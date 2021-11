L’oroscopo di oggi 26 novembre 2021, previsioni segno per segno: Sagittario e Gemelli urlano al mondo i loro ideali Nell’oroscopo di oggi, venerdì 26 novembre 2021, la Luna nel segno del Leone continua a non volerne sapere di ragionare con cautela prima di esprimere le proprie emozioni. Sagittario e Scorpione vogliono a tutti i costi portare avanti le loro idee. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Anche nell‘oroscopo di oggi, venerdì 26 novembre 2021, proprio come già abbiamo visto nel cielo di ieri, la Luna sarà particolarmente intensa e il fuoco, elemento potente nel segno del Leone, non permetterà alle emozioni di restare tiepide. Come abbiamo visto questa settimana, non c'è tregua per i segni di fuoco: il Sole si trova in Sagittario, mentre Marte in Scorpione è trigono a Nettuno. Gli ideali, i progetti, le idee vengono espresse con una potenza inaudita ancora prima di averne testato la fattibilità.

Ogni elemento ha le sue caratteristiche simboliche e, come si può ben immaginare, il fuoco è un elemento caloroso ma potente, impetuoso e possessivo. Il fuoco è estroversione e vitalità. La Luna e il Sole entrambi in segni di fuoco portano ad una intensa attività intellettuale che si abbandona ad ideali alti e coinvolgenti ma non sempre con una grande chiarezza logistica.

Il segno fortunato per oggi sarà proprio il Leone che, nonostante tutto, ha voglia di spiccare il volo con leggerezza come non fa da parecchio tempo mentre il segno sfortunato del giorno sarà lo Scorpione che non ama lasciarsi confondere dagli ideali che poi non possano essere realizzati.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il Papa, in persona, ha dichiarato che il mondo non ha bisogno di chi sta “nel mezzo”. Basta l’"un po’ a destra e un po’ a sinistra": solo chi è deciso può veramente fare del bene. Ecco perché, in qualche modo, anche tu persegui la via della decisione. La tua posizione potrà pure infastidire qualcuno ma non si può certo dire che tu non abbia ben chiaro in mente quello che vuoi. Merito di Luna e Mercurio a favore: risolvono in te un sacco di dubbi macerati finora.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Venere offusca la tua capacità di amare senza ritegno… il tuo desiderio focoso dovrà attendere.

Lavoro: idee buone che si materializzano in testa, peccato che tu abbia qualche problema a metterle in atto.

Salute: un bilancio tutto sommato positivo. Grazie a Mercurio riesci a capire da subito dove ti trovi senza aver bisogno di sedici tazze di caffè.

Il consiglio del giorno: sul tuo cammino verso l’onestà, attento a non calpestare troppo le opinioni altrui. Ci vuole comunque delicatezza, sai?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti prepari ad accogliere in casa ospiti e amici così come hanno fatto gli abitanti del Vietnam che, dopo 20 mesi, sono pronti ad aprire nuovamente le porte agli stranieri. E pensare che, proprio per ospitarli, è stato messo a punto un nuovo super resort con ben 12mila camere. Ora: non credo che la tua magione, per quanto enorme, possa competere in grandezza, ma con questa Luna in prossimo trigono, non ti farai trovare a mani vuote: lasagne e tortellini per tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la Luna è un po’ guastafeste. Mette quel pizzico di gelosia selvaggia fra te e il partner che, davvero, non ha ragione di esistere. Tranquillo: non durerà a lungo.

Lavoro: ingrani. Con lentezza e insicurezza come se fossi un’auto incastrata nelle sabbie mobili de “La Storia Infinita” ma, prima o poi, riprenderai la vecchia velocità di crociera.

Salute: non esattamente in forma smagliante ma ci si può lavorare…

Il consiglio del giorno: il modo più facile più ingannare un oggi plumbeo e burrascoso? Pensare al domani. Il trucco funziona solo se hai una Luna quadrata però…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sapevate che esiste un libro di ricette interamente ispirato al mondo di Harry Potter? Pensate a quanto potrebbe essere fantasmagorico dare il via alla vostra fantasia fra pentole e coperchi e creare strane pietanze ispirate al pub de “Il Paiolo Magico” della serie. E se Mercurio ci dovesse mettere lo zampino facendovi leggere male la procedura di preparazione, potreste sempre raccontare di esservi ispirati liberamente e che non è causa vostra se il pasticcio di thestral fa “schifo”…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: gli approcci che usate risultano spesso sin troppo “scoppiettanti”. Dovreste comprarvi un manuale di seduzione aggiornato. Solo così potreste mettervi nell’ottica giusta. Lavoro: Mercurio è tornato alla carica per rompervi le scatole. Non fate come me durante le verifiche di matematica: restate concentrati e guardate tutti i numeri a disposizione.

Salute: la Luna è vostra compagna: è merito suo se oggi riuscite a resistere e arrivare comunque a fine giornata. (Anche se stanchi come mai nella vita…).

