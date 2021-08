L’oroscopo di oggi 26 agosto 2021: Vergine e Capricorno aprono gli occhi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 26 agosto 2021, la Luna si trova nel segno dell’Ariete ma soprattutto Mercurio in Vergine è perfettamente trigono a Plutone in Capricorno. Questo bellissimo aspetto indica la voglia di verità, anche fosse da cercare nel profondo.

Con l’oroscopo di oggi, giovedì 26 agosto 2021, la Luna ancora nel segno deciso e determinato dell’Ariete renderà ancora più forte l’aspetto principale della giornata: il trigono tra Plutone e Mercurio. Questo cielo indica il desiderio di capire in profondità, senza avere alcun velo davanti agli occhi, senza scuse insomma.

Plutone e Mercurio sono due pianeti molto diversi: Mercurio è l’immediatezza del pensiero e la concretezza delle parole dette mentre Plutone è l’abisso del pensiero e del desiderio, dell’inconscio. Per questo quando si parlano possono venire a galla delle meravigliose verità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Senza controllo come Lee Ryan, l’ex cantante dei Blue, che sembra si sia ridotto sul lastrico a forza di festini super eccessivi! Con la Luna a favore ma una Venere opposta che minaccia guerriglia, potrebbe riuscirti fin troppo facile seguire l’onda del momento e finire per fare spese folli e decisamente poco necessarie! Ascolta i suggerimenti di un saggio Saturno: è l’unico in grado di farti riflettere un po’! Pensa qualche momento in più alle conseguenze delle tue scelte!

Amore: hai esaurito tutti gli swipe di Tinder senza mettere nemmeno un like… Lavoro: martelli incessantemente fornitori e collaboratori per avere risposte in tempo utile… forse stai esagerando un po’! Salute: un po’ troppo esagitato e con l’ansia di non concludere tutto per tempo: fai un respiro profondo e rilassati! Il consiglio del giorno: la Venere opposta potrebbe convincerti di non essere abbastanza costringendoti a mostrare sempre di più le tue qualità. Rilassati: chi ti conosce sa già quanto vali!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il modo giusto per comunicare il proprio dissenso è sempre quello di utilizzare l’ironia! A te, con Mercurio e Marte a favore, devo dire che viene piuttosto bene e sei sicuramente stato uno di quelli che ha pubblicato post super ilari su Twitter per commentare il segnale scarsissimo della trasmissione della serie A di calcio su DAZN! Attento però a non esagerare con le prese in giro: Saturno potrebbe punirti se passi troppo il segno!

Amore: prima di dare il numero a qualcuno fai il gioco delle affinità per essere sicuro che ne valga la pena! Lavoro: un po’ insicuro dei risultati, calcoli mille volte (a mano e con la calcolatrice) le somme! Salute: non sfogare nei dolci e nei gelati lo stress che ti attanaglia! Al massimo fatti una bella passeggiata! Il consiglio del giorno: prendi coraggio e fiducia in te ed invia quella candidatura per il nuovo lavoro dei tuoi sogni! Mostra a te stesso di avere coraggio da vendere!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Super famosi e seguitissimi come Taylor Swift che si è fatta un profilo su TikTok e, senza nemmeno pubblicare un video, si è già guadagnata migliaia di folower! Da un lato è meglio che non muoviate un dito: fra Mercurio e Marte, entrambi quadrati, ogni decisione che fate potrebbe portare a risultati disastrosi! Vivete di rendita senza sforzarvi troppo: per una volta potete godervi qualche bel momento senza faticare grazie a Venere e Luna a favore!

Amore: far colpo non vi riesce benissimo ma in quanto a romanticismo e film mentali non vi batte nessuno! Lavoro: indecisi, cambiate idea mille volte per paura di fare le cose nel modo sbagliato! Salute: avete rinunciato al corso di Zumba per dedicarvi ad un po’ di sano binge watching nel vostro salotto… Il consiglio del giorno: vi consiglio una mise romantica e a fiori per il vostro primo appuntamento: tralasciate look troppo sofisticati e concedetevi di mostrare la vostra anima tenera!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Arrabbiatissimo e col broncio come Greta Thunberg che, a ben tre anni dal suo primo sciopero per la salvaguardia del clima, non ha retrocesso di un centimetro dalla sua posizione! Nel tuo caso, il broncio diventa ancor più deciso per colpa di Luna e Venere entrambe quadrate che ti fanno sentire incompreso e ignorato! Per fortuna dalla tua hai Marte e Mercurio che ti consentono, almeno sul lavoro, di mutare tutta questa decisione in determinazione produttiva senza eguali!

