L’oroscopo di oggi 19 agosto 2021: Toro e Capricorno hanno intuizioni geniali Nell’oroscopo di oggi, giovedì 19 agosto 2021, la Luna in Capricorno e il Sole ancora opposto a Giove indicano una minore predisposizione alla leggerezza. Urano però è in trigono a Marte e Mercurio il che porta a una enorme capacità di prendere decisioni giuste in brevissimo tempo. Soprattutto per i segni di terra!

Finalmente un bel trigono nell’oroscopo di oggi, giovedì 19 agosto 2021! Vero che il Sole continua ad essere in opposizione a Giove e che la Luna in Capricorno non aiuta a distendere i nervi o a socializzare con gli sconosciuti (come dovrebbe succedere in vacanza ancora più del solito!). Però Marte e Mercurio in Vergine sono trigono a Urano in Toro. Ottimo!

Dicevamo, il trigono: Marte e Mercurio in trigono a Urano sono ottimi per le intuizioni geniali, per le decisioni che portano ad una svolta anche qualora fossero contemplati dei tagli. In ogni caso, soprattutto i segni di terra saranno svegli, molto svegli, fin troppo svegli!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mamma mia Ariete! Oggi sarai simpatico quanto una giornata da bollino nero in autostrada ma per la coda da rientro, nemmeno da esodo! Ti si eviterà in tutti i modi come con le partenze intelligenti e di te si parlerà (lamentandosi) su tutti i tg e gr! Si sa che tu le cose se le fai le fai fatte come si deve: anche innervosirci!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: scontroso e poco affabile… come pretendi che qualcuno ti lasci il numero di cellulare!? Lavoro: appendi post-it sulla valigia delle vacanze con tutte le idee che vorresti sviluppare una volta tornato in ufficio. Salute: umore non al top… sembra quasi tu ti sia trovato una giornata di pioggia proprio nel giorno di ferie in cui hai deciso di andare al mare! Il consiglio del giorno: metti musica estiva o dei balli di gruppo a tutto volume. Ti aiuterà a smuovere un po’ l’umore… e muovere il bacino!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti fico come Khabi Lame che sta per diventare il tiktoker più popolare del mondo e solo sfoggiando ironicamente un po’ di intelletto. Neanche un muscolaccio oliato in vista e sei comunque seguito da tantissimi. Questo sì che è sentirsi bene e tu non vuoi perdertene nemmeno un’ora di questa meravigliosa sensazione. Adesso che anche Mercurio è dalla tua parte hai tante altre cose intelligenti da dire!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: comprensivo e disposto al dialogo. Lavoro: decidi di seguire un corso estivo su Excel e sulla compilazione delle celle a velocità massima! (Ti aiuterà al tuo rientro!). Salute: la Luna sostiene umore e ti aiuta a non sentire i soliti dolorini. Il consiglio del giorno: proponiti come consigliere ufficiale di tutti quelli che fanno il cruciverba in spiaggia! Mercurio ti suggerisce tutte le risposte giuste e non puoi far altro che condividerle.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete un po’ di ansia da prestazione e non vi farete problemi a spargerla anche tutto attorno a voi! Avete presente quando le vacanze stanno per finire ma si è solo al giovedì dell’ultima settimana e iniziano a farsi vivi colleghi, clienti e soprattutto capi via email?? Ecco, la sensazione è un po’ quella lì. Fate esercizio all’inverso e contate i minuti (tanti) che vi restano ancora di ferie!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vostro cellulare si è surriscaldato a causa dei messaggi pieni di cuoricini che ricevete! Lavoro: mentre tutti sono in vacanza, voi osservate avidamente l'orologio sperando che il vostro turno estivo arrivi presto alla conclusione!Salute: non siete esattamente nel mood per farvi lunghe passeggiate lungo la riva sotto il solleone… Il consiglio del giorno: seguite l’istinto e andateci decisi con le scelte improvvise: il gusto del gelato è qualcosa che va “sentito di pancia” non ponderato a priori!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche oggi coglierai l’occasione di un argomento sul quale ti senti giudicato per iniziare una battaglia a favore della libertà: di essere, di dire, di comportarsi. E se anche il punto di partenza fosse una tua debolezza, riuscirai a farne oggetto di una grande battaglia umana! Bravo! Un po’ come l’influencer che si sta battendo per lo sfoggio del pelo fluente sui corpi femminili… è natura, che c’è di male??

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai il difficile con partner ed amanti… smollala un po’! Lavoro: hai il cervello che fuma e produce idee interessanti da mettere pratica! Salute: teso e un po’ infastidito come se avessi sempre della sabbia nelle scarpe! Il consiglio del giorno: prendi le distanze da tutti quelli che ti vogliono includere in discussioni e litigi… non sei mica il giudice di Forum!

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Le vie di mezzo queste sconosciute! Non hai nessuna voglia di tiepidume nè quando si parla d’amore nè quando si parla di beauty. Hai presente le raccomandazioni mediche sull’esposizione al sole?? Ecco, tu le infrangi tutte perché vuoi diventare abbronzatissimo il prima possibile. Insomma Venere scotta e tu sei pronto a rigirarla come un hamburger sulla brace!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti così coinvolto che stai già pensando al colore dell’abito da cerimonia per il matrimonio! Lavoro: stai seriamente pensando di prendere un periodo sabbatico. Salute: la Venere aiuta la tua figura da atleta a spiccare fra i bagnanti! Il consiglio del giorno: goditi l’influenza romantica di questa Venere: partecipa a tutte le feste in spiaggia in programma e fai stragi di cuori!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Principessa dentro e fuori: come la Ferragni che al mare sfoggia delle ciabatte da quasi 1000 euro. Ma si sa che quando uno sente di meritarsi il meglio è bene fare il possibile per ottenerlo e tu cercherai di concederti anche per oggi ogni genere di vizio, piacere e coccola. Quando uno si ama non può evitare di viziarsi!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ondate di sensualità che manco un mare in tempesta! Lavoro: lavorare mentre tutti sono al mare non ti pesa… anzi, c’è più tranquillità per te! Salute: vigorosa, non salti nemmeno una delle lezioni online di GAG. Il consiglio del giorno: prendi la prima occasione possibile per risistemare casa in vista delle tue ferie: tornare in un nido completamente ordinato è un’emozione unica.

