L’oroscopo di oggi 28 luglio 2021: Leone e Ariete contino fino a cento(mila) prima di parlare Con l’oroscopo di oggi 28 luglio sarà bene impegnarci il più possibile a contare fino a 100 e ritorno prima di esprimerci. Tutto sembra volgere in una direzione che, soprattutto nel dialogo e nella presa di posizione intellettuale, mostra impulsività, forza e qualche volta l’irragionevole desiderio di avere la meglio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, Mercurio entra nel segno del Leone, l'opposizione tra Marte e Giove si fa sempre più stretta e la Luna passerà, proprio attorno all'ora di pranzo, dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete. Diciamo che durante il giorno quindi ci sarà come un graduale aumento della tensione soprattutto nei dialoghi e quindi potremmo trovarci come a sera isolati dall'alta marea che si è alzata attorno e con qualche difficoltà a raggiungere di nuovo il resto del mondo. Il segno fortunato del giorno è l'Ariete che si trova benissimo in questa condizione comune di dire prima e pensare poi, forse.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tempo di decisioni forti dalle quali difficilmente potrai tornare indietro. Devi sentirti, più o meno, come il presidente tunisino Saied che, in seguito a tumulti e sommosse, ha scelto di sospendere il parlamento come richiesto dalla popolazione. Mercurio si sposta finalmente a favore, dandoti ragione su alcuni dei sospetti che avevi. Ora è tempo di recuperare in fretta prima che Marte si sposti troppo in là facendoti perdere le energie necessarie per muoverti!

L’oroscopo del giorno per il segno del Capricorno

Amore: non è esattamente al top dei nostri pensieri!

Lavoro: sul pezzo, vi fate largo fra la concorrenza per arrivare primi!

Salute: umore in miglioramento grazie alla Luna in dolce avvicinamento!

Il consiglio del giorno: ora che Mercurio torna a favore, le tue capacità organizzative avranno un boost! Perfette per organizzare quel party in piscina che desideri mettere in campo da tanto!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Preso da un momento di ipocondria indotta da Saturno e Mercurio opposti, potresti iniziare a infilare più boccette di medicinali che calzini all’interno della tua immensa valigia da viaggio! Non farti prendere dallo sconforto e rimani positivo: qualche farmaco generico sarà ben più che sufficiente! Buona la posizione di Venere: contrasterà le tue insicurezze almeno in ambito affettivo, permettendoti di elargire baci e abbracci come se fossero campioncini in profumeria!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: forse è il caso di farsi avanti… se non altro per provare a te stesso che ci sai ancora fare con l’abbordaggio!

Lavoro: rimanda tutto quello che puoi… alcuni progetti potrebbero nascere sotto una brutta stella!

Salute: a rischio di dimenticarti a casa tutto… persino tuo figlio prima di accompagnarlo a scuola! Ma dove hai la testa?!

Il consiglio del giorno: evita le abbuffate… soprattutto se poi hai in piano di passare il pomeriggio a mollo! Non te lo ha detto la mamma che bisogna evitare di mangiare prima di fare il bagno!?

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avrete le energie giuste per gli sprint finali, un po’ come quelli degli atleti alle olimpiadi! Con un momento di compresenza in posizioni a vostro favore di Luna e Marte, state pur certi che riuscirei a dare il meglio di voi stessi e tagliare il traguardo ben prima degli altri. Sia in ufficio che nella vita privata, verrà richiesta una vostra presa di posizione rapida e decisa! Non lasciatevi andare al dubbio: puntate dritto all’obiettivo senza tentennare!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: incomprensioni e qualche piccolo bisticcio fuori dal consueto…

Lavoro: l’occasione che aspettavate è proprio davanti al naso! Fatevi forza e allungate la manina!

Salute: fascino e forma fisica sembrano improvvisamente non appartenervi… vi direi pure che spesso basta la simpatia ma…

Il consiglio del giorno: prenotate un volo per Ulan Bator e un eremo isolato come alloggio: avete bisogno di salvaguardare gli altri dal vostro umore micidiale.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Luna in pericoloso bilico fra trigono e quadratura… potrebbe farti passare da un momento di estrema carineria ad uno molto più nevrotico e piccato. Per farti un esempio pratico, potresti comportarti come Paola Egonu durante la partita di pallavolo a Tokyo: chiedendo scusa tre volte di fila per poi mandare a quel paese la giocatrice avversaria che non l’ha considerata. Evita di farlo in ufficio con clienti e colleghi: potrebbe non essere l’ambiente più giusto per lasciarsi andare!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non ti riescono proprio bene i complimenti oggi… evita di persino di sforzarti!