Amore: ti senti a disagio ogni volta che qualcuno ti fa un complimento… figurarsi se dovessi accettare davvero un appuntamento! Lavoro: ti senti in vena di proporre cambiamenti drastici all’amministratore delegato: hai bisogno di nuove sfide e che qualcuno creda in te! Salute: mal di pancia da stress… regolalo imparando a respirare come si deve! Il consiglio del giorno: regalati un antistress da scrivania. Lo potrai strizzare tutte le volte che vorrai fare a pezzi qualcosa di ben più prezioso per il nervoso!

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ti sembra che siano tutti pronti a criticare ciò che fai! Con un Saturno contro che fa di tutto per renderti difficoltoso persino alzarti dal letto, ti senti come Ilary Blasi criticata ampiamente per il prossimo programma che dovrà condurre ancor prima che sia andato in onda! Lascia perdere tutte le voci e le critiche e focalizzati solo su ciò che ti piace fare: Venere e Luna renderanno le tue passioni ancor più appaganti senza bisogno del nulla osta di qualcuno!

Amore: hai bisogno di un’agenda per segnarti tutti gli appuntamenti romantici in programma e non rischiare di fare confusione! Lavoro: stai carburando: manca poco all’inizio dei tuoi nuovi progetti! Salute: super energico e galvanizzato dalle nuove sfide che dovrai affrontare! Il consiglio del giorno: attento agli stravizi e alle spese inutili. Un impianto home theater con tanto di schermo gigante non mi sembra una spesa vitale e necessaria per il tuo benessere…! (È colpa di Giove, lo sanno tutti che ha le mani bucate!).

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Determinata a terminare il tuo lavoro senza farti distrarre, a costo anche di eccedere con lo zelo! Sei ancora più indefessa della inviata di Al Jazeera, Sumaira Khan, che non si è lasciata distrarre da colpi di arma da fuoco mentre era in un collegamento in diretta da Kabul! Il coraggio di Marte va bene ma cerca di non eccedere con l’abnegazione! Ascolta il buon senso di Mercurio e cerca di darti una regolata! Il rischio è quello di perdere il contatto con la realtà!

Amore: sperimenti nuovi modi di fare l’amore col tuo partner sotto consiglio di Marte! Lavoro: devi combattere ancora un po’ con le idee assurde del tuo capo. Solo tu puoi riportarlo alla realtà! Salute: determinata! Non rinunci alla tua corsetta giornaliera nemmeno se ci sono 40 gradi all’ombra! Il consiglio del giorno: pianifica un weekend a contatto con la natura che ti permetta di ristabilire un po’ del tuo equilibrio interiore! Meglio ancora se con delle lezioni di yoga all’aria aperta!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Inviperita come Federica Panicucci che si è trovata nel mezzo di una fake news che la vedeva protagonista di un malore, a sua detta inesistente, a causa di una delusione lavorativa. Sei pronta a difendere a spada tratta il tuo territorio come lei, facendo valere le tue posizioni senza lasciare che circolino voci poco veritiere sul tuo conto! La Luna opposta di oggi potrebbe darti del filo da torcere: occhi e orecchie aperte per cogliere sul fatto chi cerca di minare la tua reputazione!

Amore: sì Bilancia, è troppo presto per pensare già al tableau mariage! Vi siete visti solo due volte!Lavoro: ti fai prendere dall’ansia e dalla necessità di rispettare tutte le scadenze! Salute: malumore galoppante: ti svegli tutta dolorante come se avessi dormito su un quadro svedese! Il consiglio del giorno: abbandona le insicurezze dettate dalla Luna e abbraccia senza pensarci troppo la tua voglia di viverti appieno i sentimenti! Venere ti aiuterà a sentirli forte e chiaro!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Drusilla Gucci, in merito al film con Lady Gaga sulla famosa casa di moda, ha deciso di non esporsi troppo attendendo di vederlo al cinema prima di dare una valutazione. Saggia, come te d’altronde che scegli accuratamente di non rivelare troppo delle tue opinioni! Con Marte e Mercurio a favore sei ben oculato a non spifferare troppo dei segreti tuoi e di chi ami… anche perché Saturno, in bruttissima posizione, è pronto a fartela pagare in men che non si dica in caso contrario!

