando sarai sotto l’ombrellone. Voto 8

Leone

Ti senti esattamente come Harry Style che infuoca l’arena di Bologna parlando in italiano perfetto e cantando ‘Se telefonado’. Ora che hai Mercurio dalla tua vuoi davvero far mostra di tutto il tuo sapere e a ogni frase pretendi assolutamente la ola. Vedrai che verrai ampiamente soddisfatto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ne vorresti uno nuovo ogni giorno.

Lavoro: i ruoli subordinati non fanno per te.

Salute: sai esattamente come ottenere tutto quello che ti fa stare bene. Lo chiedi semplicemente.

Il consiglio del giorno: per sentirti un vero divo scegli per le tue vacanze soggiorni alle terme o in location con spa in montagna così da rigenerare anche pelle e corpo. Voto 7 +

Vergine

Ogni volta che sei interpellata per una posizione di spicco tu ti sai prendere questo ruolo con estrema importanza e gratitudine proprio grazie a Venere. Come Alfonso Signorini che si è lanciato in un discorso impegnato e molto emozionante durante il battesimo del figlio di Clizia e Paolo Ciavarro esprimendo tutto il suo impegno per essere una vera ‘guida’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dentro la borsetta c’è sempre un intrigante gioco erotico.

Lavoro: fai call e shopping in simultanea.

Salute: sei sempre perfetta in qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: ora che sai amarti per tutte le tue imperfezioni e ti senti una vera paladina del body positivity, dovresti insegnare questo meraviglioso approccio anche a chi ti sta intorno. Vedrai che sarai sicuramente ascoltata. Voto 8 +

Bilancia

Che tu sia molto polemica ormai è chiarissimo a tutti anche se hai perfettamente ragione, grazie a Mercurio. Occhio perché potresti incappare in situazioni come il negoziante che nega un pagamento via pos di 1,80 euro ed essere multato. Anche se obiettivamente hai ragione tu dovresti provare sempre a mediare e non prendere tutto troppo sul personale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo hai posato nell’armadietto con i medicinali.

Lavoro: è l’unico momento di soddisfazione della giornata.

Salute: eviti anche il riflesso del vetro.

Il consiglio del giorno: prova le tecniche di mindfulness per essere sempre presente e evitare di lasciarsi trasportare da reazioni esagerate. Voto 5 e mezzo

Scorpione

Per compensare la tua mancanza di ingegno e di energie ti sei buttato completamente sui piaceri del cibo, seguendo i consigli di Venere. Dovrai comunque stare attento, non solo per la linea, perché se pensi di partire verso mete esotiche, controlla se gli stuzzichini che hai nella borsa sono accettati o ti ritroverai come la turista Australiana che ha dovuto pagare una multa di mille ottocento euro per un panino al salame.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti ha davvero spompato.

Lavoro: l’impegno lo hai lasciato a casa con il laptop.

Salute: la posizione orizzontale è la tua preferita.

Il consiglio del giorno: di recente si è scoperto che il classico prosciutto e melone è addirittura dannoso per la salute. Ormai è proprio una verità il detto: ‘tutte le cose attraenti delle vita sono immorali, illegali o fanno male’. Dovrai rassegnarti. Voto 6 –

Sagittario

Pare proprio che tu stia cercando qualsiasi modo per essere al centro dell’attenzione e il tuo ingegno , grazie a Mercurio è in pieno movimento per raggiungere questo obiettivo. Fatti ispirare dall’episodio con protagonista Rafael Fernandes che ha scattato il selfie allo stadio con la maglia Tolosa e ha convinto amici, famigliari e tutti i social di essere il nuovo acquisto della squadra. L’importate è che si parli sempre di te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace solo se ti solletica l’ingegno.

Lavoro: sotto la scrivania hai un tapis roulant per sentirti sempre in movimento.

Salute: ti senti vivo solo se partecipi a cinque eventi in una sera.

Il consiglio del giorno: nel caso volessi capelli sempre lisci e perfetti in spiaggia, c’è il trattamento a base di cheratina che ti può aiutare in questa impresa impossibile. Voto 7

Capricorno

Con la congiunzione di Marte e Urano sei come il razzo cinese fuori controllo che sta impegnando tutti gli scienziati del paese per capire dove sarà il punto di impatto con la terra. Sei sicuro che essere così imprevedibile alla fine ti convenga veramente?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti sembra di averne sentito parlare, ma si tratta di molto tempo fa.

Lavoro: parli e sgomiti perché vuoi sempre dire la tua. Salute: sei davvero esplosivo, quasi pericoloso.

Il consiglio del giorno: cerca di limitare un pochino le tue esagerazioni. Pensa ad esempio ai circa 200 alpinisti al giorni in coda per conquistare la vetta del K2. Ti pare una cosa logica? Voto 5 e mezzo

Acquario

Alla notizia che il ‘Village Summer Disco’ chiuda a causa dei giovani clienti maleducati, tu hai il dubbio con chi schierarti. Con Mercurio in opposizione l’importante per te è solo polemizzare, non scervellarti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per sfuggirgli ti sei trasferito dall’altra parte del globo.

Lavoro: molto polemico, quasi rissoso.

Salute: la tua massima attività è scrivere i messaggini su whatsapp.

Il consiglio del giorno: occhio a piercing e tatuaggi in questo periodo perché devono guarire bene prima di andare al mare e certi posti come lingua e labbro a lungo andare per denti e lingua non vanno proprio bene. Non fare mattate dell’ultimo minuto. Voto 5

Pesci

La creatività, l’adattabilità e sopratutto il non demordere mai, grazie a Marte, sono le caratteristiche con cui vi si può descrivere in questo periodo. Proprio come Don Mattia che, trovando la pineta occupata, decide di celebrare la messa direttamente in mare utilizzando come altare un materassino gonfiabile. Nulla vi può fermare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: appiccicati come una ventosa.

Lavoro: sei in fase di chiusura prima delle ferie.

Salute: illuminati da tutto questo amore.

Il consiglio del giorno: avete la grande fortuna di potervi vestire proprio come vi pare, perché tutto proprio tutto grazie a Venere vi dona perfettamente, anche il pareo in centro città su di voi diventa un vero trend.

Voto 8 e mezzo