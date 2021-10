L’oroscopo di oggi 21 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Capricorno non tengono i segreti Nell’oroscopo di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, la Luna si trova nel segno del Toro che apparentemente ammorbidisce la situazione ma ancora nell’aria c’è la tensione della Luna piena di ieri fortissima e, soprattutto, Marte si trova in quadratura a Plutone. Questo aspetto rinnova la tensione e favorisce il venire a galla di tutto ciò che vorrebbe restare nascosto perché evidentemente poco lecito. Occhio! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se pensavate che l'oroscopo di oggi, 21 ottobre 2021, dopo la Luna piena sarebbe stato più calmo vi sbagliate di grosso: prima di tutto l'influenza della Luna piena si protrae almeno per 48 ore e poi, nonostante la Luna oggi si trovi nel segno del Toro, tuttavia Marte è entrato nell'orbita della quadratura con Plutone. Chissà che gli effetti non durino per tutta questa settimana. Il segno fortunato di oggi è proprio il Toro che si gode gli ultimi momenti di pace prima dell'arrivo di Marte in opposizione (la prossima settimana). Il segno sfortunato di oggi invece è l'Ariete che avrà come l'impressione di essere assolutamente indifeso. Proprio lui.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ha fatto il giro di diversi social e di qualche sito web la violenza inspiegabile con la quale Connor McGregor ha attaccato Facchinetti durante una cena qualche giorno fa. Nell’occasione, il lottatore campione di MMA sembra aver sferrato un pugno al cantante senza alcun tipo di ragione. Certi episodi di violenza incontrollata e senza motivazione, nel tuo caso, è difficile si verifichino ma Marte opposto potrebbe comunque renderti intrattabile e un po’ irascibile… mantieni la calma ad ogni costo!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Venere scalda la tua voglia di avventure e di emozioni diverse… che ne dici di inventare qualche giochino stuzzicante da condividere col partner!?

Lavoro: Mercurio ti farà capire fischi per fiaschi durante tutta la giornata. Assicurati di avere vicino a te il collega più attento dell’ufficio… almeno potrai copiare da lui!

Salute: Marte ha su di te lo stesso effetto di una maratona corsa con un callo dolorante all’alluce: fastidioso e sfiancante come solo lui sa essere!

Il consiglio del giorno: riempi il tuo iPhone di canzoni rilassanti e che ti aiutino a distendere i nervi. Ti aiuteranno a tenere sotto controllo le energie in esubero!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Dopo le elezioni, in diverse regioni si sono tenuti festeggiamenti partitici di diverso schieramento. Fra una bottiglia di spumante qua ed una di champagne di là, c’è sempre stato qualcuno che ha allegramente onorato la propria vittoria. Oggi tocca finalmente a te, caro Toro. Non perché hai vinto un seggio da qualche parte, semplicemente perché hai una Luna favolosa a farti da nume protettore! Ci penserai lei a farti sorridere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Luna a favore e sogni romantici. Oggi ti consenti di immaginare un appuntamento perfetto con chiunque incontri sul tram… fantasticare, dopotutto, non costa nulla!

Lavoro: devi e puoi buttarti. Oggi chiederanno di certo il tuo consiglio e tu non devi farti vedere timoroso!

Salute: la Luna lenisce tutti quei dolorini che normalmente ti danno problemi! Puoi tirare un sospiro di sollievo!

Il consiglio del giorno: oggi è più semplice prendere tutto con positività. Persino una ramanzina dal tuo capo è l’occasione giusta per trovare stimoli a fare di più!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sulla A24 è stato recentemente demolito il viadotto “Le Pastena”. Il boato e le macerie hanno lasciato spazio per una nuova costruzione che verrà edificata secondo le norme antisismiche utili per non rendere pericolante il percorso. A volte per poter andare avanti occorre tranciare di netto situazioni che non sono più stabili… questa Venere vi sta insegnando effettivamente a valutare ciò che è meglio lasciare da parte. Siete pronti fare alcune scoperte in merito a ciò che provate?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: diffidenti. Controllate ovunque, su internet, le informazioni personale che i vostri spasimanti vi propinano. Avete Facebook, LinkedIn e Instagram aperti per verificare che non vi stiano mentendo.

Lavoro: Mercurio e Giove sono dalla vostra. I vostri tentativi di far andare in porto quel grosso affare sembrano portare finalmente a qualcosa di concreto!

Salute: benché il pianeta dell’amore ci provi a mettere a repentaglio il vostro umore, Marte e Giove spingono affinché non vi lasciate distrarre e vi tengono occupati con cose ben più importanti! Il consiglio del giorno: non abbiate paura dei vostri sentimenti. Bisogna sempre seguire quello che il cuore ci dice… anche quando ci sussurra che quel paio di pantaloni che amavamo tanto non ci stanno più bene…

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Troverai il modo. Anche se Mercurio e Marte ce la mettono tutta per creare ostacoli complessi da superare, la Luna ti aiuta e riesce a farti trovare il percorso giusto per giungere esattamente dove vuoi. Come la squadra di soccorso a La Palma, nelle Canarie, che è riuscita a portare del cibo ad alcuni cagnolini irraggiungibili perché intrappolati da una colata di lava, anche tu riuscirai a trovare l’espediente giusto per averla vinta!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la Luna riesce a farti recuperare un po’ di romanticismo perso. È grazie a lei se ti senti più affettuoso e vicino al partner!

