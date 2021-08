L’oroscopo di oggi 4 agosto 2021: Capricorno e Toro si addolciscono Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, la Luna si trova ancora nel segno dei Gemelli e, per fortuna, si sta allentando l’opposizione tra Saturno e il Sole. Quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo e soprattutto sentire la tensione delle emozioni e dei sentimenti che si va risolvendo. Sarebbe bene però non abbassare la guardia dato che stiamo entrando nell’orbita di quadratura tra Sole e Urano che ci accompagnerà fino alla prossima Luna nuova del Leone. Questo significa che siamo ancora chiamati a non sederci e a metterci in gioco. Ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi, previsioni segno per segno

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, si ha come l'impressione che le tensioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale, si stiano allentando. Se nei giorni scorsi vi ho messo in allerta per quanto riguarda l'espressione dei sentimenti e delle emozioni verso le persone che amiamo, adesso le tensioni riguardano piuttosto noi stessi.

Se l'opposizione tra il Sole e Saturno si sta piano piano allentando, stiamo però entrando nell'orbita di una quadratura tra Sole e Urano che invece sarà caratteristica della prossima Luna nuova a 16 gradi del segno del Leone appunto. La quadratura tra Sole e Urano sembra, ancora una volta in questo 2021, voler scardinare le nostre certezze. Il segno fortunato del giorno è il Capricorno che non si lamenterà di certo per un po' di frizzante freddezza di sentimenti nell'aria!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, “anche meno”! Sei un po’ come la figlia di Madonna che, in diretta Instagram, si è divertita a cucinare scimmiottando l’accento italiano e lanciando anche una bestemmia piena con nonchalance. Io comprendo che Mercurio e Luna siano degli acceleratori non indifferenti del tuo animo caloroso ma tu cerca di non eccedere con le espressioni colorite! Si può essere decisivi e forti anche senza dover, per forza, risultare aggressivi!

Amore: non esagerare e non ostentare passionalità quando non te la senti! Va bene anche qualcosa di più easy ogni tanto! Lavoro: proponiti per seguire progetti interessanti! Non lasciarti sfuggire occasioni di imparare qualcosa di nuovo! Salute: pieno di determinazione! Mi piace la tua energia! Il consiglio del giorno: la Luna di oggi consiglia accessori e dettagli aggressive e pieni di colore! Sì: per oggi puoi anche osare un tacco 15!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio e Saturno quadrati non ti danno tregua. Fanno di tutto per confonderti e azzerare ogni tua capacità di interazione col mondo esterno! Ti dimentichi tutto, perfino come si utilizza il tuo smartphone di ultima generazione! Magari potresti optare per il nuovo Nokia 6310: un vero tuffo nel passato con una nuova “vecchia” tastiera fisica! Supererà la prova di ogni pianeta storto e ti consentirà, finalmente, di non incasinarti più fra app e funzioni troppo complicate! Oggi hai bisogno di semplicità!

Amore: momenti teneri: hai proprio bisogno di sentirti protetto e difeso. Lavoro: male… malissimo… fai fatica anche con le task più semplici! Salute: solido e forte: ti difendi bene con un Marte a favore! Il consiglio del giorno: scarica ansie e tensioni: hai bisogno di un passatempo che ti permetta di mettere ordine nei pensieri (e magari anche nella tua cameretta!)

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per fortuna, in vostro soccorso, è arrivata la Luna! Vi aiuta a prendere le cose con discernimento e senza saltare a conclusioni affrettate né andando in panico! Come durante lo scontro violento fra due comunità di scimmie che hanno bloccato l’intero traffico in Thailandia, anche voi non potete far altro che attendere che Venere e Marte si spostino concedendovi di tornare alla normalità! Portate pazienza e cercate di fare del vostro meglio per non farvi coinvolgere in questioni che non vi riguardano in prima persona!

Amore: usate tutta l’empatia che vi è rimasta per cercare di risolvere i piccoli screzi col partner. Lavoro: arguti e pieni di inventiva. Azzeccate sempre gli affari migliori! Salute: non particolarmente scattanti… assomigliate più ad un bradipo che a una pantera! Il consiglio del giorno: mindfulness e un CD per la meditazione guidata: vi aiuterà a rimanere centrati e a non partire per la tangente quando qualcuno vi dice come fare le vostre cose.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere resuscita la tua anima artistica e ti permette di creare capolavori come i contadini giapponesi che, in onore delle olimpiadi, hanno tagliato e colorato i campi per rappresentare opere d’arte del Sol Levante! Questo animo creativo ed artistico si riflette anche nelle tue relazioni: sempre attento ai bisogni dell’altro, trovi tutti i modi possibili per far sentire la tua presenza anche quando ti trovi lontano da lui! Amorevole e tenero come non mai!

