L’oroscopo di oggi 31 agosto 2021: Acquario e Bilancia pronti a grandi propositi Con l’oroscopo di oggi, martedì 31 agosto 2021, siamo pronti a saltellare sul posto e a lanciarci non solo nel mese di settembre ma soprattutto verso l’elenco dei buoni propositi. Per fortuna saremo supportati nello stilare la fatidica lista da Mercurio, il pianeta del pensiero, che si trova nel segno della Bilancia per una lunghissima sosta di oltre due mesi. Mercurio in Bilancia indica la voglia di comunicare in modo diplomatico e soprattutto di pensare usando il rarissimo sale in zucca.

Eccoci qui all'oroscopo di oggi martedì 31 agosto 2021 con Mercurio, il pianeta del pensiero, appena entrato nel segno della Bilancia. Sarà in questo segno zodiacale che Mercurio farà la sua terza ed ultima sosta del 2021. Vi ricordo che Mercurio, pianeta che gestisce tutto il nostro modo di comunicare, sosta di norma in un segno zodiacale per 20 giorni circa essendo il pianeta più veloce del sistema solare (l'altro è la Luna ma si tratta di un satellite). Solamente per tre volte ogni anno si ha l'impressione che questo pianeta si fermi in un segno zodiacale attraversando anche la temutissima fase di "Mercurio retrogrado".

Procediamo con ordine cercando di evitare le fake news: Mercurio retrogrado dà fastidio sì, ma soltanto ad alcune persone. In questo caso specifico agli Ariete, i Cancro e i Capricorno che hanno nel loro tema natale il Sole posizionato tra il grado 10 e il grado 25 del segno. Questi dovranno stare attenti ogni volta che apriranno bocca e farlo per lo più in presenza del loro avvocato o della loro migliore amica più saggia. In generale invece avere Mercurio in Bilancia per più di due mesi (passerà in Scorpione il 5 novembre) è utile: indica testa sulle spalle e voglia di pensare con razionalità e diligenza. Ottimo per i buoni propositi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Pronto a far polemica su tutto come i detrattori della scultura avanguardista rappresentante la Madonna esposta in Sardegna! (Pensa che c’è chi l’ha addirittura comparata ad un organo riproduttivo…!). Venere e Mercurio opposti fanno salire il tuo acidume a livelli mai visti e sei pronto a freddare in poche battute chiunque cerchi di smuoverti! Serve a poco la Luna a favore quando due pianeti come questi si mettono in combutta per rovinarti la giornata!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: qualcuno fa il difficile e sceglie di non dare il proprio contatto social a nessuno… indovina chi?! Lavoro: i colleghi chiedono spiegazioni su tutte le mail che invii… forse hai iniziato a parlare una lingua straniera e non lo sapevi!? Salute: giornata faticosa ma con un supporto lunare tutto speciale potresti riuscire ad arrivare in fondo stanco ma felice! Il consiglio del giorno: prendi le cose con la filosofia giusta! Ricordati che “a volte, se non va tutto come desideri, potrebbe anche essere un meraviglioso colpo di fortuna”! (Come disse il Dalai Lama).

