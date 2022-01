L’oroscopo di oggi 7 gennaio 2022: Toro e Capricorno inguaribili romanticoni Nell’oroscopo di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, la Luna sarà congiunta a Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole è sempre più vicino alla congiunzione con Venere in Capricorno. L’amore quindi c’è ed ha grandi progetti molto concreti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell‘oroscopo di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, mentre il Sole, in Capricorno, è sempre più vicino a Venere la Luna nell'ultimo dei dodici segni dello zodiaco, i Pesci, è congiunta non più a Giove (come era ieri) bensì a Nettuno. Nettuno è il pianeta che governa proprio il segno dei Pesci e per questo la congiunzione sarà molto forte… Ottimo per chi festeggia oggi il suo compleanno e che quindi ritroverà questa congiunzione nella sua rivoluzione solare per i prossimi 12 mesi.

C'è emotività, idealizzazione, voglia di sognare i grande e tanto amore nel tema natale di oggi anche se, non dimentichiamocelo, il Capricorno ha un modo tutto suo di dimostrare amore: lo fa con i fatti e con i grandi progetti di crescita! Il segno fortunato di oggi è il Cancro che ha voglia e bisogno di ritrovare l'amore anche nelle piccole cose mentre il segno sfortunato per le prossime 24 ore sarà i Gemelli che sentono pochissime energie vitali viaggiare nella loro testolina.

Luis Hamilton non si ritirerà più anticipatamente dalla F1 anzi è in trattativa con Apple per un Film di Hollywood con Brad Pitt che parlerà proprio del mondo delle corse. Con Mercurio che ti favorisce saprai cogliere al volo le ottime occasioni che ti verranno proposte. In più, non dimenticare che hai già Marte fermo ai box con il motore caldo e rombante della tua monoposto dal nome ‘successo’.

Amore: sei peggio di un ragioniere, stai facendo tutti i conti tra quanto amore dai e ricevi. Lavoro: stai comandando tutti a bacchetta, rilassati un po’ che siamo solo all’inizio dell’anno. Salute: con il metodo pilates riesci ad attivare perfettamente tutti i tuoi muscoli. Il consiglio del giorno: sii l’uomo giusto al momento giusto. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il cielo di oggi ha Luna e Nettuno in congiunzione che ti spingono verso idee e progetti che hanno dell’incredibile e Giove per di più ti appoggia in pieno. Come l’dea di un imprenditore di Latina di produrre plastica green dai kiwi potrebbe sembrare incredibile ma il brevetto è stato già depositato a livello internazionale. Così per tuo sommo piacere quest’estate dopo aver bevuto la tua bibita preferita, potrai fare anche uno spuntino dando un morso alla bottiglia.

Amore: la sorpresa che stai organizzando per la tua amata è così romantica che verrà segnata nei manuali d’amore. Lavoro: hai inserito un ordine sul portale ma nessuno riesce a capire cosa effettivamente sia: cerca di essere più chiaro nelle richieste. Salute: ottimo l'entusiasmo alla lezione di balli di gruppo peccato che sei sempre fuori tempo. Il consiglio del giorno: se si parla di cibo tu sei sempre il primo della classe. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il buon Mercurio dalla vostra cercherete soluzioni su come poter combattere le ostilità della fortissima Luna di oggi che, supportata da Nettuno e Giove, vuole assolutamente mettervi in difficoltà. Dovreste fare come il promesso sposo di origini indiane che per non cadere nei matrimoni combinati tipici della sua cultura ha deciso di ‘proporsi’ come ottimo partito su un cartellone pubblicitario con tanto di numero di telefono, email e link per il curriculum.