Amore: fai regali costosi per far colpo… ma non sempre ci riesci! Lavoro: dovrai fare appello a tutta la tua concentrazione per risolvere i problemi causati dai colleghi! Dai il meglio! Salute: sostenuto da Marte: non perdi un colpo! Il consiglio del giorno: attento alle spese pazze: qualcosa mi dice che Giove potrebbe renderti irresistibile qualche completo in vetrina che significherebbe un salasso per il tuo portafogli!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Istrionico e fuori dagli schemi come la cantante neozelandese Lorde. Nel suo nuovo album viene raccontata la potenza e l’esuberanza della natura con inni che celebrano il potere del sole e di tutto ciò che ci circonda! Come lei, anche tu riesci a percepire la forza e la potenza di Venere e Luna a favore che ti permettono di vivere una giornata energica anche se un po’ folle (per colpa di Mercurio quadrato)! Lasciati andare alle emozioni del momento!

Amore: romantico ma un po’ intimorito: non sai esattamente come approcciare nel modo giusto con qualcuno di davvero speciale! Lavoro: la tua occupazione principale di oggi sarà quella di guardare continuamente l’orologio per verificare che la fine del turno si avvicini in fretta! Salute: esercizio del giorno: passeggiata in centro per controllare dettagliatamente ogni vetrina dei negozi! Il consiglio del giorno: gli esercizi di stretching possono essere un toccasana per riprenderti dopo una giornata intera passata alla scrivania del pc!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Burrascoso e un po’ altezzoso come Daniil Medvedev! Il tennista, durante il match contro Andrey Rublev, se l’è presa con l’arbitro dopo essere inciampato contro una telecamera messa a bordo campo e tu, fra il botta e risposta di Venere e Luna, sembri essere dello stesso umore poco affabile! Affidati a Mercurio, ancora a favore, e gettati a capofitto nei calcoli e nei lavori da ultimare: è l’unico modo che hai per distrarti da una giornata un po’ in salita!

Amore: burbero e scontroso… fanno fatica a farti le coccole! Lavoro: dati alla mano, screenshottati e copiati nel testo della mail. Sei pronto a dar battaglia! Salute: una corsa nel verde, lontano da tutti, mi sembra il modo più giusto per ricercare la pace interiore! Il consiglio del giorno: è il momento giusto per ripescare alcuni progetti che avevi messo in cantina e valutare se, finalmente, è giunto il momento per metterli in pratica!

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Opulento, romantico e pure un po’ provocante, come la nuova campagna di Tiffany & Co. che ha scelto la coppia dei Carter (Beyoncé e Jay-Z) come propri testimonial. Fra un Basquiat in primo piano e gioielli dal valore inestimabile, ci saresti stato bene anche tu a rappresentare l’amore incontrastato che questa Venere ti permette di provare! E poi, diciamocela tutta: chi meglio di te avrebbe potuto incarnare le stravaganze di un sentimento così potente!?

Amore: fai faville dentro e fuori la camera da letto! Lavoro: ottimo team leader: i tuoi colleghi sono sempre pronti a darti una mano! Salute: attivo e sempre pronto. Ti porti addirittura una corda per saltellare in ufficio mentre pensi alle strategie da attuare nel business! Il consiglio del giorno: non ordinare il pranzo su Just-Eat: esci e vai nel bar più vicino! Chissà che Venere non abbia in piano incontri interessanti per te!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per distrarvi da tutte queste opposizioni planetarie sareste dovuti partire in vacanza coi Ferragnez e dedicarvi pedissequamente alla loro dieta estiva! Pizze di ogni genere, insalate, frutta e ogni altro genere alimentare senza esclusione di colpi vi avrebbero aiutato sicuramente a prendere con più filosofia questi passaggi planetari poco facili da affrontare! Peccato soprattutto per Marte: vi costringerà a tornare dalle ferie più spossati di prima!

Amore: teneri e fragili: qualcuno troverà irresistibile la vostra delicatezza! Lavoro: confusi e fuori sincro: avreste bisogno di un reset! Salute: la tessera della palestra sembra aver fatto le ragnatele… Il consiglio del giorno: rimandate tutti gli sforzi inutili che avete in programma: pulire la cantina proprio oggi non vi verrà bene con un Marte come questo!

Voto 5 –