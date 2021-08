L’oroscopo di oggi 24 agosto 2021: Pesci e Scorpione hanno un fiuto eccezionale Nell’oroscopo del giorno di oggi, martedì 24 agosto 2021, la Luna si troverà per gran parte della giornata nel segno dei Pesci e, poiché si trova nell’ultima parte di questo segno zodiacale, per buona parte del tempo ruoterà attorno a Nettuno. Nettuno è un pianeta fondamentale per i Pesci quindi questa Luna sarà davvero forte.

Nell’oroscopo del giorno di oggi, martedì 24 agosto 2021, la Luna avrà una potenza particolare pur non essendo in una posizione particolarmente significativa. Questo avviene perché la Luna si trova nel segno dei Pesci e per buona parte della giornata sarà molto vicina (in alcuni momenti addirittura completamente congiunta) a Nettuno; ciò significa che i valori intimi della Luna saranno amplificati: l’emotività, la profondità del pensiero, l’amore cosmico e gli ideali immensi che non necessariamente trovano riscontro immediato nella realtà.

Questa Luna così potente sarà però in opposizione a Mercurio, pianeta del pensiero e della comunicazione ma decisamente più concreto soprattutto adesso che si trova nel segno della Vergine. Come se ci fosse uno scontro molto forte tra quello che proviamo e quello che riusciamo a comunicare ma soprattutto tra quello che proviamo e quello che abbiamo l’impressione che dal di fuori possa essere realmente compreso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, oggi è uno di quei giorni nei quali capisci di non avere moltissimo scampo e che è bene trovare dei compromessi un po’ come ha fatto la Merkel che in questa situazione di difficoltà internazionale ha chiesto a Putin di fare da mediatore. Qualche volta bisogna trovare un punto d’incontro e oggi anche se non sarà facile ti consiglio di farlo.

Amore: sei della stessa opinione di Amanda Lear quando disse: “Il prossimo uomo a vedermi nuda sarà il medico legale!”. Lavoro: hai tutto il sostegno dei tuoi superiori: il tuo supporto è ben apprezzato! Salute: stacca gli occhi dal cellulare, ogni tanto. Potrebbe darti mal di testa stare sempre allo schermo! Il consiglio del giorno: lasciati tentare dal dessert super carico di cioccolata del menu! D'altra parte quel Giove vorrà pure essere soddisfatto in qualche modo, no?

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarai così spensierato anche oggi con la Luna a favore che avrai voglia di improvvisare: dichiarazioni, progetti (anche solo per la giornata) e pensieri. Sarai un po’ come Madonna a Ostuni che in una masseria ha improvvisato “Bella ciao” accompagnata solo da un tamburello. Ovviamente anche nel tuo caso come nel suo ci saranno ovazioni incantatate e fiumi di applausi.

Amore: ti sei fissato col più carino della compagnia di amici che frequenti e riempi il diario di cuoricini coi vostri nomi! Lavoro: sforzi non riconosciuti: purtroppo nessuno si accorge del tuo impegno! Salute: Marte riesce in qualche modo a convincerti che l’idea di una maratona estiva sotto il sole non è poi così malvagia come idea! Il consiglio del giorno: metti il lucchetto al portafogli o consegnalo alla tua migliore amica: devi assolutamente darti una regolata con le spese!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete sentito, cari Gemelli, che in Cina il governo ha deciso di dare un incentivo economico alle coppie che faranno un terzo figlio? Bene, sappiate che siamo disposti anche noi a pensare ad una piccola ricompensa anche solo per uno dei vostri sorrisini. Questo perché con la Luna storta di oggi sarà più probabile vedervi incastrati in un broncetto!

Amore: si prospettano incontri interessanti in serata! Preparate il vestito buono! Lavoro: le responsabilità vi pesano come una peperonata alle 11 di sera dopo una giornata di mare… Salute: indisposti contro il mondo: questa Luna vi alleggerirà l’umore soltanto a fine giornata! Il consiglio del giorno: non disdegnate le chat e gli incontri virtuali: sono comunque un buon modo per riabituarvi al fare conoscenze!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante questa Venere ancora in quadratura oggi sfogherai la tua dote migliore, quella di incallito sognatore e amante delle sfide sentimentali. Anche tu non vuoi sentire ragioni quando a guidarti sono le emozioni: potresti stupirci come il signore che è riuscito a navigare col suo gommone dalla Sardegna fino a Parigi. “Se puoi sognarlo puoi farlo” sarà il tuo motto !

