L'oroscopo di giovedì 8 ottobre ci ripropone, quasi invariati, i transiti dei quali vi ho parlato ieri. A parte la Luna che corre veloce nel segno dei Gemelli e in serata entrerà nel segno del Cancro, Marte continua ad essere quadrato a Plutone e Urano opposto a Mercurio. Quindi, di nuovo, sarà bene stare attenti a quello che diciamo, a come lo diciamo e soprattutto a quello che non vorremmo dire!

L’oroscopo del giorno 8 ottobre

Quando, come nel cielo astrologico di oggi, Venere è trigono ad Urano, i due pianeti anche se molto differenti nelle caratteristiche, si influenzano a vicenda. Quindi anche se Venere di norma non ama Urano e la sua freddezza, in questi giorni ne trarrà beneficio: scaltrezza, velocità, lucidità anche nel vivere le relazioni sentimentali. Un po' un ossimoro ma è così!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Esagerato, anche e soprattutto quando si parla di outfit! Sei un po’ come Kylie Jenner che porta la figlia di due anni all’asilo con lo zainetto di Hermès senza far conto che la bimba potrebbe giocare un po’ troppo coi pennarelli! Marte non fa altro che tentarti e ti spinge a osare sempre di più. Soprattutto oggi, con questa Luna ancora a favore, potresti non conoscere misura!

Amore: riesci a ironizzare anche sui vostri difetti. Lavoro: devi ancora temporeggiare un po’. Salute: buona anzi buonissima! Il consiglio del giorno: hai bisogno di comunicare e di condividere con il tuo BFF le tue ultime novità. Organizziamo un aperitivo?

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Incurante di tutte le difficoltà possibili, tu non vedi l’ora di tornare a scuola per poter rivedere i tuoi amici (anche a bordo di quei banchi con le rotelle!). Mercurio opposto potrebbe non renderti il più bravo della classe in matematica ma Luna e Venere renderanno sicuramente la merenda la tua parte preferita della giornata! Buono anche Giove che fa sembrare più vicini i tuoi obiettivi.

Amore: ricevi tante attenzioni! Lavoro: se ti perdi: chiedi indicazioni! Salute: in buono stato! Il consiglio del giorno: ti meriti un premio. Perché non fermarti alla pasticceria di fiducia per prendere qualche pasticcino da condividere?

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Luna vi mette voglia di sognare ed essere allegri, anche con quella Venere antipatica e guastafeste. Sono certa che, se avete assistito al fenomeno del doppio arcobaleno nel cielo di Bologna, lo avete usato come stelle cadenti e avete espresso un desiderio! Magari quel desiderio funziona per tornare a farvi battere il cuoricino…! Interessanti anche Mercurio e Giove: forse ci sono novità importanti in ufficio!

Amore: prendete tempo e distanza per evitare discussioni. Lavoro: risvolti interessanti potrebbero rendere la giornata fruttuosa! Salute: risveglio buonissimo. Il consiglio del giorno: non abbiate paura di osare e farvi avanti, soprattutto al lavoro. È un momento buono per mettervi in mostra per le vostre capacità.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei tenero e curioso come i principini reali mentre fanno domande a Sir Attenborough sugli animali. Mercurio ti rende curioso abbastanza da superare l’opposizione di Giove e la quadratura di Marte. Con la tua dolcezza riesci ad ammorbidire anche il cuore più rigido per arrivare dove vuoi. Interessante l’influsso di Venere: alcune attenzioni che smuovi potrebbero anche sfociare in altro.

Amore: cura il corteggiamento come fosse una danza. Lavoro: non hai bisogno di aiuti per portare a termine il tuo lavoro! Salute: passi la giornata a sbadigliare e a stiracchiarti come un gatto assonnato. Il consiglio del giorno: fare esercizi fisici di prima mattina aiuta il corpo a svegliarsi e a sentire nuove energie in circolo. Potrebbe aiutarti a sentirti più carico!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio quadrato potrebbe farti prendere decisioni abbastanza discutibili come la mascherina stilosa (ma inutile) di Lana Del Rey: tutta traforata e fatta di fili dorati. Luna e Marte sono invece positivi e, anche in qualche momento di défaillance, sai come cavartela con stile e classe che, come sempre, ti contraddistinguono. Attenzione agli imprevisti: cerca di essere più previdente del solito.

Amore: ti basta un sorriso per accalappiare le simpatie di chiunque. Lavoro: giornata non proprio facile. Salute: alcuni ragionamenti complessi sono da tenere alla larga. Il consiglio del giorno: punta tutto sui sentimenti e sulle intenzioni. Agisci di cuore e non preoccuparti troppo delle motivazioni!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Alcuni amori possono durare tanto (se non per sempre) come quello fra Jon Bon Jovi e Dorothea che festeggiano 40 anni di relazione. Nel tuo caso questa Venere sta ponendo le basi per qualcosa di costruttivo e di lunga data. Con Giove che non vede l’ora di elargire abbondanza su tutte le tue decisioni. Ignora la Luna passeggera e prenditi piccole pause per arrivare a fare un grande salto che, è ora, tu faccia.

