L’oroscopo di oggi 7 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Sagittario e Leone si preparano all’amore L’oroscopo di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, vede ancora la congiunzione tra il Sole e Marte nel segno della Bilancia. Come ieri le tensioni sono forti ma sembrano mettere l’accento sulle individualità anche nelle coppie, nelle collaborazioni, nelle società. Mercurio è ancora trigono a Giove il che ci dona una grande dialettica! Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, Sole e Marte continuano a viaggiare a braccetto nel segno della Bilancia. E mentre Giove si trova ancora nell'orbita del trigono a Mercurio, cosa che rende intensa e aperta la comunicazione e la voglia di condividere pensieri, Venere è all'ultimo grado del segno dello Scorpione. Vediamo quali saranno le previsioni per questa settimana.

Da domani Venere, pianeta dell'amore, della salute, della benevolenza e dei rapporti sentimentali di ogni genere, entrerà nel segno del Sagittario: un segno di fuoco pronto all'azione anche quando si parla di sentimenti, ma un segno che ha come scopo la felicità non solo sua ma di tutte le persone che lo circondano. Non dimentichiamo che la Venere in Sagittario è perfetta per il senso civico e per tutte le iniziative di collaborazione. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che ama questo momento di intensità emotiva con anche un po' di sano egoismo. Il segno sfortunato di oggi invece è il Cancro che sente che le tensioni stanno prendendo il sopravvento sul suo desiderio di pace e amore.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Durante uno spettacolo di luci a Zhengzhou, in Cina, alcuni dei droni utilizzati per lo show hanno perso quota e si sono schiantati sulla folla che assisteva ammaliata. Gli organizzatori si sono scusati per l’errore dichiarando che, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Le defaillances, caro Ariete, capitano a tutti. Pure tu potresti perdere quota per colpa di questo Mercurio opposto: farebbe perdere la concentrazione persino al cambio di scacchi mondiale, figurarsi a noi comuni mortali!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la giornata può anche non apparire facilissima ma Venere, vicinissima al punto in cui tornerà a sorriderti, ti fa respirare aria di novità in merito alle faccende di cuore!

Lavoro: con questo Mercurio qui è già tanto se non ti dimentichi il posto dove lavori!

Salute: tieni duro: è l’ultimo sforzo prima che la Luna torni a favore. Nel primo pomeriggio ritroverai almeno la voglia di fare ironia!

Il consiglio del giorno: punta tutto su Venere: il pianeta della passione è l’unico che riesce davvero a capirti! Se segui i battiti del cuore e il tuo istinto non potrai di certo sbagliare!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

L’importante è non fermarsi. Con questa Venere che, finalmente, si leva dai maroni, puoi darti di nuovo ai tuoi progetti senza più paura che qualche ripensamento ti metta i bastoni fra le ruote! Come J.K. Rowling, anche tu dovresti rimetterti subito a spolverare le tue vecchie passioni. Mentre la scrittrice ha annunciato la data di pubblicazione del suo nuovo libro, tu faresti meglio a scartare i tuoi volumi di cucina che, ormai da troppo tempo, si sono rassegnati a prendere la polvere sui tuoi scaffali della libreria!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei pronto a sfoderare nuovamente le tue armi di seduzione di massa? Il Torone sexy e procace sta per tornare!

Lavoro: alcune cose in ufficio sembrano complicarsi ed incombere minacciose come nuvoloni neri. Preparati ad affrontare tempeste di impegni e di caziatoni improvvisi!

Salute: potresti dover combattere con una Luna antipatica pronta a rovinarti l’umore nel pomeriggio.

