L’oroscopo di oggi 20 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Bilancia ai ferri corti L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, è l’oroscopo della Luna piena nel segno dell’Ariete. Sole e Luna si fronteggeranno nei due punti opposti dello Zodiaco e questa Luna sarà ancora più incontenibile, guerriera e coraggiosa del solito perché nel segno dell’Ariete e perché opposta sia al Sole sia a Marte. Il nervosismo è alle stelle! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

È proprio una giornata importante quella dell'oroscopo di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021! Nel pomeriggio infatti avremo la Luna piena ovvero Luna e Sole si fronteggeranno, si sfideranno occhi negli occhi posizionati nei due punti più lontani all'interno dello Zodiaco: mentre il Sole si trova a 27° del segno della Bilancia, la Luna si trova a 27° del segno dell'Ariete. Attenti che gli effetti potrebbero durare fino alla fine della settimana. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che adora le turbolenze e soprattutto non sarà particolarmente interessato da queste mentre il segno sfortunato di oggi è la Bilancia che forse, per la prima volta da settimane, non riuscirà a gestire la situazione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La situazione afghana, piena di contraddizioni e di elementi non ancora ben chiariti, sembra simboleggiare benissimo lo status in cui versa il tuo cielo. Mercurio opposto ti incasina la giornata, rendendoti impossibile capirci qualcosa, mentre Marte storto ti togli ogni voglia di metterti d’impegno per risolvere le cose che ti impicciano di più. Per fortuna hai la Luna: riesce a farti sopravvivere, con un mezzo sorriso, ad ogni situazione scottante che sarai chiamato ad affrontare.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: i sentimenti oggi sono in grado di vincere su ogni ostacolo. Segui Venere e Luna e, vedrai, non ci saranno problemi che il tuo amore non sia in grado di risolvere!

Lavoro: ottimista. Per almeno la prima parte della giornata non vedrai veri e propri impedimenti… anche l’assenza di connessione internet, per te, è solo un dettaglio!

Salute: la Luna riesce, in parte, a sostituire l’apporto di energie che Marte rifiuta di passarti. Grazie al suo ottimismo riesci persino a fingere di non sentire stanchezza!

Il consiglio del giorno: a volte il miglior modo per superare una situazione complessa è quello di trattenere il respiro e andare più spedito che puoi! Segui l’istinto quando ti perdi: riuscirà a trarti in salvo!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ha fatto il giro del mondo la notizia che Peter Jackson ha girato un docufilm sulla vita dei Beatles. Molti fan (e anche molti non-fan) non vedono l’ora di gettare il loro occhio attento fra gli affari di una delle band migliori della storia… Tu però non sembri essere così entusiasta. Questo Saturno quadrato preferisce farti stare nel tuo e, sempre secondo il mood della giornata, deciderai non invischiarti in storie già chiuse che ha senso soltanto ricordare con affetto senza rivangare il passato… Se lo dici tu…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: i batticuore non sono esattamente la tua prima preoccupazione… per oggi l’amore è un po’ declassato nella scala delle tue priorità…

Lavoro: super concentrato: vuoi assolutamente finire i compiti che ti sono stati dati prima della scadenza imposta!

Salute: qualche acciacchino e malanno di stagione. Eppure ti avevo già detto di coprirti bene e non ascoltare i consigli sconsiderati di Giove!

Il consiglio del giorno: ti ci vorrebbe un angolo verde dove coltivare frutta e verdura e pure qualche fiore. Trovare un tuo ordine e un tuo tempo ti aiuterebbe tantissimo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

A New York impazzano i mini appartamenti da meno di 40 metri quadrati. Con soluzioni ad hoc e una saggia gestione dello spazio, anche il più piccolo “loculo” sembra diventare pari ad una magione in campagna (o almeno così dichiarano gli interior americani…!). La gestione dello spazio e del tempo li avete anche voi, grazie a Mercurio e Saturno a favore, quello che vi manca però è il romanticismo! A voi un bel giardino pieno di rose piacerebbe tantissimo… e forse riuscirebbe anche a stimolare quella Venere addormentata dall’altra parte del cielo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: perché tenete ancora tutte le chat col vostro ex salvate sul cellulare? È ora di darci un taglio, no? Lavoro: Mercurio è dalla vostra ed è intenzionato a recuperare tutto il terreno perso durante la sua ultima dichiarazione. Mettete il turbo e siate pronti a prendere decisioni lampo!

Salute: Marte fornisce energie come una fonte inesauribile. È grazie a lui se avete ancora voglia di giocare fino a tardi coi nipotini alla cena di famiglia dopo un’intera giornata di lavoro!