Amore: sorprendi la tua dolce metà con una montagna di gelato dolcissimo per farlo contento! Lavoro: il tuo passatempo preferito è fare il countdown prima della fine del turno. Salute: pieno di entusiasmo grazie a Marte! Prendi tutto con allegria e determinazione! Il consiglio del giorno: organizza una gita ad un parco di divertimenti che non hai mai visto! Oppure ad un luna park! Assicurati momenti di divertimento in compagnia!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’unico modo per sfuggire a questo Saturno contro che continua, imperante, a scassarti i maroni è mandare la tua candidatura al GF Vip per partecipare alla prossima maxi edizione che dovrebbe durare dagli 8 ai 10 mesi di fila! Chiuso nella “Casa” potresti comunque non essere totalmente al riparo dalla sua influenza che cerca, in tutti i modi, di metterti in difficoltà! Affidati a Luna e Mercurio, per il momento, i loro consigli sapranno guidarti lontano dagli ostacoli più grossi!

Amore: messaggini interessanti che ti arrivano sul cellulare da un numero sconosciuto! Lavoro: sei sul pezzo e nessuno può dirti nulla! Salute: non saltare le visite mediche di controllo! Sono importanti! Il consiglio del giorno: concediti piccole pause ogni tanto per non andare incontro ad un esaurimento! Non puoi chiedere troppo a te stesso!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Simone Biles, atleta ginnasta statunitense, si è ritirata da alcune gare a causa di un malessere psicologico che l’ha condotta a perdere il controllo del corpo. Incompresa da molti, la ragazza ha però ringraziato chi l’ha supportata nel scegliere se stessa anziché i suoi successi. Amare è anche un processo rivolto soprattutto verso se stessi (prima che verso gli altri) e tu, grazie a questa Venere a favore, potresti capire l’importanza di questo passo in giornate come queste!

Amore: vulnerabile ma piena di delicatezza verso chi ti sta accanto! Lavoro: mantieni la calma prima di saltare a conclusioni affrettate! Salute: buona! Solo un po’ di suscettibilità che potrebbe farti perdere le staffe in tempo zero! Il consiglio del giorno: ti ci vuole una serata a tu per tu con la tua migliore amica: momenti di confidenze private ed un cocktail formato famiglia!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ispirata dai principi che segue Kate Middleton, una start-up inglese ha pensato di offrire un servizio di noleggio abiti che punta allo shopping sostenibile! Un’idea vincente? E chi può dirlo! Fatto sta che pure tu continui ad avere idee interessanti, pronte per essere messe in pratica, grazie al supporto di Mercurio e Luna! Dalla tua c’è anche quel pesantone di Saturno che, tuttavia, riesce a darti ottimi pareri critici che ti permettono di vedere le cose da un punto di vista pratico! Non male!

Amore: sentimenti delicati ai quali però non riesci a dare troppo spazio. Lavoro: presente in ogni meeting, sei praticamente la tuttologa dell’azienda! Salute: non sforzarti troppo, soprattutto sotto il sole! È importante che tu ti prenda dei momenti di pausa per ricaricare le pile (e liberarti la mente!). Il consiglio del giorno: gioca a qualche passatempo sul cellulare per rilassare i pensieri e distrarti dall’attività dell’ufficio: ti servirà per tornare più carica alla scrivania e non esaurire!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Impietoso come Chiara Ferragni nei confronti di Fedez quando gli ha detto “Amore, hai uno stile di me*da, mi vergogno ad uscire con te”. Possibile che anche a te escano frasi così dirette con quel Mercurio quadrato! Non lo fai sicuramente con cattiveria eh! Anzi, la Venere cerca in tutti i modi di farti aiutare chi ti sta accanto con i tuoi consigli… dico solo che potresti essere leggermente più delicato! Magari pensaci un attimino prima di dare dello sciattone a qualcuno!

