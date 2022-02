L’oroscopo di oggi 28 febbraio 2022: Acquario e Gemelli parlano di libertà Nell’oroscopo di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, la Luna in Acquario amplifica ancora di più la forza di Saturno, il pianeta delle sfide. Tanto Saturno significa bisogno di cambiamento. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 28 febbraio 2022 c'è davvero una grande forza saturnina. La Luna si trova nel segno dell'Acquario che, nell'astrologia classica, era governato (nel senso di "rappresentato") proprio dal pianeta Saturno. Nell'astrologia contemporanea a governare l'Acquario c'è Urano (un pianeta di crescente scoperta) mentre Saturno resta a governare il Capricorno.

Tanti sono i pianeti oggi tra Capricorno e Acquario, quindi le forze saturnine sono ancora protagoniste. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che sa vivere anche Saturno con leggerezza mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che sente salire una certa ansia.

Inizia una settimana particolarmente intensa mio caro Ariete e ti devi preparare ad affrontare la mega congiunzione di Marte, Venere e Plutone che ti sono in quadratura (quindi ti danno fastidio). Potresti essere infastidito da qualche piccolo malessere fisico quindi riguardati soprattutto a livello di stress. Anche la regina Elisabetta, pur con un entourage super controllato, si è anche lei ammalata di influenza. Le precauzioni non sono mai troppe e non puoi sottovalutare neanche un semplice naso che cola.

Amore: visto che non hai broccolato per tutto il weekend e non è un periodo felicissimo oggi, potresti sentirti molto fiducioso e mandare quel messaggino intrigante alla persona che hai puntato.

Lavoro: un po’ troppo impulsivo anche quando dai dei buoni consigli, le tue intenzioni ahimé sono fraintese. Prova con un approccio sorridente invece del solito broncio.

Salute: il lunedì mattina è sempre un momento difficile, anche oggi la sveglia continua a suonare a ripetizione e tu non hai alcuna intenzione di abbandonare il letto.

Il consiglio di oggi: anche se il freedom day si sta avvicinando, manteniamo le sane e buone abitudini come lavarci le mani e portare le odiose mascherine ormai nessuno sopporta più.

Voto 5 –

Lo so che ami tuto quello che è storico e tradizionale ma devi fartene una ragione: il mondo sta cambiando e Saturno su questo argomento ti sta dando una grande lezione. Pensa che anche i coltivatori siciliani hanno dovuto adattarsi al nuovo clima dell’isola e, dalla coltivazione delle arance, ora in molti si sono convertiti a quella di frutti tropicali e caffè. Dovrai fartene presto una ragione.

Amore: quando provi cose diverse ti penti sempre, perché tu adori i classici intramontabili come la tagliatella al ragù della tua cara zia.

Lavoro: meglio lasciar perdere la tecnologia, all’agenda elettronica tu preferisci sempre il tuo storico diario con copertina di pelle.

Salute: anche per entrare in palestra ormai ci vuole il badge o la prenotazione online, ma a te questo non va proprio giù peggio del pane raffermo di due giorni.

Il consiglio di oggi: di necessità, virtù dice un vecchio detto e se il clima cambia e gli agricoltori si adeguano questo non vuol dire che si sta perdendo tutto un patrimonio, il mondo cambia e si evolve e questo è anche il suo bello.

Voto 5

Negli USA due coppie di gemelli omozigoti si sono sposati e le due coppie hanno dato alla luce due bellissimi bambini che scientificamente sono anche loro fratelli e gemelli quaternari. Nonostante Mercurio a vostro favore, anche voi, padroni del pensiero veloce, avete impiegato un po’ a capire come questo sia possibile. Giove è lì pronto a mettere in dubbio le vostre geniali intuizioni, non fatevi prendere dallo sconforto ma approfondite il dubbio dialetticamente. Aristotele insegna.

Amore: Siete un fiume di parole e di emozioni, il vostro radar è a 360 gradi e non vi sfugge nessuna occhiata maliziosa.

Lavoro: i vostri progetti sono un po’ bloccati con Giove che vi osteggia, ma con la vostra dialettica saprete convincere anche i più scettici.

Salute: più che un’oretta di corsetta la più grande soddisfazione per voi è un buon dolce a base di Nutella. Occhio alla linea.

Il consiglio di oggi: avete le giuste intuizioni e la vostra astrologa del cuore vi consiglia di andare fino in fondo senza alcuna esitazione.