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le idee migliori possono venire anche per caso! Come è successo al Manchester City che ha proposto la creazione di tazzine da caffè commestibili da commerciare durante le partite di calcio! So che pensavi di aver già esaurito tutte le trovate geniali, ora che Mercurio non è più a favore, ma Urano resta comunque dalla tua e potrebbe, in modo improvviso, fornirti delle intuizioni fuori dal normale! Non aver paura di osare: qualcosa di buono potrebbe accadere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il lato amoroso della tua vita sembra perdere qualche colpo… sicuro di essere sempre attento ai bisogni dell’altro? Lavoro: il carico di cose da fare non accenna a diminuire nemmeno di un grammo… Salute: non sopravvalutare forza e resistenza! Portare a mano due casse d’acqua su per gli scalini perché l’ascensore non funziona potrebbe non essere un compito così semplice! Il consiglio del giorno:non infilarti in discussioni che non ti riguardano per dire la tua ad ogni costo!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ci sono misteri molto difficili da decifrare! Alcuni talmente complessi che richiedono anni per essere completamente spiegati, come quello di una grotta marina che sembra produrre misteriosamente nebbia! Però, grazie ad un Mercurio come questo e a una Luna che non vi molla, voi potreste riuscire a comprendere tutti i segreti dell’universo, oggi! Potreste persino riuscire a elaborare l’equazione che spiega perché i calzini si spaiano sempre quando li mettete a lavare! Sarebbe un miracolo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è un tripudio di avances e occhiate languide lanciate di soppiatto! Siete davvero nel mood del cacciatore di cuori! Lavoro: Mercurio a favore vi dona lo sprint che avevate un tempo. Il vostro ritorno in ufficio sarà deflagrante: con la vostra energia recupererete tutte le cose lasciate in sospeso prima di andare in ferie in mezza giornata! Salute: manca solo Marte ad unirsi al gruppo dei pianeti che vi supporta e, senza di lui, potreste ancora sentirvi leggermente spossati… Il consiglio del giorno: pubblicate a ciclostilo le foto delle vostre vacanze sui social per cambiare l’algoritmo e trovare sempre più follower! Con tutti gli scatti che vi siete fatti al mare potreste arrivare tranquillamente fino a capodanno 2052!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Milk Crate Challenge è una stupidissima tendenza nata su TikTok che spinge qualche ignaro utente a tentare di scalare una montagna di casse di plastica usate per il latte e filmare l’impresa con relativa rovinosa caduta. Ovviamente questo trend non ti tocca! Sei così occupato a dare dei cretini a tutti quelli che ci provano che non ti passerebbe nemmeno per l’anticamera del cervello di condividere sui social una cosa così sciocca… sbaglio!?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la sola idea di conoscere qualcuno e ripartire dal “Come ti chiami? Che lavoro fai?” ti stressa. Troppa fatica! Lavoro: progetti rinviati e un po’ di malumore. Tieni duro: non tutto è perduto! Salute: la stanchezza potrebbe renderti distratto e farti dimenticare cose importanti! Prendi respiri profondi e fatti una lista delle cose importanti da fare. Il consiglio del giorno: evita di farti convincere dalle amiche ad andare a far shopping per rinnovare il tuo guardaroba. Sei in una di quelle giornate dove nulla ti convincerebbe e finiresti soltanto per credere di non avere la taglia giusta!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Tanti, tantissimi riflettori su di te. Ancor più di quanti son stati puntati sul trailer del nuovo film di Spider Man “No way home” che sembra abbia battuto, per visualizzazioni, addirittura quello di “Avengers: Endgame”. A fare tutto questo clamore sono Venere e Luna che ti mettono bene in vista agli occhi di tutti! Peccato che, nel mezzo, ci sia pure Saturno che ti fa sentire un po’ troppo la pressione e ti mette addosso dell’ansia da prestazione!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tutto fila liscio… almeno fino a quando qualcuno non sussurra la parola “convivenza”…! A quel punto pensi di fuggire a gambe levate! Lavoro: non temere la riunione straordinaria in programma per oggi pomeriggio: hai tutte le carte in regola per mostrare quanto vali! Salute: non dimenticarti di fare il tuo workout quotidiano! Ti serve sia per tenere il fisico allenato e scattante sia per sgombrare la mente dai pensieri! Il consiglio del giorno: non limitarti a un regalo costoso per il partner: associaci un bigliettino scritto col cuore e che gli faccia capire perché hai pensato a lui!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

In Portogallo è stato messo in commercio un nuovo gusto di gelato: quello al cioccolato a larve! Ora, per quanto tu abbia un Marte a favore che ti consentirebbe persino di affrontare le orde di Unni come ha fatto Mulan, credo che con con questa Luna storta il disgusto ti sorprenderebbe facilmente impedendoti ti tentare l’impresa! Coraggiosa sì ma talmente fuori di senno da provare una cosa del genere… anche no!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non sei molto nel mood per romanticismo e bacini… Lavoro: giornata intensa da affrontare con determinazione ma senza esagerare! Non sovraccaricarti! Salute: pericolo di esaurimento! Conserva energie sufficienti per dedicarti a qualcosa che ami alla fine della giornata lavorativa! Il consiglio del giorno: ti ci vuole un nuovo hobby che possa aiutarti a distrarre la mente e a svagare il pensiero. Potresti pensare all’hockey subacqueo oppure a diventare la campionessa di battaglia di pollici!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ci vuole un tocco di rosso, anzi, di Flame Scarlet. Il nuovo pantone che diventerà, molto probabilmente, la tendenza giusta e che si associa bene con tutta la passione che ti stravolge! La nuance carminia si sposa perfettamente con gli influssi di Venere e Luna che ti rendono irresistibilmente sensuale. Per te continuano i corteggiamenti infiniti e romantici e, perché no, persino qualche momento di godurioso peccato di gola (o almeno, così vorrebbe Giove!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: riempita di attenzioni come una vera principessa! (E tu, ovviamente, hai occhio solo per il tuo consorte!). Lavoro: arrivano riconferme del tuo ottimo lavoro e, magari, pure qualche riconoscimento pecuniario! Salute: propositiva e piena di energie! Forse è il giorno giusto per accettare quel primo corso di prova alle lezioni di Capoeira! Il consiglio del giorno: non preoccuparti se passi qualche ora in più a prepararti in attesa dell’uscita con qualcuno di speciale! L’iniziale arrabbiatura per averlo fatto aspettare svanirà appena ti vedrà bella come il sole!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dici di “no”. Con convinzione e coscienza di causa come ha fatto Alessia Marcuzzi alle recenti richieste di collaborazione di Rai e Mediaset. Come per la presentatrice, anche per te il diniego sta diventando una forma di libertà che ti permette di prenderti i tuoi spazi. Dietro ci sta ovviamente la forza di Marte che riesce a convincerti di essere in grado di portare avanti le tue battaglie! Non deluderlo e dimostra a te stesso di poterti prendere i tuoi spazi!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: nessuno che riesca a colpire il tuo cuore… solo qualche carezza sensuale qua e là! Lavoro: mantieni la calma e non rispondere in malo modo a chi pretende troppo da te: Saturno non è clemente con chi da in escandescenze! Salute: Marte garantisce forza e vigore: ciò che ti serve per tenere duro in questo periodo! Il consiglio del giorno: non riversare nello shopping le frustrazioni e la noia! Giove è un buco nero senza fine che potrebbe farti tornare a casa con un giaccone invernale in piume di struzzo senza nemmeno capire il perché lo hai comprato!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

