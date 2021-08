L’oroscopo di oggi 9 agosto 2021: energie della Luna nuova per Leone e Ariete L’oroscopo di oggi, lunedì 9 agosto 2021, da il via ad un nuovo ciclo di lunazione. Ieri infatti Sole e Luna ci sono incontrati a 16 gradi del segno del Leone ma hanno dovuto anche sopportare una quadratura piuttosto insidiosa con Urano, pianeta dei moniti dei cambiamenti. Da oggi però le energie della luna crescente saranno favorevoli per metterci in gioco.

L'oroscopo di oggi, lunedì 9 agosto 2021 non è soltanto l'inizio di una nuova settimana (e che settimana) ma anche l'inizio di un nuovo ciclo di lunazione. I cicli di lunazione durano 28 giorni e iniziano sempre dal momento della Luna nuova ovvero dall'incontro perfetto tra Sole e Luna. Quindi, è chiaro, ogni mese il Sole e la Luna si incontrano nel segno zodiacale che sta festeggiando il compleanno.

Ieri, domenica 8 agosto 2021, è iniziato il ciclo di Lunazione nel segno del Leone con il Sole e la Luna che si sono incontrati a 16 gradi del secondo segno di fuoco. Questa lunazione è stata piuttosto potente perché Sole e Luna si trovavano in quadratura con Urano: di nuovo il nostro ego, rappresentato proprio dal segno del Leone, viene messo in discussione. Con oggi la Luna inizia il suo percorso crescente quindi le energie saranno molte, qualche volta anche nervose, ma pronte a farci mettere in gioco. Il segno fortunato del giorno è l'Ariete che si sente davvero pieno di energie.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È giunto il momento di un cambio al vertice. Come nel caso dei macachi dell’isola di Kyushu, anche tu sei pronto per cambiare le regole del gioco. Mentre i primati hanno scelto, per la prima volta nella storia, una femmina come capo del loro gruppo, tu sei pronto per stravolgere le tue abitudini grazie al supporto intelligente di Mercurio che sfida persino l’autorità di Saturno! Sei pronto a qualche interessantissimo colpo di scena?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: nulla da temere: al momento il partner non si cambia! Lavoro: da te arrivano solo proposte interessanti! E alcune verranno pure accettate di buon grado! Salute: la Luna promette un buon risveglio! Il consiglio del giorno: non aver paura di metterti alla prova. Anche quando significa alzare di un paio di centimetri i tacchi coi quali vai in ufficio!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il lunedì inizia in salita, Torone mio. La Luna quadrata ti fa pesare le gambe e ti impedisce, quasi, di alzarti dal letto. Sembra proprio che queste vacanze non vogliano arrivare davvero! Mercurio dal canto suo è latore di notizie antipatiche, come quella che Arisa ha perso la cattedra di Amici e che non sarà presente alla prossima edizione. È un vero peccato ma, a volte, le scelte che vengono prese dagli altri non sempre sono comprensibili e, con il pianeta del pensiero messo di traverso, lo sono ancora meno…

