L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 agosto 2021: Toro e Vergine alla riscossa A trionfare nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 agosto saranno decisamente i segni di terra. Con Venere e Marte nel segno della Vergine saranno Toro, Capricorno la Vergine stessa ma anche Cancro e Scorpione ad essere particolarmente irresistibili da ogni punto di vista. Ai segni di fuoco rimane Mercurio a favore che dona un intelletto da premio Nobel.

Nell'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 agosto 2021 alzeremo probabilmente tutte le antenne per cercare di capire quale sarà il nostro livello di sex appeal, di voglia di divertirci, di desiderio di relax. La bella notizia è che Venere e Marte si trovano entrambi nel segno della Vergine. Quindi in questo oroscopo della settimana troveremo i segni zodiacali decisamente schierati in due diverse fazioni: quelli che questi pianeti li avranno a favore e quelli che li avranno irrimediabilmente contro.

Per placare subito le curiosità vi racconto che Venere e Marte nel segno della Vergine saranno a favore dei tre segni di terra (Toro, Capricorno e Vergine stessa) ma anche di Cancro e Scorpione. In compenso Sagittario, Gemelli e Pesci si sentiranno così insopportabili da far fatica persino a stare in una stanza con loro stessi. Mercurio invece si trova ancora nel segno del Leone per tutta questa settimana il che renderà quantomeno particolarmente attenti, chiacchieroni e curiosi i tre segni di fuoco: Leone, Ariete e Sagittario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti vedremo probabilmente partire per le vacanze con due valigie: una piena di vestiti e accessori (ma senza nemmeno esagerare troppo) e l'altra invece piena di tutti i libri che hai accumulato negli ultimi mesi di fianco al comodino. Sarai assolutamente insaziabile quanto a fame intellettuale: dalla settimana enigmistica alle raccomandazioni scritte nella piscina del villaggio, dai magazine di gossip alle trilogie thriller saranno tutti i tuoi. Ovviamente per coinvolgerti l'unico modo è solleticare il tuo ingegno!

Voto 6 e mezzo per l'ingegno, appunto

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Guardi tutte le gare delle olimpiadi di Tokyo con grandissima attenzione immedesimandoti negli atleti e ovviamente sempre almeno in quelli che salgono sul podio. Ti senti così energico che sarà possibile vederti in fila la mattina per iscriverti al corso di windsurf e poi, subito dopo, correre nella piazza centrale per il disco risveglio e la lezione di balli latino americani. In tutti i casi tenere fermo il tuo sedere dal desiderio di scuotersi sarà Impossibile.

Voto 9 soprattutto quando scuoti il sedere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avremo tutti l'impressione che gli auricolari del telefono si siano irrimediabilmente incastrati nei tuoi padiglioni auricolari perché, pur di non sentire le persone che ti circondano, preferisci ascoltare musica H 24 o, in sua assenza, persino il podcast della Lucarelli! Qualsiasi cosa possa schermarti anche solo un pochetto dal brusio che producono gli altri esseri umani sarà la benvenuta: persino la cuffia da piscina o il corso di immersioni.

Voto 5 e speriamo di non doverti chiedere un favore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai presente Cancro quelle settimane nella quali sembra filare così tutto liscio che ti chiedi quasi quasi dove sia la fregatura? Quelle settimane in cui hai quasi paura a fare dei progetti perché pensi che tutto sia così meraviglioso che potrebbe anche da un momento all'altro presentarsi un drago sputafuoco desideroso di arrostirti? Ecco, questa è una di quelle settimane ma senza nessun drago sputafuoco, casomai te lo fossi chiesto!

Voto 8 e smettila di farti paranoie.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non ti farai certo ripetere due volte di ordinare un'altra bottiglia di vino quando si è a tavola oppure di prenotare un gommone per una gita al largo con gli amici. Si sa che tu sei un godereccio e nonostante quel Giove che è tornato in opposizione hai tantissima voglia di goderti queste settimane di sole intenso e di divertimento. Poi, preparati a spendere con la tua rinomata leggerezza ancora per questa ultima settimana prima che ti vengono i sensi di colpa.

