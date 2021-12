L’oroscopo di oggi lunedì 6 dicembre 2021: Pesci e Capricorno travolti dalla passione L’oroscopo di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, è davvero un trionfo di passione: nel cielo Venere si congiunge a Plutone e Plutone è in sestile a Marte. Plutone e Marte sono due pianeti energici, sensuali e potenti, molto legati alla sfera erotica mentre Venere, si sa, ha a che fare con i sentimenti. Scorpione, Capricorno, Vergine e Pesci saranno colpiti dall’amore.

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, Venere in Capricorno è sempre più vicina a Plutone mentre Plutone è perfettamente in sestile a Marte. Questi tre pianeti quindi è come se unissero in sintonia le loro caratteristiche. I segni zodiacali toccati, lo Scorpione e il Capricorno, mettono insieme i propri simbolismi. Avremo così un amore passionale, totalizzante, potentissimo ma con il desiderio di mantenere il controllo assoluto.

Scorpione, Capricorno, Vergine e Pesci saranno i quattro segni zodiacali che potranno godere di più di questa combinazione nel cielo di oggi. Saranno loro ad essere travolti da un vento di passione e di desiderio, di quelli che fanno perdere la ragione, i conti e le direzioni. Preparatevi a sbandare! Il segno fortunato di oggi è la Vergine, desiderosa di provare tanto calore mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Leone che si sente estraneo a tanta passione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sembra proprio che da bambino Cesare Cremonini non amasse il suo pianoforte perchè gli toglieva del tempo prezioso per vivere spensierato gli anni dell’adolescenza e lo aveva soprannominato ‘l’angelo nero’. Lo studio del pianoforte classico richiede tanto tempo e sacrificio. Ecco, tu non hai un angelo a bloccarti in questo periodo ma Venere e la Luna che ti stanno davvero mettendo a durissima prova. Per fortuna il bravo Mercurio ti aiuta a guardare oltre a quella coltre di nebbia che ti si è palesata davanti al tuo naso.

Amore: Venere e Luna si sono alleate e come le sorellastre con Cenerentola sono proprio delle grandissime Str…. oggi non puoi farci niente. Lavoro: difficoltà a far fruttare questa giornata lavorativa, devi accettare che le situazioni non si sbloccano. Salute: mal di testa e dolori alle ossa in arrivo… preparati qualche bella tisana calda per superare la giornata. Il consiglio del giorno: basta continuare ad aspettare che arrivi la fata madrina a renderti bella e il principe azzurro a salvarti sei in grado di fare tutto da solo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Federica Pellegrini è uscita dalla scena con un ultima vittoria ai campionati italiani. La Divina, ha sbaragliato tutti in quelli da lei chiamati ‘Last Free 200’ di tutta la sua carriera. La gara si è conclusa con una standing ovation e con un tuffo improvvisato con il presidente del CONI Malago’. Con la Luna e Venere dalla tua sei un vero campione proprio come la nostra super Fede (evita solo di fare salti troppo improvvisati e di testa).

Amore: La Luna ti sorride e ti sentirai pervaso da un gran desiderio di mettere su famiglia, intanto opti per la procreazione, cosi ti porti già avanti! Lavoro: sei l’uomo della concretezza ed hai in mano tutte le soluzioni, i colleghi esultano per le tue ritrovate capacità. Salute: finalmente una giornata in cui puoi tranquillamente affermare che ti senti proprio bene. Evviva! Il consiglio del giorno: starai mica già facendo le prove generali per diventare padre di famiglia, con tutto sto senso del dovere pervaso d’amore….cautela mi raccomando.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Anche le figure più istituzionali possono stupirci con la loro imprevedibilità. Ci sono indiscrezioni che riguardano l’amatissima Regina di Inghilterra Elisabetta II. Pare che la longeva sovrana abbia un account Facebook segreto che le serva per navigare i social di nascosto. Questo si che è un vero colpo di genio vero? Se per caso riuscirete a scoprire la Regina, ma non credo proprio con quel Mercurio in opposizione, chiedetele qualche dritta, lei è davvero una che ne sa!