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ancora più del solito senti che in questi giorni sei davvero perfetta per tutti. Come i jeans, il little black dress e il nuovo caricatore per smartphone proposto dalla comunità europea. Ti impegnerai perchè nessuno attorno a te si senta solo o sbagliato o non sufficientemente amato. Tu sei prontissima a ricaricare chiunque ti chieda affetto!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai un po’ la vamp, presentandoti in spiaggia con un cappello a tesa talmente larga da fare ombra persino ai vicini. Lavoro: ti chiamano anche mentre sei in vacanza perché sei l’unica che può dare il consigli giusto a chi è rimasto a sgobbare. Salute: un po’ indispettita dalla Luna: non ti va bene nulla e fai commenti acidi su chiunque. Il consiglio del giorno: osa con accessori luccicanti e che mettono in risalto il tuo charme!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scotti d’amore come le temperature segnate dai termometri in Sicilia! Anche tu raggiungi temperature (del cuore) mai segnate prima da alcuno Scorpione vivente! Merito di Marte ancora a favore e della Luna che oggi ti faranno sputare complimenti e frasi romantiche anche a chi ti aveva solo chiesto “che ore sono?”.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: romantico quanto basta… anche se tu vuoi saltare qualche fase del corteggiamento e puntare al sodo! Lavoro: chi dice che in vacanza non si possa mandare qualche comunicazione importante ai clienti!? Salute: sei l’anima pulsante e divertente della spiaggia! Se non ci sono animatori ci pensi tu a far bagarre! Il consiglio del giorno: vuoi far colpo su qualcuno? Organizza una cena soltanto per voi due vicino al mare con tanto di candela!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso sì che si torna a ragionare e che le emozioni riprendono il loro posto senza invadere troppo il resto della tua vita. Che poi, si sa, a te basta sentirti sicuro di te stesso e non serve certo essere dichiaratamente e immensamente amato da altri. Quindi adesso che Venere è tornata a favore e che la Luna l’ha smessa di fare domande profonde, puoi tornare a concentrarti sulla serenità, praticamente come chi si addormenta sul materassino in piscina cullato dalle ondine.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti lasci trascinare dal momento e vivi emozioni profonde! Lavoro: stacchi il cellulare e blocchi la connessione dati: non vuoi rischiare di ricevere mail dall’ufficio! Salute: vorresti tanto ritrovare forma fisica senza esser costretto a fare esercizi estenuanti… la determinazione ti manca proprio! Il consiglio del giorno: non imbarcarti in giochi di società che richiedono un lavorio mentale intenso: Mercurio quadrato ti farà sbagliare tutte le prove!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Energico come la media degli italiani che in queste vacanze, gasati dai record olimpici e dagli Europei di calcio, pare abbiano riscoperto l’amore per gli sport più o meno estremi. Anche tu, dalle bocce al running di primissima mattina sulla spiaggia, anche oggi sarai carico di voglia di fare ma anche particolarmente competitivo! Aiuto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la Luna vorrebbe fossi più romantico ma Venere sembra proprio non volerne sapere! Lavoro: riesci a finire compiti in sospeso direttamente dalla tua villeggiatura a Milano Marittima. Ti sembra quasi di essere tornato in ufficio. Salute: non tralasci nemmeno una sessione di addominali. Per fortuna in vacanza hai le applicazioni di fitness che ti seguono! Il consiglio del giorno: concediti uno sfizio lussuoso e autocelebrativo. Un paio di occhiali griffati o un cappotto in saldo in vista dell’inverno potrebbero essere un buon esempio!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti senti già come un paio di Birkenstock che in pochissimo sono passate da accessorio “sfigato” a oggetto del desiderio delle più attente fashion victim. Anche tu senti che è arrivato il tuo momento della svolta e sei pronto a fare il salto da cozza a perla nell’ostrica. Sia chiaro: eri tu a sentirti una cozza e non era certo la realtà dei fatti! È tutto merito di Venere che passa da freddina a tua amica intima.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ispirato e pieno di affetto da spargere ovunque! Lavoro: super responsabile. Hai attivato le notifiche da remoto per ogni urgenza che può accadere mentre sei lontano dal posto di lavoro. Salute: attivo e disposto a partecipare a tutte le attività che ti propongono sulla spiaggia! Il consiglio del giorno: usa un profumo leggero ed estivo! Non esagerare con essenze troppo pesanti! Ci vuole leggerezza ed eleganza!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tirate un sospiro di sollievo come quando vi assicurate che l’albergo che avevate prenotato su di uno strano sito internet dai prezzi super stracciati esiste davvero e ha proprio le caratteristiche che aveva raccontato. Poi, non è che voi vi sentiate ancora delle dame di compagnia a palazzo ma diciamo che la situazione dentro e attorno a voi sta decisamente migliorando.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: riprendete pian piano ad essere romantici! Lavoro: faticate a rimanere concentrati su quello che dovete fare… probabilmente non rispetterete le scadenze! Salute: nel pallone, avreste bisogno di staccare la spina il prima possibile! Il consiglio del giorno: concedetevi una pausa. Una gita in un bosco, un pic-nic con gli amici oppure un falò sulla spiaggia con tanto di chitarra!

Voto 6 +