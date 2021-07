L’oroscopo di oggi 27 luglio 2021: Scorpione saggio e fortunato Con l’oroscopo di oggi, martedì 27 luglio 2021, e soprattutto con la Luna nel segno dei Pesci notiamo la forza del sestile tra Saturno e Chirone. La Luna nei Pesci indica una grande sensibilità e un grande desiderio di prendersi cura degli altri mentre Saturno sestile a Chirone è proprio la maturità di chi ha compreso che cosa sia il dolore e vuole lavorare con forza per uscirne.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 27 luglio 2021, la Luna si trova a transitare nel segno d'acqua dei Pesci. La Luna in questo segno è esaltata ovvero le sue caratteristiche sono a proprio agio nelle caratteristiche del segno zodiacale che la ospita. Ciò significa che le emozioni sono tante ma anche che l'aspetto del quale vi voglio parlare, ovvero il sestile tra Saturno e Chirone, è supportato e sollecitato. Il segno fortunato del giorno è lo Scorpione che mette la sua saggezza a disposizione degli altri.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nessuno comprende le tue scelte, soprattutto quelle a livello estetico! Sei un po' come Armani che è stato aspramente criticato per le nuove divise degli atleti alle olimpiadi di Tokyo 2020. Comparate a quelle dei Teletubbies, le casacche sono subito diventate dei meme! Anche tu, caro Ariete, hai un Mercurio quadrato che potrebbe darti problemi nelle scelte più importanti: non demordere perché si tratta di un passaggio in via di esaurimento!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ultima chiamata per la passionalità senza freni: non perdere il treno!

Lavoro: stai pronto alle critiche sul tuo operato: ci saranno sicuramente polemiche!

Salute: concentrazione discontinua: assicurati di non avere distrazioni mentre fai ciò che devi!

Il consiglio del giorno: non aver paura di delegare a qualcuno di più specializzato alcuni compiti! Farsi aiutare non è una colpa!

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il rischio di perdere la concentrazione oggi è molto alto. Soprattutto se improvvisamente scegli di seguire l’istinto e mandare all’aria ogni pianificazione che hai sprecato tempo ed energie a stendere. Mercurio in pericoloso avvicinamento alla quadratura potrebbe farti fare scelte sbagliate come al ladro pesarese che, in fuga dai carabinieri, ha avuto la brillante idea di nascondersi in chiesa salvo poi bestemmiare e farsi sgamare in tempo record! Pensaci bene!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: riempi le letterine d’amore con cuoricini di varia grandezza.

Lavoro: passi il tempo a vedere e rivedere i tuoi itinerari in vacanza. Non riesci proprio a stare concentrato!

Salute: scambi volentieri gli esercizi per gli addominali con qualche drink in più sotto il gazebo della spiaggia.

Il consiglio del giorno: è importante mantenere la mente lucida e concentrata. Aiutati con una decina di allarmi sul telefono che ti ricordino scadenze e appuntamenti!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dolly Parton, cantante country americana di 75 anni, ha vestito nuovamente i panni della coniglietta di Playboy in occasione del compleanno del marito! Probabilmente un po' fuori luogo, vista l'età avanzata, ma a voi una decisione simile non fa né caldo né freddo! Fra Venere e Luna quadrate per voi le scelte eccentriche stanno diventando sempre di più uno stile di vita! Pensate bene prima di mettervi anche voi le orecchiette da coniglio, soprattutto se dovete andare in ufficio…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: le vostre tecniche d'abbordaggio, secondo voi già arredate, non mi stanno portando a successo! Rivedetele!

Lavoro: Osate! Anche se dovete chiedere al boss di darvi due settimane in più di ferie! Potrebbe persino concedervele…

Salute: approfittate della stanchezza imperante per mettervi in posizione supina sul lettino: pronti a prendervi tutta l’abbronzatura possibile.