Amore: (quasi) da fiori d’arancio. Lavoro: intuitiva quanto basta. Salute: in netto miglioramento giusto per il dessert serale. Il consiglio del giorno: a volte i progetti che facciamo vengono piacevolmente sconvolti. Devi solo convincerti che non tutti gli imprevisti sono negativi!

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Certa, anzi certissima, che tu abbia ben festeggiato i 10 anni di Instagram con qualche selfie mozzafiato dei tuoi! Mercurio e Venere ti spalleggiano contro questo Marte ancora affamato delle tue forze. Al contempo Giove potrebbe non rendere rapidi alcuni passi importanti a livello lavorativo. Ballerina la Luna: sfrutta la mattinata per organizzare e gestire le cose che ti interessano. Verso sera potresti invece sentirti un po’ meno allegra.

Amore: sei sofisticata al punto da destare curiosità anche negli animi più burberi. Lavoro: non hai paura di misurati con compiti più complessi del solito. Salute: qualche piccolo nervosismo a fine giornata, nulla di preoccupante! Il consiglio del giorno: qualcuno potrebbe cercare di arrivare allo scontro con te. Cedi terreno invece che alla tentazione di iniziare una discussione inutile.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sono certa che sei stato tu ad appendere 20.000 post-it con scritte tutte le bugie di Trump e ad averle appese ad un muro. Con questo Mercurio non ti sfugge proprio nulla. Buona la posizione di Venere e pure quella della Luna, che ti fa iniziare la giornata con il giusto sprint e trova poi il modo di rendere più dolce giusto in tempo per delle coccole post cena. Produttivo anche Giove: sei sulla cresta dell’onda!

Amore: gioca bene sull’alternanza fra paroline dolci e coccole sexy! Lavoro: proporti come rappresentante del tuo ufficio darà sicuramente i suoi frutti. Salute: in crescendo! Il consiglio del giorno: hai la lungimiranza necessaria per prevedere, quasi magicamente, gli sviluppi dentro e fuori dal lavoro. Impara a gestire al meglio questa dote.

Voto 9 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Giornata piena di piacevoli fuori programma che potrebbero coglierti impreparato ma darti anche occasioni di spezzare la monotonia. Magari vieni pure tu chiamato da Stoccolma per il Nobel mentre stai scegliendo il cavolfiore per stasera! La Luna per fortuna si sposta a fine giornata, consentendoti di riprendere un po’ il controllo. Peccato per Venere che persevera nel farti innervosire inutilmente.

Amore: dialoghi poco costruttivi. Lavoro: trovi il modo giusto per ottenere il massimo col minimo sforzo. Salute: in lento miglioramento. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per darti ai piccoli lavoretti dentro casa e riuscire finalmente a montare quella sfera stroboscopica che avevi comprato su Amazon quattro anni fa. Sul soggiorno starebbe un incanto!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Abbondanza, anche quando riguarda gli altri. Sei un po’ come la Svizzera e, se potessi, garantiresti anche tu a tutti un salario minimo di € 3.500 a tutti. Giove ti rende espansivo e bonaccione, probabilmente grazie anche a questo influsso positivo di Venere che ti aiuta a riscuotere successo senza alcuno sforzo. Attento alla Luna: potrebbe farti innervosire senza apparente motivo verso l’ora di cena!

Amore: ricevere attenzioni non ti ha mai fatto così piacere. Lavoro: è giunto il momento di mettere in campo alcune idee. Salute: qualche momento di stanchezza. Il consiglio del giorno: un bagno caldo di rientro dall’ufficio è quello che ci vuole per riordinare le idee e allentare il ritmo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Distratto, potresti venir bollato subito come Loretta Goggi, inquadrata in trasmissione a mandare messaggi col cellulare. La colpa di questa distrazione può essere attribuita a Mercurio che non ne vuole sapere di aiutarti nelle riflessioni troppo complesse. Meglio invece Marte e Luna che possono caricarti di energia e renderti curioso quanto basta ad aprire la pagina di Google per cercare le risposte ai cruciverba!

Amore: in trattativa in stile asta di eBay. Lavoro: complesse equazioni che sembrano uscite dal CERN. Salute: alti e bassi. Il consiglio del giorno: apri un gruppo Whatsapp coi tuoi amici del cuore per avere sempre del supporto psicologico non appena necessario!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere opposta vi rende nervosi e poco sicuri, soprattutto delle decisioni altrui. Anche la Luna non è proprio simpatica oggi e vi fa sentire scarichi in modo importante. Nemmeno l’idea che impostare il pilota automatico, in stile Tesla, vi aiuta contro questa insicurezza di fondo. Sfruttate Mercurio a favore e rimanete guardinghi oggi. Avrete il vostro riscatto non appena la Luna si sposterà un po’ più in là.

Amore: troppo poco romanticismo. Lavoro: siete dei perfetti assistenti. Salute: un po’ distratti. Il consiglio del giorno: temporeggiate, se potete. Il cielo di oggi non è il miglior alleato per prendere decisioni epocali.

Voto 6 e mezzo