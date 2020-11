Nell'oroscopo di mercoledì 25 novembre la Luna nel segno dell'Ariete amplifica la forza dell'elemento fuoco nel cielo astrologico e, in più, proprio del pianeta Marte, complice anche la Venere in Scorpione. Insomma un oroscopo del giorno che sembra proprio non avere nessuna voglia di usare la diplomazia ma piuttosto di dire tutto quello che pensa e prova in una modalità irruenta, senza alcuna paura di incrinare rapporti e stabilità.

L’oroscopo del giorno 25 novembre

Marte è il vero protagonista del cielo astrologico di oggi, mercoledì 25 novembre 2020. Con la sua forza, data anche dalla lunga sosta nel suo segno preferito, quello dell'Ariete, dona al cielo astrologico di questa giornata una potenza che non ha paura di far barcollare le strutture. Anche in ciascuno di noi gli impulsi e gli istinti saranno difficili da tenere a freno… Ad esempio si può riscontrare una maggiore e più intensa attività onirica nella quale il sogno si trasforma in bisogno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Super sexy, anche se un po’ in sicuro, canti in playback sulle note di I love Rock ’n’ Roll come Cristiano Ronaldo che, vestito di solo gilet nero, pantaloni aderenti e cappellino con visiera, risveglia gli ormoni anche di chi si è dato per disperso in un letargo della libido. Colpa, si fa per dire, di Marte e Luna che giocano in tandem con una Venere leggermente più procace del solito. Cogli l’attimo.

Amore: riprendi dimestichezza con il tuo sex appeal. Lavoro: potresti essere sorpreso da quanto successo hanno le tue proposte. Salute: ti senti in grado di spaccare il mondo. Il consiglio del giorno: le energie in eccesso di oggi puoi usarle per allenamenti, giocare coi nipotini e pulire casa… tutto insieme!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio e Venere ti rendono nervosi e potresti sudare freddo di fronte a delle decisioni o richieste di spiegazioni che ti colgono impreparato. Mantieni la calma e non consentire a qualche momento di stress di renderti impresentabile come è invece successo a Rudolph Giuliani: massacrato sui social per via dalla tinta dei capelli che ha iniziato a colare a causa del sudore dovuto alla tensione!

Amore: allontana l'insicurezza e concediti qualche serena coccola. Lavoro: mantieni la calma e cerca le soluzioni necessarie… Hai tutto il tempo a tua disposizione! Salute: ti vedo: hai già adocchiato il barattolo di crema al cioccolato, vero? Il consiglio del giorno: approfitta delle promozioni e compra un cuscinone da tenere abbracciato stretto stretto a letto con te!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non ne lasciate scappare nemmeno una: Mercurio e Luna vi danno l’energia necessaria per arrivare a spulciare persino nei registri del cellulare di qualcuno per indagare su eventuali bugie o like nascosti che, proprio, non vi sconfinferano! Se sono riusciti persino a aprire un’indagine con Instagram per indagare sul fantomatico like lasciato alla modella dal Papa, non oso immaginare cosa possiate fare voi…!

Amore: qualche momento di gelosia potrebbe rendervi troppo paranoici. Lavoro: diventate maniaci del dettaglio… non esagerate! Salute: siete carichi e su di giri! Il consiglio del giorno: non abbiate paura di fare domande dirette a chi può darvi risposte esaustive. Siate sinceri.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei in grado di affrontare dei discorsi molto impegnati con grande positività! Ignora la luna quadrata e Giove opposto, punta tutto su Mercurio e Venere che ti consentono di esporti su temi impegnati come ha recentemente fatto Chiara Ferragni: stanca della continua critica verso le donne si è lasciata andare ad un positive speech direttamente su Instagram.

Amore: senti battere forte il cuoricino. Lavoro: tiri dritto per la tua strada senza farti troppo influenzare dai tuoi colleghi. Salute: un po’ sotto la media. Il consiglio del giorno: risparmia le energie, la Luna di oggi potrebbe essere un po’ troppo pesante per te.

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

A metà fra il superstizioso e la voglia di creare una cerchia elitaria di persone che ti amano attorno a te, decidi di fare come Iggy Azalea e crearti un nome d’arte per mantenere la tua identità segreta e non consentire ai maligni di inviarti energie negative. Colpa di Mercurio: ti rende un po’ troppo nervoso oggi: cerca di distenere i nervi e non pensare troppo a scenari apocalittici.

Amore: lascia perdere i rapporti troppo strani e complessi: hai bisogno di tranquillità. Lavoro: rinuncia a progetti troppo in là nel tempo: hai bisogno di procedere a piccoli passi e con piccole soddisfazioni. Salute: la Luna a favore può aiutarti a sbarcare una giornata come questa. Il consiglio del giorno: passa almeno 15 minuti di fronte allo specchio prima di uscire di casa. Ripetiti che sei figo con convincimento crescente!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Oggi hai a tuo favore un gruppo nutrito di pianeti: Venere, Mercurio, Giove e pure una Luna che finalmente si toglie dall'opposizione! Hai veramente voglia di fare qualcosa per gli altri e prendi ispirazione dei diversi VIP di Hollywood che impegnano denaro e il loro tempo libero per aiutare il mondo con le sue problematiche legate all’ambiente!

