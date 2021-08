L’oroscopo di oggi 6 agosto 2021: Vergine e Capricorno sono molto zen Anche nell’oroscopo di oggi, venerdì 6 agosto 2021, la Luna si trova ancora nel segno del Cancro e per buona parte della giornata sarà in trigono a Nettuno. Questo aspetto non fa che amplificare le nostre emozioni portandole addirittura ad un livello universale, magico ed ideale. Tutto ciò è meraviglioso se non fosse che il Sole quadrato a Urano ci chiede di tornare con i piedi per terra e lo fa in una maniera decisamente poco gentile. Per fortuna ci saranno Venere ma soprattutto Marte nel segno della Vergine che con tanta razionalità cercheranno di comprendere bene prima di agire.

L'oroscopo di oggi, venerdì 6 agosto 2021, non sembra essere cambiato granché rispetto all'oroscopo del giorno di ieri. C'è ancora la quadratura, oggi sempre più perfetta, tra il Sole e Urano, la Luna continua a transitare nei gradi del Cancro anche se oggi andrà a porsi in trigono, ovvero a favore, di Nettuno. Questo trigono non fa che amplificare l'emotività, ma anche la capacità di guardare alle emozioni, ai sentimenti e all'amore in una modalità più ampia, direi addirittura "universale".

L'aspetto del cielo astrologico sul quale vorrei soffermarmi oggi però è Marte in Vergine del quale abbiamo parlato già qualche giorno fa, al suo ingresso. Il fatto però è che se Marte è un pianeta delle energie e nel segno della Vergine queste energie cercano di passare attraverso la ragione, quando il resto del cielo si mostra così in tensione, questo aspetto credo sia decisamente santifico. Marte in Vergine cerca di comprendere anche quei moti dell'animo che sembrano sfuggire da ogni tipo di controllo. Non è detto che ci riesca ma, quantomeno, prima di agire ragiona. Il segno fortunato del giorno è la Vergine appunto che porterà pace nel turbinio di emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Giornata di ripensamenti. Come Lorenzo Fragola che, rivolto al passato, rivaluta alcune scelte in merito alla sua carriera artistica, anche tu sei costretto a passare in rassegna alcune delle decisioni prese fino ad ora. Colpa, si fa per dire, di una Luna quadrata che andrà a ripescare un po’ di faccende lasciate in sospeso e per le quali non hai ancora avuto modo di rielaborare l'insegnamento. Fidati di Mercurio: sarà merito suo se riuscirai a ricavare il meglio da certi pensieri.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lascia perdere "l'aver ragione": a volte è meglio non averla. Lavoro: ottimi presupposti per portare a casa grandi risultati. Salute: malumore diffuso… hai con te un antistress? Il consiglio del giorno: evita lo shopping riparatore dei tuoi pensieri… a chi serve un paio di ciabatte di pelo sintetico fucsia!?

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Verranno stanziati 374 milioni di euro per ultimare la Sagrada Familia a Barcellona. Il termine dei lavori? Ovviamente non ancora definito! Questo progetto infinito e così affamato di fondi mi ricorda un po’ te, Torone. Mercurio e Saturno quadrati sono un po’ l’emblema della tua connaturata disorganizzazione che, in questo periodo, sta facendo un po’ di danni. Sarà che non vedi l’ora delle ferie? Può darsi… ma se aggiungiamo anche Giove quadrato potrei anche metterti in guardia su prossime spese, inutili, che potresti affrontare prossimamente…

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: premuroso e sensuale: non si può volere di meglio! Lavoro: devi deciderti a prendere una segretaria e farti aiutare con la tua organizzazione. Salute: non esagerare con le abbuffate per festeggiare gli ori olimpici degli italiani… non hai più il fisico per digerire una carbonara alle 2 di notte… Il consiglio del giorno: fatti stupire dal partner e lascia che sia lui ad organizzare una gita fuori porta… (sarà sicuramente più sul pezzo di te!).