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: nulla da segnalare sul versante amoroso: è ancora tutto ok! Lavoro: vorresti davvero trovarti già su un’isola deserta in mezzo all’Atlantico. Salute: un po’ stressato: fai esercizi per rilassare le spalle! Il consiglio del giorno: allontana ogni pensiero in merito al lavoro o alle cose da fare impegnandoti in attività che ti liberino la mente! Se il normale puzzle non basta, datti al modellismo professionistico e ricrea qualche monumento in scala da mostrare nel tuo soggiorno!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Pianificate una pausa Gemellini: ne avrete bisogno per riprendervi! Nella seconda parte della giornata, la Luna si unirà a Marte e Venere in quadratura privandovi di ogni energia residua che il weekend vi aveva fornito. Vi sarà necessario prendere le cose con molta più calma e persino fermarvi per riprendere fiato! D’altra parte staccare non è una colpa: persino Kit Harington, “Jon Snow” de Il Trono di Spade, decise di prendersi un anno sabbatico dopo l’esperienza del serial per riprendersi dallo stress!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non avete spazio anche per i drammi amorosi in questo momento! Lavoro: dovete assolutamente scendere a compromessi per avere il supporto di qualcuno… altrimenti potreste non arrivare al risultato! Salute: stremati al limite della catatonia: prendetevi un attimo! Il consiglio del giorno: prendetevi cura di voi e lasciate fuori tutto il resto. Anche una semplice penichella fuori orario può farvi svoltare la giornata!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le cose migliori avvengono quando si è in coppia… o in featuring musicale (come hanno mezzo spoilerato i Måneskin che hanno pubblicato l’estratto di un video girato con il leggendario Iggy Pop su Instagram)! La lezione tu l’hai già imparata, grazie ad una Venere che ti ha fatto comprendere quanto sia importante restare aperti al contatto con gli altri! Sia in coppia che in ufficio, la differenza la fanno le persone che ti appoggiano! Fidati di loro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tanti coccole anche quando non le chiedi espressamente! (È periodo di saldi!) Lavoro: i colleghi credono in te e tu puoi farti forza col loro appoggio! Salute: in forze e pieno di determinazione! Il consiglio del giorno: riconosci con un regalo inaspettato i meriti che hanno i tuoi fan numero uno! Magari anche un mazzo di fiori alla mamma non guasterebbe!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Lunedì importante e pieno di scelte fondamentali grazie ad una Luna che incontra Mercurio e ti permette di invertire la rotta, se lo vuoi, di alcune decisioni prese qualche tempo fa. Saturno, opposto, cercherà di metterti i bastoni fra le ruote tassando duramente ogni tua alzata di testa. A volte però sono prezzi che vanno pagati per distinguersi dalla massa e per mettersi in luce, come ha fatto Twitter che ha deciso di eliminare, una volta per tutte, i “fleet” (la versione cinguettante delle stories di Instagram)!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: alle tenerezze riservi pochissimo spazio. Lavoro: giornata fondamentale: metticela tutta. Salute: non esagerare con sforzi e concentrazione: potrebbe salirti un forte mal di testa! Il consiglio del giorno: non aver paura di nulla e usa tutto quello che puoi per arrivare al tuo scopo! Usa pure l’aiuto del pubblico se necessario!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Simone Biles, alla cerimonia finale dove è riuscita ad ottenere il bronzo, ha detto la cosa più vera e più toccante di tutte le Olimpiadi: “alla fine della nostra giornata, non siamo solo spettacolo. Siamo esseri umani.” Piena di emozione è riuscita a scuotere l’animo di tutti dando dimostrazione di grande empatia. Anche tu come lei riesci a toccare le corde più profonde dell’animo, oggi. Tutto grazie a Venere e a una Luna che presto arriverà a farle compagnia!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei il punto di riferimento del partner! Elargisci amore e sicurezza senza limiti! Lavoro: Nettuno potrebbe ostacolare i progetti più ambiziosi. Salute: fisico da urlo e abbronzatura sensualissima. Il consiglio del giorno: opta per un abitino bianco per far risaltare il color cioccolato del tuo incarnato! Farai faville!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

