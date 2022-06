L’oroscopo di oggi 24 giugno 2022: Gemelli e Bilancia pronti all’amore L’oroscopo di oggi, venerdì 24 giugno 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali. Oggi troviamo Mercurio e Venere entrambi in Gemelli, insieme a un Marte che non scherza. Anche detto: evitate le polemiche ma divertitevi il più possibile!

L'oroscopo di oggi, venerdì 24 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: mentre venere e Mercurio sono nel segno dei Gemelli, Marte in Ariete è sestile a Saturno. Il che significa che le chiacchiere saranno tante, ma soprattutto decisissime ad avere ragione. Ciascuno la sua!

Con la Luna nel segno del Toro direi che oggi ad essere fortunato potrebbe essere il Toro stesso, mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Bisogna proprio farti un grande elogio perché sei una vera meraviglia grazie a Venere e Marte a favore. Potresti solcare le passerelle della settimana moda uomo e destare lo stesso interesse e ammirazione del figlio di Carla Bruni, Aurelie Enthoven, allo show di Versace. In poche parole sei davvero super ‘hot’.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei come il primo della classe a cui l’insegnante non può far altro che dare un bel dieci e lode per impegno, tecnica e fantasia.

Lavoro: prontissimo ad affrontare le ultime granette in ufficio perché sai benissimo che tra poche ore parte un ottimo e divertentissimo week end.

Salute: affascinante e prestante come il buon Mitch Buchannon di Baywatch, pronto a salvare i bagnanti in pericolo anche senza la moto d’acqua.

Il consiglio del giorno: partecipa anche tu alla Flower Summer Cup su Tik Tok e inventati un video virale con fiori o petali stendendoti in un prato pieno di margherite (sempre che con questo caldo tu riesca a trovarne uno).

Voto 8 e mezzo

Toro

Pare che il prossimo prodotto alimentare che diventerà a rischio a causa di questo caldo record è il ketchup. Ora che non hai più i favori di Venere e sei in carenza affettiva, ti vedo fare una scorta record per i tuoi spuntini di mezzanotte decisamente sul genere ‘food porn’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: mostra i tuoi occhioni da orsetto in calore per ricevere tutti gli abbracci che vuoi e magari riuscirai ad otterrai qualche cosa di più.

Lavoro: puoi affrontare gli intoppi che arrivano con Saturno contro anche la prossima settimana, non puoi risolvere tutto in una sola giornata.

Salute: non vanificare tutti i buoni effetti dei giorni passati con i favori di Venere, puoi sempre riproporre qualche look anche se visto e rivisto.

Il consiglio del giorno: dalla misura del collo si può subito capire se si segue una dieta corretta. Tu che da bravo manzo adori sempre svaccare occhio se il colletto della camicia inizia tirare.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Avete lo stesso appeal che ha il prossimo festival di San Remo da quando è uscita la notizia che ci sarà Chiara Ferragni. Ogni vostra mossa è sempre quella giusta grazie a Mercurio e sapete magistralmente muovere milioni di persone come espertissimi influencer.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non avete alcun rivale, appena adocchiate la preda da colpire sapete già che con due parale sarà vostra. Fate sempre centro.

Lavoro: la vostra allegria travolgente fa si che l’ufficio e il lavoro sia un posto meraviglioso. Prendete nota per replicare questa formula vincente quando i pianeti non saranno così favorevoli.

Salute: siete allenatissimi per affrontare questa giornata e tutto il week end di bagordi senza dimostrare alcun postumo il lunedì mattina.

Il consiglio del giorno: per essere allineati con gli ultimi trend sui social dovreste imparare a parlare in ‘corsivo’ non è poi così complicato perché di base è un milanese 2.0. Per le basi riguardate i film con il mitico Dogui.

Voto 8 +

Cancro

Appena senti parlare di romanticismo e matrimoni dei calciatori ti innervosisci con Marte che è pronto a farti saltare come un petardo. Non tanto perché vengono nominate location importanti come il Vaticano o blasonate come Villa Borromeo ma perché alcuni, come Boateng, decidono di farlo nel Metaverso, sulla Luna. Vorresti proprio dirgli: ‘Fly Down’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per le coccole e comprensione puoi sempre rivolgerti in extremis alla tua cara mammina, lei è sempre pronta a braccia aperte.

Lavoro: oggi è già Venerdì e anche se non prevedi intoppi all’orizzonte, tieni antenne ben sintonizzate e la pazienza a portata si mano perché hai sempre Giove in quadratura.

Salute: organizza un bel pediluvio party per chi come te ha sempre le caviglie gonfie e la circolazione che viaggia come un vecchio treno interregionale che fa lo stop a ogni fermata.