Amore: Questa Luna è troppo severa ed i sentimenti troppo maturi per voi miei cari ed eterni adolescenti che come api a primavera vorreste solo passare di fiore in fiore. La fuga potrebbe essere la mossa giusta.Lavoro: Come in Super Mario anche voi oggi dovrete superare i livelli sempre più difficili e caotici ma senza l’aiuto dei funghi magici e della stella luminosa. Che fatica! Salute: il periodo pre-natalizio imporrebbe dieta ma voi avete deciso di mettervi a regime proprio sotto le feste. Ne siete proprio convinti? Il consiglio del giorno: imparate a chiedere consiglio a chi ne sa più di voi. Facile da capire, no? Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nel Nuorese c’è una scuola in sciopero da 3 giorni. Pare che il preside abbia preso severi provvedimenti riguardo a piercing e unghie lunghe per garantire la sicurezza durante le attività sportive. Circa 400 studenti sono insorti e stanno disertando le lezioni fino a quando non verranno allentate le nuove regole. Caro Cancro vedi che non sei l’unico a sentirti preso di mira, hai tutta una scuola dalla tua per poterti far valere contro quelle due antipatiche di Venere e della Luna. Potresti chiedere aiuto alle studentesse sarde, chissà cosa potrebbero mai combinare con quelle unghiacce…

Amore: eh si lo so… oggi è come una giornata di lutto nazionale per te con Luna e Venere che non ti danno tregua. Ti mando un grande abbraccione per provare a tirarti su di morale… Lavoro: sei sottoposto ad una revisione del tuo lavoro che pare un processo della santa inquisizione. Sono d’accordo con te , qui stiamo esagerando. Salute: ad una giornata faticosa bisogna rispondere con una sana dormita, anche il tuo benevolo Marte ha bisogno di qualche ora di sonno in più. Il consiglio del giorno: ‘Non si può mettere Baby in un angolo’ dichiara in Dirty Dancing il bellissimo Patrick Swayze, mi raccomando, non lasciarti ne adombrare ne abbattere oggi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Anche il Qatar ha deciso di ampliare le proprie vedute ed abbracciare l’integrazione. Infatti il direttore esecutivo Nasser al Khater ha deciso di accogliere i giocatori omosessuali durante la prossima coppa del Monda che si terrà appunto nel conservatissimo paese arabo. Mi pare proprio una bellissima novità anche se sono accora vietate le effusioni in pubblico. Leone anche tu devi avere un po’ di pazienza perchè con la Venere e Luna decisamente bacchettone non potrai

lanciarti in baci e abbracci per celebrare la bella notizia.

Amore: Ti sei innamorato di una ragazza di altri tempi e sei incastrato in abitudini che non ti appartengono, le lunghe passeggiate parlando di poesie senza potersi sfiorare neppure la mano, ti hanno proprio annoiato. Lavoro: Dovrai impegnarti per mantenere le promesse fatte. Intanto sfrutta la tua buona dialettica e prendi tempo. Salute: sei meno brillante del tuo solito, con Marte opposto, cerca di portare ancora un pochino di pazienza. Il consiglio del giorno: resisti ancora un pochino con queste buone maniere, vedrai che presto potrai riprendere a ruggine come più ti si addice.

Voto 7-

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La velina sotto la scrivania Flavia Vento ha creduto per mesi di chattare con Tom Cuise. Dopo un tweet da lei mandato sul profilo del famosissimo Top Gun, la conversazione è proseguita da quello che pare fosse il profilo privato dell’attore. Per 6 mesi la Vento ha creduto a tutti i complimenti e le lusinghe scritte fino all’amara richiesta di denaro prima del tanto agognato incontro. A quel punto anche la più svampita delle svampite avrebbe annusato la truffa. Che questa storiella ti sia di esempio mia cara Vergine perchè seppur Venere ti continui ad illuminare, sarebbe meglio che ti svegliassi un po’.

