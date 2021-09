L’oroscopo di oggi 2 settembre 2021: emozioni forti per Scorpione e Vergine Anche nell’oroscopo di oggi, giovedì 2 settembre 2021, la Luna si trova nel segno d’acqua del Cancro mentre l’opposizione tra Nettuno e Marte si fa ancora più stretta, più precisa nei gradi quindi più forte. Questo aspetto indica un momento di crollo degli ideali, di messa in discussione dei valori sia a livello personale (per chi ne è interessato) sia a livello mondiale. Si ha come la sensazione che le ferite negli ideali e nella sensibilità siano ancora più sentite, dolorose.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 2 settembre 2021, la Luna resta nel segno del Cancro mentre tra Nettuno e Marte l'opposizione si fa ancora più precisa, più stretta e quindi più forte. Dove Nettuno è anche l'idealizzazione, l'amore cosmico, il grande progetto, l'opposizione di Marte sembra urtarlo, distruggerlo, stracciarlo. Se a livello personale questo transito, per chi dovesse sentirlo, porta alla perdita di equilibrio, a livello mondiale indica un momento di crollo, di crisi degli ideali.

Anche oggi la Luna nel segno del Cancro non fate che enfatizzare la messa in discussione dei valori che appunto questo grande importante transito vuole dimostrare. Per questo, tutti coloro che saranno interessati da questo aspetto (direi principalmente i segni d'acqua ma anche la Vergine) avranno un momento ancora più intenso di emotività: come se ce ne fosse stato bisogno!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In un momento di baldanza potresti eccedere con le tue modalità di approccio esuberante finendo, tuo malgrado, con ottenere la reazione opposta da chi cercavi di accalappiare! Come Gemma Galgani, tutta gasata per i suoi ritocchini estetici, anche tu cerchi di mettere in risalto alcuni lati di te per cercare di ammaliare qualcuno, senza riuscirci… Colpa di Venere: non ti ha ancora rivelato i segreti giusti per arrivare al successo in amore!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: si inasprisce il tuo cinismo e la tua voglia di restare solo sembra diventare sempre più distante… colpa della Luna. Tranquillo: passerà! Lavoro: qualche bisticcio in programma coi colleghi. Cerca di non esagerare con gli insulti: non stanno bene! Salute: umore così nero che, più nero, non si può! Il consiglio del giorno: devi assolutamente pensare a liberare il tuo armadio da ciò che non metti più. Appena possibile (quando la Venere si sarà spostata) ti accompagnerò personalmente a fare un nuovo giro di shopping per rinfoltire le tue riserve!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mahmood ha rassicurato i fan dopo il bruttissimo incendio che ha distrutto il palazzo nel quale viveva. Come lui, anche tu ci tieni a far sapere a tutti che tu stai bene e che sei anzi pronto a prenderti cura degli altri! Luna a favore e Marte che ti fa correre subito in soccorso di chi ha bisogno di te: non ti risparmi proprio nulla! Attento però a non eccedere: invadere gli altri nella loro sfera privata è una cosa che potrebbe riuscirti un po’ troppo facile con la quadratura di Giove!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non se già la senti… ma nell’aria si respirano piccole tensioni che potrebbero, a breve, complicare le cose… Lavoro: il capo è preoccupato di non riuscire a completare alcune task? Niente paura! Ci pensi tu a rincuorarlo… basta che poi il lavoro lo faccia fare a qualcun altro! Salute: Luna e Marte sostengono fieri la tua verve: non hai di che preoccuparti! Il consiglio del giorno: concediti qualche sfizio fuori norma, ovviamente senza esagerare! La Luna vorrebbe tanto ti ordinassi quel cinese da asporto che ti piace tanto…!