Teniamoci pronti, nell'oroscopo di oggi mercoledì 30 giugno 2021, a grandi voli emotivi, sentimentali, progettuali. La Luna infatti si trova nel segno dei Pesci e proprio oggi graviterà attorno al suo adorato pianeta Nettuno, anche lui chiaramente nel segno dei Pesci. Contemporaneamente, Venere e Marte nel segno del Leone, non accennano a smorzare gli entusiasmi ma, anzi, ne approfittalo per galoppare sulle loro ali.

Il segno fortunato del giorno è il Cancro.

L’oroscopo del giorno 30 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

L'oroscopo di oggi è molto bello quanto a ideali altissimi, desideri incontenibili, progetti sentimentali di espansione senza freni ma, come ogni energia, è sempre bene comprendere quali siano i suoi reali riscontri terreni. Se infatti il segno dei Pesci è noto per viaggiare sulle onde degli entusiasmi intellettuali e sensibili, il Leone, in questa settimana, adora esagerare in ogni sua azione non sempre comprendendone la reale portata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Amore sopra tutto il resto. Così la pensa Leon Goretzka, giocatore del Bayern Monaco, che durante la partita contro l’Ungheria ha fatto il gesto del cuore rispondendo agli insulti omofobi della tifoseria avversaria. Venere e Marte ti fanno spandere nell’aria amore e sensualità a profusione rendendo sempre più piccanti e coinvolgenti le tue conoscenze estive. Lasciati andare all’amore e propagandalo come fosse una fede anche a chi ti sta accanto!

Amore: faville e fuochi d’artificio!

Lavoro: tieni banco ad ogni riunione alla quale partecipi.

Salute: ottima: riesci a fare corse in riva al mare dalla durata infinita!

Il consiglio del giorno: lo smalto rosso non passa mai di moda e sta bene su tutto… anche quando non te l’aspetti!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Billie Eilish si è dovuta scusare pubblicamente per una parola razzista utilizzata in un video dove rappava di cinque anni fa. La cantante ha espresso tutto il suo dispiacere per convincere l’opinione pubblica che non era sua intenzione offendere nessuno. Anche a te, Torone, potrebbero venir richieste delle scuse. Con un Marte quadrato e un Saturno che gli fa compagnia, ti verrà facile mettere il piede in fallo: preparati a chiedere perdono per qualche errore di distrazione!

Amore: l’unico amore consentito è quello per se stessi (e per il cibo, ovviamente!).

Lavoro: sii sicuro di te, anche con un Saturno che fa di tutto per metterti ansie!

Salute: non proprio al massimo.

Il consiglio del giorno: stanco addirittura di leggere? Comprati un audiolibro: farà tutto lui e a te rimarrà solo il piacere di ascoltare!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Delusi come Valentino Rossi che ha ammesso che “non vincere più è estenuante e demoralizzante". Mentre lui pensa ad abbandonare le gare motociclistiche, visti i suoi recenti insuccessi, voi oggi avete a che fare con una Luna che si diverte a scombinarvi i piani. Potrebbe farvi saltare appuntamenti, creare contrattempi e svoltarvi l’umore in modo irragionevole. Non temete: si tratta da un nuvolone nero passeggero. Dovete solo prendervi una pausa!

Amore: fate fatica ad esprimere quello che provate al partner.

Lavoro: lasciate da parte i lavori più complessi. Concedetevi un turno più “calmo”.

Salute: arrabbiati col mondo… sfogate la tensione!

Il consiglio del giorno: potreste concedervi ad un passatempo rilassante e creativo! Magari fare un puzzle fa al vostro caso!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per la rubrica di “a volte ritornano” sono tornati a cantarci una canzone i Sonohra! Te li ricordi vero? E come fai a dimenticarteli? Con questa Luna a favore tutto diventa un souvenir, una piccola madeleine in grado di farti tornare in mente qualcosa del tuo passato. Lasciati sconvolgere da pensieri ed emozioni Cancretto: è la giornata perfetta per rivangare un po’ quello che è stato e trarne ispirazione per il futuro…

Amore: …basta che non tiri fuori torti subiti sedici anni fa col partner quando ancora non vi conoscevate bene, eh!