“The Walk” è un progetto che coinvolge una marionetta a forma di bambina, chiamata Amal, che sta interessando diversi paesi. La “bambina", metaforicamente, sta attraversando diverse nazioni in cerca della mamma e rappresenta a livello globale tutti i bambini sfollati in cerca di una casa. È un progetto intenso, e pieno di emozioni… E sono quasi sicura che sia stato proprio un Sagittario come te ad averlo ideato. Ovviamente sulla scia emotiva che gli ha tracciato questa Venere piena di emozioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: devi solo fare un passettino in più e deciderti a fidarti! La maggior parte delle cose belle sono aldilà della paura! Lavoro: passi la giornata a correggere colleghi, file e documenti. Da quando sei diventato Mr. Precisino!? Salute: non brilli per vigore ed energia ma, a parole, sei comunque pronto ad imbarcarti in ogni progetto! Persino nelle cooking lesson da remoto con Gordon Ramsey! Il consiglio del giorno: ignora l’influsso inibente della Luna capovolta e non cedere alla tentazione di vestirti tutto di nero per comunicare il tuo “disagio interiore”. La moda emo è passata e tu stai molto meglio coi colori forti!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ultimamente stanno trapelando un sacco di indiscrezioni in merito a catfight fra protagonisti dello spettacolo e persino tecnici dietro le quinte della TV. Secondo una recente voce di corridoio, fra la regia di un noto programma televisivo sono volate parole molto grosse e si è quasi arrivati alle mani! I nomi non sono stati fatti ma sono convinta che, nel mezzo, avresti potuto esserci tu! Con Venere quadrata e Mercurio a farle compagnia, chissà quali insulti ti sarebbero venuti in mente!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua avversione per tutto ciò che è romantico è lapalissiana. Hai rimosso dal tuo elenco di serie TV su Netflix tutto ciò che ha anche un minimo accenno alle storie d’amore! Lavoro: Mercurio si diverte a farti i dispetti e scombina tutti i risultati dei tuoi fogli Excel! Salute: per fortuna Marte ha ancora un occhio di riguardo nei tuoi confronti e riesce a caricarti di energie buone! Il consiglio del giorno: non cedere alla tentazione di commentare acidamente sotto l'ennesima foto di qualche amico in vacanza ai Caraibi con la dolce metà. C’è chi potrebbe pensare che tu sia invidioso…!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se sei affamato di passione, bellezza e storie intense, sappi che verrà presto rilasciato il film con protagonista Kirsten Stewart nei panni di Lady Diana. La pellicola, dal titolo “Spencer” sembra fatta apposta per riuscire a smuovere e solleticare Venere e Mercurio a tuo favore: riuscirà (forse) a soddisfare la tua curiosità riportando sullo schermo un’icona di stile imponente come quella di Lady D! Sei già pronto a comprarti i biglietti?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ammaliante e sensuale: mieti “vittime” con il tuo cipiglio ironico e i tuoi sorrisi! Lavoro: in ufficio tutti ti conoscono come Speedy Gonzales! Rispondi alle mail che arrivano ancor prima che gli altri le abbiano lette! Salute: giornata ottima per un’ultima nuotata al mare o la definitiva escursione in montagna! Il consiglio del giorno: molla il freno a mano ed esagera! Magari facendole una dichiarazione d’amore epocale potrebbe pure essere disposta a dirti il fatidico sì!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Temptation Island non si farà più. So che questo per voi è un duro colpo e potrebbe, probabilmente, aggiungersi già ad una giornata complessa ma, almeno, avete una notizia sulla quale riversare tutto il malumore di questa Luna quadrata. Marte vi spossa e cerca di impedirvi di reagire ma Urano e Plutone, con la loro saggezza, potrebbero riuscire a farvi cogliere l’attimo e a usarlo nel modo più giusto: quello di meditare e scavarvi a fondo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: insicuri e un po’ titubanti. Non sapete se lasciarvi corteggiare oppure se dichiarare un chiarissimo “rifiuto l’offerta e vado avanti”! Lavoro: ma perché i colleghi lasciano sempre a voi le magagne più grosse da risolvere!? Salute: spossati da un Marte che non vi lascia tregua! Il consiglio del giorno: dipingete, leggete poesie o ascoltate musica da camera! Lasciate che sia l’arte e la vostra immaginazione a trarvi in saldo da un mondo fatto di bollette e impegni inutili!

Voto 6 +