Lavoro: giornata non proprio facilissima. Solo impegnandoti a fondo (e spegnendo il cellulare che ti distrae di continuo, riuscirai a non perdere il focus.

Salute: Marte consuma completamente le tue energie. Al risveglio seri ci siano almeno altre tre ore di sonno ad aspettarti!

Il consiglio del giorno: allena il pensiero laterale. Non sempre affrontare le cose di petto è la soluzione migliore!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Avanguardista come la Russia che si veste del primato come prima nazione ad aver girato un intero film nello spazio (senza bisogno di effetti speciali!). Mentre la troupe sovietica è già rientrata alla base, tu stai già pensando a quali altri limiti poter superare per primo! La Venere ti spinge ad osare sempre più ma la Luna, dal canto suo, nasconde un messaggio segreto: cosa stai cercando di dimostrare a te stesso con tutta questa baldanza?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: innamorato ma permalosissimo. Te la prendi e fai le moine per ogni frase leggermente ironica del partner! Prendila con più leggerezza! Lavoro: non demordere. Anche se la Luna cerca di convincerti a prendere un giorno di permesso, tu rimani ligio al dovere e resta in carreggiata. Salute: anche se Marte spinge per non farti mollare mai la presa, ricordati che è super importante che tu ti prenda delle pause nei momenti giusti! Anche la mente ha bisogno dei suoi momenti di calma pe produrre!

Il consiglio del giorno: invece di riempire di attenzione gli altri, fermati un momento e occupati di te stesso. Potresti aver bisogno di trovare un momento per ritrovare tranquillità!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Al largo dello stretto di Gibilterra è stato recentemente pescato, e poi liberato, un pesce luna da record: ben due tonnellate di meraviglia naturale! A volte il mondo che ci circonda è ancora in grado di stupirci e di lasciarci a bocca aperta con cose che ancora dobbiamo scoprire. Ecco perché non devi abbatterti, cara Verginella. Anche se Venere è ancora quadrata, la Luna ti offre spunti ed occasioni per vivere interessanti fuori programma! Credici fino in fondo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi vorresti dare un po’ di più, in amore. Venere però non ti aiuta troppo e anche i tuoi tentativi di provarci via messaggi privati su Instagram potrebbero non portare a nulla…!

Lavoro: ti tieni lontana da ogni discussione con colleghi e clienti. Gli vorresti solo avere il tempo necessario a ultimare le tue pratiche in santa pace!

Salute: Venere tiene sotto scacco il tuo buonumore ma la Luna, a favore, riesce comunque a darti il brio necessario a non restare spiaggiata a letto per tutto il giorno!

Il consiglio del giorno: fai uno sforzo e dona quel pizzico di attenzione in più al tuo outfit! Chissà che non rincontri quel bel ragazzo che incroci sempre di fronte al bar sotto casa!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

A te le cose piacciono fatte per bene e con discernimento. Ecco perché ti sei battuta per far si che il codice della strada, in merito ai monopattini e ai loro rampanti fantini, venisse rivisto. Da oggi ogni “veicolo” dovrà avere una targa apposita e chiunque lo utilizzi dovrà avere un casco a norma. Sono questi gli effetti di Marte e Mercurio a favore: vuoi ritrovare il giusto ritmo e le corrette regolamentazioni in tutte le cose che fai… e se non ci sono, ci pensi tu ad aggiungerle!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere aiuta le tue conquiste. Appari sempre perfetta anche quando ti affacci dal portone di casa in pigiama e ciabatte per portare fuori l’umido.

Lavoro: Mercurio è potente: grazie a lui oggi non perdi un colpo!

Salute: ottima: ora che la Luna non l’hai più opposta, Marte può fare il suo lavoro totalmente indisturbato!

Il consiglio del giorno: stilare una lista di regole da seguire dentro casa mi sembra un’ottima idea… ma stabilire persino il verso in cui si deve girare il caffè mi sembra un po’ too much!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Tutti pronti per dire la loro contro di te… o almeno così sembra. La Luna opposta sembra fare di tutto per sollevare polemiche a tuo danno (oppure sei semplicemente tu a vedere complottisti ovunque…). Fatto sta che il tuo umore ne risente tantissimo. Sembri quasi il presidente Xi Jinping che, dopo il gran vociare sui fatti di Taiwan, si è dovuto pure sorbire una protesta Free Tibet in occasione dell’arrivo della fiaccola olimpica ad Atene… chissà che pressione sente pure lui!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna opposta ti rende insicuro e poco incline a mitrare i tuoi sentimenti.