Il consiglio del giorno: riprendere in mano la propria vita non è mai immediato. Non scoraggiarti se la Luna, in serata, fa i capricci. Datti il tempo e concediti qualche errore prima di riprendere da dove avevi lasciato!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il “love bombing” è quello che gli scienziati definiscono come l’eccesso di carinerie ed attenzioni che tutti mettiamo nei primi momenti della conoscenza con qualcuno. Secondo gli esperti è una modalità di interazione da evitare per non dare adito ad improvvisi cambi di rotta passato qualche mese! Con voi, ovviamente, non c’è da preoccuparsi. Quella Venere tesa vi costringe a fare affidamento solo sulle vostre capacità di calcolo per capire come comportarvi con il partner-to-be. Eppure un po’ di fantasia non farebbe danni…!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: niente da fare: oggi non ce la fate proprio ad essere carini e a fare complimenti azzeccati!

Lavoro: indaffarati sì ma pieni di soddisfazioni!

Salute: Marte potrebbe convincervi a fare una seduta extra di allenamento dopo l’ufficio mentre tutti sono già in pantofole di fronte alla TV!

Il consiglio del giorno: evitate di mettere in campo le vostre regole assurde su un primo appuntamento. Se proprio non avete voglia di uscirci, diteglielo e basta!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’industria alimentare presto implementerà etichette più complete per i suoi prodotti. Sulle confezioni verrà anche incluso qualche dettaglio in merito al livello ecologico del cibo che stai per acquistare permettendoti di riconoscere facilmente quelli migliori! Già: “facilmente”! Perché tu ultimamente fai fatica a concentrarti e a vederci chiaro a causa di questo Mercurio quadrato! Per te vedremo anche di usare dei caratteri molto evidenti: sempre meglio non correre rischi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: timoroso e un po’ più insicuro sui tuoi sentimenti. Se ti perdi, sulla strada dell’amore, chiedi al partner! Lui saprà come starti vicino!

Lavoro: campione mondiale, di oggi, della perdita di file, penne, chiavi USB e qualsiasi altra cosa importante della quale avresti dovuto occuparti. #MaiUnaGioia insomma!

Salute: Marte non sosterrà i tuoi propositi di riprendere con gli esercizi in casa via app. Non ha assolutamente intenzione di farti sentire energico abbastanza!

Il consiglio del giorno: non sentirti in imbarazzo se non hai capito quello che qualcuno ti sta dicendo: chiedi di ripetere quando lo senti necessario! Non è facile restare attenti con tutti quei brutti pianeti che hai contro!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

Senti salire la temperatura come durante le elezioni del sindaco in diverse città italiane. Mentre i seggi si sono scaldati, da Roma a Milano, in attesa dello spoglio delle schede, tu hai già scaldato i motori in attesa che questa Venere, finalmente, attraversi il traguardo per tornare finalmente a tuo favore. Mentre rimani a sgasare sulla linea di partenza, evita di consumare troppo le gomme: il pianeta dell’amore ha ancora qualche piccolo passettino da compiere prima di aiutare di nuovo le tue conquiste!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai portato in lavanderia quel completino di pizzo famoso che ti eri comprato in attesa che Venere facesse il suo “sporco” lavoro? Ecco… sta per arrivare il momento tanto agognato!

Lavoro: in questo periodo poco semplice sei diventato abilissimo a risolvere ogni problema! (Ringrazia Mercurio per il sostegno!)

Salute: in grande miglioramento: una volta che il pianeta dell’amore si deciderà a lasciare in pace le tue inutili convinzioni sui difetti fisici che ti porti dietro, sarai a cavallo!

Il consiglio del giorno: comincia tiepidamente. Approccia con garbo e non essere troppo impaziente. L’amore, per crescere, ha bisogno di cura, attenzione e pazienza. Un po’ come le piante d’appartamento…!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Greta Thunberg, si può dire, abbia infiammato Milano e convinto giovani e meno giovani a lottare per il clima e salvaguardare il mondo. I suoi discorsi hanno motivato molti ma, nel tuo caso, ti hanno anche preoccupato tantissimo. Oggi è un po’ troppo facile metterti soggezione… Venere quasi entrata in quadratura anima pensieri preoccupati in fondo al tuo cuoricino… Cerca di rimanere calma e concentrata: c’è una soluzione per tutto. Devi solo trovare il modo di attuarla!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il pianeta dell’amore ha emanato un editto dove dichiara guerra a tutte le tue frequentazioni. Preparati a combattere.

