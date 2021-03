Nell'oroscopo di oggi venerdì 26 marzo, con Marte quadrato a Mercurio e con tutti questi pianeti nel segno di fuoco dell'Ariete, noto per la sua coraggiosa impulsività, direi che sarà bene badare alle parole che usciranno dalle nostre boccucce. Tutto infatti sembra optare per l'azione immediata, istantanea, dirompente e spesso dettata dalla tensione. Marte in quadratura a Mercurio rende il pensiero molto meno razionale e diplomatico e molto più schietto. L'astrologa vi ha avvisati, eh?!

L’oroscopo del giorno 26 marzo: previsioni astrali segno per segno

Per fortuna c'è la Luna in Vergine che ha un po' di sale in zucca e che, per buona parte della giornata, sarà in trigono ad Urano capendo immediatamente che cosa possa giocare a vostro favore e che cosa no. Quindi se una vocina nel fondo del vostro subconscio vi darà dei consigli io direi che sarebbe cosa buona ascoltarli. E' la Luna in Vergine!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Romanticismo è vedere una coppia di delfini che nuota felice fra le onde del bacino di San Marco a Venezia. La responsabilità è tutta di questa Venere a tuo favore: ti riempie gli occhi di cuoricini permettendoti di osservare la bellezza del mondo in ogni sua emanazione. La Luna però, che ha da poco lasciato una posizione felice ti convince anche a cogliere l’attimo in fretta e ad essere romantico ora, prima che il tuo caratteraccio esca di nuovo fuori a guastarti la festa!

Amore: porta a casa subito qualche bacio volante, senza pensarci due volte! Lavoro: ti vedo sai: alzi gli occhi al cielo non appena qualcuno ti fa notare un errore di calcolo! Salute: per fortuna a te le energie non mancano mai! Il consiglio del giorno: inizia a studiare un’arte marziale: la filosofia dietro ai movimenti ti servirà come maestra di vita!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei un cuoricino di panna come Zlatan Ibrahimovic che, durante una intervista sportiva, si è commosso pensando al suo bimbo che non voleva che lo lasciasse solo per dedicarsi al suo lavoro. La Luna di oggi mette in circolo diverse energie che riescono a commuoverti e a renderti più empatico del solito. Non sentirti troppo in colpa come il calciatore: come lui hai dei compiti da svolgere (e Saturno è pronto a metterti il voto con la penna rossa!).

Amore: le emozioni veleggiano veloci e ti fanno sentire poeta! Lavoro: potresti persino mettere alla prova le tue abilità di stratega nelle attività di business quotidiano. Salute: riesci a sorridere anche quando combini qualche piccolo guaio! Il consiglio del giorno: non esagerare con il dessert dopo cena: vero che c’è sempre un secondo stomaco per il dolce ma in questo caso rischi davvero di riempirti per nulla!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Burocrazia, regole e difficoltà organizzative possono essere una vera spina nel fianco per chiunque… ma con quel Marte a favore ci sono davvero pochi ostacoli che possono davvero darvi problemi. Voi continuate comunque a combattere le vostre oneste battaglie, come quella di portare un computer a casa di ogni bambino (già in discussione fra Yoox e Gruppo Gedi). Nulla può distogliervi dal vostro obiettivo. Nemmeno la Luna quadrata!

Amore: vi riescono male le letterine in rima baciata… meglio una scatola di cioccolatini! Lavoro: dovete mettervi in testa che scrivere tutto in maiuscolo una mail è comparabile a gridare… e non serve proprio a nulla! Salute: sbuffate e sbattete i piedi in terra come un personaggio dei cartoon. Il consiglio del giorno: respirate di pancia e contate fino a 10 se necessario: Marte e Luna collaborano per rendervi impazienti e poco tranquilli.