Lavoro: le scadenze oggi ti pesano più del solito. Sentirti mettere fretta dai “piani alti” ti impedisce di concentrarti come vorresti!

Salute: sempre per colpa della Luna, oggi ti senti un po’ più scarico del solito. Assicurati di dormire abbastanza per non svegliarti con un mood pessimo!

Il consiglio del giorno: chiudi i social, tappati le orecchie ed evita ogni possibile contatto con possibili haters. Oggi saresti pronto a scattare inviperito per un nonnulla!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Maria Gomez Godinho è una ragazza che vive nella foresta amazzonica all’interno di una tribù indigena e che è diventata famosa… su TikTok! Con più di sei milioni di follower “Cunhapornga Tatuyo” (il nome del suo account) è riuscito a raggiunger ogni angolo del mondo per presentare la cultura del suo popolo! Lei piace per la naturalezza e il sorriso col quale fa conoscere le sue tradizioni e, forse, ha una Venere a favore come la tua che le permette di bucare lo schermo con la tua stessa simpatia!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: talmente pieno di amore ed emozioni che vorresti abbracciare chiunque incontri per strada!

Lavoro: ottimo team-leader. Oggi risolvi i problemi di tutti e ti senti super sul pezzo!

Salute: Marte e Venere in combutta ti donano una verve invidiabile! Instancabile e senza tentennamenti!

Il consiglio del giorno: non abusare troppo della tua gentilezza e del tuo battito di ciglia. Stai diventando fin troppo bravo a fare le moine per ottenere quello che vuoi!

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La NASA punta ai satelliti di Giove. Con la spedizione “Lucy in the Sky” ha dato luogo ad un lancio fantastico e super fotografato che ci farà avere informazioni su uno dei pianeti più grandi del sistema solare. Tu non hai ancora tutti i mezzi per mettere in atto alcuni tuoi piani di conquista ma, grazie alla Luna a favore, i sogni li fai in grande e non hai paura di seguirli. Ascolta il cuore e le tue emozioni. Anche se non hai gli strumenti, le tue doti possono portarti lontano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: in cerca di un abbraccio casto e puro che ti permetta di lasciarti andare ai tuoi più teneri batticuori!

Lavoro: Mercurio ce la sta mettendo tutta per farti innervosire. Grazie alla Luna, però, nemmeno un down dei server dell’ufficio può darti problemi!

Salute: qualche sbadiglio in più a causa di Marte… recupererai con la Luna a tuo favore durante tutta la giornata!

Il consiglio del giorno: la Luna ti rende affabile e più dolce del solito. Approfittane: fare gli occhi dolci è un buon modo per superare le difficoltà di Mercurio quadrato che ti impappina nella lingua.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Durante un concerto recente Lady Gaga si è lasciata sfuggire in un italianissimo "che ca**o succede?!" menzionando la sua lingua d'origine e la sua espressione un po' colorita! Esclamazioni del genere potrebbero uscirti facile anche a te, caro Acquario. Con Venere e Mercurio a favore oggi segui facilmente gli istinti primordiali… peccato che ci sia pure una Luna quadrata che farà di tutto per rovinarti l’umore e farti condire i tuoi discorsi con qualche parolaccia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Venere ce la mette tutta per farti aver successo in amore… la Luna però è poco propensa a farti lasciar andare. Oggi sei un po’ troppo diffidente e sospettoso…

Lavoro: Mercurio aiuta la tua intraprendenza. Fidati dei tuoi consigli e non focalizzarti troppo sui dettagli da limare!

Salute: benché tu abbia un broncio indelebile stampato in faccia, non si può dire ti manchino energie e forza di volontà!

Il consiglio del giorno: impara qualche brutta espressione in lingua dei segni, così facendo potrai imprecare senza che nessuno ti capisca!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Fra Nettuno a favore e Venere quadrata è facile associarvi alla figura della studentessa di Bologna che, per seguire le proprie proteste contro il Green pass, ha fatto in modo di far saltare le lezioni anche ai suoi colleghi studenti. Seguire e perseguire le proprie idee a volte potrebbe portarvi fuori dal seminato e arrivare a creare più disagio che spunti di riflessione. Cercate di non ostacolare gli altri per realizzare i vostri sogni: non vi farà guadagnare punti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: da parte vostra c’è tutto l’impegno per essere carini e disponibili… peccato che Venere quadrata non vi lasci molto spazio di manovra… Lavoro: prendetevi un momento in più prima di presentare i vostri progetti non ancora ultimate. Non sprecate l’occasione di fare una bella figura solo perché avete fretta!

Salute: giornata sicuramente stancante e piena di cose da fare. Ritagliatevi un momento per voi, a fine serata. Un film che amate, una tazza calda di tisana e l’immancabile copertina ad avvolgervi.

Il consiglio del giorno: Venere quadrata deve essere compresa e non combattuta. Vuole che i vostri sentimenti siano compresi e abbracciati anche quando non sono semplici da esprimere.

Voto 6 e mezzo