L'oroscopo di venerdì 6 novembre sembra proprio mostrarci un arcobaleno in mezzo ad una tempesta. Che significa? Che se è vero che la Luna in Cancro di oggi sollecita i pianeti in Capricorno e Marte in Ariete, mettendo in crisi ancora di più il nostro bisogno di stabilità e di rassicurazione, è anche vero che il bellissimo trigono tra Luna, Sole e Nettuno in mattinata è un vero momento di rivelazione intima. Proprio come quando abbiamo la sensazione che tutto attorno a noi sia un susseguirsi di tuoni e fulmini ma poi vediamo, all'orizzonte, l'ombra di un arcobaleno.

L’oroscopo del giorno 6 novembre

Non vorrei risultare la solita astrologa sensibilona (sono dello Scorpione, non temete!) ma credo che in giornate come queste possiamo accorgerci davvero di quello che stiamo vivendo e cercare di scoprirne un significato profondo (e di rinascita). Come ho scritto anche nel mio libro appena uscito, i pianeti in Capricorno ci indicano un nostro modo di vivere la società che va inevitabilmente rivisto. Siamo pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Attento a quel Mercurio opposto, Ariete. Anche se ancora per poco, potrebbe renderti ancora più testardo del solito ed impedirti di avere un po’ di morbidezza quando serve. C’è anche chi, con la stessa testardaggine, ha preteso di caricare un carrello della spesa pieno sull’autobus all’ora di punta… Non seguire il suo esempio e cerca di essere un po’ meno intransigente!

Amore: a volte chiedere le cose con dolcezza è la chiave per aprire tutte le porte. Lavoro: sostituisci il caffé della macchinetta con tisane calmanti. Salute: nervoso per colpa della Luna. Il consiglio del giorno: non ti mettere a studiare il punto croce proprio oggi: non hai la pazienza giusta per farlo.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è bisogno di qualcosa che stuzzichi la tua fantasia, oltre che la tua voglia di qualcosa di buono. Ti propongo la birra “dei pirati” ideata da Oliver Köhn che viene fatta affinare alla foce del fiume Elba, sott’acqua. Il risultato, sono certa, aiuterà la Luna e Giove che ti accompagnano a sentirsi pienamente soddisfatti ed appagati!

Amore: avverti del nervosismo ma sei pronto ad entrare in trattativa. Lavoro: hai bisogno di leggere un po’ di volte le stesse mail. Salute: godi di una buona Luna. Il consiglio del giorno: sfrutta al meglio questa giornata e curati di te e della tua persona. Pronto per un bagno pieno di sali luccicanti!?

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Potrebbero mettervi tranquillamente accanto alla lista delle 6 first lady più iconiche della storia. Quella Venere con quel Mercurio vi rendono stilosi e sempre sul pezzo! Buona anche la Luna che vi regala, ancora, sprazzi di empatia in grado di tenervi aperti ad emozioni e sensazioni. Siete quasi più influenti voi della effettiva coppia della casa bianca!

Amore: dolci e sensibili… sembra quasi una favola! Lavoro: avete ancora tempo per gestire gli ultimi dettagli! Salute: ancora sul pezzo! Il consiglio del giorno: studiate almeno 100 modi per dire “ti amo” in lingue straniere… sarete irresistibili ed esotici.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Fra te e il governatore russo che ha perso le elezioni contro la sua donna delle pulizie sono certo che vada a meglio a te. Almeno tu hai una bella Luna a favore che ti permette di sentire bene bene tutte le emozioni del tuo cuoricino. Vero però che Venere quadrata non ti aiuta ad esprimere come meglio vorresti mentre Mercurio, ancora storto, potrebbe far sbagliare i calcoli alla tua calcolatrice da ufficio.

Amore: necessiti di amore e dolcezza? Chiedili con garbo…! Lavoro: osservi sognante i poster di paesi tropicali appesi al muro. Salute: portati dietro delle dolcissime caramelle per la gola! Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per riempire, fino a farlo scoppiare, il carrello di Amazon. Aspetta prima di concludere l’acquisto però… Giove ti rende le mani molto bucate!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei più chiacchierato della possibile gravidanza della bellissima Aurora Ramazzotti (ma ancora in dubbio sulla sua veridicità!). Venere e Mercurio ti fanno da ufficio stampa, organizzando spedizioni di tue foto autografate e inviando newsletter in merito alle tue ultime pubblicazioni social. Il tutto in preparazione di un prossimo weekend molto interessante.

Amore: più ricercato delle borse della Ferragni. Lavoro: attento a non dilazionare troppo le consegne dei tuoi progetti. Salute: in miglioramento repentino. Il consiglio del giorno: per oggi ti vedo bene con un look romantico. La Luna di oggi ha un che di dolce.