Lavoro: per superare a pieni voti la giornata devi giocare d’astuzia: calcolare bene i tempi di consegna e non farti assolutamente prendere dalla fretta: meglio la qualità della quantità (anche sul lavoro!).

Salute: la Luna correrà in tuo soccorso prima ancora che tu ti renda conto di averne bisogno: non temere!

Il consiglio del giorno: pianifica una serata detox e rilassante con tanto di maschera nutriente per capelli e viso. Dedicati a te e alla tua bellezza!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Helen Mirren si è presentata a Parigi con un outfit ed un trucco rock, glam, aggressivi e super attuali. 76 e, non solo, esserne consapevole ma riuscire a farli sfruttare con tutta la grinta possibile! Come lei ti senti pronta a sfoggiare tutto il tuo “potere, “ manco fossi una super eroina, e con Marte, Mercurio e Luna dalla tua, non hai davvero nulla e nessuno da temere! Pensa che hai pure Venere pronta a darti supporto nelle neonate faccende amorose! Non puoi davvero chiedere di più!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è arrivato il momento: oggi puoi mandargli quel messaggino chiedendogli un appuntamento ed essendo praticamente già certa che riceverai un sì come risposta. (Garantito al 97,84 %).

Lavoro: giornata costellata di successi e soddisfazioni! Non hai assolutamente nulla di cui preoccuparti!

Salute: Marte garantisce una riserva di determinazione praticamente inesauribile!

Il consiglio del giorno: chiedi. Pretendi. Ottieni. Non ci sono limiti per te in una giornata come questa. Se volessi, riusciresti persino a farti offrire da bere da quel barista così carino nel tuo locale preferito!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Attento alle idee troppo azzardate. Balenciaga, per promuovere la sua collezione, ha chiesto a Matt Groening, ideatore e matita dei Simpson, di creare un episodio speciale tutto dedicato alla famosa maison di moda. Il risultato, però, ha diviso il pubblico. C’è chi l’ha trovata un’idea geniale e c’è chi, invece, ha lasciato commenti al vetriolo sotto i post pubblicati in rete. Fai attenzione alle scelte che prendi oggi: Saturno e Giove potrebbero non essere d’accordo proprio su tutto!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il picco di romanticismo lo raggiungerai nel pomeriggio, non appena la Luna si sarà decisa a tornare a tuo favore!

Lavoro: molte cose alle quali fare attenzione: guardati bene attorno. Non puoi permetterti di perdere la bussola!

Salute: stabile e senza accenni di stanchezza selvaggia: Luna e Venere si danno il cambio sul campo da gioco non lasciandoti scoperto un minuto!

Il consiglio del giorno: un completo color rosa cipria potrebbe anche essere una bella idea da indossare al lavoro… a meno che tu non lavori in miniera o in mezzo ad una fattoria… a quel punto ci ripenserei!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Julius e Papapoutian hanno vinto il premio Nobel per la scienza a seguito di uno studio molto approfondito sulla reazioni della pelle. Al centro del loro progetto, soprattutto la riconoscibilità innata della pelle rispetto al calore e alle carezze (che tanto sono mancate durante il lockdown). A vincere su tutto, quindi, ci sta l’affetto e l’amore. Anche quello dei gesti! Chissà come è contenta la tua Venere di prossimo approccio: è già riuscita a scaldarti un po’ il cuoricino!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: preparati come si deve all’ingresso di nuove persone nella tua vita. Alcune di loro saranno in grado di farti sentire emozioni… spaziali!