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Emozioni da osservare con calma, con una Venere che vi spinge a lasciarvi andare ma frenati da un Marte che vi convince che, forse, è meglio aspettare un attimino. Vi trovate come dentro all’occhio di un ciclone: circondati da voluttuose occasioni delle quali, però, ancora non vi fidate. Provate a dare un’occhiata alle foto che sono state pubblicate dalla sonda lanciata in mezzo all’uragano Ida, negli Stati Uniti, e ditemi se vi riconoscete nell’intensità di quel panorama!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la vostra agenda degli appuntamenti è oramai stracolma… forse è il caso di iniziare a depennarne qualcuno? Lavoro: vi attenete alle regole con precisione e puntualità… Anche se ogni tanto potreste pure infrangerle se questo significa fare qualcosa di buono! Salute: energie non proprio copiose. Anche per voi, ogni tanto, servirebbe una pausa ristoratrice da questo Marte antipatico! Il consiglio del giorno: il pomeriggio di shopping con le amiche può essere stancante. Meglio un po’ di compere online! Niente fila, niente litigi per i maglioni già infeltriti sotto costo…

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Madonna ha festeggiato il suo compleanno con grandi eventi in Puglia! Pensa che si è presentato persino Albano a cantarle “Caruso” (la canzone preferita della pop-star!) e a farle i migliori auguri! Nel tuo caso, di tutta questa baldanza proprio non se ne parla ma una timida Luna, convinta di fare del bene, ti abbraccia e ti conforta riuscendo nell’intento di farti dimenticare dei pianeti storti che ti attanagliano almeno per un po’! Ricordati di ringraziarla, almeno!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la vita di coppia è un disastro… ma almeno, con questa Luna, riesci ad avere un buon rapporto con te stesso!Lavoro: ti interroghi profondamente su una questione: cambiare o non cambiare lavoro?! Questo è il problema! Salute: Marte ti sostiene ne tuoi sforzi quotidiani! Possiamo quasi dire che, per oggi, vada davvero tutto alla grande! Il consiglio del giorno: capisco l’entusiasmo di questa Luna a favore… e persino che tu abbia voglia di fare scelte epocali che possano cambiarti la vita… Ma aspetterei momenti più consoni per scegliere il nuovo colore delle pareti in casa tua! A Mercurio quadrato, il melanzana, davvero non convince!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non c’è fretta Leone, non correre ai ripari cercando di afferrare gli ultimi Momenti di piacere che questa Venere ti offre! Hai ancora qualche giorno e non c’è alcun bisogno di affannarsi! Goditi con calma i piccoli momenti che il pianeta dell’amore ti offre e fai le scelte giuste convincendoti di avere a disposizione tutto il tempo possibile! Non fare come quelli che, nella foga di mangiare l’ultimo gelato della stagione, si son ritrovati con in mano un cono al sapore di basilico e pomodoro rimpiangendo il buon vecchio cioccolato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tutto a gonfie vele! Venere riesce a farti provare batticuori fortissimi! Lavoro: le “criticità” da risolvere si accumulano per numero crescente, sotto forma di documenti, sulla tua scrivania… ma tu riuscirai di certo a risolvere tutto nei tuoi tempi! Salute: qualche acciacchino e dolorino sparsi. Hai fatto stretching come ti avevo consigliato!? Il consiglio del giorno: non puntare troppo in alto quando scegli di festeggiare traguardi e successi! Questo Giove ti vorrebbe già al tavolo di un ristorante super stellato ma Saturno, che ti guarda con fare inquisitorio, caldeggia per qualcosa di più sommesso!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Implacabile e impassibile come la borsa di Wall Street che, nonostante la crisi afghana, non ha battuto ciglio e ha tenuto immutati i suoi titoli. Marte riesce, in un modo o nell’altro, a tenerti stabile e decisa consentendoti di prendere la mira sui tuoi obiettivi a discapito di qualche momento di tenera debolezza che qualcuno cerca di provocarti! Spoiler: alla fine cederai alla distrazione (tutta colpa di una Luna che ti ricorda che in fondo sei umana anche tu!