Amore: litigi in vista: meglio se, per oggi, ti rendi irreperibile prima di arrivare a crisi di coppia. Lavoro: i grossi progetti sembrano subire rallentamenti ma tu, dal tuo canto, non mollare il colpo. Salute: Venere ti illude e ti convince a comprare vestiti più ampi che non mettano in risalto “rotolini” inesistenti! Il consiglio del giorno: fai shopping scortato dalla tua amica del cuore: ti aiuterà a scegliere ciò che ti valorizza di più!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Anche oggi sarai prontissimo a difendere il tuo territorio (per territorio intendo i tuoi beni, il tuo partner, il tuo potere decisionale in ufficio) un po’ come stanno facendo i newyorkesi con l’arrivo dell’uragano Henri. Ti dai da fare in tutti i modi possibili per mantenere lo status emotivo attuale ed evitare che un vento forte sconquassi le tue emozioni. Per il momento ne hai avuto abbastanza!

Amore: animo romantico ma un po’ troppo esibizionista! Fare il figo potrebbe non giovarti! Lavoro: il “dobbiamo parlare al tuo rientro” del capo ti risuona nella testa come un motivetto inquietante… Salute: le due bottiglie di bianco scolate in compagnia ieri sera potrebbero riproporsi in malo modo. Il consiglio del giorno: fai digiuno intermittente per purificarti dagli ultimi banchetti: la sensazione di leggerezza aiuterà anche l’umore!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Anche oggi, con la Luna storta, qualsiasi cosa possa accaderti avrai la risposta prontissima: merito di Mercurio nel segno! Hai sentito di quel pilota d’aerei in pensione al quale hanno trovato della marijuana nel giardino e che per difendersi ha detto che non era mica per lui ma per le galline?!?! Ecco, la tua fantasia e anche il tuo coraggio spudorato nell’esprimerla saranno dello stesso livello.

Amore: tranquillizza il partner: sarai intrattabile solo a sera! E digli anche che ti farai perdonare!Lavoro: il fatto che tu sia bravissima nei compiti che ti assegnino non significa che tu li trovi appaganti! Vorresti qualcosa di più! Salute: usi le pulizie a fondo dentro casa per sfogare il tuo malumore… e a tratti sembra pure funzionare! Il consiglio del giorno: riordina per colore, taglia o tessuto i tuoi vestiti nell’armadio… e assapora l’inequivocabile sensazione di appagamento nell’essere cosciente che tutto è al suo posto!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Va bene essere bella, cara Bilancia, ma pare un po’ che tu anche oggi tenda ad approfittartene un po’! Ti sentirai un po’ come Avril Lavigne che ha pubblicato le foto di se stessa in costume nella sua villa a Malibù all’alba del suo 37º compleanno ma sembra proprio che non sia passato nemmeno un giorno dai suoi grandi successi del 2002. Anche oggi potrebbero esserci delle malelingue invidiose che hanno qualcosa da insinuare ma tu fregatene e fatti da sola i complimenti davanti allo specchio.

Amore: con una Venere come questa riesci a farti avanti anche col più figo della spiaggia senza temere un rifiuto! Lavoro: buon supporto da Giove: ti aiuterà a mercanteggiare e a fare buoni affari! Salute: la Luna potrebbe aumentare la tua irritabilità verso fine giornata: assicurati di avere un po’ di tempo per te stessa e per meditare! Il consiglio del giorno: sposta tutti i tuoi appuntamenti galanti al weekend: per allora non ci sarà alcuna Luna opposta a complicarti i sentimenti!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti anche oggi una delle grandi scoperte (o riscoperta) di quest’estate 2021: un po’ come il gelato al green pass che pare stia spopolando sulle spiagge di tutta Italia. Lime, menta e rum esattamente come il tuo carattere profondo ma asprino anche oggi conquisterà il cuore di un sacco di gente. È l’occasione giusta per capire che cosa realmente vuoi comunicare agli altri!