Lavoro: Luna e Mercurio sono alleati perfetti per iniziare la giornata all’insegna di nuovi progetti fenomenali!

Salute: sei talmente pieno di energie che non rinunceresti nemmeno ad un lungo, interminabile giro fra i reparti di Ikea nell’ora di punta!

Il consiglio del giorno: regalati nuovi sali da bagno da utilizzare ogni volta che hai bisogno di una coccola in più da dedicarti! L’attenzione per se stessi è più che importante! È quasi vitale!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Attento agli scivoloni e presta attenzione a non parlare a voce troppo alta… il rischio che qualcuno ti senta mentre lo critichi con male parole è alto. Un po’ come è successo al GF VIP, dove la regia ha lasciato aperto i microfoni e si è sentito chiaramente qualche insulto volare in diretta! Fra Mercurio e Marte quadrati è facilissimo che ti escano commenti poco carini… è sempre meglio, però, tenerli per te! Confidati con qualcuno molto lontano dall’ufficio se proprio ne senti il bisogno!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere e Luna ti rendono un po’ più freddo del solito. Tranquillizza il partner: è roba di poco conto e durerà giusto il tempo di un bisticcio!

Lavoro: Mercurio si diverte proprio a scomparti i piani e a farti completamente dimenticare alcuni dettagli della tua agenda di impegni!

Salute: pigro e poco incline a farti trascinare in tutto ciò che non sia davvero obbligatorio…

Il consiglio del giorno: trova il modo giusto per sfogare il malumore! Un po’ di esercizio fisico, anche senza troppo sforzo, potrebbe fare al caso tuo!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’esercito russo sta mettendo in atto dei test missilistici per verificare l’efficacia di alcuni missili in grado di viaggiare superando di cinque volte la velocità del suono. Prodigio della tecnica? Sicuramente… ma se utilizzassero la loro capacità tecnica per fare qualcosa di più intelligente che per creare armi mortali, forse, ne godremmo tutti. Anche tu, caro Acquario, potresti impegnarti un po’ di più sai? Mercurio e Marte ti rendono super intelligente ma in merito al modo in cui utilizzi le tue doti… Venere avrebbe qualcosa da ridire!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ringrazia Venere: scalpita ed è pronta a regalarti nuovamente emozioni… piccanti!

Lavoro: sei una vera “macchina da guerra”. Attento, professionale e super orientato a fare sempre la cosa giusta! Presto tornerai pure a stare simpatico a tutti.

Salute: umore ballerino. Per colpa della Luna potresti trovarti a riflettere fin troppo su alcuni piccoli dettagli insignificanti che, però, per te diventano degli errori madornali!

Il consiglio del giorno: non chiuderti in camera a giocare con le console tutto il giorno! Sforzati di riprendere ad uscire con gli amici!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Samantha Cristoforetti sta per diventare una Barbie. Per ispirare giovani e future astronaute, si è deciso di dare il volto della mamma italiana “delle stelle” ad una delle bambole più amate di sempre. Vorreste tanto anche voi essere rappresentati in un giocattolo! Sarebbe ancora meglio se vi trasformassero in un peluche: avvertite già che Venere sta cambiando segno arrivandovi in quadratura e questo vi preoccupa un po’! Non temete: avrete sempre qualcuno disposto a coccolarvi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: purtroppo il cuoricino sembra andarvi in confusione. Colpa di Venere: presto entrerà in quadratura mandando in tilt tutte le vostre emozioni.

Lavoro: fidati del fiuto per gli affari che, eccezionalmente, si risveglia. La Luna potrebbe darvi qualche intuizione pazzesca!

Salute: in lieve calo: le energie sembrano scarseggiare un po’!

Il consiglio del giorno: non dimenticatevi di esternare le vostre insicurezze in modo sano: evitate di fare la vittima pretendendo che qualcuno di legga nel pensiero! Parlatene, invece, a cuore aperto!

Voto 7 –