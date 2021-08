L’oroscopo di oggi 20 agosto 2021: Gemelli e Acquario vogliono le coccole Nell’oroscopo del giorno di oggi la Luna si sposterà, intorno alla fine della mattinata, dal segno di terra del Capricorno il segno d’aria dell’Acquario. Ciò significa che la sua influenza durante la mattina sarà più dura e renderà ancora più difficili i rapporti umani mentre nel pomeriggio enfatizzerà la determinazione nel prendere le decisioni data da Mercurio trigono a Urano. Vediamo cosa dicono gli astri per tutti i segni dello zodiaco.

Nell’oroscopo di oggi, venerdì 20 agosto 2021, gli aspetti tra i pianeti dei quali vi ho parlato ieri saranno ancora più precisi, quindi forti. Abbiamo l’opposizione tra Giove e il Sole che rende più tesi i rapporti ma contemporaneamente Marte e Mercurio in trigono a Urano: decisioni risolutive e velocità di pensiero.

La Luna, dal canto suo, passerà di posizione durante la giornata: nella prima metà si trova nel Capricorno mentre nella seconda metà della giornata nel segno dell’Acquario. Se la Luna in Capricorno non aiuta a scalfire la durezza del Sole opposto a Giove, quando invece si troverà in Acquario amplificherà l’aspetto di Marte e Mercurio trigono a Urano. Quindi le decisioni saranno ancora più immediate e soprattutto comunicate senza mezze misure. Ecco cosa prevede l'oroscopo del giorno segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’amore non ti sorride proprio spudoratamente come si fa quando siamo in posa per una foto di gruppo sulla spiaggia! Ti toccherà avere a che fare ancora con qualche piccolo dispiacere, magari anche solo una litigatina di poco conto. Ti capiterà un po’ come a Diletta Leotta che ha festeggiato i suoi 30 anni come una diva di Hollywood ma senza il suo famosissimo (e invidiatissimo) fidanzato, grande assente alla festa principale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: niente da fare: single anche oggi. Lavoro: possibile che tu trovi occasioni di business persino durante le tue ferie in giro per l’Italia!? Salute: annoiato e senza particolari stimoli. Trova il modo giusto per non rimanere spiaggiato sul divano a fare nulla! Il consiglio del giorno: parti. Con solo la macchina, una valigia leggera e tanta voglia di divertirti. La destinazione? Non è importante. Basta solo che ci sia dell’avventura!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei sexy anche in ciabatte e copricostume Torone! Certo, con la Luna storta non è detto che tu abbia voglia che te lo si faccia notare ma sappi che sarà evidente a tutti. Anzi, sai che ti dico? Meno ti impegnerai nell’essere irresistibile e più lo sarai agli occhi degli altri. Un po’ come Ilary Blasi che si mette una camicia di Francesco Totti sopra al bikini e detta subito tendenza. Marte fa miracoli!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: fai un po' troppo il sostenuto, pretendendo che il partner ti legga nella mente! Lavoro: arrabbiature in arrivo… Salute: accaldato e un po’ confuso: stai all’ombra e rigenerati con acqua fresca e abbondante! Il consiglio del giorno: Mercurio ti rende il personaggio perfetto per organizzare vacanze e gite dell’ultimo minuto! Fatti eleggere come “agente di viaggio” della tua compagnia di amici!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Si sa che quando si parla di feste siete voi a dover insegnare qualcosa a tutti gli altri segni zodiacali! E sarà così anche questa volta nonostante Marte ancora fastidioso. Ma la Luna gira a favore durante la giornata quindi compensa. La vostra giornata sarà come il trentesimo compleanno di Diletta Leotta festeggiato senza alcun limite al luccichio di strass e paillettes. Ha anche organizzato una scenografia con le “ragazze lampadario”. Ecco, diciamo che anche nel vostro caso per colpa di Mercurio in quadratura non ci aspetteremo poesie declamate a gran voce ma tanto sfavillante divertimento sì!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fate fatica a usare le parole per rimorchiare… ma chi ha bisogno di dialettica quando si può ammaliare con i gesti!? Lavoro: sfruttate questo momento di pausa per farvi chiarezza: avrete occasione di mettervi alla priva fra qualche tempo! Salute: Marte non vi sostiene: declinate l’invito alla corsa campestre! Il consiglio del giorno: festa in maschera in versione estiva? Gettarsi col parapendio? Escape room in città deserta!? Accettate tutte le esperienze più alternative che vi vengono proposte!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per colpa di Venere diciamo che ogni gesto di cura nei tuoi confronti sarà vissuto come un’invasione fastidiosissima della tua privacy. Un po’ come la Apple che ha suggerito la possibilità di usare gli Airpod per monitorare il respiro degli utenti… Ecco, tu propio il tuo respiro te lo vuoi gestire in assoluta autonomia. Chiaro?!!! Ovviamente questo vale anche per quello che pensi (tanto) e quello che provi (un po’ meno).