Voto 7 se inviti anche l'astrologa

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sei sicuramente tu la regina di questa settimana indiscussa anche se dovessi dire o fare qualcosa di sbagliato. Cosa che tra l'altro non accadrà. Ti senti un po' come Simon Biles alle olimpiadi di Tokyo 2020 che viene adorata da tutti pur non avendo vinto nemmeno una medaglia ma anzi per aver semplicemente espresso pubblicamente il suo malessere. Vedi che non serve essere dei supereroi per essere amati?

Voto 10 perché tu sei fantastica in ogni caso.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sappi Bilancia che vederti leggere un libro al tramonto su di uno scoglio solitario e con solamente un bicchiere di vino bianco a farti compagnia sarà un'immagine particolarmente sexy e attraente non soltanto per i famosissimi sapio sexual. Ti sentirai come a rallentatore in questi giorni e non ti dispiacerà nemmeno stare in coda in autostrada purché ci sia un'autoradio con canzoni che ti stimolino la fantasia come la salivazione con le bollicine del prosecco.

Voto 8 per la classe anche sugli scogli.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per questa settimana ancora terrai Il cervello spento Il più possibile un po' come si fa con il cellulare quando sei a terra di batteria ma hai dimenticato il caricatore a casa. Allo stesso modo tu userai le pochissime energie intellettuali a tua disposizione per la sopravvivenza e per il resto sguinzaglierai il tuo Istinto da lupo nella foresta. Sappi che nessuno si lamenterà di un desiderio erotico molto superiore alla media che ti farà azzannare un cosciotto di pollo e il partner allo stesso modo.

Voto 8 Per i morsi che come li dai tu nessuno mai

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avrai da ridire davvero su qualsiasi cosa persino sul colore del costume del tuo vicino di ombrellone che stona decisamente sia con il tuo sia con il telo mare del bagnino. Insomma Sagittario questa è una di quelle settimane nelle quali non ti va bene proprio nulla ma, in compenso, sembra proprio che Calliope, la musa della parola, stia seduta sulle tue ginocchia a suggerirti cose da dire. Borbotti incessantemente come una moka del caffè di chi si è addormentato prima di spegnerla.

Voto 5 e mezzo ma quando dormi.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei assolutamente imbattibile in qualsiasi cosa: dal migliore outfit improvvisato per l'aperitivo dopo la giornata in spiaggia fino al torneo di ping pong, nessuno riuscirà a raggiungere i tuoi sfavillanti risultati nemmeno mettendocisi di impegno. Tutto ciò è magnifico ma tu, rendendotene perfettamente conto e gongolandone più di un cubetto di ghiaccio nello spritz, sarai anche assolutamente insopportabile. Toccherà poi impegnarti per farti perdonare.

Voto 9 ma sii buono, ok???

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se si lasciasse fare alla tua intraprendenza e libera iniziativa probabilmente queste vacanze si passerebbero nell'aiuola sotto casa a guardare i reel di gente che ripropone lo stesso balletto più o meno professionalmente. Hai come la sensazione che nel tuo cervello ci sia l'aria calda come dietro il frigo dei gelati e che davvero nessuna buona idea possa atterrare nello spazio tra le tue orecchie. Stai tranquillo che poi passa.

Voto 6 ma dedicati alla meditazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sono purtroppo evidentemente iniziate quelle settimane delle quali ti parlavo da un pezzo in cui saresti stato simpatico come il tamponamento in autostrada nel pieno del weekend da bollino nero. La tua voglia di divertirti è pari a quella Conte Dracula quando non c'è nemmeno la luna piena e la tua voglia di ascoltare le persone che ti circondano si è azzerata come la benzina nel serbatoio viaggiando da Milano al Salento.

Voto 4 e mezzo ma vissuto con serenità.