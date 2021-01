L'oroscopo di giovedì 21 gennaio 2021 inizierà subito, fin dalle primissime ore del mattino, con la congiunzione di Luna, Urano e Marte tutti intorno al sesto grado del segno del Toro e tutti e tre quindi inquadratura a Saturno e Giove: quando si dice che il buongiorno si vede dal mattino! Le restrizioni, gli intoppi e le difficoltà economiche saranno i problemi all'ordine del giorno. La bella notizia, perché c'è sempre la possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno, e che il sole è oramai ufficialmente entrato nel segno dell'Acquario: il segno del cambiamento.

L’oroscopo del giorno 21 gennaio 2021

L'oroscopo di questi giorni ci fa capire quanto sia necessario metterci nell'ottica della possibilità, della novità, del cambiamento e non solo cercare riparo e rifugio nelle strutture più tradizionali. Non significa certo che tutti dovremmo iniziare i nuovi percorsi ma che la società dovrà strutturarsi anche in vista di nuove forme economiche e politiche. Cosa dice il vostro oroscopo in merito al cambiamento? Leggetelo qua!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Al mondo ci sono diverse persone che non sono disposte più a fidarsi di niente e nessuno. Per fortuna, mentre a Madrid c’è chi esagera e sostiene che la neve caduta qualche giorno fa sia di plastica con tanto di video, tu ti limiti a non volerti fidare troppo di chi ti fa promesse coinvolgendo sentimenti ed emozioni. Colpa di Venere: non è il momento giusto per innamorarsi. Sei troppo sospettoso!

Amore: non ti fidi ancora, c’è poco da fare! Lavoro: sei in grado di fare telefonate ad ogni ora del giorno e della notte per garantire la riuscita del tuo progetto. Salute: non c’è male! Il consiglio del giorno: mettiti la tua tutina gialla fosforescente e mettiti a fare qualche giro dell’isolato in corsetta per liberare la mente. Fidati: funziona!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La vita a volte può essere difficile e dalla organizzazione complessa ma tu, caro Toro, te ne freghi degli ostacoli e prendi tutto col sorriso sulle labbra. Ignori questo fastidiosissimo Mercurio quadrato e, con gli occhi puntati sull’obiettivo ti butti a pesce in tutte le avventure che ti aspettano. Come Virginia Raffaele, sei disposto ad affrontare il periglioso compito di affiancare una grande cantante come la Vanoni per pubblicare un nuovo singolo!

Amore: al confronto, Romeo e Giulietta è una favoletta per bambini. Lavoro: ti si incasinano le idee in testa e sbrogliarle è più complesso di ogni altra cosa. Salute: ti senti carico e pronto a sfidare il mondo!Il consiglio del giorno: segui l’istinto! Anche quando ti chiede di fermarti di fronte alla vetrina della tua pasticceria preferita e di svaligiare il negozio.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Potrei definirvi “sfingi” come è stata recentemente fatto con Melania Trump che, allo scadere del mandato del marito, ha già pronte le carte per prenderne le distanze. Anche per voi, Gemellini, è giunto il momento di mosse strategiche messe a punto già da un po’. Non che siate costretti a lasciar perdere partner o amanti (Venere non è poi così male!) ma dovete comunque optare per scelte pratiche e dirette!

Amore: studiate con attenzione le mosse dell’altro. Lavoro: per le decisioni importanti si rivolgeranno a voi! Salute: proattivi e sul pezzo. Avete reattività migliore a quella dei gatti. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per iniziare qualcosa. Sfruttate la posizione pragmatica della Luna e datele retta: non potete sbagliare.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le favole non son per tutti ma sognare non costa nulla! La marca di abiti da sposa Allure ha creato una collezione volutamente ispirata alle principesse Disney col risultato di creare delle aspettative fiabesche in chi desidera ardentemente vestire l’abito bianco. La casa di moda ha però già redarguito: “il principe azzurro non è incluso!”. Ma tanto tu c’hai ancora la Venere opposta…

Amore: ti rinchiudi nel tuo castello delle fiabe senza dare retta a nessuno! Lavoro: clicchi annoiato sullo schermo vuoto completamente a caso. Salute: perlomeno avete una scatola di cioccolatini da svuotare di emergenza. Il consiglio del giorno: evita di strizzarti in completi eleganti solo per rimarcare che hai messo su qualche chilo: lasciati andare a mise comode!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La censura contro Trump ha coinvolto anche Snapchat, dopo Twitter, ma sono certa che tu non te la passi meglio con questo Mercurio opposto che ti impasta la lingua ogni volta che cerchi di dire la tua! Nemmeno la Luna ti lascia in pace oggi, mettendoti addosso dubbi senza i quali vivresti bene lo stesso. Perlomeno Venere non ha ancora deciso di romperti le scatole… è già qualcosa!

Amore: non hai tempo per dinamiche troppo complicate. Lavoro: costretto a far buon viso a cattivo gioco. Salute: un po’ nervoso, ti lasci trascinare troppo dal malumore. Il consiglio del giorno: non dimenticarti la calcolatrice a casa! Hai bisogno di supporto anche per i calcoli più semplici.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La moda passa, lo stile resta. Tu lo sai bene, cara Vergine. Anche dopo 50 anni dalla scomparsa di Coco Chanel non riusciamo a sentire la sua mancanza perché tu incarni la sua eleganza in modo divino. Venere e Marte sono dalla tua, sottolineano il tuo carattere e le tue forme sensuali al contempo mentre la Luna, tua alleata, riesce a farti volare alto anche mentre pesi le melanzane sulla bilancia del super.

