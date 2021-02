Nell'oroscopo di oggi, martedì 9 febbraio, mentre la quadratura tra Urano e Saturno si fa sempre più stretta, la Luna in Capricorno gravita intorno a Plutone e sembra proprio volerlo corteggiare. Tutto questo civettare di emozioni e sentimenti ci piace parecchio perché va ad ammorbidire e rendere decisamente più sensuale il trionfo di Acquario che ci ritroviamo nel cielo. Perché, si sa, l'Acquario sarà sicuramente geniale e folle, fantasioso e libero anche nell'amore ma di certo non ama le arti della conquista.

L’oroscopo del giorno 9 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Nell'oroscopo del giorno di oggi, 9 febbraio 2021, iniziamo a prepararci alla quadratura netta dei prossimi giorni tra Urano e Saturno. Questo aspetto, te lo ricordo, ha decisamente ha a che fare con il bisogno della nostra società di rimettersi in gioco, in discussione, di cambiare il punto di vista. E come sempre a spingere l'umanità a cambiare deve essere una rottura di ciò che esisteva precedentemente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Qualsiasi cosa tu dica o faccia, ti senti perennemente attaccato. Ovviamente questa è una sensazione e non un’oggettiva realtà. A far gioco su questa percezione è proprio la Luna che, dalla posizione quadrata, ti guarda di sbieco facendoti sentire sotto perenne critica. A te??? Non fare come la concorrente del GF, Carlotta Dell’Isola, che sentendosi criticata per le sue opinioni ha cancellato addirittura le stories su Instagram dove le aveva condivise: sentiti libero di dire la tua, sempre! Ma che te lo dico a fà??

Amore: puoi anche abbandonarti a qualche atto romantico e privo di senso senza sentirti per forza in difetto, sai? Lavoro: se riesci ad ignorare tutte le critiche, puoi anche fare un buon lavoro! Salute: spazientito, ti senti fin troppo negativo. Il consiglio del giorno: tieni occupata la mente ed il pensiero. Focalizzati sul corso di danza del ventre che avevi prenotato tempo fa ed evita di lasciarti andare a turbamenti e paranoie inutili!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte ti rende coraggioso senza limiti ma quel Mercurio quadrato ti tiene un po’ il freno a mano tirato. Non temere Torone mio: hai ancora tempo per salire a bordo delle “Falcon’s Flight,” le montagne russe più alte e veloci del mondo che, per tua fortuna, diventeranno agibili solo nel 2023! Per il momento puoi ancora temporeggiare e attrezzarti con attività più casalinghe come quelle di portare in casa su per le scale una mega spesa con tanto di casse d’acqua!

Amore: sexy e coccoloso… basta che non ti parlino di relazioni a lungo termine. Lavoro: hai tanta energia ma non sai come gestirla al meglio: prenditi un po’ di tempo per rifletterci. Salute: la commistione di Luna e Marte ti rendono scattante come Bolt… ma non hai ancora deciso dove andare! Il consiglio del giorno: rilassati e non andare in sbattimento: se ti chiedono il numero di telefono per ricontattarti in futuro non è per forza perché ci stanno provando con te! (Soprattutto se è la segretaria del tuo dentista…)

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra inventiva a volte supera di gran lungo ogni nostra aspettativa. Come due giovani ragazzi bolognesi che hanno inventato il nuovo drink “Vagin”, che strizza ovviamente l’occhio a un mondo fin troppo rigido ed elegante portandovi un po’ di irriverente freschezza! Certe idee potrebbero comodamente provenire anche da voi, cari Gemellini. Mercurio e Giove puntano proprio sul vostro lato più creativo.

Amore: anche in camera da letto non mancano le sperimentazioni ad ampio raggio! Lavoro: inarrestabili: saltate da un task all’altro con la leggiadria di una ballerina di danza classica! Salute: in miglioramento evidente. Il consiglio del giorno: attenti alle vostre battute di spirito: c’è gente che non ha propriamente la Luna a favore e potrebbe prendersela un po’ a male!