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte quadrato ce la sta mettendo tutta per farvi discutere con chiunque, anche con le persone che amate di più. Si comporta più o meno come i fan di Sangiovanni che cercano in tutti i modi di metterlo contro Aka7even senza, peraltro, riuscire nell’intento. Per fortuna Mercurio vi rende lungimiranti e poco inclini a cadere vittima del nervosismo del momento ma è necessario comunque che manteniate la concentrazione: avrete spesso la tentazione di mandare a quel paese chiunque!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non avete alcuna voglia di di messaggiare e mandare cuoricini… è così sciocco! Lavoro: la tentazione di proseguire da soli nei compiti che avete da fare è tanta! Al diavolo aiutanti incapaci! Salute: intrattabili e carichi di nervosismo: attenti alla digestione… Il consiglio del giorno: concedetevi dei momenti solo per voi, magari con il live del vostro concerto preferito a palla nel soggiorno! Potrebbe aiutarvi a sbollire!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Alla larga bronci e ogni piagnisteo! Oggi la Luna ti fa saltare di gioia e ti rende simpatico pure a chi, normalmente, ti guarda dall’alto in basso! Sei disposto persino a girare dei video su TikTok per far ridere i tuoi follower e per passare il tempo in allegria! Fai l’”onda energetica” di Goku come Gianmarco Tamberi con qualsiasi cosa ti capiti a tiro e rispondi a tutti i follower che ti mettono un like! Sprizzi davvero buonumore da tutti i pori!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: pronto a dire cose dolci e sincere a chiunque ti apre il suo cuore! Lavoro: giornata alternativa: la passi a farti raccontare dai colleghi già tornati dalle ferie le loro avventure estive! (Con poca voglia di lavorare!). Salute: non dimenticarti di fare qualche esercizio di stretching di prima mattina! Può servirti per caricarti ancora di più di energie! Il consiglio del giorno: riordina cameretta e metti in bella mostra tutto quello a cui tieni di più! Dai un nuovo mood al tuo rifugio dal mondo!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Hai mille progetti in testa e non vedi l’ora di tornare in ufficio per metterli tutti in pratica! Con Mercurio dalla tua, sei una vera fucina di idee e metti anima e corpo in ognuno di essi senza distinzioni apparenti! A volte, diciamocelo, punti anche troppo in alto come l’app di messaggistica Telegram che ha promesso di aumentare le sue prestazioni riuscendo ad includere persino un massimo di mille utenti nelle videochiamate di gruppo! Sicuro di aver bisogno di fare promesse cotanto esagerate?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: situazione tiepida… fai fatica a scaldarla. Lavoro: periodo pieno di fermento (e la cosa ti piace, in fondo in fondo!). Salute: attento allo stress: Saturno ti vuole più cauto negli sforzi! Il consiglio del giorno: mettiti dei limiti di tempo e, superati quelli, stacca la mente per permetterle di respirare. Esaurirti dietro alle stesse cose per troppo tempo non ti fa bene!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Desiderata da tutti come l’isola di Capri in questo periodo. Pensa che sul paradiso partenopeo si sono già goduti le vacanze i Bennifer, Heidi Klum e persino Orlando Bloom assieme a Katy Perry! Come l'isola, anche tu sei bellissima, sensuale e romantica grazie all’influsso di Venere che ti rende una vera principessa! Buona anche la Luna: ti permetterà di passare una giornata priva di brutti pensieri e con tanta voglia di goderti qualche momento di relax! Ottimo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai così tanti pretendenti che fai persino fatica a tenere il conto! Lavoro: i progetti più corposi prenderanno vita solo dopo il rientro dalle ferie… di certo non nel pomeriggio di un venerdì prima delle vacanze! Salute: appassionata e carica di energia positiva! Ti senti in grado di iniziare qualsiasi attività con l’intento di completarla! (Persino lo studio delle regole del calcio…) Il consiglio del giorno: puoi osare anche una scollatura leggermente più audace del solito: sarà davvero faticoso non notarti!