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio a favore rende fluida la lingua e veloce i pensieri. Segui senza problemi ragionamenti complessi mantenendo una salda concentrazione mentre calcoli al millimetro le cose che puoi e che non puoi dire. Mica come Ilary Blasi che, durante la conduzione dell’Isola dei Famosi, ha spoilerato informazioni Top Secret ai naufraghi tappandosi la bocca solo quando la frittata era già stata fatta!

Amore: incompreso… ti senti un po’ lontano dalle persone importanti. Lavoro: sfoderi il meglio di te in momenti di lavoro in solitaria come questo. Salute: baratteresti volentieri la mattinata di lavoro con un po’ di accoccolamento fra le coperte… Il consiglio del giorno: a volte il detto “meglio soli che male accompagnati” ha un sano fondo di verità… pensaci!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

I progetti più ambiziosi sono quelli che, alla fine, donano più soddisfazioni! Marte e Venere supportano grandemente i tuoi sforzi, anche quando Giove e Saturno guardano scettici le tue possibilità di riuscita. Rimani concentrato sul traguardo senza mettere in dubbio le tue possibilità… ci sono persone che aspettano i tuoi prossimi passi come i fan di Tiziano Ferro aspettano il suo prossimo disco: con countdown sul cellulare e con occhi sognanti!

Amore: hai tanti ammiratori che non vedono l’ora che tu posi su di loro il tuo sguardo ammaliante. Lavoro: pazientare è una parte importante della riuscita. Datti tempo. Salute: copriti bene se esci a fare una corsetta: il vento gelido potrebbe non essere tuo alleato. Il consiglio del giorno: non caricare di troppi filtri le tue foto sui social. Non vorrai mica creare uno spiacevole effetto sorpresa ai tuoi prossimi appuntamenti!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Un po’ confusa come la sindaca Raggi che pare aver presentato gli stessi autobus al servizio di Roma in due contesti differenti “raddoppiandone” il numero su carta. Attenta a Mercurio: non è proprio sveglio stamattina e potrebbe farti fare errori di calcolo grossolani, arrotondati per eccesso in virtù di questa Luna a favore che ti rende un po’ troppo di manica larga!

Amore: sbadata ma tenera… strappi un sorriso a chi, ormai, ha imparato a conoscerti. Lavoro: giornata confusa… le mail rischiano di tornarti indietro più volte. Salute: anche se oggi salti l’allenamento non c’è nulla di male… sai? Il consiglio del giorno: risparmia le energie utili ed usa quelle che hai per dedicarti a qualcosa che ami… il cuocere una buona crostata al tuo gusto preferito, ad esempio.

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Incurante delle critiche come Akash Kumar, tu tiri dritta per la tua strada facendoti beffe di chi spreca tempo a sottolineare i tuoi errori e le tue imprecisioni. Se al ragazzo hanno imputato di aver mentito sul colore dei tuoi occhi, a te, Bilancia, possono arrivare critiche di qualsiasi altra natura… ma riesci benissimo a sopravvivere ad ogni commento grazie a Marte a tuo favore che ti riempie di coraggio ed energia!

Amore: “chi ti ama, ti segua”… anche se fosse solo lo stuolo di creditori! Lavoro: non arrabbiarti troppo con chi è più lento di te… magari riesce comunque bene quanto te! Salute: buone energie: non pensare troppo alla linea però! Il consiglio del giorno: evita il make up troppo pesante sul viso: mostra la tua bellezza al naturale!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La verità, Scorpione mio, è che non sei per tutti. Come la versione completa dei fuori scena di Mrs. Doubtfire, il film col compianto Robin Williams, che è stata definita come un film “solo per adulti”, anche tu sei godibile soltanto da chi ha l’intelligenza necessaria per starti accanto. Mercurio ti rende acuto e arguto ed è grazie a lui se i tiri mancini di Giove e Saturno a tuo carico hanno meno effetto di quanto sperato!