Voto 7

La casa è il tuo regno e il luogo da dove provieni è la base della tua sicurezza, la tua comfort zone. Giove ti porta fortuna e magari dovresti considerare qualche tipo di interessante investimento o sviluppo proprio sul territorio. Anche l’architetto pugliese appassionato di Lego che ha riprodotto con i celebri mattoncini i monumenti più significativi della sua bella regione potrebbe far diventare questo suo hobby un vero e proprio business coinvolgendo l’azienda Danese nuovi progetti più local. Ricordati sempre che da cosa nasce cosa.

Amore: Venere continua ad osteggiarti ma ancora per poco, prepara il campo perché a breve potrai darti anche tu alla pazza gioia.

Lavoro: se il contratto a cui tieni molto, non andrà subito a buon fine, cerca di portare pazienza, oggi è solo lunedì.

Salute: se il weekend è fatto per vivere e divertirsi oggi hai bisogno dei tuoi tempi e di una buona colazione presa con calma in religioso silenzio.

Il consiglio di oggi: sfrutta questa vena di creatività per dedicarti alle tue passioni, non si sa mai che diventino il tuo nuovo lavoro.

Voto 6 +

Mio caro Leone, Saturno contro non ti molla, anzi, ha proprio deciso di metterti sempre più in difficoltà. Potrebbe capitarti una situazione come a Facchinetti scambiato all'aeroporto in Nicaragua per un famoso narcotrafficante bergamasco e passare qualche ora di difficoltà. So bene che tu non ti lascerai intimorire e alla fine, proprio come a lui, ti verrà un'idea geniale che ti lasci libero (tra gli applausi, tra l'altro)!

Amore: l’unico modo per poter pronunciare dolci parole sarà citando poesie d’amore. Non credo tu abbia né la testa né la voglia di metterti ad impararle a memoria.

Lavoro: la settimana parte subito in salita, presentarvi al lavoro con scarpe da montagna e bacchette per camminare non risolverà la situazione.

Salute: tutto è molto faticoso, anche addormentarsi la sera è diventata un’impresa titanica.

Il consiglio di oggi: a nessuno piace sentirsi obbligato al cambiamento, a volte uscire dalla propria comfort zone apre de panorami inaspettati.

Voto 5 –

Nonostante tu sia sempre sul pezzo, con Mercurio a favore, alle battute e doppi sensi, cadi sempre come una pera cotta. Infatti sei molto più interessata a tutto il gossip attorno all’affair Totti-Blasi che alle cose importanti che ti accadono. Lo so che quando una coppia storica entra in crisi, come moltissimi, resti a bocca aperta ma dovresti farti coinvolgere un po’ di meno.

Amore: stai idealizzando troppo i sentimenti e la persona che hai accanto, cerca di non diventare uno zerbino.

Lavoro: nella tua testa il lavoro va a gonfie vele, ma qualche decisione un po’ troppo presa alla leggera potrebbe rivelarsi una trappola. Stai attenta.

Salute: seguire i consigli di moda e girare a pancia nuda in pieno inverno potrebbe esserti fatale, la bella maglia della salute sarà anche poco estetica ma ti salva dalla congestione.

Il consiglio di oggi: gli alert di d’ago spia sul telefono ti stanno dando dipendenza. Sei sicura che sia più importante essere aggiornata sul gossip rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo?

Voto 7

La lezione che ti stanno dando gli astri ed in particolare Venere e Marte, è quella di diventare indipendente. La grandissima Ornella Vanoni è il tuo nuovo punto di riferimento perché, come donna da sempre alla ricerca dell’amore, anche alla sua veneranda età, dichiara che la sua felicità non dipende dalla persona che le sta accanto ma da se stessa. Ricordatelo sempre.

Amore: anche se non hai ancora trovato il grande Amore di ritrovi a canticchiare la mattina davanti allo specchio ‘La vie en rose. Sotto alla tua armatura c’è una vera romanticona!

Lavoro: Sei prontissima a sfruttare tutte le buone occasioni che ti si propongono da vera carrierista!

Salute: il tuo nuovo obiettivo è avere addominali da urlo con trattenenti urto ed esercizi mirati. Bravissima!

Il consiglio di oggi: imparare a stare bene con se stessi e creare la propria felicità è una vera arte da praticare tutti giorni.

Voto 6 –

Sei sotto scacco da un bel po’ da Saturno in quadratura e oggi ci si è messa anche la Luna a raffreddare tutto il tuo sex appeal. Potresti sentirti come l’altleta norvegese Remi Lindholm a cui si sono congelate le parti ‘basse’ durante una gara alle scorse Olimpiadi di Pechino. Tranquillo che dopo qualche giorno di impacchi caldi, torni più focoso di prima.

Amore:mi sembra giusto che dopo un weekend di fuoco tu ti possa prendere una breve pausa di riflessione ma solo per caricare un po’ le energie..

Lavoro: sei più fortunato del cugino Gastone, le buone occasioni lavorative le cadono letteralmente addosso.

