L’oroscopo di oggi 3 gennaio 2022: Gemelli e Acquario risvegliano la genialità L’oroscopo di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, vede un trionfo di pianeti in Capricorno perché insieme alla congiunzione di Venere a Plutone c’è anche la Luna. Tanta fattiva concretezza dunque. Mercurio intanto è entrato in Acquario da dove renderà le idee e le proposte meno tradizionaliste! Ecco le previsioni segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quanto Capricorno nell'oroscopo di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Il primo lunedì dell'anno si apre all'insegna dell'organizzazione, dell'attivismo e della determinazione al risultato. Anche la Luna oggi si congiunge a Venere e Plutone nel segno più portato alla costruzione di grandi cose.

La novità nel cielo di oggi è però Mercurio che entra nel segno d'aria dell'Acquario e dato che anche nel 2022 le tre soste di Mercurio saranno proprio nei 3 segni d'aria attendiamo a breve la sua prima sosta. Mercurio in Acquario è geniale e non convenzionale, pronto a rompere con gli schemi e a pensare con la propria testa. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno che sente di poter fare davvero qualsiasi cosa mentre il segno sfortunato per oggi sarà l'Ariete che con anche la Luna storta chiede di stare in vacanza ancora un po'!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mio caro se pensavi di essere stato messo decisamente al tappeto, oggi capirai con l’aggiunta della Luna che si congiunge a Venere che avevi ancora un po’ di margine per toccare il fondo. Il cielo di questo periodo è decisamente severo e tradizionalista tanto che è stata reintrodotto lo scritto di italiano tra le prove di maturità. Per fortuna Mercurio torna ad esserti amico, cogli questo momento per prepararti anticipatamente perché le prove per questo nuovo anno sono molte.

Leggi anche Oroscopo 2022, le previsioni astrali segno per segno del nuovo anno

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se pensi di voler mandare un messaggino alla tua ex, stai fermissimo perché potresti facilmente confessarlo (per sbaglio) alla tua attuale compagna con esiti catastrofici. Lavoro: non devi assolutamente eccedere con nuove ed entusiasmanti idee perché il clima in ufficio è seguire attentamente le indicazioni dall’alto. Salute: lo so che pensi di avere sempre il corpo di un ventenne ma da dopo i trenta suonati se non fai un po’ di stretching rischi lo strappo al polpaccio. Poi non dirmi che non ti avevo avvertito… Il consiglio del giorno: arrivare preparato agli esami non è da secchioni è da chi vuole raggiungere alti obiettivi. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Se non fosse per Mercurio che si è messo di traverso e ti confonde sarebbe una giornata perfetta con Venere e Luna che si congiungono a tuo favore. La notizia che dal Giappone arriva la televisione che si può leccare per assaggiare e gustare i cibi o le ricette trasmesse, chiamata Taste TV, ti sembra proprio una follia. Con Mercurio, il pianeta del pensiero, che non ti aiuta sei davvero scettico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: potresti avere qualche ripensamento ma ci penserà subito la Luna a farti scrivere un bel messaggio pieno di cuoricini al tuo amato. Lavoro: questo è un ottimo momento per far notare le tue doti di persona affidabile e preparata, se senti profumo di promozione spingi subito per un incontro con il tuo dirigente. Salute: con l’inizio del nuovo anno potresti decidere per una dieta detox da post vacanza. Il consiglio del giorno: tu che sei una persona di sostanza e pragmatica fatichi un po’ in questo mondo dove anche il gusto diventa digitale. Mi pare giusto che qualcuno mantenga l’amore per tutto quello che è reale. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La notizia che Instagram vuole cambiare le regole della piattaforma e trasformare tutti in ‘creator’ di video per la condivisione e l’e-commerce non vi ha per nulla sorpresi. Da sempre per voi i social media non hanno misteri e con Mercurio che è tornato dalla vostra parte, concordate pienamente con questo nuovo cambiamento. L’unico grande rischio sarà il proliferare di tante Vanna Marchi sulla piattaforma, dovremo stare tutti molto attenti alle fregature…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete assillati dalla persona a cui avete dato un bacio appassionato alla mezzanotte di capodanno, dovreste darle almeno un primo appuntamento perché potrebbe essere una piacevolissima sorpresa. Lavoro: al rientro in ufficio vi aspettano nuove e severe procedure. Nulla di cui preoccuparsi perché le avete scritte voi con la direzione. Salute: se avete dei cali di pressione potrete prevenirli con delle ottime caramelle alla liquerizia, vi ridaranno il giusto apporto di zuccheri e di gusto di cui avete bisogno. Il consiglio del giorno: le nuove regole non vi spaventano purché siate voi ad averle scritte. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La storia della coppia che sta insieme da 74 anni ti ha scaldato il cuore. La congiunzione di Luna e Venere vorrebbe rattristarti ma il pensiero che l’amore e la fiducia reciproca possano durare per tanti anni e rendere il rapporto di coppia sempre più forte ti dà il giusto entusiasmo per contrastarle. Questo Giove a favore amplificherà tutto per cui inizia ad espandere i tuoi desideri e le tue idee.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: saranno i grandi e fantasiosi gesti a riportarti sul treno dell’amore per cui osa un po’ mio caro. Lavoro: dovrai puntare sulle tue caratteristiche innate e portarle all’estremo, questo potrà garantirti grandi successi. Salute: con l’anno nuovo hai deciso di iniziare a fare esercizio in casa e sei riuscito a trovare un bravo ed alternativo insegnante di yoga online. Il consiglio del giorno: era da un po’ che non pensavi in grande, ora è arrivato il momento di scatenare la tua sopita immaginazione. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai sentito dell'attrice Jada Pinkett Smith che ha raccontato su tutti i social di soffrire di alopecia? Lo so, per te che fai della tua criniera la tua forza anche il solo pensiero è un incubo. Questo solo per dirti che anche nelle situazioni più difficili c'è sempre la possibilità di trovare un modo positivo di affrontarle. Jada ad esempio dice che metterà degli strass e delle coroncine sulle macchie lasciate dalla malattia. Nel tuo caso oggi Mercurio e Saturno insieme ti sfiancano ma tu non devi sentirti perduto perché hai sempre Marte al tuo fianco che ti ricorda che sei il re della foresta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Brad Pitt è il sogno erotico di milioni di donne eppure nessuna lo ha mai sentito parlare se non nei film. Segui l’esempio dell’attore, oggi dovresti guardare solo intensamente il partner senza proferire alcuna parola. Lavoro: lo so che non è nel tuo stile ma dovrai adottare la tecnica dello ‘yes man’ per poter sopravvivere in ufficio senza troppi problemi. Salute: compenserai la poca attività linguistica con tanto, anzi tantissimo sport. A te la scelta in cosa vorrai applicarti. Il consiglio del giorno: Non scoraggiarti o lasciarti confondere da nessuno. Ricorda sempre chi sei. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Durante queste vacanze siamo tutti rimasti incantati dalla bella proposta di matrimonio che ha fatto il direttore dell’orchestra Senzaspine alla sua flautista al Teatro Duse di Bologna. Venere e la Luna ti rendono davvero romanticissima e hai voglia di grandi dimostrazioni d'amore. Purtroppo sei in un vortice burrascoso creato da Giove e da Marte e dovrai assolutamente ritagliarti dei momenti di tranquillità magari con della ottima musica di un'orchestra da camera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Giove oggi ti vorrebbe molto casta ma anche con una maglia a collo alto sarai comunque sexyssima. Lavoro: dovrai ridimensionare le tue aspettative perché Mercurio ha smesso di darti le dritte giuste. Salute: ti sei data molto da fare durante tutto il periodo delle feste, prenditi delle meritate pause. Il consiglio del giorno: non devi piu sentirti sotto la pressione di essere perfetta sempre. Qualche capello in disordine ti donerà comunque. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Se Venere e la Luna hanno messo un enorme blocco sentimentale, Mercurio ti permetterà di far finalmente fluire i pensieri regalandoti intuizioni davvero illuminanti. Anche i concetti più difficili fino a qualche giorno fa diventeranno immediati. Propprio come l'ifluencer di origini egiziane Tasmin Ali, che con simpatici ed immmediati video su Tik Tok è riuscita a rendere facilmente comprensibile la cultura islamica ai suoi 560 mila follower.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se ti sei accorta che fa molto freddo è perché si è spenta la caldaia dell’amore, ci vorrà un po’ di tempo per ripararla. Lavoro: Mercurio è tornato a favore e tu lo hai accolto a braccia aperte e vorrai subito metterlo al lavoro per rimediare agli enormi pasticci che hai combinato. Salute: avrai una gran voglia di fare una lunga camminata in montagna per pensare e finalmente schiarirti le idee. Il consiglio del giorno: finalmente riuscirai a comprendere e a rimendiare a tutto quello che hai combinando negli ultimi mesi. Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Potresti sentirti bloccato da quando Mercurio è entrato in quadratura e la sfiducia in quello che comunichi ha preso il sopravvento sulla sostanza. Anche la Shell in Sudafrica ha dovuto bloccare le estrazioni di gas e petrolio a causa delle analisi sismiche che stava effettuando per la ricerca di nuovi giacimenti causando grossissimi problemi agli ecosistemi locali. Non ti demoralizzare perché Giove ti aiuterà ad ingrandire ed espandere tutti i tuoi progetti ma dovrai fare molta attenzione a non sconvolgere tutti come un terremoto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi programmi amorosi non si fermano a baci e qualche carezza, tu vuoi e avrai molto molto di più. Lavoro: si apriranno grandi progetti all’orizzonte, peccato che tu sia molto confuso e poco sicuro. Salute: potrai aver voglia di muoverti un po’ ma solo a scopo ricreativo. Il consiglio del giorno: avere grandi progetti è molto importante ma non dovrai sconvolgere totalmente la tua vita e quella degli altri. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il nuovo anno si apre con una grande novità, il pianeta del pensiero torna a tuo favore dando grande vivacità alla tua lingua e al tuo già grande intelletto. Lo sai che a Torino è successo un evento che ha dell’incredibile? Una donna ha partorito durante un intervento d’urgenza al cervello. La combinazione di questi pianeti, Marte e Mercurio a tuo favore, è incredibile e potrai fare cose che per tutti sono al di fuori di qualsiasi immaginazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con grande stupore inizierai ad acclamare poesie al dolce partner. Questa Venere ti ispira grande romanticismo. Lavoro: con il nuovo anno Mercurio è tornato a favore e saprà ben organizzare tutto il tuo entusiasmo dando una chiara direzione al tuo lavoro. Salute: Potenza e controllo sono i tuoi due nuovi compagni di allenamento. Il consiglio del giorno: ti basterà poter pensare a una qualsiasi cosa per poterla realizzare. Questo sì che è un super potere. Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con il cielo così ben aspettato dalla congiunzione di Venere e della Luna potrai prenderti una buona giornata i pausa da tutti i tuoi impegni. Il programma potrebbe essere una bella maratona su Netflix che a partire dal mese di Gennaio arricchirà il palinsesto di tanti e interessanti programmi. La serie di Ficarra e Picone ‘Incastrati’ potrebbe essere una buona opzione per una giornata piena di grasse risate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: con Luna e Venere a favore, l’amore non ha alcun mistero, anzi sfrutta le tue ringalluzzite conoscenze per il tuo più grande godimento. Lavoro: potrebbe iniziare un'ottima stagione per ingrandirsi e conquistare nuovi mercati, tieni le orecchie bene aperte. Salute: sano, forte e bellissimo, cosa vuoi di più? Il consiglio del giorno: una giornata di pieno relax in compagnia di risate sguaiate è un ottimo programma. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

‘Legalizzare la marijuana a scopo ricreativo’ potrebbe essere la dichiarazione di un giovane idealista, invece si tratta della 92enne Licia Fetz che ritiene che questa sostanza possa dare grande gioia di vivere a qualsiasi età. Con Mercurio e Saturno, il pianeta delle regole, che ti accompagnano potrai riscrivere le tue priorità controvertendo il pensiero tradizionale. Mio caro Acquario grazie al tuo pensiero non convenzionale aiuti tutti ad aprire gli orizzonti e scagionare antichi stereotipi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: stai valutando nuove strategie per far cadere nella ‘trappola’ d’amore la tua preda. Sono sicura che non saprà resisterti. Lavoro: le regole del business devono essere riscritte e tu oltre a carta e penna ti sei portato Mercurio che ha moltissime idee in merito. Salute: il rientro per te è esplosivo, pieno di grande entusiasmo. Molto bene! Il consiglio del giorno: l’età anagrafica non corrisponde a quella che ti senti, devi fartene un vanto. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Harbin Ice and Snow World è una fantastica città di ghiaccio che viene costruita durante i mesi invernali in Cina. Questo fantastico mondo ghiacciato sembra essere uscito direttamente dalla vostra immaginazione. Da quando Giove è entrato nel vostro segno e con l’aiuto delle meravigliose Venere e Luna in congiunzione, la vostra immaginazione potrà volare ed espandersi in mondi fantastici. Se Elsa di Frozen aveva costruito un castello voi come minimo vorrete un’intera città di ghiaccio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete romanticissimi, incanterete tutti vostri innamorati facendoli sognare. Lavoro: state inaugurando grandi piani di espansione delle vostre attività. Il momento è sicuramente propizio. Salute: sguazzerete velocemente tra i vostri pensieri ma tutto questo movimento caotico vi stanca parecchio. Il consiglio del giorno: pensare in grande è una limitazione, dovrete fare molto, molto di più. Voto 8