Amore: ti basta sbattere un po’ le ciglia per far girare la testa a chiunque. Lavoro: l’unico ostacolo alla tua creatività sono i dubbi che ti fai. Salute: imbattibile, soprattutto nelle questioni che richiedono forza d’animo. Il consiglio del giorno: fatti trascinare da qualche progetto inaspettato e insperato. Buttati seguendo quello che senti e speri.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ripeti con me Bilancia: “già ho la Venere quadrata, non toglietemi pure i dolci!”. È la risposta che devi prepararti per ogni volta che qualcuno ti propina qualche dieta ipocalorica, vegana o ad impatto assicurato sulla tua linea. Nulla ti vieta di rimetterti in forma ma, credimi, in questo momento è necessario stare più a contatto con le tue emozioni che entrare nei pantaloni taglia small!

Amore: non è il tuo periodo più roseo. Lavoro: motivi anche i colleghi che non riescono a trovare lo sprint giusto. Salute: ti sminuisci troppo: evita di compararti. Il consiglio del giorno: è il momento di leggere qualche libro thriller per farti prendere in intricati ragionamenti.

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pensa, Scorpione, sono pure riusciti ad avvistare un rarissimo Gallo Cedrone in mezzo alla neve ma, di te, non c’è nessuna traccia. Ti sei rinchiuso, al riparo da tutto e da tutti, aspettando che questa Luna ti lasci in pace. Mercurio, però, potrebbe inavvertitamente costringerti allo scoperto… forse ti sei dimenticato di chiudere a chiave la porta della cameretta o hai per caso lasciato il cellulare in bella mostra in salotto?

Amore: qualche timido messaggino potrebbe riaccendere dei fuochi sopiti. Lavoro: guardi tutti in cagnesco, non vorresti proprio trovarti in ufficio. Salute: stanco e poco propenso al dialogo con gli altri esseri viventi. Il consiglio del giorno: rifugiati in qualche serie tv o in qualche podcast interessante: metti a frutto anche questo momento di down.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’inventiva non ti manca, caro Sagittario, anche nei momenti meno propensi riesci a trovare il tuo spazio e a creare le tue dinamiche. Sei un po’ come la tennista Yulia Putintseva che, impossibilitata ad uscire all’aria aperta per allenarsi ha preferito adibire la sua stanza d’hotel a palestra ideale per tirare qualche colpo di racchetta. Merito di Mercurio: sa quello che ti suggerisce, segui i suoi consigli!

Amore: non ti costringere ad attese che non hai voluto e che non ti fanno del bene. Lavoro: allegro e spigliato. Hai mai pensato di fare il Brand Ambassador della tua azienda? Salute: qualche acciacco ma nulla di importante. Il consiglio del giorno: trova lo spazio giusto per ricalibrarti. Puoi anche prendere semplicemente una tazza di tè al tramonto sul terrazzo.

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Gira sui siti internet la notizia che siano riusciti ad accendere la scintilla dell’empatia perfino nei robot! Sono convinta che sia stato tu a spingere i cyborg a provare emozioni intense: con questa Venere dalla tua riusciresti ad attrarre chiunque, anche il cuore più duro! Buona anche la Luna: ti rende un pacchetto ambulante di emozioni e di batticuori.

Amore: fai faville! Lavoro: le tue opere di captatio benevolentiae avranno presto il loro positivo riscontro. Salute: al top! Il consiglio del giorno: non porti paletti inutili: segui il cuore in tutto e per tutto! Anche quando ti consiglia un paio di scarpe col pelo viola a pois giallo canarino.

Voto 9 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La Luna quadrata potrebbe darti fastidio in situazioni diverse ma, grazie al cielo, Mercurio e Giove sono dalla tua e ti danno manforte come nessuno mai. Affronti ogni incidente di percorso con savoir faire e allegria, un po’ come l’ospite di C’è Posta per Te con la De Filippi che non ha perso tempo e si è subito rimessa a posto la dentiera che gli è sfuggita mentre rispondeva alle avances di un vecchio amore… mitica!

Amore: non ti accorgi di quanti ti stanno osservando con ammirazione. Lavoro: concentrato: nulla ti può distogliere dai tuoi progetti. Salute: di tanto in tanto potresti aver voglia di estraniarti. Il consiglio del giorno: fidati: non hai bisogno di spendere tanto tempo di fronte all’armadio per scegliere come vestirti. Fatti cogliere dal momento e indossa quello che ti va: sarà comunque la scelta giusta.

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il vostro solito buon cuore questa volta ha avuto ragione. Non sempre si ha la sfortuna di incontrare persone cattive, c’è anche chi, mosso a compassione, riesce a tornare sui suoi errori. Come i ladri che, dopo aver rubato un’auto ad una signora disabile, si sono convinti a restituirla mossi a compassione. “Anche i ladri hanno un cuore”, hanno scritto e voi, così inteneriti da questa Venere, non potete far altro che crederci!

Amore: paroline dolci in rapido arrivo. Lavoro: manca ancora un pezzettino per sentirvi soddisfatti del vostro lavoro. Salute: vi sentite centrati e forti. Il consiglio del giorno: non abbiate paura di affrontare di petto i vostri detrattori: avete la chiarezza mentale e la determinazione che vi necessita per dire la vostra.

Voto 8