Amore: ti diverti a seguire qualche amore impossibile… giusto per aggiungere un po’ di struggimento alla tua estate! Lavoro: affronti la giornata lavorativa col sorriso e con leggerezza! Salute: attento agli stravizi: non hai più l’età per far festa fino all’alba! Il consiglio del giorno: partecipa ad una serata di cinema all’aperto: la Luna curiosa di oggi ti sarà grata per aver visto finalmente quel film che mancava alla tua collezione!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, oggi con la Luna e contemporaneamente Marte e Mercurio e anche il Sole tutti in quadratura al tuo segno zodiacale, ti senti simpatico come la giornata internazionale della zanzara. Esattamente come il piccolo e fastidioso insetto, non solo oggi adorerai disturbare chi cerca un po’ di meritato riposo ma ti sentirai anche di meritarti un plauso mondiale. Se ci riesci sei bravissimo.

Amore: poca passione ma tanti, tantissimi grattini! Lavoro: avvii una raccolta firme per chiedere, almeno, altre quattro settimane di ferie. (Anche se sai già quale sarà la risposta…) Salute: distratto come non mai, costringi la guida turistica a ripetere da capo ogni spiegazione che declama al tuo gruppo di turisti! Il consiglio del giorno: fai i compiti della vacanze un poco per volta per non trovarti, all’ultimo, con un sacco di pagine da ultimare ed altrettante da copiare dai più secchioni!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ingordo! Di potere ma anche di sesso… E come darti torto? Oggi più che mai sarai un po’ come il colosso dell’e-commerce Amazon che ha intenzione anche di conquistare il mondo dei grandi magazzini. Anche tu non vorrai sentire ragioni e non hai assolutamente intenzione di fermarti quando si tratta di allargare il tuo potere!

Amore: le tue storie romantiche sembrano destinate a non decollare… come le flotte delle compagnie aeree durante gli scioperi! Lavoro: giornata perfetta per riprendere esattamente da dove avevi lasciato: invii almeno un centinaio di mail a clienti e fornitori! Salute: Venere ti fa sentire sotto tono e optare per colori poco sgargianti! Il consiglio del giorno: inizia già ad organizzare una gita in barca, al largo, per il fine settimana: poca calca e persone scelte! Un paradiso lontano dalla bolgia della spiaggia!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere a favore dopo tutto questo periodo di restrizioni e costrizioni potrebbe farti fare delle cose un po’ folli, soprattutto oggi con la Luna in Pesci. Ad esempio: hai sentito degli otto ragazzi che in Maremma si sono presentati al supermercato completamente nudi? Ecco, in un eccesso di abbandono ai piaceri (sempre grazie a Venere) potresti sfiorare queste pazzie.

Amore: romantico sognatore: chiedi persino ad un violinista di dedicare una serenata alla tua dolce metà durante un vostro appuntamento galante! Lavoro: collaborazioni interessanti all’orizzonte! Salute: energie in aumento grazie ad una Luna entusiasta a partire da stasera! Il consiglio del giorno: organizza una maratona del gioco “Nomi, Cose, Città…” coi tuoi amici con tanto di premio finale per il vincitore! (E no: le parole straniere non valgono!).

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna nel vostro segno zodiacale oggi non farà che amplificare le sensazioni e le emozioni, anche quelle legate ad un certo senso di solitudine. Vi sentirete un po’ come il Regno Unito dopo la Brexit nel quale mancano addirittura i lavoratori: hanno dichiarato 1 milione di posti vacanti. Anche nel vostro caso avrete l’impressione ogni tanto che vi manchino le energie necessarie per affrontare questa giornata. Date retta all’astrologa, Il vostro fiuto superdotato sarà più che sufficiente.

Amore: fragili e delicati come una stella marina: non fatevi catturare dal primo che passa! Lavoro: allunate alla scrivania guardandovi intorno come se fosse un panorama sconosciuto! Salute: scarichi: avreste bisogno di un container di caffè per tenervi svegli! Il consiglio del giorno: delegate a qualcun altro l’organizzazione delle vostre vacanze: non avete il Mercurio giusto per matchare le diverse coincidenze di aerei e treni!

Voto 6 +