Lavoro: scambi il telefono dell’ufficio e lo usi come fosse il tuo cellulare personale, passando ore a chiacchierare coi colleghi!

Salute: tieni sotto controllo la Luna: in serata sono previsti malumori non indifferenti!

Il consiglio del giorno: tieni fede ai giuramenti fatti quando Venere era ancora dalla tua! Oramai devi concedere il caffè anche a quel pretendente che proprio non sopporti!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questi influssi positivi di Venere e Marte ti rendono fin troppo estroso e convinto. Come Rihanna, potresti presentarti ad un appuntamento con vestito rosa, spacco inguinale e cappello di pelo fucsia. Comprendo l’entusiasmo… ma forse la stai prendendo un po’ troppo sul serio! D’altra parte entrambi i pianeti sono pronti a rendere piccanti le tue uscite e, che tu indossi un sacco di iuta o un Chanel, sono certa che avrai il successo sperato!

Amore: agenda già fitta di appuntamenti!

Lavoro: esaltato, riesci a concludere contratti su contratti in tempi record.

Salute: ogni tanto ti perdi seguendo il filo dei tuoi pensieri ma si tratta solo di momenti saltuari!

Il consiglio del giorno: prenota il privé nella tua discoteca preferita per la festa con gli amici. Se ti fanno storie, ricorda loro chi sei: non avranno più alcun dubbio!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

“HTML”. Una sigla di internet? Non solo, è il nome che un web designer ha dato al proprio bambino, nato recentemente. È inutile che fai la faccia schifata, Verginella, in termini di scelte poco ponderate tu dovresti saperne fin troppo! Con Mercurio quadrato e Luna opposta è già tanto che tu non sia uscita di casa in pantofole e pelliccia sintetica per andare a ritirare il pacco Amazon dal tuo portinaio!

Amore: il partner fa fatica a star dietro alle tue teorie.

Lavoro: lo scopo non è quello di sottolineare tutti gli sbagli dei colleghi ma quello di collaborare con loro per ultimare il lavoro… te n’eri dimenticata?

Salute: umore nero e poche energie… preferiresti startene a casa ad odiare il mondo dalla finestra.

Il consiglio del giorno: tesa e arrabbiata? La cura sono le pulizie di casa a fondo! Ti aiuteranno a scaricare i nervi e a sentirti soddisfatta del tuo lavoro!

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Impazzano su internet i nuovi modi di cuocere la pasta: in ammollo per una notte intera, risottata oppure in “vescica”. Tutta questa sperimentazione però, anche se affascinante, alla lunga potrebbe stancarti! Venere e Marte aiutano, di primo acchito, a cercare il nuovo e l’inesplorato ma la Luna, presto in posizione scomoda, potrebbe non convincerti più di tanto… Prenditi del tempo per pensarci… e nel frattempo mangiati un piatto di carbonara alla vecchia maniera!

Amore: il segreto è lasciarsi trascinare e mollare, a poco a poco, la presa! Niente movimenti bruschi!

Lavoro: mantieni uno sguardo indecifrabile anche quando vorresti soltanto mandare a quel paese quel collega che non sopporti!

Salute: calo di energie dopo cena: appropinquati già verso l’amaca in giardino.

Il consiglio del giorno: riscopri pian piano il piacere di corteggiare e di essere corteggiati! È una sensazione piacevole e che fa bene anche al cuore!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Morgan ha vinto la sua battaglia legale contro il manager di Bugo. Non è una grande notizia ma almeno è qualcosa… un po’ come lo è per te questa Luna a favore. Ti aiuta a tenere l’umore sopra una soglia accettabile mentre Marte, Venere e Saturno sembrano decidere della tua giornata a loro piacimento. Non arrischiarti troppo in scelte pretenziose: Urano potrebbe far perdere pacchetti di acquisti online che aspetti da tempo!

Amore: non è esattamente la tua stagione degli amori.

Lavoro: costretto a mettere mano in progetti e lavori che i tuoi colleghi hanno sbagliato ma dei quali, tu, ne capisci poco o niente.