Il consiglio del giorno: per la preparazione alla partenza delle vacanze, segui le tre regole d’oro di Pecuniami, controlla che i documenti siano validi, fai un’assicurazione imprevisti e soprattutto verifica che tutto sia effettivamente prenotato. Meglio non avere sorprese.

Voto 5 +

Leone

I nuovi Compasso d’Oro di quest’anno per la prima volta hanno dovuto essere allineati ad un tema: Sviluppo, Sostenibile e Responsabile. Sono certa che con Mercurio che fa viaggiare la tua mente alla grande e Venere che ti rende sensibilissimo alle tematiche sociali tu saresti finito senza alcun dubbio sul podio. In fondo quello è il tuo posto per diritto universale, no?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei indiscusso protagonista dell’amore, bello e simpatico, praticamente il sogno ideale dei primi appuntamenti.

Lavoro: ottima presenza, piglio sicuro e un pizzico di fortuna che ci vuole sempre. Con queste armi imbattibili sei certo che anche oggi sarà un gran successo.

Salute: hai il fisic di rôle dei modelli alle sfilate della settimana della moda. Muscoli tonici che fanno sospirare dalla giovane maturanda alla zia veterana.

Il consiglio del giorno: vai al festival LoveMi dove canteranno nuovamente insieme J-Ax e Fedez. Un evento imperdibile visto che si sono riappacificati proprio da pochissime settimane.

Voto 8 +

Vergine

Il fatto che durante le vacanze studio in Inghilterra siano state inserite nel piano formativo anche le attività in riva al mare, ti ha mandato in confusione. La quadratura di Mercurio ti ha fatto capire che eri rimasta indietro con l'immaginazione. Tu sei abituata a pensare a giornate piovose da trascorrere in impermeabile visitando antiche chiese. Anche con il caldo torrido che ha investito il nord Europa non vuoi assolutamente cambiare questo cliché. Hai bisogno di punti fermi oggi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per fare l’amore con te ci vuole il manuale di istruzioni perché solo premendo il pulsante giusto tu ti accendi.

Lavoro: per te le forchette devono stare sempre a sinistra e i coltelli sempre a destra ma nel business le regole della messa in tavola spesso non combaciano. Dovrai fartene una ragione.

Salute: era meglio qualche giorno fa quando di svegliavi con i capelli già con la piega del parrucchiere mentre ora neppure la spazzola sciogli nodi riesce a districare la tua chioma spettinata.

Il consiglio del giorno: vuoi sempre programmare tutto con grande anticipo. Quindi anche lunghe o impreviste soste in aeroporto meglio consultare subito una guida ad oc per sapere dove si mangia meglio. Controlla subito online.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Alla notizia che è nato il piccolo Gabriel figlio di Sfera Ebbasta, ti sei proprio commossa. Da quando hai Venere che risplende, le emozioni sgorgano come torrenti quando piove. Lascia fluire tutti i tuoi sentimenti e goditi questo momento da zia che guardando il nipote sospira: ‘è il più bello di tutti!'.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei proprio un bel bocconcino e inizi timidamente ad accenderti a ogni sguardo malizioso.

Lavoro: non è detto che se hai controllato tutto fino all’ultimo dettaglio Giove non arrivi di traverso a sparigliarti tutte le carte. Dovresti avere sempre un piano B pronto in tasca per rispondere con un bel contropiede.

Salute: il vestito che fino a qualche settimana fa avresti voluto vendere su Vinted, torna a starti proprio d’incanto i benefici influssi di Venere, si vedono subito.

Il consiglio del giorno: leggi subito la sezione ‘notti romantiche’ che trovi nella guida dei Borghi più belli d’Italia e immagazzina le tutte le informazioni. Vedrai che ti torneranno utili.

Voto 7 +

Scorpione

Se fino a qualche giorno fa saresti stato tu il ciclista coreano che spintona e spinge i suoi rivali, ora che ti sei addolcito con Venere sei pronto anche ad ammettere i tuoi difetti. Senza esagerare! Come nelle confessioni si dicono prima i peccati più scontati e, se vieni assolto, puoi tenere gli altri ben nascosti. Per te non sarà così difficile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai già collaudato tutti i tuoi giochini erotici, comunque è meglio fare subito un secondo giro per essere sicuro di aver ben capito come si usano.

Lavoro: ti piace aver sempre ragione e avere la chiara visione di quello che succederà con grande anticipo e soprattutto proclamare la tua frase preferita: ‘te l’avevo detto’.

