Quanta voglia di amare c'è nell'oroscopo di oggi, martedì 8 giugno 2021! La Luna infatti si trova nel segno del Toro ancora per oggi ma per buona parte della giornata vivrà un potente e intenso trigono con Plutone che la rende ancora più desiderante e desiderabile.Venere, dal segno del Cancro, non si fa ripetere due volte che i sentimenti d'amore sono sempre al primo posto nella classifica delle cose che fanno stare bene.

L’oroscopo del giorno 8 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

È vero però che Mercurio in quadratura a Nettuno può rendere difficile l'approccio, la comunicazione anche nell'espressione delle emozioni più belle… Non dimentichiamoci che stiamo andando verso un'eclissi di Sole e che il periodo dall'ultima eclissi, quella di Luna piena del 26 maggio, alla prossima eclissi del 10 giugno sarà un periodo particolarmente teso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Amore? “Pussa via!” saresti capace di rispondere! La Venere quadrata di questo periodo, entrata in comunicazione con un Plutone così pesante, è al lavoro per mutare tutto quello che pensavi di conoscere in merito al sentimento più bello di tutti. Sei un po’ come la “fortunata” di Lecce che, di fronte al tentativo di lui di ricreare una favola per cercare di conquistarla, ha preferito salutare e darsela a gambe! Non hai davvero intenzione di concederti, per il momento!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: al semplice pensiero di biglietti d’amore e simili ti viene l’orticaria!

Lavoro: si prospetta una giornata intensa di contrattazioni.

Salute: attento a non esagerare con gli esercizi per il petto! Ti vedo un po’ deboluccio…

Il consiglio del giorno: non ascoltare le tue insicurezze e vestiti con l’abito che ami di più! Venere sta solo cercando di metterti alla prova!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei un punto di riferimento come Samantha Cristoforetti. Fra il suo viaggio nello spazio, la sua positività e l’energia che ha dimostrato, non può che assomigliare a te! Con questa Luna a favore ed un concerto di altri pianeti (Giove, Venere e Marte) la giornata si preannuncia soddisfacente e super positiva. Non aver paura di proporti e di dire la tua. Sono certa che tutti seguiranno i tuoi consigli e le tue opinioni! Senza contare che prevedo faville in amore!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: baci che fioccano come coriandoli a carnevale!

Lavoro: inspiegabilmente riesci a risolvere quel problema che i colleghi stavano cercando di gestire oramai da settimane!

Salute: sei in grado di spaccare il mondo!

Il consiglio del giorno: inizia quel puzzle che hai ancora inscatolato ormai dal natale del ’95! È la giornata giusta per iniziare qualcosa dal principio!

Voto 9 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Scherzi e battute di spirito oggi vi riescono proprio male. Sono fastidiosi e “violenti” come quelli delle Iene che, senza delicatezza, sembrano aver coinvolto persino Vera Gemma e Jeda in una delle loro ultime bravate. Attenzione a calcare troppo la mano: Giove quadrato non vi da senso della misura e potreste pentirvi di aver esagerato. Mercurio retrogrado non vi aiuta a percepire il limite… dovete usare tutta la vostra innata intelligenza per non strafare.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: andateci piano coi complimenti: prima sinceratevi che siano graditi.

Lavoro: sfoltite la vostra agenda dagli impegni. Non potete pretendere di salvare il mondo in un giorno solo!

Salute: ingolositi. Rischiate di esagerare con la porzione di dolce!

Il consiglio del giorno: prima di uscirvene con un commento irriverente, immaginate la faccia del vostro migliore amico che vi guarda mentre lo dite. Se anche lui ne sembra scandalizzato, desistete!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Avresti tantissima voglia di tuffarti nella Sky Pool, la piscina londinese sospesa fra due grattacieli dai quali è possibile osservare tutta la città. Con Marte e Venere dalla tua è facile trovarti indaffarato in qualche prodezza romantica ed affascinante al contempo! Non mi stupirei, ad esempio, se ti vedessi camminare con un mazzo di trenta rose rosse, diretto verso la tua fiamma del momento deciso a dichiararti! Vai Cancretto, sei tutti noi!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romanticismo infinito e conquiste a ciclostilo!

