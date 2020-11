L'oroscopo di oggi, venerdì 27 novembre, vede la strettissima opposizione tra Venere e Urano della quale abbiamo già parlato anche ieri però, dato che il bicchiere non può mica essere sempre mezzo vuoto, c'è anche Mercurio sestile a Plutone. Mercurio e Plutone in questa posizione hanno a che fare con il nostro modo di pensare, percepire, concepire le idee e intuire. Questo aspetto amplifica la profondità delle nostre intuizioni ma porta anche, qualche volta, ad esagerare con il rischio come ad esempio nel bluff e nelle bugie.

L’oroscopo del giorno 27 novembre

La Luna oggi si trova nel segno del Toro, ottimo per bilanciare queste tensioni emotive, ma si avvicina sempre più ad essere Luna piena e quindi incontenibile nei suoi slanci passionali, istintivi, qualche volta feroci. Una Luna così forte con l'opposizione di Venere ad Urano nettissima non promette diplomazia e comprensione nei rapporti personali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Decidi di prendere ispirazione da Jury Chechi e ti metti a fare esercizi da atleta olimpico dentro casa come se fossi in lizza per la medaglia d’oro. Marte è meglio di qualsiasi motivatore atletico e Venere, in posizione stuzzicante, rende così guizzanti ed invitanti i tuoi muscoli che riesci ad attrarre l’attenzione di chiunque ti passi accanto.

Amore: sei bravissimo nel gioco della seduzione. Lavoro: dai il meglio di te, sotto stress! Salute: oggi, alzarsi dal letto, è leggermente meno facile di ieri. Il consiglio del giorno: evita di comprare gratta e vinci: Giove non ha alcuna intenzione di farti vincere oggi!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna di oggi vuole proprio farti sentire bene con te stesso, Torone. Anche con Venere e Mercurio opposti puoi puntare a farti bello ispirandoti ai look delle star per come si sono presentate agli American Music Awards. Se poi ti senti insicuro su eventuali cambi di look radicali, consegna la responsabilità al tuo parrucchiere: saprà cosa fare!

Amore: ti senti criticato e poco apprezzato. Lavoro: non sai se sei tu oppure se è colpa dei tuoi colleghi che hanno iniziato a parlare lingue poco intelligibili. Salute: carico di energie. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche look anni ’50 che ti faccia apparire elegante e super sofisticato.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi è una giornata un po' malinconica per voi, Gemellini! Fate un po' come la Russia che continua a rimuginare sulla possibilità di raggiungere la Luna con prossime spedizioni spaziali. Grazie a Marte sapete già che impegnerete tutte le vostre energie per i progetti a cui tenete di più e darete il massimo per arrivare ai vostri obiettivi!

Amore: il partner è molto geloso di voi! Lavoro: I fogli sulla vostra scrivania iniziano ad accumularsi in modo pericoloso e pericolante! Salute: in piacevole stasi. Il consiglio del giorno: agguantate qualche nuova confezione di tisane a tutti i gusti per pianificare già le vostre coccole serali di fronte alla tv!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Impacciato e poco attento, rischi di fare la fine della coppia di vigili che, dimenticando la radio accesa della volante, hanno dato fondo alle loro passioni romantiche di fronte alle orecchie di tutto il corpo di sicurezza. Tutta colpa di Venere a tuo favore che, donandoti almeno questa gioia, ti potrebbe far correre dei rischi inutili.

Amore: riprendono le tue attività preferite: coccole e baci. Lavoro: preciso e pieno di voglia di metterti in gioco. Salute: riprendi un po’ di tranquillità. Il consiglio del giorno: attento a mandare messaggini piccanti. Se puoi, usa Telegram e opta per messaggi che si autodistruggono.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Irriverente come Andrea Zelletta al GF Vip che, in mancanza di una compagna dentro alla casa chiede agli autori un bagno privato dove poter trovare un po’ di… “privacy raccolta”. Anche per te, Leone, questo periodo va un po’ di magra: Venere e Mercurio quadrati mettono in dubbio le tue abilità da amatore professionista relegandoti a qualche serata in solitaria.

Amore: sei convinto sempre di più che questo periodo di eremitaggio forzato non ti si addica. Lavoro: sei così confuso che scambi il mouse per cornetta del telefono. Salute: oggi: solo allenamento leggero. Il consiglio del giorno: compra un cartello tipico dei negozi con su scritto “Torno Subito” ed appendilo alla porta della cameretta. Fidati: può salvarti da molte discussioni indesiderabili.

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti senti pronta, cara Vergine, ad emulare il Papa e la sua autobiografia! Mercurio e Venere ti aiutano ad entrare in profondità nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri portandoti addirittura riuscire a scriverne con tanta tranquillità. Molto buona anche la posizione della Luna che ti rende calma e accogliente anche nei confronti delle situazioni meno facili.

