L’oroscopo di oggi 6 gennaio 2022: Vergine e Gemelli hanno bisogno di fantasia L’oroscopo di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, vede una bellissima Luna nel segno dei Pesci che va a congiungersi con Giove. Dove la Luna è emozione e sentimento, Giove è la voglia di abbracciare, coinvolgere ed esagerare. Non ci sarà alcun limite all’immaginazione, soprattutto per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno dei Pesci congiunto a Giove. Questo significa che la nostra voglia (e anche la nostra capacità) di sognare saranno ai loro massimi livelli… Tanto che ci sarà da credere a chi potrà confermare di aver visto davvero delle scope volare lassù nel cielo.

Con la Luna congiunta a Giove nel magico e creativo segno dei Pesci il segno fortunato oggi è proprio questo, i Pesci che non vogliono avere confini e oggi se lo possono permettere. Il segno sfortunato invece sarà la Vergine che, nonostante l'amore che continui a riscaldarla come un bombardino sulle piste da sci, oggi ha bisogno di un aiuto per continuare a credere in sé stessa.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Chi l’avrebbe mai detto che avremmo battuto i cugini francesi proprio sul loro campo: le bolle. Da una recente analisi pare che il nostro Prosecco sia decisamente più amato del sofisticato Champagne. Con l’ottimo duo Marte e Mercurio A tuo favore puoi anche tu recuperare terreno e farti nuovamente apprezzare sia in casa che in ufficio.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei così ispirato che hai deciso di riscrivere alcune posizioni del Kamasutra. Lavoro: con Mercurio e Marte puoi riorganizzare e spostare tutte le scrivanie per la gioia dei tuoi colleghi . Salute: nei giochi di strategia e anche in quelli di forza non hai rivali. Il consiglio del giorno: determinato e geniale, cosa vuoi di più? Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Caro Toro sai che cosa sia la "banca del tempo"? Si scambiano ore di una persona che sa fare bene qualcosa con altrettante ore di un'altra oppure con beni di prima necessità, un po' come il vecchio baratto. Mio caro Toro se tu ti trovassi in una situazione simile grazie all’appoggio di Giove e della Luna sono certa che faresti gli affari migliori sia a livello economico sia a livello empatico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: romantica ripresa nelle questioni di cuore. Lavoro: totale disaccordo tra quello che immagini e cosa stai realmente facendo. Salute: l’appetito vien mangiando si dice e tu ti sei preparato uno spuntino niente male. Il consiglio del giorno: fare scorte per l’inverno è sicuramente la tua attività preferita. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il cielo di oggi vi dona insofferenza e quando avete letto sul sito di CNN che Napoli è una delle mete da visitare assolutamente nel 2022 avete storto il naso. Infatti con il buon Mercurio a favore vorreste ricordare a tutti che il capoluogo partenopeo è un luogo meraviglioso e consigliatissimo già da qualche centinaio di anni, non a caso il grande poeta tedesco Goethe gli aveva dedicato i famosissimi versi: ‘Vedi Napoli e poi muori’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi siete confusi ed avete chiamato il vostro attuale compagno come il vostro ex… sperate solo che la prenda sul ridere. Lavoro: avete affascinato il vostro capo con la vostra visione del futuro dell’azienda. Salute: mente e corpo fanno la lotta, chi vincerà il divano o una corsetta nel parco? Il consiglio del giorno: i discorsi scontati vi annoiano ed infastidiscono. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Questa bella Luna che si congiunge a Giove ti dà molto slancio e buon umore e finalmente oserai esporti come non facevi da molto tempo. Anche Fiorello a Roma ha deciso di mettersi in mostra nella vetrina di un negozio del centro e per quasi un'ora ha allietato e diverto i passanti e tutti i curiosi della capitale. Sarà stata una prova per l’ormai imminente Festival di Sanremo?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: come api sul miele vorresti attirare qualche possibile nuovo amore, ma non è ancora stagione. Lavoro: dovrebbero pagarti per sognare ad occhi aperti. Salute: c’è ma non è al top. Il consiglio del giorno: è giunta l’ora di uscire dal tuo guscio e farti vedere. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Da qualche giorno l’ex Presidente Trump, sta ricordando l’attacco dello scorso anno avvenuto proprio oggi a Capitol Hill dove un gruppo di dissidenti ha invaso il Campidoglio come protesta per far rieleggere il biondo ed abbronzatissimo magnate. Probabilmente anche Donald, come te, deve avere Mercurio in opposizione per puntare su questo episodio per una sua prossima futura rielezione. Far affidamento su un gruppo di ribelli capitanato da un vikingo con tanto di cappello cornuto non mi pare un’idea vincente… Consolati con Marte a favore per fare qualche bella escursione sportiva.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: nonostante tu sia caldo e focoso non batti chiodo. Lavoro: potrebbe scapparti qualche strafalcione alla Luca Giurato. Salute: va bene che sei molto forte ma sollevare a freddo cento chili non è fattibile. Il consiglio del giorno : le relazioni pubbliche non sono proprio per te oggi. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Per fortuna non sei nei panni di Emma Watson che ha dovuto sottolineare che la foto della bambina con le orecchie da Minnie nel filmato della Reunion per celebrare le star del film Harry Potter non era lei ma Emma Roberts. Questo episodio con Giove e la Luna in opposizione avrebbe potuto affondare definitivamente la tua autostima. Devi fare più affidamento su te stessa perché la bella Venere ti ricorda sempre quanto tu valga e quanto tu sia speciale… come Hermione Granger!