Amore: vi siete infatuati della voce della segreteria telefonica del vostro fornitore e fantasticate su come possa essere questa meravigliosa creatura. Lavoro: vendere lattine di aria purissima in alta montagna non è un business su cui potete investire, bando agli idealismi. Salute: siete sempre titubanti su cosa sia meglio fare, nell’incertezza optate per una buona birretta. Il consiglio del giorno: con un'ottima strategia potrete tranquillamente farvi avanti in qualsiasi campo. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La fortuna risplende su di te mio caro Cancro da quando Giove ti favorisce. Con Luna e Nettuno in congiunzione il tuo cuoricino può riprendere a sperare in nuove conquiste anche se Venere opposta non ti renderà la vita facile. Sarà con questo entusiasmo e la grande energia positiva che in un casinò nel Nord della Francia con una giocata di 1 euro alle slot un fortunato giocatore è tornato a casa con il ‘Megapot’ di piu di 2,5 milioni di euro. Mio caro amico, dovresti anche tu osare e fare una giocata al tavolo del poker, sono certa che fin dalla prima mano avrai un bel poker d’assi.

Amore: stai rivalutando la storia con la tua ex. Ti ricordo che la minestra riscaldata non è (quasi) mai una buona idea… Lavoro: attento a non diventare la barzelletta dell’ufficio perché le tue fantasiose idee potrebbero sembrare strampalate. Salute: se ti lasceranno tranquillo a fantasticare starai benissimo. Il consiglio del giorno: puoi giocare le tue carte vincenti. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Che Katia Ricciarelli fosse una tosta lo sapevamo tutti benissimo, ma al Grande Fratello VIP sta dando grande spettacolo con critiche al limite degli insulti alle sue coinquiline. Mi raccomando Leoncino mio con questo Mercurio in opposizione devi state attentissimo a come ti esprimi. Lo so bene che Marte ti rinvigorisce e ti dà grande forza ma devi assolutamente trattenerti. Tu ami essere adorato e non vorrai certo finire sulla prima pagina di qualche rotocalco di gossip dove con occhi stralunati urli e sbraiti parole senza senso.

Amore: il romanticismo non fa proprio per te che preferisci la ‘sostanza’. Lavoro: scrivere una email di senso compiuto ti richiede ore, sei così distratto. Salute: non sopravvalutare mai la tua forza. Il consiglio del giorno : metterti in seconda fila e attendere non ti piace ma oggi sei obbligato. Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il cielo di oggi, con la Luna e Nettuno in congiunzione rinvigoriti dalla presenza di Giove, punta soprattutto sull’espansione e all’esagerazione delle nostre fantasie e tu, cara Vergine, che sei sempre pragmatica adesso ti trovi molto, molto a disagio. Infatti non riesci proprio a capire le critiche nate su Twitter sul corpo della bellissima Margot Robbie. La polemica nasce dal fatto che la bella Harley Queen pare non abbia un corpo perfetto dagli scatti rubati durante le vacanze di Natale sotto il sole dei tropici. Probabilmente anche lei come tutti noi ha mangiato qualche fetta di panettone di troppo.

Amore: il fattorino della DHL non ci sta provando, sei tu che per vederlo tutti i giorni stai facendo spese pazze online. Lavoro: da quando Mercurio ti ha abbandonata anche lo scontrino del supermercato è un enigma incomprensibile. Salute: sempre più stanca con gli incubi che hai tutta la notte. Il consiglio del giorno: con qualche curva in più sei sempre bellissima (colpa di Giove). Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Si chiama Maskne ed è l’acne provocata dall’utilizzo quotidiano delle mascherine. Probabilmente con la Venere in opposizione anche tu potresti soffrire di questi problemi di pelle nonostante tu sia sempre attentissima alla tua beauty routine. Sono sicura che non faticherai a trovare ottime soluzioni anche alternative che ti suggerirà Mercurio, e se dovessero funzionare possiamo chiamare l’Estetista Cinica per un’ottima collaborazione.

