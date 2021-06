Eccoci qua, con l'oroscopo di oggi, venerdì 18 giugno 2021, al quarto di Luna crescente. Il quarto di Luna è sempre un momento di tensione perché la Luna appunto si trova in quadratura rispetto al Sole ovvero a metà strada per diventare Luna piena. Sarà poi Luna piena e il 24 giugno in serata! Oggi, proprio il nostro satellite, cambierà di segno zodiacale a metà mattinata passando dal segno della Vergine e quello della Bilancia.

L’oroscopo del giorno 18 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Un altro aspetto molto bello del cielo di oggi è che il Sole, pur restando nel segno dei Gemelli, si sta avvicinando alla fine dei 30 gradi quindi è entrato nell'orbita del trigono con Giove. Questo per dire che il dialogo, nonostante Mercurio sia ancora per qualche giorno retrogrado, sarà decisamente più sciolto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Qualcuno cercherà di metterti all’angolo come hanno fatto con le co-protagoniste del video “Mille” con il terzetto Fedez, Berti, Lauro. Le drag Queen che hanno partecipato alle riprese hanno confessato a Federico di esser state bullizzate sulla scena con insulti omofobi e poco intelligenti. Con una Venere quadrata ed una Luna opposta, oggi potresti avvertire una sensazione simile: tira fuori tutto il coraggio che ti da Marte e affronta di petto ogni ostacolo senza paura!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lascerei da parte i drammi e le gelosie: non hai pazienza per gestirle!

Lavoro: è il momento giusto per passare all’attacco! Non tirarti indietro!

Salute: tentennamenti e dubbi come se piovesse: non turbarti troppo!

Il consiglio del giorno: se vedi qualcuno che ti sta antipatico dall’altra parte della strada cambia percorso: evita lo stress!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Difendi le tue idee senza farti troppi problemi, finendo persino con l’alzare la voce. Marte quadrato rende nervosi anche gli scambi di idee

in apparenza più tranquilli e rischiano di tramutarsi in men che non si dica in battibecchi ben più consistenti. Un po’ come nel “dialogo” fra Daniela Santanché e l’Imam Salem, rischi di scaldarti troppo e non riuscire a dire quello che vuoi! Mantieni la calma ed esponi i tuoi pensieri punto per punto…!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: non essere assillante: lascia spazio a chi ami!

Lavoro: le sfide aumentano ma voi siete in grado di affrontarle!

Salute: potete pure concedervi quella cucchiaiata di tiramisù in più! La bilancia farà finta di niente.

Il consiglio del giorno: poca voglia di far spese per negozi? C’è un motivo se sono stati inventati quelli online!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete voi, vero? Il compratore misterioso che si è aggiudicato un biglietto per il primo viaggio nello spazio a ben 28 milioni di dollari?! Sono quasi certa che dietro il volto censurato ci sia il vostro, spinti dalla voglia irrefrenabile di conoscenza e di soddisfare la vostra curiosità perpetrate da Luna e Mercurio! Peccato che Giove rischi di farvi spendere altrettanto anche per cose ben più semplici e ordinarie! Occhio al portafoglio: sembra sia in cura super dimagrante!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: amate spendere anche per far contento il partner! Se vi capita, comprate pure qualcosa anche per me!

Lavoro: i grandi progetti si sbloccano: è ora che facciate passi in avanti senza paura.

Salute: dimesticate la Luna: presto tornerete a respirare con tranquillità. Il consiglio del giorno: lasciate che siano gli altri a gestire i dettagli. A voi interessa soltanto il lato creativo!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Chi dice che la vita e i corteggiamenti della farfalla maschio siano i più estenuanti in assoluto, non ha conosciuto te, Cancretto! Con una Venere che continua a farti vedere amori e batticuori ovunque, sei sempre sollecitato e solleticato ad avvicinarti a qualcuno che ti ispira per capire se da lui/lei puoi ricavare un po’ più d’amore di quello che già hai! Attento alla Luna: potrebbe farti passare una giornata tesa e poco piacevole.