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: un po’ alla Flavia Vento anche tu pensavi di flirtare con Tom Cruise. Lavoro: il capo pensando di farti piacere potrebbe toglierti tutti i clienti per permetterti di dedicarti al new business, non sei per nulla contenta. Salute: con il sonno tormentato questa mattina hai bisogno di una moka intera. Il consiglio del giorno: guardati intensamente allo specchio per vedere quanto tu sia meravigliosa. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Una mamma australiana per più di vent’anni si è ingegnata per poter viaggiare con il figlio disabile e fargli fare esperienze indimenticabili in tutto il mondo. Con questo bell'esempio avrai tantissima voglia di sfruttare al massimo le potenzialità di Mercurio che in aggiunta all’entusiasmo di Marte crea un mix perfetto per rendere i tuoi progetti reali in qualsiasi occasione, anche nelle più grandi difficoltà. Mi piaci un sacco con questa grinta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sogni ed aspettative hanno mandato in corto circuito il tuo cuoricino. Lavoro: Mercurio ti ha fatto guardare tutti i tutorial con i trick del telefono e ne farai bella mostra in ufficio. Salute: con i buoni propositi quest’anno ti alleni tutti i giorni. Il consiglio del giorno: hai in mano la chiave per aprire tutte le porte che vuoi. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il Covid, ahimè, non ha più confini ed arrivato nelle zone più remote del pianeta, anche in Antartide contagiando un gruppo di studiosi. Sarà stata qualche distrazione oppure questo virus è intrappolato negli eterni ghiacci del polo che stavano esaminando? Con la Luna e Giove che si congiungono tutto attorno a te sembra non avere confini nè fisici nè mentali. Rimane solo Mercurio che vorrebbe intrappolarti e raffreddarti come un ghiacciolo ma con un pochino di attenzione riuscirai a prevedere ogni sua mossa. Per fortuna l'amore di Venere è il tuo perfetto rimedio per tenerti sempre al calduccio e protetto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti sei smarrito per qualche giorno, ora torni più carico e fantasioso di prima. Lavoro: attento in ufficio perché si sono accorti che sei un po' distratto, anche lo stagista nella pila di documenti da firmare ha infilato il suo contratto a tempo indeterminato. Salute: il mal di testa dei giorni scorsi è magicamente sparito. Il consiglio del giorno: spaziare oltre ogni confine inimmaginabile. Voto 6 e mezzo

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con la Luna che si congiunge a Giove in quadratura a te ti senti come il gruppo di persone che la notte di capodanno è rimasto bloccato su una funivia a 3000 metri di altezza in Messico. Con la tua voglia di muoverti e di far festa questa sarebbe per te la più grande punizione di sempre. Affidati a Mercurio e a Marte che troveranno il modo per far ricomparire il sorriso portandoti in giro a divertirti perché tu su quella funivia non hai mai messo piede. Forza!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: troppo fantasioso, non ti permetterà di quagliare come realmente vorresti. Lavoro: tieni a freno l’entusiasmo e la lingua perché durante certe riunioni bisogna solo ascoltare. Salute: mente e corpo in sincro come le farfalle azzurre. Il consiglio del giorno: non ascoltare troppo i tuoi presentimenti, usa la testa! Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il cielo ti è sempre favorevole e con la congiunzione di Luna e Giove a tuio favore stai vivendo un ottimo momento per ampliare ed ingrandire le tue idee. Anche in Mercedes devono sentire grandi spinte creative infatti stanno sviluppando una nuova linea di auto molto green con il tetto fatto di pannelli solari e sedili realizzati con i funghi per un nuovo modo di muoversi molto coerente con il nuovo trend di rispetto per l’ambiente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: come Paul Rudd, sulla copertina della rivista People, il più sexy e desiderato del mondo. Lavoro: deciso ad investire anche nel Metaverso con ottimi risultati. Salute: pronto ad allenarti con un nuovo videogioco virtuale. Il consiglio del giorno: fantasia e progetti volano altissimi Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La piattaforma social più cliccata di sempre nel 2022 è Tik Tok: caro Mark Zuckerberg se il tuo amato Facebook è rimasto un pochino indietro nella lista non ti arrabbiare. Il fondatore di Metà avrebbe dovuto consultare te mio caro Acquario che di digitale e community ne sai davvero parecchio. Con l’arrivo di Mercurio a favore il mondo social è il tuo pane da cui non riuscirai a staccarti facilmente perché Marte è prontissimo a supportarti per tutta la notte come un’ottima Redbull.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la parola d’ordine è libertà con un pizzico di fantasia. Lavoro: Mercurio ha preso in mano il timone per navigare in acque molto tranquille. Salute: per riprendere un po’ di sport hai organizzato una corsetta condominiale. Il consiglio del giorno: sei il nostro creator preferito.. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dagli Usa arriva la simpatica notizia che due gemelli venuti alla luce la notte di capodanno a cavallo della mezzanotte sono nati in due anni diversi. Questo evento supera quasi la vostra immaginazione che con la congiunzione di Luna e di Giove fa sì che il vostro segno sia in pieno fermento e galoppando senza confini possa attraversare anche lo spazio-tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: saprete far volare il cuore a tutto coloro che guarderete intensamente citando la frase di Jerry Maguire ‘tu mi completi’. Lavoro: con le vostre idee pazzesche sarete a breve contattati dal CERN, ne sono certa. Salute: Doc di ‘Ritorno al Futuro’ in confronto a voi è un pivello. Il consiglio del giorno: Voto 8 e mezzo