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non disperare Cancretto mio: ti puoi divertire anche da single, in vacanza! Lavoro: riesci a liberare la mente da pensieri in merito a fatture e mail! Salute: oggi riusciresti persino ad affrontare una scarpinata in montagna! Il consiglio del giorno: prenota un’escursione in mezzo alla natura con gente che non conosci! Potresti addirittura di rimanere sulle tue senza bisogno, per forza, di far amicizia con nessuno e goderti in pace il panorama!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Peccato per la Luna stortissima! Però dai, di questi giorni di vacanza non ci si può proprio lamentare! Diciamo che oggi nello specifico sei accogliente come il bagno dell’Autogrill nel sabato del rientro. Meglio starti lontani e sperare di non avere bisogno di te! In compenso tu promettimi di non farti prendere dall’ansia del fare, ok??

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tattica del fare il geloso potrebbe non ripagare come vorresti! Lavoro: eviti il discorso come fosse peste! Salute: attento alle scottature: la protezione mettila sempre e comunque! Il consiglio del giorno: non sfogare le tue frustrazioni nel rapporto di coppia. Piuttosto parlane col partner senza pretendere che lui ti capisca solo dagli sguardi.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Se c’è una rottura di scatole nei paraggi tipo portare l’ombrellone fino alla spiaggia o caricare la macchina per la partenza o ancora andare a fare rifornimento di viveri per il viaggio tu ti offrirai volontaria. E senza chiedere nulla in cambio. Ma sei diventata matta??? No, solamente senti di avere così tante energie che quasi quasi ti senti in debito con l‘umanità che ti circonda. Che brava sei!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fantastichi su tutti i fisicati che vedi passare vicino a te… ma concludi ben poco! Lavoro: in perenne connessione Wi-Fi con il tuo computer. Non vuoi perdere nemmeno una comunicazione importante. Salute: saresti persino pronta ad iscriverti in palestra questo autunno… vedi di mantenere la promessa fatta a Nettuno! Il consiglio del giorno: i sogni possono essere raggiunti solo grazie a determinazione e organizzazione. Tutte doti che hai a tua disposizione!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sarai romantica anche oggi più di un cinema sotto le stelle. Anzi, con anche la Luna a favore voglio proprio esagerare: romantica come un cinema sotto le stelle che proietta un film di Fellini in bianco e nero. Nella scena del bacio. Ma cosa può desiderare di meglio chi ti sta attorno?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: riprendi ad essere romantica e affettuosa! Questa Luna fa bene al tuo umore! Lavoro: tranquilla e senza ansie: sai di aver lasciato tutto a posto prima di chiudere la porta dell’ufficio! Salute: recuperi energie e voglia di fare! Con una Luna del genere sei persino pronta ai balli di gruppo! Il consiglio del giorno: oggi ti puoi pure concedere un cono maxi con tanto di panna e gusti cremosi!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con la Luna storta da metà giornata (e per 48 ore!) sfoggerai tutta la tua superiorità intellettuale aiutata anche da Mercurio a favore. Che non ti si disturbi quando stai leggendo il giornale e che nessuno ti sfidi a sudoku! Non vedi l’ora di essere provocato per brontolare citando grandi filosofi come fa Sgarbi! Mamma mia quanto sai essere antipatico quando ti ci metti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei un po’ troppo diretto. Le tue avances potrebbero non incontrare il gusto di qualcuno… Lavoro: qualche mail letta di sfuggita mentre sei sotto l’ombrellone potrebbe farti saltare i nervi…Salute: nulla da segnalare… Luna a parte che ti mette del nervosismo addosso! Il consiglio del giorno: usa le energie di Marte per opporti all’umore negativo. Usa l’attività fisica per scaricare i nervi!