Lavoro: particolarmente preciso. Con un po’ di calma riesci a risolvere da solo anche problemi molto complessi!

Salute: determinato e pieno di energie!

Il consiglio del giorno: proponi una passeggiata al parco mano nella mano al tuo partner! Apprezzerà il momento passato insieme!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sono cani da tartufo, cani antidroga e persino cani anti-covid! Loro, col semplice fiuto, riescono a rintracciare segnali di qualsiasi tipo ma tu invece il massimo che riesci a trovare col tuo sesto senso sono guai e magagne da risolvere! Colpa di Saturno opposto e di unaLluna che oggi ti rende più sfortunato del solito! Mercurio purtroppo non riesce a supportarti: dal suo moto retrogrado non possono che derivare ripensamenti e confusione…

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: timidissimo. Fai complimenti a voce troppo bassa!

Lavoro: deciditi una volta per tutte a chiudere questioni che non portano da nessuna parte!

Salute: non preoccuparti: c’è sempre domani per essere attivo e reattivo!

Il consiglio del giorno: non sfogare i tuoi nervosismi nello shopping! Non sei esattamente nel mood giusto per fare buoni affari!

Voto 5 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Colta da un improvviso momento di ottimismo, ti lasci trascinare dalla Luna e ti permetti dei commenti fuori luogo come è successo a Bonolis nella serata dedicata alla nazionale italiana. Sei pronta ad essere super criticata per la tua battuta di spirito? Mercurio quadrato è pronto a farti cadere in fallo inducendoti a non cogliere bene il contesto. Ricordati che non tutti sono in grado di comprendere il tuo “falso” cinismo e qualcuno potrebbe sentirsi offeso!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vorresti abbuffarti di coccole del tuo partner!

Lavoro: occupa i momenti liberi della giornata riordinando ufficio e schedari (la tua attività preferita!).

Salute: talmente di buonumore che potresti fare tanti (troppi) strappi alla dieta tutti insieme!

Il consiglio del giorno: ogni tanto essere un po’ sopra le righe fa bene anche a te! Segui l’istinto senza farti troppi problemi!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo stile aggressivo non fa per te ma capisci benissimo come Måneskin e Miley Cyrus possano sposarsi bene e magari produrre qualche bel pezzo dalle tinte romantiche che possa ben rappresentare la confusione che hai nel cuoricino in questi giorni cara Bilancia! Con Venere e Marte quadrati ti sembra davvero di non capirci più nulla e ti vien voglia di gettare la spugna non appeni conosci qualcuno! Porta pazienza, è solo un periodo teso!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai fatica a lasciarti andare!

Lavoro: realista quanto basta per bocciare le idee che trovi meno valide senza giri di parole!

Salute: spossatissima. Hai fatto scorta di crema antiocchiaie e pensi persino di farci il bagno!

Il consiglio del giorno: forse è il momento giusto per comprarsi un nuovo vestito da bagno! Metterà in risalto la tua forma fisica perfetta!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Brutta giornata? Non proprio… solo che con questa Luna opposta la voglia di andarsene lontano lontano per starsene in pace con chi dici tu è forte! Prenderesti volentieri il primo volo per l’Antartide per dedicarti allo studio della fauna locale indisturbato dai più! Venere e Marte riuscirebbero a farti trovare una “calda compagnia” anche in terre gelate come quelle, non temere! Devi solo resistere ad oggi e poi tutto prenderà una piega positiva!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei leggermente algido… ma magari ha il suo effetto!

Lavoro: oggi proprio non riesci a sopportare nessuno dei colleghi…

Salute: ti “svegli” dopo una nottata agitata? …abbonda col caffè!