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: mi spiace Verginella, per quanto tu faccia la donna tutta d’un pezzo la Luna riesce a insinuare sentimenti teneri dentro il tuo cuoricino! Lavoro: giornata classica e un po’ noiosa… nulla di cui lamentarti (troppo). Salute: super carica! Sembri quasi Wonder Woman piena di baldanza quando cammini per strada! Il consiglio del giorno: usa l’energia che Marte ancora ti regala anche per dedicarti un po’ a te! Quella mezz’ora di pilates giornaliera è diventata un’abitudine super positiva per te! Non abbandonarla!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lady Gaga ha annunciato il nuovo CD contenente tutte le sue hit remixate! Come lei anche tu non ti fermi e, fra Venere e Giove, sei pronta ad aumentare il carico di lavoro e il numero di progetti da seguire! Eccedere, oggi, sembra non essere un problema ma attenta alla Luna: potrebbe farti rendere conto, a suon di delusione, che non sei in grado di arrivare ovunque! Ripartisci responsabilità e compiti: solo così hai più chance di arrivare dove vuoi!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qualche grammo di timidezza e un po’ di insicurezza ti trattengono dal lanciarti dalle sue braccia?! Tranquilla… sono certa che se ne accorgerà e che sarà lui a farsi avanti! Lavoro: risultati un po’ lenti ad arrivare… ma tu non demordere! Salute: qualche momento di tenera malinconia ad accompagnare una giornata positiva! Non farne un dramma! Il consiglio del giorno: Mercurio a favore ti darà la soluzione perfetta per ogni occasione! Come quella di azzardare un accostamento improbabile per l’outfit di una serata di gala! Poco importa se non hai avuto tempo per comprare un abito nuovo: il pianeta del pensiero si occuperà del problema!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Giornata interessante e che può nascondere successi insperati. Come Carlotta Gigli ha vinto ben 5 medaglie alle paralimpiadi di Tokyo 2020, anche tu potresti essere improvvisamente insignito di qualche premio insperato. “Inquilino più ordinato” o “parcheggiatore provetto” sono solo alcune delle nomination vinte che potresti ventare oggi! Tutto merito di Luna e Marte a favore che ti rendono facilissime sfide che normalmente non avresti nemmeno pensato di affrontare! Approfittane!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fantastichi su amori impossibili e dalle tinte platoniche… tranquillo: ogni tanto si può fare! Lavoro: Saturno sembra mettercela tutta per trovare le situazioni più paradossali adatte a metterti alla prova! Salute: energie presenti e pronte ad essere utilizzate! Marte sta facendo bene il suo lavoro! Il consiglio del giorno: allena la tua resilienza. Oggi potresti dover affrontare questioni spinose che richiedono tutta la tua pazienza per essere sbrogliate. Un po’ come quando ti si annodano i fili delle cuffiette in tasca! Respira!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Volano stracci fra alcuni ex di Temptation Island. A colpi di battute acide sui social, Alessio e Natascia sembrano non darsi per vinti e si scambiano critiche come se fossero caramelle! Anche tu, con questo Marte quadrato, potresti cedere facilmente al demone della litigata, lasciandoti trascinare in querelle intense che non portano da nessuna parte. Ascolta l’astrologa e dai più retta a questa bella Venere: lei ti insegnerà come fare “all’amore" senza pensare alla guerra!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sembra la giornata giusta per farsi avanti! Ora che la Luna non è più un impedimento puoi addirittura pensare ad una serenata! Lavoro: i dubbi e le perplessità si sciolgono! Non esiste programma o file astruso che possa resistere alle tue intuizioni vincenti! Salute: Marte tassa violentemente le tue forze riducendoti ad un piccolo centauro sonnolento! Riuscirai a resistere alla tentazione di un pisolino in ufficio?! (Io credo di no!). strong>Il consiglio del giorno: giornata perfetta per valutare, pianificare, riflettere e fissare scadenze sul calendario! Evita, tuttavia, di passare all’azione! Ci saranno momenti più propizi per mettersi ad imbiancare casa o potate l’aiuola!