Salute: con Venere e Marte che ti sono sempre a braccetto, come canterebbe Raf, sei il più bello del mondo, più del Sole!

Il consiglio di oggi: la lezione di oggi è che tutto non gira unicamente intorno alle passioni ma c’è molto altro, basta alzare lo sguardo.

Voto . 6

Ti senti come una tigre in gabbia con la tua grande voglia di vivere e di esplorare messa in un angolino da Giove. Quello che tu sogni Sagittario è un bel viaggio con il tuo fedele zaino in spalla. Ho una buona notizia per te. L’unione Europea ha appena emesso settantamila biglietti per poter viaggiare a costo zero per tutta l’Europa. Questa promozione però è solo per il neo maggiorenni… Anche sbarbato e con un total relook la data sulla tua carta d’identità purtroppo non si può cambiare… c’est la vie.

Amore: romantico come un marinaio che scrive lettere d’amore a tutte le sue innamorate che lo aspettano in ogni porto.

Lavoro: anche se le buone occasioni mancano, Mercurio fa filare il tuo lavoro liscio senza alcuna sorpresa, direi che puoi stare molto sereno.

Salute: la gola è il tuo più grande limite, ma con un po’ di movimento potrai concederti il dolce senza grossi sensi di colpa.

Il consiglio di oggi: non c’è un’età per smettere di viaggiare con lo zaino in spalla. Forse l’unica cosa che può fermati è la sciatica.

Voto 5 e mezzo

Sei il segno più atteso Capricorno perché tuto il cielo ti è sempre a favore. Sei come Paolo Bonolis al grande Fratello Vip bramatissimo ma solo alle sue condizioni. Ti trovi nella condizione di poter decidere e sempre, anche all’ultimo minuto perché se ci sei tu la situazione si fa subito più interessante. Quindi, perché non far crescere ancora un po’ la suspence e il tuo, già abbastanza tronfio, ego?

Amore: dimmi un po’, tutto questo amore e i svariati flirt di quanto hanno aumentato la tua autostima? Mille?

Lavoro: pur non sapendo bene le regole del gioco, potresti tentare un all in e sbancare il banco. Giove ti assiste!

Salute: la stanchezza non è un problema perché riesci perfettamente a portare avanti tutti i tuoi progetti con una costanza ed una forza imbattibile.

Il consiglio di oggi: sei l’ospite speciale ed il più atteso in qualsiasi situazione. Non approfittare però di questo tuo stato di grazia, mi raccomando.

Voto 8 +

Con questo cielo carico di tensioni, ci sono anche delle buone notizie grazie alla lezione che solo tu puoi darci per merito dei buoni consigli di Mercurio. Infatti, a Firenze, durante un colloquio di assunzione, alla dichiarazione della candidata di essere incinta, il futuro datore di lavoro ha risposto complimentandosi per la futura nascita e offrendole il posto di lavoro. Questo sì che è un evento da festeggiare!

Amore: romanticissimo, era da un po’ che non ti vedevo così dolce e affabile. Goditela.

Lavoro: sei la vera forza dell’ufficio per determinazione, chiarezza di pensiero e coinvolgimento generale.

Salute: determinatissimo a mantenere i tuoi appuntamenti e le tue promesse. Potresti andare a sciare anche in mezzo ad una bufera solo perché hai deciso di farlo. Va bene la determinazione, ma anche meno.

Il consiglio di oggi: bisogna esultare sia per i grandi eventi che ci portano verso un futuro migliore ma anche per le piccole manifestazioni di un mondo piu flessibile ed inclusivo, Ricordiamocelo sempre.

Voto 7

Siete le vere star delle zodiaco. Tutti i pianeti vi illuminano anche oggi e godrete dei loro benefici per tutta la settimana. La notizia che Achille Lauro sarà il primo artista a tenere una serie di concerti nel Metaverso vi fa venire ancora maggior creatività e più idee. Siete ormai immersi in questa realtà aumentata ma ricordatevi di lasciare il vostro tocco ‘magico’ anche in quella in cui viviamo tutti i giorni.

Amore: le emozioni iniziano a ribollire e come dei geyser e sono pronte ad esplodere.

Lavoro: non vi si tiene più a freno, le idee corrono velocissime come le buone occasioni che magistralmente prendete al volo.

Salute: è la vostra stagione miei cari e siete i veri protagonisti di tutti i campi.

Il consiglio di oggi: buttarsi in questa nuova realtà aumentata vi da tantissimi input e anche buoni investimenti. Ricordatevi però di ordinare la cena altrimenti vi troverete alle 2 di notte a frugare nella vostra dispensa che mi auguro non sia vuota.

Voto 9