Il consiglio del giorno: seguite l’istinto. Anche quando non siete esattamente certi di quello che state facendo… ancora per oggi avete Luna e Giove a favore che saranno lieti di tutelarvi.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche in una serie come Gomorra si riesce a celebrare un amore impossibile dando, ai fan, la speranza che fuori dal panorama ripreso dalle telecamere due protagonisti si sarebbero potuti amare. Ginny e Ciro, insomma, avrebbero avuto una vita sentimentale più gasata della tua Cancretto: ma quando ti darai una mossa? Venere opposta ti tiene ancora serrato nel tuo guscio e non ti fa mettere una chela fuori dal perimetro… Quando si dice che la “troppa prudenza fa male”…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per una volta: poco interessato ai sentimenti e più all’azione… non so se ti porterà lontano questo approccio…

Lavoro: devi allenati a spingerti oltre i tuoi limiti. Solo provando cose nuove, con coraggio, puoi scoprire fino a che punto puoi espanderti.

Salute: Venere opposta non può nulla contro un Marte che ti supporta. È grazie a lui se riesci a tenere le energie alte e rimanere sul pezzo.

Il consiglio del giorno: è inutile che fai il duro e il superiore. Quando la dea dell’amore poserà gli occhi su di te non ci sarà nulla che potrai fare per resisterle.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Studi scientifici dimostrano che nel 2022 Venezia sarà sommersa dall’acqua per un totale di 261 ore. Panorama a dir poco terribile che riesce a mostrarsi meno negativo soltanto ai tuoi occhi. Merito di una Luna a favore che, tutto sommato, ti fa sembrare il tutto meno drammatico di quanto non lo sia, effettivamente in realtà. Anche Mercurio a favore è un buon alleato contro i pianeti quadrati: Marte, Saturno e Giove oggi potranno ben poco contro di te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: prometti viaggi, momenti insieme e cene spettacolari al lume di mille candele. Sì, ma promettere non basta eh.

Lavoro: in valutazione. Quei contratti sono oramai sulla tua scrivania da un po’ di tempo, forse è giunto il momento di valutarli con attenzione.

Salute: spossato ma in ripresa. Ti ci vorrebbe una tazza di “caffè dello studente” per darti la sveglia definitiva.

Il consiglio del giorno: imparerai il valore di vedere le cose sempre con un sorriso stampato sulla faccia. Grazie a questo approccio nulla sarà davvero impossibile.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il caso può tanto, a volte bisogna solo attendere il momento giusto ed allungare la mano. Lo sanno bene gli operai che, a Volterra, nel tentativo di riparare una fogna si sono imbattuti nello scavo archeologico di un anfiteatro romano. Venere e Urano, ne sono convinta, stupiranno anche te. Si stanno solo preparando per la sorpresa e, mentre tu sei impegnata ad avere a che fare con un Mercurio quadrato, loro riusciranno a meravigliarti presto con effetti speciali. Credimi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: intraprendente e combattiva. Non lasci che nessuno entri nel tuo territorio per avvicinarsi al partner.

Lavoro: Mercurio è un po’ titubante e tu, mal consigliata, impieghi il doppio del tempo a fare cose che, normalmente, sbrighi in pochi istanti.

Salute: Marte è di gran aiuto. È grazie a lui se non senti il bisogno di fermarti durante tutta la giornata (anche se non sarebbe poi un’idea così cattiva).

Il consiglio del giorno: non smettere di credere nelle occasioni e nella buona sorte. Restare aperti a raccoglierne i frutti e un ottimo modo per goderne al momento giusto.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il divorzio di Johnny Depp e Amber Heard diventerà una serie TV. Lungi da me celebrare un amore che finisce, soprattutto se ha dato vita ad alcuni dolori importanti, ma nel tuo caso specifico, è il caso di dirlo, non basterebbero stagioni lunghe un anno per raccontare tutti gli intrighi sentimentali che ti stai vivendo. Sorpassando ampiamente Twin Peaks e Love Boat, la tua dinamica amorosa sarebbe davvero un fenomeno della stagione.. tutto grazie a Venere ancora quadrata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le tue voglie di tenerezza incontrano il viso imbronciato di Venere. Nemmeno per oggi, pare, ci sia qualcuno disposto ad abbracciarti…

Lavoro: Mercurio ti si siede sulla spalla come il topolino di Ratatouille e ti da importanti dritte sugli investimenti online. Ti da delle dritte davvero da paura.

Salute: equilibrio precario fra una Venere brontolona e una Luna ben più affabile. Preparati a qualche “up and down”.

Il consiglio del giorno: non dico tanto, ma almeno provare a concedere a qualcuno l’ebbrezza di una tua carezza…

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

In una recente intervista, Giovanna Mezzogiorno ha descritto il mondo del cinema contemporaneo fin troppo riempito di invidia e cattivi pensieri. Una visione del tuo “oggi” particolarmente accurata, considerato che lo osservi attraverso i filtri di Luna e Giove. A causa loro ti sembra che tutti vogliano metterti in cattiva luce e tu, con Marte a favore, sei pronto ad alzare al massimo il volume della tua voce in men che non si dica. Si ma, "anche meno"…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tieni a bada i bollenti spiriti. Oggi la tua vita privata prende più le tinte di un serial spagnolo che quelle di una romantica scena all’italiana.

