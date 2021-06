L'oroscopo della settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio dà ufficialmente il via all'estate! Siete pronti? Se appartenete ad uno dei tre segni zodiacali di fuoco (Ariete, Leone o Sagittario) se anche non doveste sentirvi pronti per davvero sappiate che è questione di un attimo perché le energie vi colgano di sorpresa come l'onda quando siete sul bagnasciuga. Tutto questo perché anche Venere, pianeta dell'amore ma non solo, passa nel segno del Leone. Non che in Cancro Venere non fosse meravigliosa, anzi: ci ha regalato emozioni forti e un senso dell'etica e del bene comune del quale le saremo grati nei mesi a venire!

Oroscopo settimanale 28 giugno-4 luglio: le previsioni segno per segno

Venere e anche Marte nel segno del Leone segneranno però proprio il cielo astrologico del mese di luglio e soprattutto sembrano davvero sprizzare vitalità. Il Leone è il segno zodiacale dell'estate sia perché si festeggia dalla fine di luglio e per (quasi) tutto agosto, sia perché è il segno dominato dal Sole, l'unico che ha una stella come rappresentante. Quindi insomma diamo il via alla voglia di goderci la vita, l'amore, la libertà.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Che si mettano tutti al riparo! Da questa settimana ripartono i giochi di seduzione che sei così bravo a guidare! Sotto la protezione di una Venere che torna, finalmente, a tuo favore, fai conquiste ovunque: dal banco dei surgelati al bagnasciuga nessuno è al sicuro dai tuoi ammiccamenti selvaggi! Inizia la settimana con un’apericena fuori in un nuovo locale: la Luna ha bisogno di novità!

Voto 8 e un vestitino nuovo per inaugurare la stagione degli amori

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Uno dei lunedì più sconcertanti di tutta l’estate. Ti svegli con messaggi minatori in merito a

qualcosa di sbagliato che, sembra tu abbia fatto la notte scorsa! L’amore si fa teso, forse perché non riesci a dare abbastanza attenzioni al partner! Riuscirai a tirare un sospiro di sollievo soltanto nel weekend quando la Luna, presa una bella rincorsa, riuscirà a scagliarti in piscina scrollandoti di dosso afa e stanchezza!

Voto 6 – e il muso del partner scontento

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sentite già nell’aria il profumo del doposole e quello delle pizzette vendute sui baracchini vicino alla spiaggia. Siete invitati al party sulla spiaggia di Luna, Venere e Marte che riesce a rendervi più lieve persino il ritorno in ufficio! Mercurio, oltretutto, riesce a darvi la concentrazione necessaria a chiudere tutte le mail in stand-by che avevate da parte. State già scaldando i motori per il prossimo weekend al mare!

Voto 7 e mezzo e una nuova crema solare al profumo di Mojito

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Spaesato come se il deejay avesse appena spento la musica. Venere ti ha lasciato a ballare da solo in pista mentre stavi scuotendo le anche al ritmo del tormentone della stagione. Poco male: la Luna riuscirà a sopperire questo cambio di tendenza fra martedì e giovedì! Attento al weekend: si prospettano musi e nervosismo che nemmeno un gelato al cioccolato riuscirà a lenire!

Voto 6 + ed una vaschetta di gelato con solo gusto limone

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana parte sotto tono come nei pre-serata sulla spiaggia dove mettono musica che nessuno conosce. Solo quando la Luna deciderà di spostarsi dall’opposizione (già da martedì) ci penserà Venere a prendere il controllo riuscendo a scuoterti come una Coca-Cola ancora chiusa! Preparati ad emozioni, incontri ed eventi spumeggianti! Per te l’estate è già partita col piede giusto!

Voto 8 e mezzo ed un drink gratuito trovato a terra ancora da usare

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Inizio settimana in salita per colpa di un Mercurio che renderà interminabili le riunioni su Zoom. Tu vorresti tanto partire e andartene nei pressi del più vicino specchio d’acqua per mettere in ammollo le zampette ma prima di domenica proprio non se ne parla! Venere, antipatica, ha deciso che è arrivato il momento che te la cavi da sola e ti ha lasciato senza supporto morale mentre tentavi di farti avanti con il bono della classe!

Voto 7 – e tre chiamate perse del capo sul tuo account di Microsoft Teams

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente ti decidi e clicchi “acquista” su quel carrello pieno di costumi strepitosi che stai puntando da, almeno, tre settimane. Venere riprende a farsi sentire in modo propositivo convincendoti che, dopotutto, ti meriti anche tu qualche coccola. Attenta a non esagerare coi programmi del weekend: meglio un tranquillissimo pic-nic sul giardino che una scarpinata in montagna con pendenza proibitiva!

Voto 7 e mezzo ed un cappello a tesa larga in regalo con l'ordine

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Fra Luna, Marte e Venere storti ad accoglierti già dal lunedì ti sembra quasi di essere incappato in una coda autostradale infinita mentre eri diretto verso la location delle tue vacanze! Mantieni il controllo e non lasciarti abbattere da alcuni momenti di stress acuto nei quali potresti incappare! Le serate migliori per concederti un aperitivo con gli amici? Martedì e mercoledì!

Voto 6 – e una bottiglia di acqua fresca quasi terminata in frigo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Luna e Venere sono pronte a far festa e ti inviano un invito su Facebook al loro privatissimo ed esclusivissimo party in piscina! È l’occasione giusta per mettere in mostra il frutto del tuo duro allentamento in palestra e, sono certa, che troverai pure qualcuno di interessante a bordo vasca! Giornate top? Lunedì e Venerdì! Se mai avessi in mente di chiedere a qualcuno di uscire, tienilo a mente!

Voto 8 + e quel paio di pantaloni che ti entrano nuovamente!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tiri un sospiro di sollievo come se avessi appena scoperto di non avere il debito in matematica negli scrutini finali! Venere non ti regala ancora delle gioie ma ha almeno scelto di non starti più addosso! Buona la giornata di mercoledì: approfitta del mercato in città per andare alla scoperta di occasioni imperdibili! Per il weekend: punta tutto sulla domenica!

Voto 7 – e un messaggino d’amore lasciato sullo scooter

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il complicarsi delle dinamiche di coppia può significare solo una cosa: che le se e vacanze si fanno separati puoi scegliere dove andartene in completa autonomia! Venere complica energie e interazioni ma la Luna ti aiuta a prendere il lato positivo della faccenda! Attento al weekend: il consiglio è quello di chiuderti in un cinema dove non potrai parlare e far danni come al tuo solito…

Voto 6 e mezzo ed un biglietto di sola andata per Cagliari

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I turni al lavoro sembrano interminabili ora che il vostro collega preferito è già partito per le sue vacanze alle Mauritius. La Luna però riuscirà ad accompagnarvi nelle prime giornate della settimana, attenuando la noia delle riunioni da remoto! Peccato per la Venere: sembra mettere in difficoltà alcune delle conoscenze che stavate portando avanti!

Voto 6 e un messaggio letto ma senza risposta su Whatsapp