Il consiglio del giorno: regalatevi un romanzo rosa, da assaporare con calma prima di addormentarvi. Almeno fra le pagine di un libro sarebbe bene trovare un po’ di coccole.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mentre continuano ad avvicendarsi cortei contro il vaccino ed il Green pass, c’è anche chi si mette al balcone di casa ed inveisce contro tutti indistintamente perché stanco della caciara che è costretto a sopportare in strada. Come la signora anziana di Udine che si è messa ad urlare dalla finestra di casa sua che affaccia su una delle vie principali, anche tu avresti voglia di urlare al mondo la tua insofferenza! Merito di Luna e Marte: ti hanno davvero portato allo stremo delle forze, non è vero?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tieni duro ancora un po’. Appena la Luna, in serata, allenterà la presa su di te, potrai mandare un messaggino romantico a chi sai tu per chiedergli scusa del tuo nervosismo degli ultimi giorni.

Lavoro: Mercurio impone cautela: è facile confondere fra loro le cifre dell’ultima fattura che hai inviato…!

Salute: non è facilissimo rimanere sul pezzo oggi. La pletora di pianeti quadrati sembra voler mettere alla prova la tua pazienza!

Il consiglio del giorno: quando ti assale la voglia di insultare qualcuno o di iniziare a suonare violentemente il clacson della tua auto respira profondamente e concentrati su altro. È solo la Luna a darti fastidio: presto tornerà a favore e ti renderà un po’ più tollerante!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Fa storia la decisione della Cassazione: le offese ai propri capi su Facebook può dare adito a licenziamento. Per questo, e altri motivi che tu già conosci, eviterei di dichiarare sul social la tua contrarietà alle decisioni del boss. Come sempre, Saturno ti guarda e la Luna, oggi, potrebbe farti commettere qualche errore di valutazione. Blocca i tuoi profili e non renderli visibili ad utenti sensibili: sempre meglio prevenire che curare danni irreparabili!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Venere e Giove sono esuberanti: potrebbero darti l’idea giusta per sorprendere il partner con un regalo meraviglioso!

Lavoro: per gran parte della giornata riuscirai a mantenere la calma e a rendere fluida e produttiva la comunicazione fra i colleghi e coi clienti. Usa la tua parlantina per risolvere magagne e chiudere contratti!

Salute: Luna e Marte garantiscono il pieno di carburante al tuo motore interno! Nulla e nessuno ti fermerà!

Il consiglio del giorno: non eccedere con colori troppo sgargianti. Causa Luna di prossima quadratura potresti trovarti in un tailleur fucsia con un umore tutt’altro che giocoso… non è esattamente il contrasto che cercavi, o sbaglio?!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Venere ti offusca, sembra quasi toglierti l’aria e tenta di tenerti sotto controllo nelle tue solite forme d’espressione. Ti senti come la figlia di Madonna, Lourdes Lou, che ha ammesso che la madre è sempre stata fin troppo opprimente nei suoi confronti, impedendole di esprimere se stessa come avrebbe voluto. Non fare la stessa fine: scendi a compromessi con il pianeta dell’amore e consentiti qualche stravizio… non puoi tenerti controllata su tutto, no!?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: quella Venere quadrata ha scombinato tutti i tuoi piani. Pensavi che per il matrimonio della tua migliore amica avresti avuto un cavaliere ad accompagnarti… e invece dovrai reggerti il cappotto da sola! Lavoro: aspetta prima di dare opinioni su questioni spinose. Prima di esporti assicurati di avere una visione d’insieme completa ed esaustiva.

Salute: per la maggior parte della giornata ti sentirai svogliata e senza stimoli. Tranquilla: migliorerà verso sera!

Il consiglio del giorno: lascia perdere il controllo spasmodico delle calorie che ingerisci! Se diventa ossessione non ti farà comunque del bene! (E poi qualche caloria in più non ha mai fatto del male a nessuno!)

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Le ultime elezioni in Liguria hanno dato, apparentemente, la parità perfetta. Ora non rimane altro che decifrare e ricalcolare le schede bianche per capire effettivamente, se si possono assegnare voti in più ad una delle parti in causa… un lavoro barbino ma che a una come te calzerebbe a pennello. Fra il “fastidio” della Luna opposta e Mercurio a darti manforte, mettere un po’ in ordine è proprio quello che ti riesce meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna ti guasta l’umore e la voglia di fare la carina per tutta la prima parte della giornata… cerca di recuperare con stile quando rientri a casa e di farti perdonare!

Lavoro: Mercurio, tornato diretto, è quello di cui avevi bisogno per riprendere in mano quei vecchi documenti parcheggiati all’angolo estremo della tua scrivania!

Salute: qualche piccolo malumore: non ti fermerà dal portare a termine questa giornata col massimo dei voti!

Il consiglio del giorno: sentiti meglio con te stessa riordinando l’armadio e mettendo a posto casa. Il risultato sarà un senso di appagamento spaziale!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Si cambia ma… non si cambia. Dopo gli ultimi voli di Alitalia la compagnia ha già dato il via a nuove tratte sotto il nome di Ita Airways ma, a quanto pare, nulla sembra essere cambiato all’atto pratico. Stesse divise, stessa equipe e, soprattutto, stessa esperienza di viaggio. La Luna di oggi, che arriverà in opposizione nel tardo pomeriggio, sembra lasciarti con lo stessa sensazione di dejà-vu: speravi in cambiamenti epocali ma ti troverai a non notare alcuna differenza rispetto a prima…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: giornata difficile da inquadrare. Attento a non dare in escandescenze se il partner ti pare incomprensibile oggi!