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non fidarti subito. Sei naturalmente propenso a vedere il buono proprio in tutti!

Lavoro: renditi super disponibile: potresti essere tu il prossimo ad aver bisogno!

Salute: la Luna potrebbe infastidirti non poco. Evita sforzi non programmati.

Il consiglio del giorno: stasera non ci sei per nessuno: serata in compagnia del partner a farti le coccole sul divano!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte e Luna sono pronti a caricarti a molla. Come la Cina, ti senti potente e fuori controllo, pronto addirittura a sfidare le altri nazioni del G7 dichiarando apertamente che sono finiti i tempi in cui gli altri Paesi governavano il mondo. Come sempre il mio consiglio è quello di non strafare. Con un Saturno potente come questo, sai già che ogni possibile errore o caduta di stile potrebbe causare danni irreparabili! Sii cauto!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: piano con le foto di quando eri fisicato… soprattutto se risalgono ad epoche geologiche già trascorse!

Lavoro: potresti dover scegliere fra il rispetto delle regole e il prestigio personale… pronto a fare la tua decisione?

Salute: sicuro di te stesso, passeggi per strada con la stessa cadenza di una top model!

Il consiglio del giorno: fidati del tuo sesto senso e del tuo istinto: con un felino come te non sbaglia mai!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Elegante e raffinata grazie alla Venere a favore. Decidi per una manicure in stile Louboutin come Selena Gomez anche se devi soltanto affrontare il tragitto casa-ufficio e non puoi mostrarla a nessun altro se non alla segretaria gelosa che sembra avercela con te! Poco importa: l’importante è essere belle per se stesse, dopotutto! Attenta a Mercurio ancora quadrato: è facile che metta confusione fra i tuoi impegni incasinandoti la giornata!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: rimanda l’appuntamento di un paio d’ore: avrai più tempo per prepararti!

Lavoro: migliaia di chiamate senza risposta sul tuo cercapersone… ma dove lo avevi lasciato!?

Salute: tranquilla: la spesa con le due casse d’acqua riesci ancora a portarla in casa da sola.

Il consiglio del giorno: trova schemi di cruciverba più semplici: gli ultimi che hai provato sono ancora in bianco!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è chi sta parlando di tramutare la Grenfell Tower in un giardino sospeso sulla città di Londra. Protagonista di una tragedia nel passato, che l’ha vista andare completamente in fiamme, oggi potrebbe simboleggiare la rinascita e tramutarsi in un edificio pieno di flora. Come vedi i simboli di speranza sono ovunque e cercano di farti puntare tutto su questa bellissima Luna che sta per venirti incontro: rimani aperta e pronta a svoltare la giornata!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non mettere in standby per troppo tempo chi mostra interessa nei tuoi confronti. Potrebbe stancarsi.

Lavoro: a portata di mano ci vuole un taccuino: segna tutte le idee strepitose che ti vengono in mente!

Salute: ci vorrebbe un massaggio “hot stone” per rilassare tutti i nodi di nervoso che hai sparsi!

Il consiglio del giorno: non è la giornata giusta per uscire con le scarpe nuove: sono ancora così scomode che rischi di apparire aggraziata come uno struzzo sui trampoli…

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Su di te girano voci contrastanti. Più o meno come quelle che circolano su Achille Lauro e su una presunta difficoltà a collaborare con lui durante riprese di programmi e simili. Vero è che hai un certo caratteraccio, difficile da domare (soprattutto con questo Marte quadrato) ma non si può certo dire che tu sia totalmente intrattabile o privo di empatia! Con una Venere come questa, se ti prendiamo nel modo giusto, puoi essere il più dolce dello zodiaco!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: stranamente timido ma con un po’ di calma puoi dare il meglio.

Lavoro: se i risultati tardano ad arrivare, c'è solo da portar pazienza!

