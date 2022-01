L’oroscopo di oggi 18 gennaio 2022: Leone e Sagittario raccolgono i cocci della Luna piena L’oroscopo di oggi, martedì 18 gennaio 2022, vede fortissima ancora l’influenza della Luna piena di ieri sera benché oggi la Luna nel segno del Leone voglia dare una sferzata forte ed energica ad un intenso momento di introspezione. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 18 gennaio 2022, non possiamo certo pensare di non risentire della potentissima Luna piena che è avvenuta proprio nelle primissime ore di questa giornata, poco dopo la mezzanotte. E' stata una Luna piena intensa perché esaltata dal segno zodiacale, il Cancro, ma anche dall'opposizione del Sole congiunto a Plutone. Le energie interiori che ha smosso questa posizione planetaria non possono certo essere ignorate.

Con la Luna che oggi si trova nel segno del Leone il tentativo di affrontare con decisione e forza ogni dubbio esistenziale potrebbe non avere immediatamente la meglio. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che saprà unire forza a illuminazione mentre il segno sfortunato sarà lo Scorpione molto ma molto affaticato da tutto questo rivangare nell'io più profondo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dire che tu sia carico di energie è riduttivo. All’inseparabile e fortissimo Marte, oggi si aggiunge anche l’entusiasmo (ritrovato) di una amabilissima Luna. Probabilmente il ragazzo della tribù Zo’é nel cuore dell’amazzonia che ha trasportato per dodici ore il padre malato per farlo vaccinare deve essere un Ariete come te con energie inesauribili e pronto a compiere il suo dovere. Se avanzasse ancora qualche energia potresti passare da casa mia che vorrei riorganizzare il mio salotto, che ne dici?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore simpatico sensibile ed entusiasta, tutto sembrerebbe bene ma Venere non è ancora convinta di darti qualche chance. Lavoro: come un moderno Stakanov oggi sarai su tutti i progetti e con energie inesauribili li porterai tutti a termine. Salute: sei tra quel gruppo di irriducibili che gioca a paddle alle 11:30 di sera. Il consiglio del giorno: sei meglio di una ditta di trasporti, ti manca solo il furgone e sei pronto per lanciarti nel mercato dei traslochi. Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Non potendo fare affidamento sulle parole a causa di questo Mercurio in quadratura ti stai ingegnando nel trovare metodi alternativi per comunicare magari anche più fattivi. Anche KFC di recente aveva puntato su sorpresine in serie limitata di artisti di minifigure invece della classica pubblicità. Il risultato è stata una crescita di vendite smisurata solo da parte dei collezionisti causando un enorme ed inutile spreco di cibo. Anche tu dovrai stare molto attento soprattutto se la torta a forma di cuore che hai preparato per riappacificarti con la tua nuova fiamma è piena di burro e panna come piace a te ma lei purtroppo è intollerante al lattosio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore Venere ti favorisce e vorrai in tutti i modi comunicare il tuo amore alla tua amata senza usare le parole ma con una torta multistrato a forma di cuore. Lavoro: oggi in tuo soccorso arriva Giove a puntare la sveglia e ad aiutarti a prepararti di tutto punto per questa nuova giornata di lavoro. Salute: più che consumare calorie tu le produci con magnifici manicaretti. Il consiglio del giorno: cerca un bel libro di ricette di dolci alternativi che possano soddisfare i palati più esigenti. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Probabilmente siete ormai al limite della sopportazione di questo Marte in opposizione che vi rende nervosi e decisamente acidi. Anche gli Svizzeri sono in piena bufera dopo che si sono visti rubare il nome Gruyere per commercializzare i loro formaggi dallo stato della Virginia negli USA perché per gli americani è come se fosse un nome di fantasia. Sono più che certa che gli elvetici non abbiano alcuna voglia di farsi pestare i piedi e reclameranno con cause internazionali mirate il nome del loro amato formaggio. Imparando da loro, maestri nel non destare scandalo senza gran clamore, potrete anche voi liberarvi pezzettino dopo pezzettino e con qualche bella frecciatina di tutte le cose che non vi piacciono.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ironici ma un po’ goffi, dire alla ragazza che vi piace che assomiglia a Morticia Addams non ha sortito l’effetto voluto. Lavoro: non vi lascerete sfuggire qualche commento acido riguardante le poco chiare performance dei vostri colleghi. Attenti a non esagerare. Salute: con Marte in opposizione l’unica attività che vorrete fare è togliervi qualche sassolino dalle scarpe. Il consiglio del giorno: riporendete in mano il libro sempre utile di Sntzu l’alte della guerra, nonostante i suoi 1500 anni è fonte di grande ispirazione. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Probabilmente il cassiere del supermercato che ha chiuso la saracinesca la sera della vigilia di Natale lasciando un ignaro cliente girare nella corsie fino a notte fonda, come te doveva essere completamente assorto nei propri pensieri. Giove e Nettuno continuano a stimolarti donandoti grande concentrazione e immaginazione. Quello che al momento ti interessa sono solo i tuoi progetti e come si possano sviluppare ma tutto il resto, come cantava il grande Califano, è noia…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei ancora immerso nei tuoi sentimenti più profondi alla ricerca di meravigliosi tesori. Lavoro: sei così concentrato su te stesso che non ti sei accorto dei complimenti che hai ricevuto da colleghi e cliente per l’ottimo lavoro. Salute: sei troppo preso a rovistare tra i tuoi sentimenti per fare un po’ di attività fisica, ti basta già quella mentale. Il consiglio del giorno: i nuovissimi airtag di Apple sono utilissimi per ritrovare tutte le cose che potresti dimenticare in giro. Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dovresti iniziare a tenere a bada la tua lingua perché ne stai combinando di tutti i colori con questo Mercurio in opposizione. Anche Hugh Grant ha dovuto seguire questo consiglio e dopo anni in cui si fingeva il proprio agente facendo l’accento Scozzese, per non farsi riconoscere dai produttori cinematografici, ha dovuto infine ammettere di essere lui il famigerato James Howe Ealy. Se l’avessi saputo prima gli avrei inviato il video in cui Fantozzi fa l’accento svedese…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: anche con questa bella Luna a favore dovrai tenere a bada la tua lingua biforcuta. Lavoro: attentissimo a quello che dici perché sei come una Vespa che slitta sul pavé bagnato. Salute: per le tue uscite fuori luogo il tuo trainer ha optato per una serie extra di burpees. Il consiglio del giorno : qualche sciogli lingua per snodare la tua piuttosto ingarbugliata. Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei pervasa dalla sensazione di non essere mai abbastanza come le due sorelle Williams che dovevano sopportare gli allenamenti sfinenti del padre Richard. Eppure mia cara Vergine anche se hai Marte in opposizione tu sei come Will Smith che è in profumo di Oscar proprio per l’interpretazione del terribile padre/allenatore. Quindi rilassati e giocati questa giornata con un dritto ed un rovescio da vera campionessa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se ti sei tirata a lucido cancelli l’appuntamento all’ultimo minuto. Smettila con questa insicurezza esci e divertiti anche in pigiama! Lavoro: all’ennesima richiesta di cambiare l’ordine d’archivio i tuoi colleghi si sono ribellati non importa che sia un sistema perfetto devi lasciare spazio anche agli altri. Salute: sembra tu ti sia dimenticata come si fanno le capriole. Forza e coraggio che pensandoci bene te lo ricordi o benissimo. Il consiglio del giorno: per sentirti perfetta agli allenamenti ti ci vuole un completino EleVen quelli disegnati dalla magnifica Venus. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Grazie alla perfetta sintonia di Mercurio e Marte finalmente puoi metterti in primo piano. Con questa rinnovata sicurezza vorresti spiegare al sindacato di polizia che indumenti di colore rosa sono da sempre utilizzati sia dalle donne ma anche dagli uomini e che le mascherine ffp2 in questo colore possono finalmente dare un tocco di empatia anche alle istituzioni. In fondo credo che con questo colore, così caloroso, saremo tutti più invogliati all’approccio e alla comunicazione con le forze dell’ordine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: inspiegabilmente la lettera A di amore è finita in fondo alla tua rubrica per questo da parecchio tempo non provi più questo sentimento. Dev’essere stata Venere a metterci lo zampino. Lavoro: tutto il tuo tempo è dedicato a perfette ed inattaccabili strategie. Salute: tanta voglia di metterti in ordine ed informa, dall’estetista alla palestra vorrai fare tutto! Il consiglio del giorno: una bella seduta di armocromia perché è giunta l’ora di valorizzare il tuo incarnato. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Che vi piaccia punzecchiare le persone è da sempre vero ed è il vostro modo di giocare preferito ma ultimamente lo fate con intento ben chiaro e vorreste che il messaggio venisse ben capito. Non a caso il famoso rapper Drake, Scorpione come te, ha deciso di dare un chiaro avvertimento a chi cerca di incatenarlo con gravidanze indesiderate. Pare che per la paura di furto di sperma abbia messo della salsa piccante in un preservativo ed è stata una giovane modella male intenzionata a farne le spese. Con te non bisogna scherzare questa è la lezione da imparare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con la Luna storta, le tue sfrecciatine saranno ancora più pungenti. Lavoro: dovresti solo annuire durante le riunioni e poi chiedere al tuo stagista di scrivere un report dettagliatissimo che firmerai tu ovviamente. Salute: infastidito da tutto anche da zoom che fatica a connettersi per la tua lezione on line. Il consiglio del giorno: se la parola è d’argento, il silenzio è d’oro, ricordatelo. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Arriva la rivoluzione low alcool: cocktail con gradazione alcolica ridotta e tu hai deciso di abbracciarla a pieno. Con tutti i pianeti che ti sorridono vorrai celebrare la vita tutti i giorni e ovviamente per te festa fa rima con brindisi. Quindi ben vengano drink, vini, birre con poco alcool, così il giorno dopo non avrai alcun mal di testa e potrai permetterti uscite, feste danzanti e cin cin a rotazione continua.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fiero cacciatore, riempirai casa di rari trofei. Lavoro: oggi come al casinò la tua puntata sarà sempre vincente che sia rosso o nero alla roulette. Salute: sei a mille e l’astrologa consiglia di spingere al massimo come un razzo. Il consiglio del giorno: riserva tutti i tuoi locali preferiti perché è la notte è piccola giovani e tu sei pieno di amici. Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Oggi prenderai un pausa riflessiva su quello che è veramente importante ed è la Luna in opposizione a chiedertelo. Credo tu sia in totale accordo con Luca Argentero che si sta domandando che tipo di mondo stia percependo la sua piccolina vendendo da quando è nata gente con le mascherine sul viso. Tutti noi non vediamo l’ora di stare a viso scoperto e di tornare a fare vedere il nostro bel sorriso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: mood introspettivo per riflettere e capire meglio quali siano i tuoi reali desideri che oggi sono offuscati da tutto il successo che hai in amore. Lavoro: vorrai solo dedicarti ai progetti in cui veramente credi, hai tutta la fiducia da parte del tuo capo. Salute: prenditi del tempo per fare tutto il percorso benessere in palestra. Il consiglio del giorno: una buona pulizia dei denti in attesa che tolgano l’obbligo delle mascherine. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Dopo giorni di chiusura per te la cosa più importante è tornare a vedere un bel cielo limpido e se si aggiunge il profumo del mare l’insieme è davvero perfetto. Probabilmente i medici dell’Hospital del Mar di Barcellona hanno intuito questa necessità ed accompagnano tutti i pazienti che escono dalla terapia intensiva sulla splendida terrazza vista mare dell’ospedale. Con questo Mercurio nel segno la tua vitalità è in pieno fermento di idee e di positività. Manca solo l’amore ma a quello oggi non avrai alcuna voglia di pensarci.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non è la giornata per dedicarsi all’amore con la Luna in opposizione e con la tua mente concentrata in altri progetti. Lavoro: sei un incubator di idee e Mercurio ti sta aiutando a metterle in ordine di precedenza per iniziare a lavorare seriamente. Salute: gambe e testa corrono come in preparazione alla maratona di New York. Il consiglio del giorno: desiderio di libertà e vorrai solo riprendere a viaggiare. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete il nostro Achille Lauro dello Zodiaco pronti a presentare delle nuove e scioccanti performance alla kermesse sanremese. Grazie a Giove e Nettuno nel segno avete un’impellente esigenza di espandere e di preparare le vostre idee e progetti a mettersi in mostra e con la bella Venere che vi illumina non avrete alcun problema. Quindi come il bravo performer anche per voi avanti piume, paillette e chi ne ha più ne metta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tanto voglia di passare e soprattutto godere del tempo sotto le coperte. Lavoro: assorbiti dai vostri progetti che pian piano stanno prendendo forma, anche i più scettici devono ricredersi. Salute: vi prenderete cura di voi stessi e degli altri con un ottimo massaggio thailandese di coppia. Il consiglio del giorno: siete pronti ad esagerare e tutti noi iniziamo ad plaudire! Voto 8 e mezzo