Amore: giochi di flirt ed occhiate languide. Lavoro: super impegnata! Salute: recuperi un sacco di energie utili! Il consiglio del giorno: chiedi ad un amico a caso se ha bisogno di aiuto per qualsiasi cosa e divertiti ad aiutarlo (senza ottenere nulla in cambio!).

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non demordere, Bilancia! Fai come gli organizzatori del festival di Sanremo che piuttosto che cancellarlo puntano a posticipare la nuova edizione al prossimo marzo! Luna e Marte potrebbero non esserti di aiuto in una giornata come questa, stringi denti e continua ad essere propositiva e soprattutto bellissima grazie a Venere che ancora ti supporta!

Amore: puoi concederti di stuzzicare qualcuno senza sentirti in colpa!Lavoro: hai bisogno di qualche giorno in più per pianificare bene i tuoi progetti futuri. Salute: decisamente scarica! Il consiglio del giorno: è giunto il momento di una vera coccola! Che sia un regalo su Amazon o un dolcetto super goloso, c'è solo una regola: conceditelo!

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere a favore ha un effetto importante su di te, Scorpione. Riesce a darti una tranquillità e una sicurezza in te invidiabile che ti permette addirittura di ignorare il senso di gelosia e di rancore che può aver covato nei confronti di qualcuno. Un po' come Giulia Valentina, ex di Fedez, che pur di sostenere Chiara Ferragni mette da parte ogni possibile risentimento e la supporta nelle sue battaglie social!

Amore: hai più emozioni tu nel cuore di un'intera stagione di Beautiful. Lavoro: la mole di lavoro è fuori controllo ma tu non ti spaventi.Salute: sei costretto a rimandare di qualche giorno il tuo allenamento super difficile. Il consiglio del giorno: è la serata perfetta per rispolverare qualche vecchio film d’autore e godertelo in pace sul tuo divano comodo comodo!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Inarrestabile come Lady Gaga. Cantante, attivista, attrice… e ora nuovamente attrice a fianco di Brad Pitt in un futuro thriller! Vero, ancora non abbiamo la certezza che le trattative vadano a buon fine, ma questa Luna continua a darti un appoggio insperato che rende più raggiungibili le tue aspirazioni! Non demordere!

Amore: ti piace provocare… e ti riesce pure molto bene! Lavoro: apri una chat di gruppo su Whatsapp per tenere il contatto coi colleghi anche quando sei di riposo. (Ti chiamavano Stakanov).Salute: super propositivo! Il consiglio del giorno: valuta l’iscrizione a qualche programma di allenamento online per continuare a tenerti attivo anche da casa!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Luna opposta e Giove a favore ti mettono a rischio di boria e di qualche presa di posizione un po’ troppo sentita. Cerca di prendere le giuste distanze dalla superbia e di limitarti, al più, ad un “sano egoismo”. Se dai troppo ascolto alle trovate geniali di Mercurio potresti anche sopravvalutarti e finire, tuo malgrado, a sentirti un po’ troppo inarrivabile come Morgan… a proposito: ma Bugo?!

Amore: riesci a percepire nuovamente sentimenti con una intensità invidiabile. Lavoro: dovresti iniziare a condividere le tue idee in merito alla ripartizione dei compiti. Salute: non hai molta voglia di sorridere… Il consiglio del giorno: tieni occupata la mente per evitare che la Luna si infili nei pensieri! Meglio una puntata di Pomeriggio Cinque che film mentali dopotutto… no?

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questo Mercurio ha, su di te, un effetto interessante. Per quanto sia quadrato non riesci comunque ad evitare commenti ed affermazione che potrebbero farti apparire un po’ provocatorio (ma qui è a Luna a metterci lo zampino!). Sembri quasi Rocco Siffredi che commenta, senza peli sulla lingua, il comportamento amoroso di Belen Rodriguez dipingendola come una donna con la quale “non basta la patente base”. Saranno contenti gli istruttori di guida…

Amore: non usare la gelosia come arma. Ricordati che è a doppio taglio. Lavoro: nervosismo all’orizzonte… controlla che il Wi-Fi dell’ufficio funzioni correttamente! Salute: un po’ di noia potrebbe coglierti improvvisamente! Il consiglio del giorno: ti serve un taccuino per prendere nota di tutte le idee rivoluzionarie che ti vengono in mente e poterle andare a ripescare quando Mercurio se ne sarà andato dalla posizione scomoda.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete sexy, dal sorriso stellare e di buon cuore. Almeno tanto quanto lo è Brad Pitt che ha passato una giornata intera ad aiutare i più bisognosi! Venere vi rende super affascinanti, Mercurio ancora più intelligenti del solito e Giove, che parteggia per voi ormai da un po', vi aiuta a prendere le decisioni giuste che possono aiutarvi nelle vostre avventure quotidiane!

Amore: sentimenti talmente intensi da chiedervi come mai non li avete mai provati!Lavoro: acquisito una sicurezza sul posto di lavoro invidiabile ed raggiungibile! Salute: riuscite finalmente a prendervi un momento solo per voi! Il consiglio del giorno: siete finalmente pronti per il livello più difficile di rompicapo della settimana enigmistica!

Voto 8 –