Lavoro: annoiato e un po’ perso: fai veloce a non ritrovare più il filo del discorso durante le riunioni coi superiori.

Salute: acciacchi e pensieri in organi sparso…

Il consiglio del giorno: con questa Luna ti consiglio di portarti dietro un ombretto nero e un rossetto vinaccia: la fase dark del tuo look potrebbe manifestarsi dopo pausa pranzo…

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi anche le idee più articolate e complesse possono prendere forma e, finalmente, portarti al compimento di alcuni progetti che avevi in mente da un po’. Se c’è riuscita Artinoise, azienda marchigiana, a portare alla produzione un flauto dolce completamente compatibile coi sistemi informatici principali non vedo perché tu non possa riuscirci con uno degli innumerevoli sogni che serbi ancora nel cassetto! Sfrutta Mercurio e Marte entrambi a favore: il successo sembra non essere così lontano come credi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: relazioni in procinto di risvolti più seri! Devi ancora capire se è quello che vuoi!

Lavoro: rispondi colpo su colpo alle critiche mosse dal solito collega antipatico: sei super sul pezzo!

Salute: non saltare le visite dal medico né dal dentista: ti annoiano ma sono utili!

Il consiglio del giorno: quel vestito che hai adocchiato in vetrina è ancora là che ti aspetta! La Luna vuole che tu vada a provarlo… e se lo dice lei…!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Grazie al cielo la Luna sta per andarsene dalla tua opposizione! Portandosi via tutto quel bagaglio di inutili sospetti che ti porti dietro su quel nuovo ragazzo che ti sta facendo il filo. Smettila di prendere ispirazione da Dixi D’Amelio, che si è creata ben due account fake per stalkerare gente, e prendi la decisione, una volta per tutte, di cancellare ogni altro profilo che usi per spiare la vita degli altri! Non hai bisogno di questi piccoli sotterfugi per verificare la fedeltà altrui! Ti basta la Venere e il suo istinto imbattibile!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: riprendono le attività romantiche dopo una breve interruzione pubblicitaria! Colpa della Luna: si era messa troppo in mezzo!

Lavoro: da rivedere alcune tempistiche e procedure: Nettuno non è tanto d’accordo con le tue idee…!

Salute: energie che fluiscono e ti caricano a molla! Altroché “metterti le ali”!

Il consiglio del giorno: conferma la tua presenza al corso di rafting sulle rapide: 1) hai la stoffa per provare, 2) mi dicono che l’istruttore è bono e single… hai bisogno davvero di un punto 3?

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Luna vicinissima all’opposizione oggi! Ti obbliga a restare un po’ sulle tue ed evitare troppi coinvolgimenti con la vita pubblica, virtuale e non. Potresti addirittura pensare di eliminare il tuo account Instagram come ha fatto Elizabeth Olsen, decisa a restare lontana da tutto il clamore mediatico. Ispirata anche tu da questo modo da “antidiva”, inizi a pensare anche se smettere di seguire mode e tendenze e sentirti finalmente libera da tutti i preconcetti che oggi ti vanno davvero stretti! Fammi sapere!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: tieni a freno la tua vena polemica: non ti aiuterà di certo a far conquiste.

Lavoro: propositiva per la prima volta in settimane: questo Mercurio non più quadrato si fa sentire!

Salute: pronta a scattare come una molla alla prima critica… evita il caffè: ti fa un brutto effetto!

Il consiglio del giorno: evita i colpi di testa. Sono tutti, ma proprio tutti, dettati solo dalla voglia di smuovere un po’ la stasi del momento… e rischiano di non portarti da nessuna parte!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio giocherà brutti scherzi, regalandoti traveggole e convincendoti di aver bisogno di riposo per ritrovare la concentrazione! Ovviamente non tutto quello che osservi è irreale! Hanno davvero immortalato un puma su un iceberg alla deriva in Patagonia ma, per quanto riguarda le tue decisioni alla scrivania dell’ufficio, farei dei passi indietro per avere una visione più ampia e seriosa della situazione. Vacci cauto con tutte le scelte e, se ti perdi, chiedi consiglio!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: mettiti gli occhiali e legge bene il destinatario delle tue dichiarazioni d’amore… meglio non fare figure barbine.