Amore: non hai paura di osare, anche in camera da letto! Lavoro: non riesci proprio a lasciar perdere nemmeno i dettagli più piccoli! Salute: in ottimo mood: approfittane per fare un po' di sport in casa! Il consiglio del giorno: esercitati nella scrittura e nella stesura di piccoli racconti. Prendi ispirazione a qualsiasi cosa per gettare su foglio i tuoi pensieri!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti talmente sfortunata, Bilancia mia, che inizi a girare con cornetti porta fortuna, ferri di cavallo e quadrifogli in tasca. In realtà la “colpa” è di Giove quadrato e di Marte opposto che sono così decisi a metterti alla prova che si incaponiscono addirittura sulle cose più impensabili. Lascia perdere la superstizione e imbraccia il coraggio!

Amore: ti scambi messaggi hot con qualcuno di insospettabile. Lavoro: fatichi a star dietro agli aggiornamenti come i computer di oggi. Salute: stanca, anzi, stanchissima! Il consiglio del giorno: una maschera al cetriolo rinfrescante e energizzante: è quello che serve!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere e Mercurio sono così vicini a te che riescono a caricarti di sex appeal e intraprendenza mai viste. Potresti quasi fare concorrenza a Jennifer Lopez e Maluma che, durante la loro ultima esibizione sul palco hanno fatto faville! Unica nota stonata: la Luna. Potresti dover rinunciare ad un bel paio di scarpe col tacco in favore di qualcosa di più comodo…!

Amore: se lasci la gelosia da parte, non può che andar bene! Lavoro: instancabile e super ferrato nei calcoli. Salute: un po’ di malumore dovuto al poco relax degli ultimi tempi. Il consiglio del giorno: appena rientri a casa dal lavoro: spegni le sveglie sul telefono. Entra da subito in modalità “weekend”!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le buone idee sono spesso le più strampalate, un po’ come la tua ultima proposta alla riunione di condominio dove hai suggerito di fare come nel residence di Aruba dove parte dell’energia elettrica proviene dalle cyclette utilizzate dai soggiornanti! Forse è Marte a farti pensare che tutti abbiano la tua energia e la tua voglia di mettersi al servizio degli altri…!

Amore: sei pronto per nuove avventure. Lavoro: iniziano a delinearsi evoluzioni a tuo favore! Salute: senti un calo di umore improvviso. Il consiglio del giorno: riordina e riorganizza la tua cameretta: sono certa che rinverrai oggetti dei quali ti sei completamente dimenticato l’esistenza!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Arrabbiatissimo come Lorenzo Crespi che, in una lunga intervista, non si è risparmiato di attaccare su tutti i fronti conduttrici di grosso calibro come Milly Carlucci e Barbara D’Urso. Nel tuo caso la responsabilità è tutta di Marte quadrato che, con grande decision, sceglie di farti cadere in un nervosismo gratuito che può farti perdere facilmente le staffe.

Amore: sarai pure un po’ goffo quando parli di emozioni ma sei tanto tenero. Lavoro: decidi di regalare ai colleghi un cabaret di dolcetti. Salute: riguadagni un po' di concentrazione. Il consiglio del giorno: è ora di farsi spedire dalla nonnina quel famoso dolce che ti piace tanto… hai bisogno di affetto!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il lungometraggio di prossima pubblicazione “Siamo solo Orsi" su Cartoon Network rappresenta esattamente quello di cui hai bisogno ora: essere accettato anche nei tuoi lati in ombra! Venere, Mercurio e Luna sembrano proprio essersi messi di impegno per metterti un po' in difficoltà! Non demordere!

Amore: fai un po' di difficoltà ad esprimere il tuo affetto. Lavoro: perennemente distratto, riusciresti a trovare addirittura più interessante il muro bianco dell’ufficio!Salute: un po' di stanchezza non programmata. Il consiglio del giorno: hai mai provato il Tai Chi Chuan? Credo che sia la tecnica di rilassamento e di concentrazione migliore per te in questo periodo!

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere e Mercurio vi rendono talmente dolci che sembrate coccoloni come C-3PO, il robottino dorato della saga di Star Wars, che pura avendo un cuore di circuiti ha sempre cercato di fare la sua parte per aiutare i suoi amici in carne ed ossa. Nel vostro caso, la Luna di oggi potrebbe addirittura consigliarvi di preparare una crostata da spedire ai vostri amici lontani… che teneri!

Amore: avete tanta voglia di coccole! Lavoro: sapete essere professionali ed assertivi senza cadere nella superbia. Salute: vi sentite in pace con voi stessi. Il consiglio del giorno: perché non usare la meditazione guidata su cd che vi hanno regalato per il vostro compleanno!?

Voto 8 +