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei sicuramente più previdente del portiere della squadra spagnola che, durante la partita Vinarós-Peniscola, si è fatto beffare da un tiro da meta campo che ha segnato il punto della vittoria mentre ha abbassato la guardia. A te non la si fa e con questo Mercurio finalmente in moto diretto hai occasione di prevedere ogni possibile magagna ed evitarla.

Amore: dai fondo a tutte le tue strategie. Ne hai bisogno per conquistare. Lavoro: gentile e disponibile… fino a quando non fanno sfondoni grammaticali in documenti ufficiali. Salute: veramente in pace con te stessa. Il consiglio del giorno: ammorbidisci le forme: punta a abiti comodi e caldi e a colori che ti rendono affabile con quell’effetto “acqua e sapone” che ti rende così sexy.

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa Venere a tuo favore ha degli inaspettati colpi di genio che riescono, in modi completamente inconsueti, ad abbellire la tua quotidianità. Un po’ come l’improvviso deragliamento della metropolitana in Olanda che si è andata ad adagiare perfettamente sulla statua di una balena in città. Cogli l’occasione: non tutto l’inaspettato è negativo.

Amore: non hai bisogno di sforzi: sei già bellissima. Lavoro: perfetta nel tuo ruolo. Salute: un po’ stralunata. Il consiglio del giorno: concediti un piccolo vizio: un bicchiere di vino o un dolcetto dopo cena. Questa Luna la si deve combattere!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Vincente ed ironico come le pubblicità di Burger King che, per aiutare sia la sua immagine che quella dell’intero settore, consiglia a tutti su internet di ordinare un Big Mac tramite l’app del McDonald. Hai le stesse trovate geniali, grazie ad una Luna che ti aiuta ad entrare in empatia e a trovare il modo migliore per metterti in luce. Arguto!

Amore: hai piccoli sospetti… aspetta spiegazioni e non saltare a conclusioni. Lavoro: sono in arrivo risposte ai tuoi quesiti. Salute: in ottimo stato. Il consiglio del giorno: segui qualche diretta sul fai da te o sul make up. Sei nel mood giusto per accettare consigli innovativi.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La parlantina non ti manca e riesci a ribattere con stile anche alle osservazioni più scomode. Mi ricordi tanto Milly Carlucci che, quasi sempre impeccabile, è riuscita a rispondere con classe inarrivabile agli appunti acidi di Selvaggia Lucarelli. Merito ancora di un Mercurio che ti sorride nonostante non sia ancora arrivato sul tuo segno.

Amore: sei un amatore professionista. Lavoro: fai calcoli più rapidamente di un super computer. Salute: godi di un momento di relax improvviso. Il consiglio del giorno: non inanellare troppi appuntamenti uno dietro l’altro. Lascia spazio per tirare il fiato.

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Credimi, Capricorno, ci sono giornate storte per tutti. Qualche giorno fa un ladro a Milano ha sbagliato parcheggio e si è messo a rapinare le auto della polizia nel parcheggio di fronte alla centrale… pensa quanto ha sofferto lui questa posizione di Mercurio che rende confuso anche te. La Luna inoltre potrebbe confonderti un po’ le idee…

Amore: se non riesci ad essere carino a parole, prova almeno coi gesti. Lavoro: sotto sforzo mentale. Salute: potresti aver l’improvvisa voglia di una vacanza ai Caraibi, sotto il sole. Il consiglio del giorno: occupa il tempo libero facendo qualcosa che ti piace. Personalmente preparerei un bel piatto di pasta fresca da poter condividere con coinquilini e affini!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Alternativo, come la festa di famiglia organizzata in A14 in autogrill. Mercurio e Venere ti rendono uno spirito talmente libero e inafferrabile che riesci senza problemi a sfuggire alle più consone abitudini. Potrebbe anche essere a causa di questa Luna traballante che cerchi tutti i modi per sfuggire alla consuetudine più noiosa in favore di qualcosa che ti stimoli…

Amore: cerchi tutti i modi per provare qualcosa di diverso. Lavoro: non riesci proprio a tenere per te alcune confessioni… Salute: irrequieto e determinato a tenere lontana la noia. Il consiglio del giorno: se non te la senti di fare sport in un parco, attacca la console di casa e divertiti a giocare a tennis contro il televisore. (Ovviamente senza vere racchette e palline!)

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa Luna a favore vi rende allegri e un po’ più emotivi del solito. Probabilmente è merito vostro se Baby Shark è diventato il video più visto nella storia di YouTube: lo avrete sicuramente ballato insieme a tutti i bimbi coi quali avete avuto opportunità di interagire! E ditemi la verità: vi siete divertiti più voi di loro, non è così!?

Amore: insicuri, prendete un po’ di distanza. Lavoro: in trepidante attesa di riscontri. Salute: direi: Top! Il consiglio del giorno: passate un paio di ore con la BFF in videochiamata: i gossip sono più divertenti se potete fare espressioni buffe ed essere visti!

Voto 8 –