A volte la sincerità non paga… sapevi che un uomo è stato aggredito dallo chef di un ristorante a Caorle dopo aver ammesso di non aver gradito la cena a base di pesce!? Vero che gli altri potrebbero darsi una calmata ma tu, con quel Mercurio a favore, evita di fare la maestrina e di mettere in mostra le tue conoscenze! Potrebbe essere una buona idea se, ad esempio, ti limitassi ad annuire senza dover per forza correggere tutto quello che dicono i tuoi conoscenti! Fagliene passare qualcuna!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’atmosfera si scalda… e non è per l’estate! Lavoro: prendere decisioni importanti sta diventando il tuo forte! Salute: grazie alla Luna, inizierai la giornata con una carica extra di energia! Il consiglio del giorno: assicurati di avere carta e penna con te in borsa. Qualcosa mi dice che avrai bisogno di fare calcoli a mano o di prendere appunti all’improvviso!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Laurel Hubbard, prima atleta transgender a partecipare alle olimpiadi, è arrivata ultima alla competizione ma questo non ha significato affatto una sconfitta per lei. Convinta di aver già vinto con la sua presenza alla gara, si è mostrata più che felice di aver finalmente aperto la strada per una nuova apertura mentale dei giochi! Condividi con lei la sensazione di aver fatto qualcosa di buono anche se con scarsi risultati grazie a Venere che ti supporta pur avendo Luna e Mercurio che provano a demoralizzarti!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fuochi d’artificio in serata! Preparati! Lavoro: inizio settimana difficile: potresti combinare poco o nulla! Salute: svolta positiva nel primo pomeriggio: per allora quel cerchio alla testa che senti sarà passato! Il consiglio del giorno: fregatene del giudizio degli altri e esci col tuo look preferito anche oggi… poco importa se è total black! Lo stile non conosce stagione e tu hai bisogno di seguire di più il tuo istinto!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Contieniti, Sagittario! Si tratta solo di una Luna a favore! Tu sei già pronto a far baldoria ma senza renderti conto che hai ancora Marte quadrato e un Giove che non conosce affatto il senso della misura. Rischi di fare come il presidente Obama che per il suo 60esimo compleanno ha invitato 700 persone in baffo a tutte le norma di sicurezza vigenti in questo periodo! Non c’è mica bisogno di esagerare! A volte basta anche fare meno clamore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: provi a essere romantico… ma i risultati sono scarsini! Lavoro: giornata entusiasmante: ti propongono nuovi progetti da seguire che ti piacciono davvero tanto! Salute: umore al top ma attento a non strafare… Il consiglio del giorno: non partire in quarta e valuta bene tutti i rischi del caso! Oggi l’ottimismo generalizzato potrebbe darti problemi…

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Alla passione, al cuore e alla pancia non si comanda. Ecco il motivo per il quale un uomo, ai domiciliari, si è inguaiato andandosi a comprarsi delle arancine vicino casa pur non potendo legalmente lasciare le quattro mura! Attento anche tu, caro Capricorno! Con tutta quella marmaglia di pianeti passionali a tuo favore ti sarà facile eccedere senza nemmeno accorgertene! Marte, in special modo, aumenta libido e tentazioni a livelli insostenibili!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la canzone “Sex Bomb” è stata sicuramente composta pensando a te! Lavoro: rimanda tutti i meeting più complessi a dopo le vacanze! Salute: va migliorando durante la giornata! Il consiglio del giorno: partita a bocce in spiaggia!? Certo che si! Sei anzi già sicuro di arrivare primo con la tua squadra!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Gli scienziati ci hanno detto che la bellezza che vediamo intorno a noi è in grado di cambiare l’attività cerebrale e di aiutarci a vedere le cose da un altro punto di vista. Per questo, per aiutare il povero Mercurio che non riesce a supportarti come deve, ti consiglio di abbellire il tuo ufficio con qualche pianta, un paio di soprammobili simpatici e pure il poster del tuo attore preferito: vedrai come produrrai meglio mentre hai quel belloccio in cartonato che ti osserva!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fai mosse timide e poco decise: come puoi pretendere che ti noti? Lavoro: assicurati il silenzio assoluto mentre lavori indossando un paio di tappi per orecchie! Salute: tranquillo: nel tardo pomeriggio la Luna deciderà di lasciarti in pace migliorandoti l’umore! Il consiglio del giorno: aggiungi anche un paio di stroboscopi al tuo angolo privato in ufficio: aiuteranno a mantenere alto il livello di allegria!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete proprio ai ferri corti con tutti. Questo Lunedì cercherà in tutti i modi di mettere alla prova la vostra soglia di sopportazione riuscendo, già nella seconda metà della giornata, a farvi strepitare con chiunque vi si pari davanti. Il livello di tensione è simile a quello fra Ungheria e UE in questo momento dove la prima ha già dichiarato l’intenzione ad uscire dalla federazione di stati considerati i principi economici e le ultime querelle con Bruxelles!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lunedì nero, anzi nerissimo… Lavoro: nonostante tutto riuscite a districarvi con professionalità fra le questioni di lavoro: bravi! Salute: messi a dura prova. Potreste coricarvi stremati e senza più energie. Andate a letto prima stasera… Il consiglio del giorno: ritagliatevi almeno una mezz’ora, durante la giornata, per dedicarvi soltanto a voi. Usatela come un momento di decompressione da tutti gli impegni che vi tartasseranno oggi!

Voto 5