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non te la cavi benissimo nel chiedere scusa ma almeno apprezziamo lo sforzo, caro Cancretto. Sei come Fedez che, dopo aver spoilerato la canzone per Sanremo e aver quasi corso il rischio della squalifica per lui e per la Michielin, le chiede perdono inviandole, semplicemente, un mazzo di fiori. La Luna opposta proprio non riesce a farti del bene… Almeno Marte ti sprona a far qualcosa e a tentare il tutto e per tutto!

Amore: poco lanciato: cerchi di mantenere un equilibrio nella tua comfort zone! Lavoro: indeciso se affrontare in modo positivo le novità oppure restare diffidente. Salute: svogliato, ti trascini come quando eri piccolo mostrando tutta la tua poca voglia di far qualsiasi cosa. Il consiglio del giorno: tieni il controllo sul tuo momento emotivo poco chiaro e cerca di essere comunque coraggioso!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

“Mai arrendersi”. È questo il messaggio che ha ricevuto dall’azienda che l’ha respinta una giovane scrittrice inglese. Elencando grandi come Beatles e Lady Gaga, prima respinti e poi arrivati al successo, i non-datori di lavoro della ragazza l’hanno spronata a non mollare. È lo stesso consiglio che passo a te caro Leone: anche con tutti questi pianeti contro che ti ritrovi la regola è solo una: non demordere, mai!

Amore: amorevole ma poco compreso. Lavoro: non hai nemmeno la voglia di alzarti dal letto, figurarsi quella di mandare mail. Salute: stanchissimo, nemmeno il caffé dello studente può nulla! Il consiglio del giorno: siediti ad una scrivania e pianifica al millimetro tutte le tue prossime mosse: dalla lista della spesa alle critiche da muovere in azienda, tutto deve essere organizzato e previsto!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Dovessi descrivere con una canzone la carica erotica e sensuale che ti ha investito in quest’ultimo periodo, utilizzerei sicuramente il nuovo singolo di Cardi B “Up”. (Sentiti libera di cercarla su YouTube). Anche tu, come la cantante, decidi di eccedere un po’ e di uscire dal tuo normale ordine delle cose. Lo scopo? Quello di metterti alla prova e osare quel tanto che ti permetta di conoscere meglio i tuoi limiti!

Amore: carica erotica a mille! Lavoro: hai qualche difficoltà a fare quadrare tutti i conti. Salute: sul pezzo e piena di energia. Il consiglio del giorno: non temere se tutti ti guardano storto per il tuo cappellino in colore moda viola melanzana accesso: loro non hanno Luna e Marte a favore e non possono capirti.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Come Angelina Jolie, con questa Luna quadrata ma con un sacco di pianeti dalla tua, sei disposta a metterti in gioco per riconciliare situazioni poco armoniose e per ricucire strappi nella tua vita sentimentale e familiare. Mentre la bellissima attrice prova a seguire la sua strada dopo la rottura con Brad Pitt, tu provi anche a scrivere per scusarti col tuo compagno delle elementari al quale non prestasti la penna che ti aveva chiesto durante il compito di Storia… Che carina…

Amore: dolcissima, ti lasci andare a qualche parolina di apprezzamento (forse di troppo!). Lavoro: non hai dubbi: le tue mosse sono ragionate e senza tentennamento. Salute: un po’ malinconica per colpa della Luna ma tutto passa! Il consiglio del giorno: rimani concentrata sul tuo obiettivo: non lasciarti travisare e fidati dei tuoi infallibili ragionamenti (approvati da Mercurio!).

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il consiglio è: attento a quello che dici! Potresti finire come i ragazzi del GF che, presi da un momento di euforia, hanno iniziato a far battute sconce e sono stati, quindi, ripresi dalla regia per cercare di farli tacere. Mercurio in questa posizione ti manda fuori controllo e, con Marte opposto, è facile provare quella sensazione di voler uscir fuori dalle righe per cercare un po’ di sollievo! Trattieniti!