Amore: Se solo mettessi da parte tutti quei dubbi vivresti un sacco di avventure super hot appoggiata dal potentissimo duo Vergine/Luna. Dai, cara lasciati un po’ andare. Lavoro: Ti avevo già suggerito di mettere da parte l’ordine maniacale che tanto ti piace, la partita con Mercurio, il pianeta del pensiero, non sì può vincere. Salute: sei sicuramente sul podio della forma forma fisica e della carica energetica di questa giornata. Ottimo! Il consiglio del giorno: sei così ingenua che devo proprio dirtelo: ‘non si prendono le caramelle dagli sconosciuti’. Non c’è molto da aggiungere.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

I genitori di tutta Italia erano piombati nel terrore della DAD qualche giorno fa perchè una nuova circolare prevedeva la quarantena per gli studenti qualora fosse attestato un solo caso positivo all’interno della classe. Per fortuna il presidente Draghi ha rivisto questa regola riportando il numero dei contagiati ad almeno due soggetti. Il nostro Mariolone sicuramente come te non spiccherà per fascino e punta tutto su buon senso ed una comunicazione rapida e decisa. Sarà anche lui una Bilancia?

Amore: sei la perfetta somma di tutte le sfighe delle varie Principesse Disney, senza amore, senza fortuna, senza amici… vedrai che finirà presto! Lavoro: Non avrai forse fascino ma brilli per intuizione ed arguzia, così si fa! Salute: l’umore e le forze sono proprio ai livelli minimi, questa cosa proprio non si può ne cambiare ne migliorare oggi. Il consiglio del giorno: lo so che puntare sulla sostanza e sulla forma è un concetto troppo lontano dalle corde ma forse la tua razionalità inizia a darmi ragione…

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Caro Scorpione questa giornata si prospetta piena di sensualità ed un pizzico di trasgressione, Venere e Luna, infatti, esaltano le tue caratteristiche di segno amante del ‘piccante’. Anche Marina La Rosa sente questo potente influsso legato ai pianeti che dominano la sfera femminile e raccomanda apertamente l’utilizzo dei sex toys che secondo lei non sono più un taboo, anzi sono in molti ad utilizarli, a suo avviso ‘tutti’. Ti si è stampato un un bel sorrisetto da bravo plutoniano, vero?

Amore: saprai muoverti perfettamente in questo mood da Eyes Wide Shut di questa giornata, si è aggiunta la Luna a tuo favore che ti permetterà di sguazzare nei sentimenti proprio come piace a te. Lavoro: con la grande spavalderia dì oggi saprai addirittura importi al tuo capo. Sei proprio un gran figo! Salute: La battuta ‘Io sono nato pronto’ del film ‘Grosso guaio a Chinatown’ sembra proprio essere uscita dalla tua bocca. Divo. Il consiglio del giorno: hai o fatto cadere tutti i freni inibitori e stai correndo tutto elettrizzato alla conquista della giornata. Posso solo urlarti, ormai da lontano: Vai!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Joe e Bill Biden hanno finito di decorare la Casa Bianca ed inaugurano la stagione del Natale. Sono stati impegnati ‘solo’ 41 alberi, 2 km di nastro rosso e più di 10.000 ornamenti per addobbare la casa presidenziale. Che meraviglia, per te che ami tutti i festeggiamenti queste notizie ti gasano da morire. Saranno tutti quei pianeti che ti sorridono, Mercurio e Giove in primis, che ti permettono di mettere da parte quel senso del dovere, di serietà e sobrietà come tanto vorrebbe obbligarti la Luna.