Amore: stai ridisegnando il tuo uomo perfetto, ti avverto già che non esiste. Lavoro: L’ottimo Mercurio ti ha aiutato a scrivere una presentazione con effetti grafici incredibili. Salute: sei sempre di corsa ma allenatissima. Il consiglio del giorno: usa il tuo ottimo ingegno che di sicuro non sbaglia mai. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Certe notizie sembrano essere uscite dal tuo diario segreto. Che il sesso sia un elisir di lunga vita lo hai sempre sostenuto ma pare che riduca anche il rischio di attacchi cardiaci. Con l’aiuto di questa bella Luna fantasiosa la fiamma della passione torna a bruciare. Attento che Nettuno e Giove possono portare qualche eccesso ma d'altro canto un po’ di attività sotto le coperte farà soltanto bene alla tua salute…

Amore: sei tornato il grande amatore dello zodiaco in ottima forma. Lavoro: la partita a poker con Mercurio è ad armi pari, barate tutti e due. Salute: lenta e comoda ripresa sul tuo amato divano. Il consiglio del giorno: arde nuovamente la fiamma dell’amore.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Gli abitanti di Bergamo potranno, a breve, raggiungere l’aeroporto in bicicletta. Tranquillo non si tratta di uno scherzo che ti hanno fatto quella combriccola di pianeti in opposizione (Luna, Nettuno e Giove) ma pare sia proprio vero. Sono sicura che con il buon Marte a favore piacerebbe anche a te sgambettare un po’ prima di raggiungere l’aeroporto per prendere un volo per una destinazione esotica e particolarmente lontana. Con un po’ di movimento infatti non si dovrebbe soffrire di piedi gonfi post lunghe tratte.

Amore: ti sei ritirato in un monastero per riflettere sul valore dei sentimenti e dell’amore. Lavoro: fare il maestro zen al lavoro non aumenterà il fatturato. Salute: hai una salute di ferro. Il consiglio del giorno: non essere troppo scettico su nuovi progetti. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

A volte anche i migliori devono mettersi da parte ma questo a te non può succedere perché hai un cielo super a favore e sapendoti rinnovare e aggiornare resti sempre sulla cresta dell’onda insieme a Giove, Luna e alla tua inseparabile Venere. Purtroppo il tuo amatissimo compagno di business il Black Berry ci ha definitivamente lasciato. Il suo server, qualche giorno fa, si è spento. Per te è quasi un lutto nazionale e non mi sorprenderei se riuscissi a rimediare in brevissimo tempo una cordata di tuoi facoltosi amici per reinvestire nel progetto riportando il tanto amato device del business nuovamente agli antichi splendori.

Amore: l’uomo dei sogni descritto su Vanity Fair è decisamente il tuo identikit. Lavoro: le ottime strategie di business sono tutte tue. Salute: allenarti alle sei del mattino non sarà un problema. Il consiglio del giorno: quando ti metti una cosa in testa non ti ferma nessuno. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sembra un sogno che diventa realtà la notizia che i grandi fast food, dopo aver causato disastri alla nostra alimentazione, devono avere una proposta di menù bilanciata riducendo del 50% i piatti a base di carne. Queste sono le news che mettono in moto le tue sinapsi e con Mercurio a favore stai già pensando a quante ricette vegan potrai a breve ordinare. Magari un buonissimo Whopper (R) di soya ai semi di canapa.

Amore: detti tu le regole della tua relazione. Lavoro: con Mercurio a favore i risultati si vedono subito. Salute: hai deciso di partecipare alla gare dei tuoi sogni, l’ultra trail tra i ghiacci del polo nord per salvare l’ambiente. Il consiglio del giorno: prontissimo a dare consigli geniali su qualsiasi argomenti. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Alla domanda su dove possa essere finita quest’anno la neve che solitamente cade sulle Alpi potreste dare delle risposte sorprendenti. Oggi siete in formissima perché tutti i vostri pianeti preferiti si trovano a casa vostra e vi appoggiano. Ovviamente sto parlando della Luna, Nettuno e Giove che sono un mix per voi potentissimo che vi dona grande fiducia ed infinite possibilità creative. Infatti la neve quest’anno è andata a prendersi una meritata vacanza nel paese degli unicorni sotto un bellissimo arcobaleno.

Amore: delicati, fantasiosi e sensualissimi vi getterete a braccia aperte tra le spire dell’amore. Lavoro: il vostro progetto per aprire una vostra attività ha preso un taglio più importante con un lancio worldwide. Salute: decisamente da sogno! Il consiglio del giorno: ci sono tanti mondi possibili e tu gli esplori tutti quanti! Voto 9