Lavoro: tieni a bada idee rivoluzionarie o proteste da sindacalista: i pianeti interessanti sembrano non aver voglia di rivoluzioni!

Salute: spompato ma ancora per poco! L’andarsene di Marte ti consentirà di recuperare forze in poco tempo!

Il consiglio del giorno: se avevi in piano decisioni importanti e compravendite imponenti ti consiglierei di rimandarle… almeno fino a dopo l’estate!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In Gran Bretagna, un bambino di nome Jude è partito da casa sua, a nord dell’Inghilterra, per raggiungere il Parlamento a piedi a 320 chilometri di distanza. Lo scopo, simile a quello della più famosa Greta Thunberg, è combattere per il pianeta e richiedere più controlli sulle risorse naturali! Ecco: Jude è proprio l’esempio da tenere in considerazione oggi! Anche se osteggiato dall’opinione altrui (e da Venere quadrata) tu devi dare ascolto a Marte e Mercurio a favore combattendo per i tuoi ideali! Non desistere, a nessun costo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: libido in discesa libera con perdita di quota preoccupante!

Lavoro: non aspettarti botte di fortuna e imprevisti in positivo: tutto il guadagno viene dal sudore della tua fronte!

Salute: prepara a valigia: quest’anno si va in vacanza al mare senza fisichini perfetti da invidiare sulla spiaggia!

Il consiglio del giorno: comprati una di quelle guide di viaggio fighissime con le descrizioni di paesi lontani! Se non puoi viaggiare fisicamente puoi farlo con la fantasia!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere a favore riuscirà senza problemi a sostenerti anche nel momento in cui la Luna passerà in posizione quadrata! Benché il tuo umore possa vacillare grandemente, puoi comunque fare affidamento sulla propositività che mostri in questo periodo. Fai come Lillo e balla come un matto per riportare l’allegria a livelli accettabili! L’ex concorrente di LOL ha ammesso che la comicità e la danza lo hanno salvato ripetutamente in momenti difficili della sua vita e, se lo dice l’alter ego di Posaman, non puoi che prenderlo a modello!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: titubante ma con le farfalle nello stomaco!

Lavoro: ti svegli pronto ad affrontare ogni mail di fuoco o compito difficile! Nessuno ti ferma!

Salute: in grande recupero (umore a parte!).

Il consiglio del giorno: comprati una cyclette da installare nel tuo soggiorno: ti aiuterà a rimetterti in forma mentre ti gusti l’ultima stagione della tua serie preferita!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio e Marte opposti ti danno del filo da torcere. Come per i datori di lavoro inglesi, anche per te sembra ci siano gatte da pelare! Mentre in Inghilterra i dipendenti non sono disposti a tornare di nuovo in ufficio, per lavorare in presenza, se non dietro cospicuo risarcimento dei costi per lo spostamento (circa 5.ooo sterline annue!), tu ti trovi a dover far da pacere fra colleghi e membri familiari che sembrano volersi dichiarare guerra a tutti i costi…! Tieni allenata la parlantina: ti servirà qualche trucchetto per riuscire!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: finalmente si scalda anche l’atmosfera in camera da letto!

Lavoro: magagne da risolvere: ma non temere! Ce la farai benissimo!

Salute: le energie si risvegliano e, pian piano, ti donano la verve di un tempo!

Il consiglio del giorno: evita, per il momento, costumini troppo striminziti! Devi ancora guadagnare il coraggio necessario per sfoggiarli!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un po’ troppo drammatici, Pesciolini! Non avete bisogno di caricare di pathos le vostre litigate o le dichiarazioni generiche che vi concedete. Il rischio è di finire come Susanna Ohlen: anchorwoman di Gute Morgen Deutschland beccata mentre si sporcava di fango prima di una diretta televisiva sul maltempo per fingere di aver partecipato ai soccorsi assieme alle squadre in loco. Evitate di cadere preda della Venere opposta anche voi… altrimenti potreste perdere credibilità come la giornalista!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: l’amore non è bello se non è litigarello… ma nemmeno prendere a tirarsi i piatti del servizio buono però!

Lavoro: fate di tutto per non arrivare allo scontro diretto con superiori e capi… anche se ne avreste di appunti da fare!

Salute: spossatezza imperante: fate scorta di integratori e bevande energetiche!

Il consiglio del giorno: perché non riorganizzare una di quelle cene fra amici con il vostro BFF!? È l’unico in grado di capirvi a fondo in momenti come questo!

Voto 6 e mezzo