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C’è un bel tira e molla di emozioni nel tuo cuoricino e (se c’è) anche nella tua coppia. Marte a sfavore ma Venere a favore. Praticamente una lotta all’ultima condizione (contrattuale)… come quella tra Locatelli e la Juve. Ti consiglio però di farti assistere da un buon avvocato perché le tue doti dialettiche saranno scarsine!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piacciono veramente tanto le storie impossibili, soprattutto quelle dove perdi la cognizione del tempo e dello spazio! Lavoro: queste vacanze ti stanno aiutando a dimenticare persino la tua password del pc del lavoro! Salute: stanco ma pronto per la giornata al mare piena di giochi con gli amici! Il consiglio del giorno: se devi uscire per una serata elegante, ricorda la regola di Chanel: guardati allo specchio poco prima di aprire la porta di casa e togli sempre qualcosa!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il tuo cuoricino sarà caldo come una borsa frigo tenuta diligentemente sotto all’ombrellone in spiaggia. In compenso ti sentirai sexy più della Coca Cola ghiacciata sfoggiata all’ora di pranzo sotto al solleone mentre tutti si devono accontentare dell’acqua oramai caldissima della borraccia. Insomma: sei perfetto per una notte di passione ma di coccole proprio non se ne parla!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: anche i complimenti ti riescono difficili… sembra sempre che tu sia costretto a farli da qualcuno! Lavoro: sempre sul pezzo e aggiornato… anche se sei a chilometri di distanza dall’ufficio! Salute: chi dice che l’estate sia la stagione migliore dell'anno non prende mai in considerazione il caldo afoso e le zanzare che vogliono cibarsi di te! Il consiglio del giorno: se hai bisogno di isolarti dal mondo, prenditi un libro giallo e divoralo sotto l’ombrellone!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Spettacolare! Come Madonna che compie 63 anni ma nelle foto su Instagram sembra avere la pelle di una diciannovenne scampata all’acne. Le treccine bionde fanno il resto. Insomma ti senti strafico Acquario e lo sei per davvero tanto che si ha davvero voglia di rubare i tuoi segreti di bellezza.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pieno di entusiasmo, vi presentate al primo appuntamento con un bouquet di fiori! Lavoro: il tuo ottimismo potrebbe aiutarti a risolvere velocemente questioni che impiegherebbero mesi per vedere il compimento. Salute: invaso di ottimismo e di allegria! Oggi nulla può abbatterti! Il consiglio del giorno: vestiti di colori brillanti che mettano in risalto il tuo buonumore!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Anche oggi il vostro umore sarà vulcanino. Ma non nel senso di “pieno di iniziativa e con tanta voglia di divertirvi”, piuttosto nell’accezione di “pronti ad esplodere e a dire tutto quello che pensate senza nemmeno essere stati provocati”. Avete presente i 3 vulcani che in Alaska si sono messi ad eruttare contemporaneamente? Ecco, potreste essere proprio così anche voi oggi. Incontenibili nelle polemiche!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: insicuri, fate fatica a farvi avanti. Lavoro: provate di tutto per risolvere alla svelta le cose che avete da fare (con scarsi risultati). Salute: Marte tiene ancora in ostaggio energie e allegria. Il consiglio del giorno: durante una battaglia di gavettoni voi avete il ruolo di quelli noiosi che si lamentano per ogni cosa.

Voto 5 e mezzo