Salute: bellezza e simpatia sono gli aggettivi ufficiali con cui da oggi ti dobbiamo tutti descrivere e da segnare subito sul tuo curriculum.

Il consiglio del giorno: il libro di Giancarlo de Cataldo ‘ la Svedese’ parla di droga e festini in una tribù chiamata Roma. Tutte tematiche dove a te piace tantissimo sguazzare.

Voto: 7 –

Sagittario

Ti piace sempre parlare e avere l’attenzione di tutti ma da quando hai Mercurio in opposizione rischi di fare la fine del tik toker Erkole che, durante una diretta, se non fosse stato avvisato dai suoi follower sarebbe stato vittima dello scippo del suo zainetto. Per fartela breve, la borsa all’aperitivo si tiene sempre stretta sulle gambe. Non si sa mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai dei modi un po’ da bruto perché appena decidi cosa vuoi tu non hai la pazienza di aspettare. Sei già con le braghe calate.

Lavoro: è più importante dire cose assennate e comprensibile che pretendere la ragione assoluta perché quella la si da unicamente ai beoti.

Salute: riuscire a scalare una parete a mani nude significa che sei molto atletico e preparato. In fatto di attività fisica e forza erculea non hai proprio rivali.

Il consiglio del giorno: il ripasso migliore per le prove degli esami che sia di maturità o universitari è senza dubbio un buon amico. Siccome si tratta di ripetere concetti e non gossip, scegli quello più secchione anche se topo una certa sarai morto di noia.

Voto 6

Capricorno

Occhio a prendere decisioni drastiche in questo periodo perché, se pensi di liberarti di certi impedimenti, alla fine ti troverai inesorabilmente davanti alla quadratura di Marte. Si tratta di prendere un vero rischio, come Luigi Di Maio che abbandona il movimento Cinque Stelle. Con Giove in quadratura tu è meglio che resti a ‘bocce ferme’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è stato molto bello riuscire a stare abbracciato per ore con te sul divano, mentre ora hai rimesso l’obbligo del metro e mezzo di distanza come durante la pandemia.

Lavoro: vorresti essere su uno scanno per poter dire a tutto come e cosa fare invece al momento lo puoi guardare solo dal basso e bramarlo come un vero ‘tessoro’.

Salute: hai un grande bisogno di fare qualche giorno di detox, da tutto e tutti, spegni il telefono e rifugiati in un eremo in montagna.

Il consiglio del giorno: guarda le novità di Pitti Bimbo per addolcire un po’ il tuo cuoricino solitario e tornare ad essere dolcissimo anche solo per cinque minuti.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Di certo con tutto il cielo che hai a favore in questi giorni non rischi assolutamente di fare la figura di Fedez durante l’intervista con Gerry Scotti. Dimenticarsi anche solo per un attimo chi sia il mitico regista Strehler per te non è assolutamente contemplato perché sei connesso anche senza l’utilizzo dello smartphone a tutto l’archivio di Wikipedia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai un ritmo allegrissimo da samba brasiliana con tanto di movimento frenetico di bacino.

Lavoro: per te è proprio tutto una gran festa anche durante il board con gli investitori tu metti subito una musichettà dance per stemperare subito l’atmosfera super seriosa. In fondo il week end è già alle porte.

Salute: sai coinvolgere proprio tutti, un amico come te è davvero prezioso soprattutto quando è estate.

Il consiglio del giorno: guarda Techetecheté su rai uno e divertiti a ballare e a rivedere gli sketch più esilaranti della televisione italiana.

Voto 8 +

Pesci

Vorreste trasferirvi anche voi su una pianta come il ‘nuovo’ Barone Rampante che vive su un ciliegio. Ora che siete rimasti soli con Nettuno e la Luna a favore vi sembra il perfetto luogo dove far volare ancora più in alto la vostra immaginazione e immergervi bucolicamente nella natura.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete davvero dei brontoloni e vi rifugiate nelle vostre fantasie perché solo lì vi sentite capiti e perfettamente amati.

Lavoro: sarà meglio farvi lavorare solo se si ha effettivamente bisogno di voi, non avete alcuna voglia di perdere tempo e la vostra pennichella quotidiana per noiosissime burocrazie.

Salute: la cosa su cui siete dei maestri indiscussi è sognare h24 sul vostro divano, tutto il resto è irritante contrattempo.

Il consiglio del giorno: le affermazioni drastiche che l’esame di maturità non finisce mai per voi sono davvero intollerabili. Meglio dopo un grande sforzo godersi il risultato ottenuto. Non c’è bisogno di una festa in pompa magna, basta del sano e semplice compiacimento.

Voto 6 –