Il consiglio del giorno: lasciate perdere accessori troppo appariscenti o volutamente chiassosi. Rischiate di fare la figura di chi si è vestito senza guardarsi allo specchio!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'apertura delle olimpiadi con la cerimonia accompagnata dalle musiche di videogiochi che hanno segnato la tua infanzia è praticamente una dedica tutta per te! Mercurio a favore accompagnato da una Luna accudente che rimescola i tuoi ricordi faranno di tutto per farti piombare nelle memorie più dolci del tuo passato. Lasciati andare a qualche momento di dolce malinconia senza criticarti troppo! In fondo ci piacciono anche questi tuoi momenti di tenerezza!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenero e coccoloso. Praticamente un peluche.

Lavoro: sei deciso a portare avanti progetti che hai seguito fin dall’inizio! Non deleghi a nessuno.

Salute: ottima e senza acciacchi!

Il consiglio del giorno: hai bisogno di tuffarti nelle foto e negli album di famiglia! Giusto per il gusto di sentire riaffiorare le emozioni!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Più curioso di Perseverance, la sonda spaziale correntemente in attività su Marte! Mentre lei raccoglie prove su forme di vita antiche del pianeta rosso, tu passi il tempo a spulciare tutti i profili Instagram dei tuoi follower da capo a piedi. Grazie a Mercurio che si avvicina a tuo favore la tua voglia di ficcare il naso aumenta in maniera considerevole! Buono anche Marte: ti tiene ancora saldo sulle tue gambe ancora per un po’!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tanta passione… ma con un po’ troppe persone!

Lavoro: si avvicinano i momenti giusti per prendere decisioni. Stai pronto!

Salute: si avvicina il momento della stagione nel quale hai solo voglia di riposare!

Il consiglio del giorno: passa meno tempo a passare in rassegna tutte le spese del mese: ogni tanto godersi il momento ha un valore inestimabile!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Jennifer Lopez, che ha appena compiuto 52 anni, resta icona di stile capace di rompere le regole semplicemente presentandosi con un vestitino minimal di fronte ai fotografi! Stessa cosa capita a te: con quella Venere a favore e un Urano che la sostiene ogni tua scelta in fatto di stile e di fashion si mostra vincente! Sfrutta l'influenza dei pianeti per mostrare a tutti il tuo fascino: nessuno potrà resistere al tuo sguardo magnetico.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sguardi di fuoco con chiunque: la tua estate si fa calda e prorompente ogni giorno che passa!

Lavoro: rispondi al telefono con velocità e puntualità… curerei solo un po’ il tono, drammaticamente reso scortese dalla Luna!

Salute: guadagni forza e punti grazie a Marte!

Il consiglio del giorno: fai di tutto per non eccedere nei commenti o nelle critiche: la Luna potrebbe renderti tutto molto insopportabile.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi ci vorrà una concentrazione a livelli massimi! Come il pilota di aerei in erba, Brian Parsley, che è riuscito ad eseguire una manovra di atterraggio di emergenza in piena regola, pur non avendo più il motore del velivolo! Sfrutta il coraggio di Marte e i primi influssi di Mercurio che si sta spostando a tuo favore per gestire al meglio ogni piccolo ostacolo che la giornata vorrà proporti! Nulla può spaventarti, a meno che non si tratti di un tacco che ti si rompe!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le questioni di coppia si fanno sempre meno pressanti. Goditi un po’ di romanticismo!

Lavoro: concentrata sui compiti senza farti influenzare i colleghi! Non tutti sono disposti a collaborare.

Salute: senza infamie e senza lodi!

Il consiglio del giorno: sfrutta il voucher che ti hanno regalato per un trattamento SPA completo. Dedicati a te senza rimorsi!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti prepari ad affrontare Mercurio quadrato come l’Italia si prepara a sopportare l’invasione del caldo Sahariano e dei venti carichi di sabbia del deserto: pregando che non faccia troppi danni! Non farti prendere dal panico e rimani calmo e concentrato: Saturno e Marte cercheranno in tutti i modi di farti perdere le staffe ma tu devi assolutamente dimostrare di essere pronto a tutto… Magari al termine di questo periodo potresti pure tatuarti la parola “resilienza”! Va così di moda…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più tenero ed impacciato del solito nel farti avanti.