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ritirato e silenzioso come Barbara D’Urso. C’è chi dice che la presentatrice nazionale abbia in serbo novità per questa prossima stagione ma, a conti fatti, nulla sembra essersi ancora manifestato! Come lei, anche tu ti sei chiuso da qualche parte, lontano dal mondo, convinto da Luna, Mercurio e Venere che la gente riuscirà ad andare avanti bellamente anche senza di te! L’importante è che tu utilizzi questo tempo per guardarti dentro e non, semplicemente, per riconfermare che tu stai bene anche da solo… ok?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua idea di romanticismo non è “ricercata e di nicchia”… è semplicemente fuori dallo spettro comune di ciò che gli altri chiamano come tale! (Ed anche io, onestamente, farei fatica…) Lavoro: non ascolti ragioni e fai di testa tua anche quando gli altri ti mostrano che hai torto… colpa della tua testardaggine innata e pure di un Mercurio storto che ti incasina non poco! Salute: l’umore nero di oggi ostacola ogni entusiasmo che potrebbe coglierti all’improvviso… la Luna ti limita e ti abbacchiai un po’!Il consiglio del giorno: in accostamento “ton sûr ton” potresti addirittura darti alla lettura di qualche bel romanzo noir o gotico! Qualche passaggio di Egar Allan Poe potrebbe fare al caso tuo!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Esagerato e un po’ esuberante come casa Samsung che sta progettando un futuro pad in grado di piegarsi addirittura in tre parti! A te le cose semplici non sono mai piaciute e con la complicità di un Giove come questo, tutto a tuo favore, eccedere diventa quasi un must! Saturno, dal canto suo, si assicura che tu non lo faccia in modo spropositato e senza senso… un modo come un’altro per dire che se fai un passo è solo perché hai ben calcolato i rischi e i guadagni!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tenero e in cerca di attenzioni! Non farai fatica a trovarne! Lavoro: è la giornata giusta per un crash test delle tue intenzioni e dei tuoi progetti innovativi! Metti alla prova il tuo ingegno! Salute: prima di andare a correre, fai un buon riscaldamento! Con tutte quelle festicciole in spiaggia sembri aver perso un po’ il fiato…!Il consiglio del giorno: stupire è sicuramente una delle doti migliori, in amore, per catturare l’attenzione di qualcuno! Ci vuole comunque stile e misura per non apparire, diciamo, troppo audace! Non spingere troppo sull’acceleratore e opta per qualche regalo eccentrico, sì, ma elegante!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Si potrebbero scambiare battute acide senza quartiere, con questo Marte opposto… un po’ come è successo fra Antonella Mosetti e Giulia De Lellis che, pare, non si siano risparmiate siparietti piccati sui social! Anche nel vostro caso, il nervosismo scorre sotto pelle e la Luna, benché sia a favore, potrebbe rendervi un po’ più permalosi e auto-protettivi del solito! Concedete agli altri il beneficio del dubbio: col dirvi “siete dimagriti” non intendono mica che prima eravate grassi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Venere non è ancora esattamente a favore ma la Luna riesce a installarvi quel tanto di romanticismo necessario per sognare ad occhi aperti di essere principesse da salvare! Lavoro: faticate un po a restare concentrati: lo sfondo del vostro pc è così evocativo con tutti quei panorami esotici! Salute: tenuti in piedi da qualche pianeta che aiuta il vostro umore: se fosse per Marte vi lascerebbe a vegetare sul letto! Il consiglio del giorno: indossate il vostro vestito di carnevale preferito per fare le faccende in casa! Vi darà la parvenza di essere tornati bambini e senza pensieri fissi sulle bollette da pagare!

Voto 6 e mezzo