Il consiglio del giorno: il modo giusto per affrontare le giornate come queste è quello di focalizzarti su una tua passione buttartici anima e corpo! Ti aiuterà a passare velocemente il tempo!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Evita pellicole cinematografiche troppo complesse come quella di Majewski! Con questo Mercurio opposto passeresti tutto il tempo a chiedere spiegazioni a chi ti siede di lato senza riuscire a fargli capire nulla nemmeno a lui! Punta sul semplice: una replica di Dharma e Greg oppure il buon vecchio film classico tipo Mrs. Doubtfire! Mantieni basico il livello senza pretendere troppo: è una giornata da affrontare con tutta la cautela possibile!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: momenti di incomprensione passaggera!

Lavoro: ma non avevano spostato a domani le scadenze che stai seguendo?!

Salute: il caos in testa rischia di confonderti anche troppo!

Il consiglio del giorno: usa quei sali da bagno che ti hanno regalato a Natale per regalarti un momento di relax massimo!

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Provato come Valeria Marini a Supervivientes! La soubrette appare smagrita e fin troppo spossata dopo 43 giorni di programma e tu, che ti trascini ancora con questo Marte opposto, sei la sua versione non-televisiva. A supportarti nei tuoi sforzi hai comunque una bella Luna che ti permette di rimanere saldo e speranzoso in una qualche prossima novità. Non bellissima la Venere: potrebbe complicare le dinamiche di coppi partendo da un nonnulla!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: porta pazienza e non prendertela. È un periodo difficile per i rapporti!

Lavoro: dovrebbero darti una medaglia al valore per tutti gli sforzi che stai facendo per motivare i tuoi colleghi!

Salute: rifuggi, a ragione, allenamenti e sforzi non previsti. Con questo Marte dove vuoi andare!?

Il consiglio del giorno: fuggi verso un luogo che ami e nel quali riesci a raccogliere idee e far chiarezza: hai bisogno di dialogare in pace con te stesso!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mentre tutti aspettano la reunion di Friends solo per il valore pop della sitcom, io ti consiglio di gustartela in lingua originale per rispolverare ed oliare il tuo inglese! Ci sono molti che sostengono che la serie sia stata un esercizio perfetto per imparare la lingua tanto da crearne guide e suggerimenti per trarne il meglio! Mercurio ti aiuterà a trarre il meglio da questo esperimento mentre la Luna sarà soddisfatta di sguazzare in qualcosa di nostalgico come questo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: troppi momenti sdolcinati potrebbero non fare per te…

Lavoro: la consegna per quel lavoro era oggi?! Sul serio!?

Salute: fuori sincro. Oggi potrebbe essere fin troppo facile perdere la concentrazione!

Il consiglio del giorno: usa tutti gli stratagemmi che conosci per non dimenticarti nulla: dal fazzoletto legato alla borsa allo scriverti sul polso quel famoso appuntamento previsto per oggi che continui a scordarti!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sogni e passioni sono il vostro pane quotidiano ma con questo Mercurio ancora quadrato fate fatica a perseguirle se anche voi, come Riccardo Zangelmi, siete innamorati delle costruzioni Lego! Mentre lui è stato incaricato di riprodurre fedelmente la sonda Perseverance, voi fate già fatica a creare un cagnolino con i mattoncini base! Non demordete però! Presto avrete le vostre occasioni di riscatto! Venere è senza pudore: potreste ricevere avances molto chiare e dirette!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: appuntamenti piccanti in previsione… avete l’intimo giusto?!

Lavoro: perché succede sempre a voi di sbagliare il giorno dei vostri appuntamenti!?

Salute: via via più affaticati!

Il consiglio del giorno: potreste mettervi anche voi a farvi le unghie da soli! Magari è l’idea per iniziare un nuovo business!

Voto 7 e mezzo