Lavoro: le responsabilità oggi triplicano il loro peso sulle spalle. Tienile a bada svolgendone, come sempre, una alla volta.

Salute: lo stress potrebbe essere di difficile gestione oggi. Trova il modo giusto per prendere le cose dalla giusta prospettiva.

Il consiglio del giorno: dare in escandescenze in tempo record non farà che riconfermare l’idea che gli altri si son fatti di te: un borioso attaccabrighe, ombroso e vendicativo. Non vogliamo per caso convincerli del contrario?

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mercurio appena entrato a favore sembra una mamma che piomba in casa la mattina per svegliarti e chiederti cosa hai intenzione di fare come prima cosa in questa giornata. Mi pari, anzi, come l’Europa che è rimasta a guardare finora in merito alla situazione “spazio” mentre Cina e Russia se la contendono a suon di spedizioni. Non puoi rimanere per sempre nell’ombra, Sagittario, è giunto il momento che tu faccia qualcosa di concreto. Levati dalla testa ogni tipo di dubbio e… agisci.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna ti rende più affabile del solito. Potrebbe essere un buon inizio per lasciarti andare a qualche nuova conoscenza.

Lavoro: Mercurio e Luna sono i compagni perfetti: ti faranno urlare “Eureka!” ogni dieci secondi e mezzo.

Salute: molto bene per gran parte della giornata. A fine serata però ti consiglio di ritirarti nelle tue stanze prima che la Luna arrivi in quadratura.

Il consiglio del giorno: non hai ancora deciso quale vestito indossare per la festa di sabato sera? Vai di casualità. La buona vecchia monetina lanciata per aria è sempre un’alleata imparziale.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Alberto Angela chiamato come testimonial per le prossime vaccinazioni in programma mi fa venire in mente solo una cosa: che hanno chiamato lui solo perché tu avevi da fare. Venere a favore continua, imperterrita, a renderti il più bello dello zodiaco. Senza contare che Marte è praticamente una garanzia per il tuo livello di sensualità. Guêpière e bustino non ti servono: fai già girare abbastanza la testa così. Goditi questo momento passionale senza farti troppe domande.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere fa faville. Ti invoglia già a comprare il vestito giusto per capodanno, così da far colpo anche mentre stappi le bottiglie.

Lavoro: tieni a bada l’entusiasmo e cerca di ragionare qualche minuto in più prima di buttarti all’avventura.

Salute: buonissimo Marte. Anche dormendo un paio d’ore riesci a dare il meglio di te stesso.

Il consiglio del giorno: regali di Natale? Macché: a te basta presenziare vicino al partner per renderlo felice.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Forse un po’ te la racconti. Come Amedeo Golia che, uscito dal Grande Fratello, ha dichiarato di aver subito avuto un certo feeling con Soleil Sorge anche se, a detta della ragazza, c’era proprio poco a che spartire. Forse per colpa della Luna o, probabilmente, per merito di Marte, le tue “conquiste" odierne tardano a dare i risultati sperati. Sembri fin troppo indeciso e disorganizzato per poter arrivare dove vuoi veramente… mettici più decisione, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: algido e scostante come un pezzettino di ghiaccio. Starti vicino è davvero un’impresa complessa.

Lavoro: tieni da conto Mercurio: in una giornata come questa il suo approccio è quello giusto per sviare le magagne e gestirle al meglio.

Salute: mai stato così stanco in tutta la tua vita. Per fortuna, innanzi a te, si staglia un lungo weekend.

Il consiglio del giorno: anche ai più grandi, ogni tanto, serve prendersi una pausa e staccarsi da tutto. Magari hai solo bisogno di ripensare a qualche strategia d’attacco.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La tennista cinese Peng Shuai è ricomparsa sulle scene. Dopo qualche settimana di silenzio, dove praticamente tutti si sono preoccupati per la sua incolumità, la ragazza si è fatta sentire informando che si era semplicemente ritirata dalle scene per non doversene stare sotto i riflettori. Una scelta che, voi, fareste meglio ad annunciare prima che la Luna vi entri in opposizione. Se avete bisogno di tempo, basta dirlo prima senza far passare a tutti un brutto quarto d’ora per la preoccupazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: i vostri punti di forza? La dolcezza e la sensualità. Quelli di debolezza? Che se non state attenti userete il nome dei vostri ex mentre siete con qualcuno di nuovo. Attenzione… Lavoro: di difficile interpretazione, le parole del capo non riesce a comprenderle nemmeno Mercurio (quadrato).

Salute: ottima… ma fino ad un certo punto della giornata. La Luna, verso sera, aumenterà la tensione. Potrebbe portare ad un fine settimana dedicato interamente al riposo.

Il consiglio del giorno: se mai vi venisse voglia di rinchiudervi nella vostra cameretta, sinceratevi ci siano merendine in abbondanza. E che siano tutte a base di cioccolato. No vorrete mica deperire… no?

Voto 7 e mezzo