Amore: momenti di incomprensione potrebbero far saltare qualche tuo corteggiatore…! Lavoro: la concentrazione non basta… qua c’è bisogno di un hard reset, come con un computer! Salute: teso e un po’ sfinito. Che ne dici di rimanere in ammollo in un bagno caldo? Il consiglio del giorno: fingi di non aver sentito il telefono, di non aver le notifiche attive o di aver finito i giga… meno scambi con gli esseri umani hai e meglio starai!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I casi sono due Sagittario: o le tue idee diventeranno la scoperta del secolo oppure finiranno nel dimenticatoio come delle soluzioni completamente fuori tono! Come per il film del rapper americano Lil Yachty, che sarà interamente incentrato sul gioco di carte UNO, non sappiamo ancora se le tue trovate saranno Top o Flop… ma la cosa importante è che tu segua i colpi di genio di Mercurio sperando che Giove te la mandi buona come ha sempre fatto.

Amore: intraprendente… vedi di non fermarti ai semplici like sui suoi post. Lavoro: il capo ti chiama nel suo ufficio… tranquillo, vuole solo farti i complimenti! Salute: energie discontinue, forse avresti bisogno di una bella tisana energizzante! Il consiglio del giorno: le tue tattiche per creare scalpore sui social possono essere pericolose, non tutti potrebbero essere attratti dal tuo modo di vederla e potresti pure guadagnarti qualche hater!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non ami le situazioni in sospeso e con la determinazione che Luna e Marte ti regalano, decidi di andare in fondo alla faccenda come ha fatto l’avvocato Hillary Sedu con il giudice che, poco convinto della professionalità del legale, gli ha chiesto di presentare il tesserino e se fosse un avvocato con la laurea. Mentre Sedu ha deciso di segnalare la condotta poco dignitosa del magistrato, tu sei assolutamente deciso ad andare in fondo alle tue questioni private senza far sconti a nessuno.

Amore: credi sempre meno nelle favole. Lavoro: determinato… ma ricordati che hai anche bisogno di inventiva per riuscire al meglio! Salute: ottima condizione! Il consiglio del giorno: puoi aspirare a tanto e non hai bisogno di metterti in un angolo: lasciati andare e sogna in grande! (E chiedi sempre se hanno il dolce a fine pasto!)

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La mission dichiarata dalla casa di produzione videoludica Nintendo è quella di far sorridere chiunque giochi coi loro prodotti. Uno scopo interessante e di grande ambizione (soprattutto in un momento dove tutto ci sembra cambiato!). Come loro anche tu hai grandi progetti in mente e non hai intenzione di fermarti alle prime difficoltà! Chiedi aiuto a Giove che ti sta vicino: lui avrà di certo qualche asso nella manica da tirar fuori al momento opportuno!

Amore: apprezzano il tuo dolce sorriso e i tuoi sentimenti sinceri. Lavoro: stai ancora temporeggiando ma, fidati, sei sulla buona strada! Salute: vorresti tanto dormire qualche ora in più… Il consiglio del giorno: per ricaricarti di energie come si deve, modifica la postura, abbassa le spalle e tieniti concentrato su dove ti trovi: piccole meditazioni di questo tipo aiutano tanto la tua produttività!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Luna e Marte vi rendono pragmatici e diretti come la D’Urso che, in diretta televisiva, ha messo bene in chiaro come stanno le cose. Lei ha dichiarato di non aver mai e poi mai avuto una relazione con un uomo sposato… E voi, invece, quale grande verità siete pronti a metter sul piatto? Qualsiasi essa sia sono certa, anzi certissima, che non lascerete spazio ad alcun dubbio o perplessità!

Amore: fra tutte le cose che avete da fare, trovate pure spazio per amoreggiare! Lavoro: determinati. Era da tempo che non vi vedevamo così risoluti nel mandare a quel paese chi vi fa perder tempo! Salute: non c’è affatto nulla di male nel comprare un nuovo tapis roulant: quello vecchio lo avete praticamente consumato! Il consiglio del giorno: ci vuole un bel thriller questa sera: qualcosa che vi tenga con la mente attiva e pronta!

Voto 9 –