Amore: Venere e la Luna impongono le loro regole e si sa che che tu le segui mai perchè sei quello che le decide. Per dirla in breve anche oggi niente limone duro. Lavoro: persino i tuoi colleghi hanno deciso di far prima e consultare direttamente te invece di Google quando hanno dubbi di cultura generale. Il coach Mercurio esulta! Salute: sei in piena stagione di festeggiamenti, non ti ferma più nessuno!Il consiglio del giorno: prenditi una piccola pausa dai festeggiamenti sfrenati, potresti ad esempio decorare la tua casa per poi invitare tutti quanti e riprendere il vorticoso ritmo baldoria ed esultanza che tanto ti piace. Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il termine ‘Eleganzissima’ potrebbe tranquillamente entrare nel tuo vocabolario quotidiano. La parola è stata conianta dalla meravigliosa e famosissima Drusilla Foer, attrice, performer ed influencer, che ha così intitolato il suo recital. Lo spettacolo racconta la vita di Madame Foer, vissuta fra l’America e l’Europa, costellata di grandi incontri e di amicizie con personaggio fuori dal comune. Con il cuore intenerito da Luna e Venere anche tu ti senti un divo proprio come Drusilla, devi subito metterti a scrivere una piece che parli di quanto tu sia ‘eleganzissimo’, come hai fatto a non pensarci prima?

Amore: hai sempre il tuo perfetto aplomb ma non ci si capacità quanto tutti ti trovino un irresistibile tenerone, non te lo sai spiegare neanche tu… Lavoro: la grande e naturale affidabilità che trasmetti ti rende davvero il manager che tutti vorremo. Salute: Marte e Luna in perfetta armonia ti aiutano ancor di piu’ a mostrare costanza e determinazione in tutto quello che fai. Il consiglio del giorno: quando le cose sono innate bisogna sfoggiarle ed andarne orgogliosi. Pancia in dentro e petto in fuori…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Presto al cinema arriverà il film del Milanese Imbruttito: ‘Mollo tutto e apri un chiringuito’. Sono mesi che sei tormentato da alcuni pianeti, Marte in primis, che ti rende tutto estremamente irritabile ma finalmente hai proprio chiuso quel business plan che ti permetterà di far prendere il volo alle tue idee. Con Mercurio nell’aria e Giove che ti sostiene non so se aprirai un chiringuito sulla spiaggia ma di sicuro ci si aspetta da te grandi sorprese!

Amore: le tradizionali regole della conquista amorosa non fanno per te. Ti ritirerai nei boschi per studiare fino a quando la Luna non ti sarà propizia. Lavoro: Studiare non è mai stato cosi facile come in questo periodo, con il colto Mercurio che ti fa compagnia in biblioteca, sfilza di 30 in arrivo? Salute: la tua mente che corre veloce è in totale antitesi con il tuo corpo che continua a chiederti delle micro pause. Rispettalo mi raccomando. Il consiglio del giorno: è arrivato il momento giusto per prendere il volo, ma propriol’aereo per partire, capito?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Quando si parla di lui vi si drizzano subito le orecchie (tranquilli non solo a voi), infatti Rocco Siffredi fa subito notizia, anche se si tratta di una semplice passeggiata in giro per il centro centro di Milano con la moglie. Siete proprio tutti un fuoco miei cari Pesciolini, l’istinto per voi fa assolutamente da padrone perchè Mercurio vi ha decisamente mandato il cervello in pappa.

Amore: ti presenterai con gran passo sicuro e prenderai la tua bella tra le braccia le schioccherai un bacio da Hollywood, facendo impazzire le ragazze che ti guardano. Lavoro: Che tu non fossi adatto ad un lavoro tradizionale ne eravamo già tutti ben consapevoli ed ultimamente ci credi di più anche tu, con tutto il casino che stai facendo in ufficio. Salute: Oggi sarebbe la giornata giusta per iniziare un programma di benessere, peccato che tu sia ancora indeciso, tra le tante proposte, quale sia quella che fa per te. Il consiglio del giorno: chi diceva ‘non si vive solo di amore’ non vi ha mai conosciuti, questo è poco ma sicuro, siete davvero adorabili.

Voto 7