Amore: aggira le discussioni di coppia disinnescando con arguzia: i litigi servono a poco in questo periodo! Lavoro: il capo affida a te gli incarichi più molesti perché sa bene quanto tu possa essere scaltro! Salute: in recupero grazie alla pausa dalla quadratura della Luna. Il consiglio del giorno: ricorda di fare stretching e allungamenti tutte le volte che puoi: sono un buon modo per non intorpidirti di fronte al pc.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Collo ben disteso e sguardo dritto davanti a te, Sagittario. Anche e soprattutto quando utilizzi il tuo smartphone! Ci sono studi vari che analizzano l’impatto che l’utilizzo del cellulare sta avendo sul nostro fisico e sulla formazione del famigerato e temuto doppio mento! So bene che Mercurio e Luna quadrati aiutano Marte a non farti seguire le regole ma potresti fare un’eccezione e assumere pose eleganti per preservare il tuo collo svettante come quello di un cigno.

Amore: doppio mento o meno, sei comunque un fico. Lavoro: che nessuno ti parli di turni o procedure oggi: vuoi far finta di essere in ferie. Salute: stanchissimo… non riesci nemmeno a trovare le forze per avviare la macchinetta del caffè. Il consiglio del giorno: delega, chiedi aiuto o semplicemente rimanda: non è giornata per grandi prove di coraggio: meglio il relax.

Voto 5 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Luna a favore e un Mercurio che ti aiuta a recuperare ricordi sopiti di quando eri un piccolo Capricorno felice. Come Baglioni, riesumi dettagli della tua infanzia gongolandoti della serenità e nella dolcezza degli stralci del tuo passato. Mentre il cantante ci ha raccontato dei suoi viaggi in treno verso l’Umbria che gli hanno permesso di iniziare a cantare, tu hai tante altre storie da narrare in merito alle tue passioni più preziose!

Amore: malinconia e pensieri potrebbero renderti un po’ scontroso. Lavoro: non accogli di buon grado le consegne che ti lasciano i colleghi dai turni precedenti. Salute: pensi troppo spesso ai chili presi in questo periodo: rilassati! Il consiglio del giorno: opta per una giornata detox a base di minestrone e centrifughe… se anche non funziona almeno hai la coscienza a posto!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Esuberante e fuori dagli schemi. Utilizzi la stessa verve di alcuni giornaletti scandalistici mentre parli, caricando di entusiasmo frasi e concetti per attirare un po’ l’attenzione. Tutto questo esubero di energia ti arriva da Giove e Marte, entrambi a favore, che non si fanno problemi a colorire il tuo linguaggio oltre il consentito. Ti consiglio soltanto di guardarti intorno prima di dire qualcosa che potrebbe offendere qualcuno: Urano potrebbe fartelo comparire all’improvviso davanti a te!

Amore: ti piace tentare la sorte, magari con qualche messaggio piccante lanciato in chat su Tinder. Lavoro: ti manca il lato organizzativo della questione… Salute: carico di energie! Attento solo a non esagerare col carico di pesi! Il consiglio del giorno: attento alle occasioni volanti: valuta bene e non farti prendere per il naso!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Fra Mercurio a favore e un Marte che vi rende assolutamente pigri, potreste trovare gli escamotage giusti per sfruttare al meglio ogni situazione. Sapevate, ad esempio, che alcuni scienziati presi dallo studio della lava, si sono concessi una piccola pausa cuocendo dei würstel sulla lava appena rappresa? Un buon modo per unire l’utile al dilettevole, no? Perdete esempio!

Amore: non avete molta voglia di coccole… il massimo concesso è un cuoricino su Whatsapp. Lavoro: la voglia di discutere col capo è pari a quella di fare straordinari… Salute: prosciugati… vorreste poltrire tutto il giorno! Il consiglio del giorno: sfogatevi con il vostro amico del cuore in videochiamata: sarà pronto a venire in vostro soccorso non appena capirà che sentite giù!

Voto 4 e mezzo