Salute: di certo non ti verrà in mente di montare quell’armadio IKEA che hai parcheggiato in cantina due anni fa…

Il consiglio del giorno: il segreto per superare la giornata sono i piccoli passi: piccole decisioni, cadenzate e senza stress. Ricordatene.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Un tir ha ben pensato di fare inversione ad U una volta giunto nei pressi dell’uscita verso il Monte Bianco, in Valle D’Aosta. La decisione, improvvisa e senza senso, ha causato non pochi disagi, come è facile credere! Cerca di non prendere decisioni simili e pondera bene e a lungo per evitare che Mercurio ti faccia fare scelte sbagliate! Non ascoltare la Luna: il fastidio che senti durante tutta la giornata è merito suo!

Amore: annoiato dalla quotidianità… vorresti qualcosa di più “esotico”!

Lavoro: datti a lavori noiosi ma difficili da sbagliare: limiterai i danni!

Salute: teso e distratto. Fai qualcosa per rilassarti e svuotare la mente! Pratica della meditazione.

Il consiglio del giorno: se gli amici non si decidono in merito alla vacanza, prenotane una da solo! Valuta posti dove poter trovare pace e, insieme, vedere cose che non hai mai visto!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Windows 11, a quanto sembra, sarà semplice, immediato e senza troppi fronzoli. Facile da collegare e con grandi vantaggi… perfetto per te che già guardi dubbioso quella Luna che è pronta a mollarti da solo da un momento all’altro… non subito però! Prima di sera puoi ancora goderti la sua compagnia e persino concederti un aperitivo fuori orario, fronte mare, con gli amici! Goditela fin che puoi!

Amore: cogli i piccoli segnali che l’universo di manda… ed anche quelli inequivocabili del bagnino che ti mangia con gli occhi!

Lavoro: urge un rientro nei ranghi: sei stato troppo permissivo ultimamente!

Salute: ti devi ancora riabituare a non avere pianeti opposti troppo pesanti: con calma!

Il consiglio del giorno: sperimenta miscele e cocktail nuovi: allena il gusto e la voglia di provare qualcosa di inesplorato!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il cardinale Pietro Parolin ha ritrattato su quanto comunicato in precedenza in merito alla richiesta della Chiesa di mutare il DDL Zan. Che sia una scelta strategica per gettare acqua sul fuoco o una sincera presa di distanza da quanto detto prima, a noi, non è dato saperlo. Sono però convinta che anche tu potresti sentirti in obbligo di riformulare parole ed opinioni: Saturno ti guarda con sguardo serio e non vuole che tu ti faccia influenzare dai moti di stizza di Marte opposto.

Amore: periodi di crisi che riuscirai a superare solo con grande dedizione.

Lavoro: cauto ma lungimirante. Lasci in cantiere i progetti più complessi per riuscire prima a preparare il territorio!

Salute: piuttosto stremato: scegli di coricarti un po’ prima della fine del tuo programma preferito!

Il consiglio del giorno: controllo e parsimonia. Per quanto ti possa risultare cacofonico, è l’unico strumento che hai per affrontare una giornata come questa.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’atleta Sha’Carri Richardson ha recentemente vinto i 100 metri ai Trials statunitensi e, dopo la proclamazione, ha scelto di salire sugli spalti ed abbracciare la sua nonnina! Forte e tenera come voi, che vi fate influenzare da questa Luna nel modo giusto, scegliendo di combattere per i vostri sogni e di condividere la soddisfazione con chi vi ama incondizionatamente! Seguite il cuore (e non il cervello!).

Amore: smettete di fare i gelosi per attrarre la sua attenzione. Tanto non funziona!

Lavoro: chiamati per una presentazione nei prossimi dieci minuti? Nessun problema? Troverete la soluzione!

Salute: talmente di buonumore che non fate nemmeno caso al fatto di aver lasciato a casa portafogli e cellulare!

Il consiglio del giorno: mettetevi una sveglia ogni volta che volete ricordarvi date o scadenze: vi aiuterà a non perdervi!

Voto 7 e mezzo