Lavoro: un po’ meglio rispetto a ieri, almeno oggi non perdi penne e documenti importanti ogni due secondi!

Salute: attenzione alla Luna: potrebbe rovinare i tuoi piani per la serata!

Il consiglio del giorno: non aspettarti che colleghi e conoscenti seguano attentamente alla lettera i tuoi consigli. Non tutti sono pronti per fare grossi passi in avanti. Qualcuno avrà sempre meno coraggio di te…!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La famosa opera di BANKSY, la bimba col palloncino, che è stata distrutta durante l’asta di Sotheby’s ha raggiunto il valore record di 22 milioni di euro. La bellezza e l’unicità dell’esperienza vissuta dal pezzo d’arte l’hanno resa preziosa e inavvicinabile da qualsiasi altro masterpiece e solo chi, come te, sa davvero cogliere questi aspetti è in grado di apprezzarne il valore. Tutto merito di Venere: acuisce la tua attenzione per ciò che ti comunica emozioni irripetibili

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ennesimo giorno di romanticherie e batticuori dolcissimi! Vedi veramente il mondo attraverso gli occhi dell’amore!

Lavoro: Mercurio ti passa sotto banco tutte le risposte delle quali hai bisogno!

Salute: con Venere e Marte a favore chi ha bisogno di caffè o bevande energetiche!? Sei sveglio e pimpante ancor prima che suoni la sveglia!

Il consiglio del giorno: mai come oggi, vivi col cuore libero da impedimenti e da ogni dubbio: le emozioni che provi sono pure e potenti e non sono mai sbagliate!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Un giovane di Rovigo è stato arrestato perché ha inviato, via posta, delle sostanze illegali ad un suo conoscente a Reggio Calabria. Io comprendo che Mercurio e Luna quadrati siano un deterrente per le scelte ponderate ma spero vivamente che tu non prenda decisioni così sbagliate su tutta la linea! Tieniti lontano da ogni cosa che possa nuocerti (soprattutto da persone tossiche) ed evita di fare il furbo: con un pianeta del pensiero come questo non può andarti bene!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sentimenti complessi, difficili da inquadrare… ma tranquillo: è solo la Luna che è in ritardo per tornare a tuo favore!

Lavoro: Mercurio mette in panne il tuo motore. Anche in moto diretto, a te, non fa differenza.

Salute: l’umore migliorerà sicuramente in poco tempo… per la stanchezza però c’è poco da fare!

Il consiglio del giorno: se sei insicuro su alcune strade che stai per prendere fermati, chiedi al tuo amico di fiducia (quello saggio) e riflettici. Forse non è una brutta idea il rimandare alcune questioni…

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ad X Factor la cantante Vale LP ha portato la canzone “Porcella” senza vergognarsi del testo irriverente e del messaggio volutamente diretto. Sia lei che il suo pezzo inedito potrebbero andare benissimo per la tua giornata, con una Luna divertita e un gruppetto di pianeti pronti a renderti più peperino del solito, sei pronto a dare spettacolo e far pure partire qualche pettegolezzo in ufficio! Come sei dispettoso e "fuori luogo" tu nessuno può!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti passare senza preavviso da momenti super romantici ad altri dove la permalosità raggiunge livelli devastanti!

Lavoro: fattivo e proattivo. Fra Mercurio e Luna si può dire tu abbia due alleati formidabili che pensano soltanto a fatturare!

Salute: nulla da segnalare. Solo una Luna che, in tarda serata, potrebbe farti sbadigliare con convinzione. Il consiglio del giorno: ti piacerà infrangere le regole (quelle ingiuste) e far vedere che la frase “si è sempre fatto così” non sono che un impedimento inutile alla tua creatività! Accosta pure colori shock nel tuo outfit. Creerai tendenza!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Neppure i genitori di Manuel Bortuzzo sono d’accordo con la passione unilaterale che lega Lulù Selassié al figlio. La tendenza della principessa ad essere ossessiva sembra, a conti fatti, davvero ingombrante e un po’ fuori luogo… Un po’ come la vostra, Pesciolini miei. Questa Venere quadrata vi rende insicuri, intimoriti di perdere le attenzioni di chi vi ama e pure un po’ troppo petulanti. Fatela semplice e vivetevi il momento! Alla fine, l’amore, prenderà comunque la sua strada!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: di romanticherie proprio non se ne parla. Colpa di Venere: è ancora quadrata.

Lavoro: Mercurio in moto nuovamente diretto potrebbe essere una buona occasione: provate pian piano a rimettervi in carreggiata senza strafare!

Salute: usate i rimedi della nonna per combattere il raffreddore! Un po’ di latte caldo col miele e passa tutto!

Il consiglio del giorno: non controllate ossessivamente gli accessi WhatsApp del partner… sembrate degli stalker professionisti!

Voto 7 –