Voto 9 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È un'estate piena di trend e gadget e totalmente discutibili che, però, la generazione Z sembra apprezzare tantissimo! Short mini da uomo, scarpe in plastica color fango e mollettoni strambi per i capelli vengono mescolati tutti insieme per un pout pourri di stili che, alla fine sembrano pure funzionare bene! Nel tuo caso riesci persino ad indossare tutto con eleganza e portamento… peccato però che quella Luna ti faccia storcere le labbra quando ti vedi riflessa nello specchio! Ci vuole un’iniezione di autostima!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qualche grammo di insicurezza di troppo! Lavoro: prendi decisioni lontano dai momenti di arrabbiatura: potrebbero influenzarti negativamente. Salute: evita di prendere dessert troppo pesanti a fine cena! Il consiglio del giorno: non aver paura di qualche dettaglio eccentrico nel tuo look: è sempre segno di sicurezza in se stessi il non aver paura di mostrarlo!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nostalgico grazie alla Luna favore, ti gusti la compilation di tutti i videoclip più iconici di MTV rilasciata in occasione dei 40 anni dell’emittente! Ovviamente, grazie alle energie di Marte, ti parte pure lo spirito da performer professionista che alberga dentro di te e ti metti a replicare, con esattezza disarmante, tutte le coreografie dei tuoi video preferiti! Da cassiere del supermercato a primo ballerino di Beyoncé è davvero un attimo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: devi ancora capire che cosa provi per qualcuno di speciale ma, intanto, il cuoricino batte fortissimo! Lavoro: nettamente confuso… fai fatica a comprendere le indicazione dei tuoi superiori! Salute: attento agli imprevisti e ai colpi d’aria: non vorrei mai ti bloccassi con la schiena proprio il giorno prima della cena coi vicini d’ombrellone! Il consiglio del giorno: non perdere tempo con le dichiarazioni d’amore scritte su lettere e simili… dimostra il tuo affetto coi gesti! Spesso sono quelli che contano!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Attendi l’arrivo della Luna a favore (già domani) con la stessa spasmodica attesa con la quale i fan de “La casa di carta” attendono la nuova stagione! Ora che è stato rilasciato il trailer dei nuovi episodi l’hype è davvero a mille ed assomiglia al modo in cui tu stai aspettando il segnale di via libera per iniziare nuovi progetti! Mercurio sembra averti aiutato a gettare le basi ma Venere e Marte ti trattengono dal seguire l’entusiasmo… prenditi questi momenti di calma per ripensare a tutti i dettagli!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: diciamo che i sentimenti non rientrano nell’equazione, al momento. Lavoro: sei sul pezzo e già pronto con tutti i progetti imprenditoriali in mano… ma ancora non è il momento di dare il via. Salute: non brilli per carica ed energia… prendi un caffè strong prima di iniziare la giornata! Il consiglio del giorno: sei costretto ad aspettare il momento giusto? Non ti fissare mentalmente sull’attesa e impiega il tempo per fare altro! Ne gioverai in produttività e sanità mentale!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La Luna, oggi, si comporta con te un po’ come le testate giornalistiche estere hanno fatto con Jacobs, il vincitore italiano dell’oro a Tokyo 2020 nei 100 metri. Fra loro c’è chi ha insinuato che l’atleta abbia potuto raggiungere il risultato con qualche aiutino illegale, buttando fango sulla sua vittoria. Fai come lui e non stare ad ascoltare chi cerca di indebolirti o di affossarti: dalla tua hai Venere e Marte pronti a sostenerti e non c’è nulla di sbagliato nel contare sulle proprie forze!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vai oltre alle barriere e lasciati andare a qualche momento di tenerezza! Può far bene al cuoricino! Lavoro: ti sfugge un po’ la situazione di mano… ti costerà un po’ di sforzo in più il riprenderla! Salute: evita di mangiare gelati troppo freddi! Potrebbero farti male alla pancia! Il consiglio del giorno: sono convinta che ci sarà sempre qualcuno disposto ad ascoltarti e ad aiutarti con le tue insicurezze. Devi solo trovare il coraggio di aprire il tuo cuore!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mai come oggi ti invito a prestare tanta, tantissima attenzione a quello che dici e a come lo dici! Mercurio opposto è quanto di più “pericoloso” esista in fatto di parole dette per sbaglio o di errori di valutazione grossolani! Stai allerta e pensa tanto prima di uscirtene con qualche strana esclamazione che potrebbe dare fastidio a qualcuno! Ti ricordo che il rapper DaBaby, negli USA, è stato eliminato da tutti i gli eventi che aveva in programma con altri colleghi proprio per le frasi dette durante uno dei suoi ultimi concerti…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: troppo distratto per accorgerti di chi ti fa la corte da lontano. Lavoro: valuta attentamente ogni documento che passa sotto i tuoi occhi: leggi anche le clausole in piccolo! Salute: non spostare più quella visita dal dentista: so che ti fa paura ma devi assolutamente andarci! Il consiglio del giorno: i classici 10 secondi prima di parlare oggi potrebbero non essere sufficienti… prenditi un po’ più di spazio se necessario!

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ritorni di fiamma pericolosi che possono essere tremendamente piacevoli o… tremendi e basta! Venere gioca col vostro cuoricino cercando di instillare il dubbio dove prima avevate solo certezze. Forse complice anche la Luna a favore, tirate fuori dall’armadio storie passate che vi fanno pensare e rivalutare cose già chiuse. La domanda è solo una: sicuri che sia saggio riscaldare una minestra già fredda?! E poi, voglio dire… una minestra d’estate?! Ma siete pazzi? Non vorrete mica fare la fine di Briatore e della Gregoraci, avvistati di nuovo insieme…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: state lontani dai contatti bloccati. Se li avete rimossi dai social ci sarà un motivo, no? Lavoro: vi vedo ancora fermi sulla schermata del calendario a contare i giorni che mancano per la vostra vacanza a Mallorca. Salute: stremati ma con una Luna che vi culla a dovere. Il consiglio del giorno: non chiedetevi cosa avete di sbagliato per essere ancora single. Chiedetevi piuttosto perché sprecate tempo con certi pensieri piuttosto che darvi alla pazza gioia estiva coi vostri amici!

Voto 6 –