Salute: non mi sembra la giornata giusta per una maratona considerato il tuo poco allenamento!

Il consiglio del giorno: il modo migliore per ultimare tutto ciò che hai in mente con le poche energie rimaste è quello di organizzarsi al meglio! Migliore è la pianificazione, migliore è il risultato.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avresti bisogno di essere salvato come il piccolo gufetto trovato abbandonato in mezzo ad un lago a Pittsburgh. Spaesato e impaurito, attendi anche tu che qualcuno posi il suo sguardo amorevole su di te e ti tragga in salvo! Non temere: la Luna è già in viaggio e, prima di pranzo, riuscirai a vederla piombarti al fianco per abbracciarti e tenerti stretto stretto! Solo per oggi: coccolati e amati senza limiti né ritegno! Ne avrai bisogno!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lasciati avvicinare! Abbassa la guardia!

Lavoro: problemi con i conti, vero? Succede per colpa di Mercurio opposto!

Salute: a poco a poco riuscirai a rilassarti e diminuirà anche l’emicrania.

Il consiglio del giorno: accettare una carezza richiede molto più coraggio che rispondere ad una critica. Riflettici!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai già preso contatti con Valentina Miozzo, la blogger che è sopravvissuta al lockdown tramite isolamento in mezzo ai ghiacci. Avresti bisogno di vivere un’esperienza simile per svernare mentre Venere e Luna ti rendono la giornata un inferno. Scontroso, arrabbiato col mondo e pronto a mandare a quel paese chiunque. L’unica compagnia che riusciresti a sopportare è quella di qualche pinguino o di un paio di foche che non avrebbero nulla da recriminarti…!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: l’amore è una sfida: sei pronto a raccoglierla anche quando non tutto sembra andare per il meglio?

Lavoro: non stressarti troppo: lascia che qualcuno si occupi del suo senza per forza metterci becco!

Salute: qualche difficoltà a digerire la tripla porzione di profiterole di ieri? Non esagerare con i dessert!

Il consiglio del giorno: pratica gli insegnamenti di respirazione e di meditazione! È proprio in occasione di Lune come queste che servono!

Voto 5 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei un po’ il nostro Boy George, caro Acquario. Come il cantante, che ha recentemente compiuto 60 anni da icona pop, anche tu sei una “pecora rosa della famiglia” pronto a portare zizzania e a scombinare i pensieri di tutti! Marte opposto non può che stuzzicarti ancora di più, sfidandoti a cambiare abitudini e persino a mettere in discussione le convinzioni di chi ti sta accanto! Preparati ad una giornata “spumeggiante”!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ci si può divertire insieme anche lontani dalla camera da letto!

Lavoro: sei bravissimo ad usare parole e slogan. Che ne dici di una carriera da pubblicitario?

Salute: Marte risucchia energie come fosse un’idrovora…

Il consiglio del giorno: organizza un party in ufficio con palloncini e musica dance. Il capo potrebbe non essere d’accordo all’inizio ma, poi, si farà coinvolgere!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sponsor o non sponsor, Cristiano Ronaldo se n’è sbattuto ed ha allontanato da se le due bottigliette di Coca-Cola preparate per la sua intervista dichiarando apertamente che “non bisogna bere quella roba, meglio acqua pura”. Come lui, anche voi seguite i vostri ideali senza curarvi troppo degli effetti che potrebbero avere le vostre parole: Mercurio e Luna sembrano non darvi così tanti problemi se avete Giove e Nettuno dalla vostra!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pieni di sentimenti e pronti a vivere favole dolcissime.

Lavoro: dovreste curare meglio i vostri interessi e stare attenti a quello che dite… (vedi non offendere gli sponsor!)

Salute: in recupero. Finalmente potete sperare di riprendere un po’ di energie.

Il consiglio del giorno: il nervosismo può giocare contro di voi. Tenete a freno la lingua se non siete di sicuri di non essere ascoltati!

Voto 7 –