Lavoro: in arrivo incomprensioni e bisticci! Non farti influenzare troppo dalle opinioni altrui.

Salute: non saresti nemmeno in grado di saltare la staccionata dello spot televisivo dell’olio di semi di girasole.

Il consiglio del giorno: portati sempre dietro in borsa un pacco di post-it. Non sai mai quando tu possa necessitare di prender nota di qualcosa di importante.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Un'azienda cinese specializzata ha appena messo sul mercato un camper talmente grande e pieno di comfort che ha addirittura un ascensore che consente di arrivare al secondo piano senza nemmeno fare le scale! È l'accessorio perfetto delle tue vacanze, con una Luna quadrata e Marte presto pronto a farle compagnia che non vedono l'ora di vederti in panciolle e senza pensieri! Oggi il must è rilassarsi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: troppo rigidone e incapace di scendere a compromessi… d’altra parte non puoi pretendere fedeltà assoluta dopo la prima uscita.

Lavoro: scambiare i ritardi nelle risposte come degli insuccessi! Presto avrai le tue soddisfazioni!

Salute: non esattamente al top! Evita di torturarti per qualche rotolino in più sulla pancia!

Il consiglio del giorno: tieni a freno la lingua: con quella Luna quadrata è un attimo che ti escano considerazioni poco carine nei confronti dell’outfit della tua collega!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Attento ai momenti passionali senza controllo! C’è chi, a Temptation Island, si è fatto tentare un po' troppo ed è finito direttamente fra le braccia (e fra le coperte) della tentatrice di turno dimenticandosi di avere un compagno in gioco con sé! Venere a favore fa riaffiorare la tua voglia di sentimenti ma Mercurio, in posizione opposta, potrebbe farti prendere delle scelte di cui potresti pentirti ben presto! Pensaci.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: metti like a chiunque in un’ondata di apertura alle avventure.

Lavoro: distratto… allo squillo del telefono cerchi di rispondere accostando il mouse all’orecchio.

Salute: in lento ma inesorabile miglioramento!

Il consiglio del giorno: assicurati di nascondere le tue stories su Instagram a chi non vuoi che venga a sapere dei tuoi fatti privati! Potrebbe essere un buon modo per tenere privata la tua vita.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio in pericoloso spostamento verso l'opposizione potrebbe farti lo stesso effetto che ha fatto il ratto che è entrato all'interno del parlamento dell’Andalusia mandando in panico tutti quanti funzionari! Ragionamenti, pianificazioni e progetti potrebbero improvvisamente subire un arresto! Il tuo compito è quello di non demordere e rimanere fedele al senso di responsabilità che Saturno instilla in te.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: coccole e baci. Ma per i movimenti sotto le coperte dobbiamo aspettare ancora qualche giorno!

Lavoro: valuta bene ogni possibile imprevisto: potresti doverne affrontare diversi!

Salute: attento a non esagerare con dessert e dolcetti fuori orario!

Il consiglio del giorno: mantieni il controllo a tutti i costi! Non permettere agli imprevisti di farti saltare i nervi!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Margot Robbie ha finalmente confessato: per ben due anni di fila ha dormito nel letto con il cartonato a grandezza naturale di John Cena! Come lei anche voi riuscite soltanto in versione 2D ad avvicinare qualcuno che vi possa far battere il cuore! Venere opposta tiene alla larga ogni versione in carne ed ossa di spasimanti e cottarelle mentre Luna e Nettuno vi fanno sognare un invito a cena da parte di Brad Pitt!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi restano soltanto le fantasie più accese.

Lavoro: rispondete alle mail senza nemmeno guardare la tastiera: pilota automatico inserito!

Salute: non distraetevi mentre fate le cose più semplici. È un attimo che sbattiate il mignolino nell’angolo del comodino mentre ballate “Mille” della Berti.

Il consiglio del giorno: fate il possibile per rimanere concentrati sul qui e ora. Soprattutto guardate la strada: i pali sono ben visibili e sarebbe anche facile non beccarli in fronte.

Voto 7 +