Amore: anche se fai fatica a dimostrare il tuo affetto, al partner arriva lo stesso! Lavoro: difficile andare d’accordo con tutti. Soprattutto se continui a pensare di aver ragione solo tu! Salute: qualche momento di amnesia dovuta ai tanti impegni ma niente di grave! Il consiglio del giorno: vorrei ti dedicassi di più a qualche passatempo emotivo e viscerale, che metta in mostra le tue emozioni! Che ne dici di imparare a suonare uno strumento!? I vicini ne saranno felicissimi!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Un uomo, dopo aver fatto il bagno nudo ad Eboli, è stato inseguito dalla polizia, multato e poi, una volta tornato a casa, pure picchiato dalla moglie. Tutto questo, Sagittario, per dirti che le giornate brutte capitano a tutti ma sono sicuramente passeggere! Ricordati questo concetto e ripetitelo nella mente come se fosse un mantra. È l’unico modo per resistere ad un gruppo di pianeti tutti storti che ti renderà la giornata in salita con pendenza a 65°!

Amore: sembra quasi che il partner si sia iscritto alla disciplina olimpica della litigata di coppia. Vincerete l’oro, sicuro. Lavoro: in ufficio spadroneggi con la tua saggezza. Hai la risposta giusta per tutto! (Almeno lì…) Salute: venti litri di bevande energetiche non bastano per farti riprendere… Il consiglio del giorno: trova il modo migliore per ottimizzare i tempi! Delega compiti, prendi scorciatoie e fai di tutto per stancarti il meno possibile!

Voto 5 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La verità, caro Capricorno, è che sei pronto per dei salti di qualità non indifferenti. L’insicurezza di fondo che senti è solo un po’ di ansia da prestazione ma, sono certa, che grazie a tutta l’esperienza fatta finora e all’appoggio totale di Venere e Marte riuscirai a dimostrare chi sei e quanto vali. Un po’ come Billie Eilish, che è pronta per il suo secondo album, mostra te stesso per chi sei, nella versione più adulta di te, e “cantale" a tutti senza timore!

Amore: emozioni mature, pronte a prendere il volo! Lavoro: potresti scoprire qualche piccolo dettaglio fuori posto: non arrabbiarti e focalizzati sulle soluzioni. Salute: proprio niente male! Il consiglio del giorno: regalati un momento di attività fisica, solo con te stesso, che ti possa aiutare a ritrovare la concentrazione. Azzera i pensieri inutili!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Incompreso e messo alla gogna come “Madame” dopo le sue ultime affermazioni in merito agli uomini e al sesso maschile (peraltro solo difeso e apprezzato in uno dei suoi ultimi post Instagram). Mercurio opposto porta gli altri a criticare aspramente le tue scelte e a puntare il dito contro ogni cosa che dici. Tu però rimani fermamente convinto delle tue idee, grazie alla Luna che ti fa da prima supporter e ti rende saldo sulle tue decisioni! Non temere gli altri e rimani fedele a te stesso!

Amore: le emozioni ci sono ma tu devi ancora capire che ci devi fare con tutti ‘sti batticuore! Lavoro: continua l’epopea delle magagne da risolvere! (Ti riescono bene però!). Salute: buon supporto dalla Luna: riesci a prendere tutto con il giusto equilibrio! Il consiglio del giorno: lascia perdere i corsi e i manuali per barman. È la stagione giusta per bere i cocktail, non per studiare come si fanno!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ancora per oggi: mai una gioia! Vi sembra di essere capitati nel mezzo della manifestazione caotica contro il Green Pass della Camera dei Deputati con tanto di scarto da cestista di Federico Mollicone per evitare gli addetti alla sicurezza! Luna e Venere rendono confusionario tutto il contesto mentre Marte vi costringerà ad affrontare le sfide quotidiane con un senso di spossatezza simile a quello di un turista di rientro a casa dopo un coda di 8 ore in autostrada! Impossibile da digerire!

Amore: litigi numerosi e con frasi velenose… Lavoro: le ore di riunione vi risultano sempre più pesanti e insostenibili. Salute: fate fatica persino ad aprire il freezer per prendervi un cornetto al fiordilatte… figurarsi il resto! Il consiglio del giorno: se chiudersi in camera non è un opzione utilizzabile potete sempre piantarvi di fronte a Netflix e mangiarvi puntate su puntate della vostra serie preferita. A chi vi critica rispondete che voi avete Marte contro e siete nel pieno della facoltà di poltrire!

Voto 5 –