L’oroscopo di oggi 18 febbraio 2022: Toro e Scorpione meglio che non aprano bocca Nell’oroscopo di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, la Luna in Vergine si unisce a Venere e Marte in Capricorno per tentare di rimettere ordine nei sentimenti: ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Eccoci all'oroscopo di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, con la Luna nel segno della Vergine che, insieme a Venere e Marte in Capricorno, cerca di tenere i sentimenti saldi, legati alla concretezza di fatti e dichiarazioni comprovabili. Tutto ruota intorno ai segni di terra, infatti, almeno fino al fine settimana. Il Sole invece attraversa l'ultimo grado del segno dell'Acquario e domani entrerà in Pesci, facendo così diventare inutili tutti i tentativi di mantenere il controllo sulle emozioni.

Nell'oroscopo di oggi l'elemento terra è ancora molto forte, per questo il segno più fortunato di oggi sarà il Capricorno, forte della sua saggezza. Il segno più sfortunato di oggi sarà il segno dei Gemelli che scalpita come un ragazzino per poter fare tutto quello che il cuore gli sussurra.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La quadratura di Marte e Venere ti sta sfinendo e ti richiede un grande impegno di energie per tenere a bada questi due pianeti. Oggi ti senti esattamente come nel sud ovest degli Usa dove l’estrema siccità è un gravissimo problema e non si riesce a prevedere una rapida soluzione. Il rischio per te e per questa regione è di prendere fuoco molto facilmente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: per affrontare la continua opposizione di Venere hai deciso di fare il duro e guardi storto ogni sorta di sentimentalismo considerandolo una debolezza.

Lavoro: per farti valere ti armi di battutacce e frasette al vetriolo. Sei peggio di un vecchio burbero.

Salute: hai deciso che non è la giornata giusta per dedicarsi al movimento. Non vuoi assolutamente arrivare tutto sudato e puzzolente all’immancabile aperitivo del venerdì sera.

Il consiglio di oggi: la crisi climatica è un problema per tutti. Bisogna iniziare dalle piccole cose, come essere più attenti ai consumi personali, sperando di migliorare un pochino la situazione.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ci sarebbe bisogno di un po’ di autocritica oggi ma i ragionamenti e i pensieri, a causa di questo Mercurio in quadratura, non fluiscono come dovrebbero e tu sei sempre un po’ fuori dalle righe. Pensa che proprio a causa di un cattivo utilizzo delle parole un prete per più di vent’anni ha battezzato i suoi parrocchiani con una formula sbagliata ed ora la curia ha dichiarato che il sacramento non è valido. Lascia stare le parole e la comunicazione per un po’ e dedicati unicamente ad allenare i tuoi bei muscoli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la tua dolce metà, per farti felice, ti prepara una bella torta per festeggiare la fine di questa settimana che ha messo a dura prova le tue emozioni e la pazienza di tutti i tuoi famigliari.

Lavoro: sarà il venerdì e una buona Luna a favore che ti presenti in ufficio con il tuo miglior sorriso e cornetti caldi per tutti.

Salute: sei così forte ed in forma che i tuoi amici ti chiamo per spostare mobili e scatoloni invece dell’ azienda di traslochi.

Il consiglio di oggi: non bisogna fare unicamente affidamento sulla memoria, anche i grandi hanno sempre un gobbo pronto a suggerire o dei bigliettini su cui hanno scritto il discorso. Saper andare a braccio senza dire stupidaggini è una vera arte.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Miei cari Gemellini oggi siete entusiasti e curiosi come non mai grazie al ritorno di Mercurio a favore e prontissimi a grandi progetti, come l’idea di mappare l’ottanta per cento dei fondali marini entro il 2023. Questo potrebbe essere il lavoro giusto per voi, mai monotono, pieno di scoperte nuove e curiose per soddisfare la vostra gran sete di sapere!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi siete acidelli con la Luna storta e non riuscirete a mentire neanche alla vostra fidanzata quando vi chiede se è ingrassata.

Lavoro: vi siete messi in cattedra e improvvisate un’interrogazione a sorpresa al vostro responsabile amministrativo. Volete la spiegazione dettagliata di ogni fattura registrata. Si salvi chi può.

Salute: questa sera volete uscirete unicamente nel vostro locale preferito altrimenti restate molto volentieri a casa. Siete dei veri pesta piedi.

Il consiglio di oggi: la nostra terra ha ancora moltissime zone da scoprire, dai fondali marini alle foreste immacolate. Il lavoro per conoscere il nostro pianeta non è ancora finito.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La mascotte delle Olimpiadi invernali Bing Dwen Dwen è un panda gigante impreziosito da migliaia di diamanti e solo gli l’atleti vincitori possono avvicinarsi per fare le foto di rito. Questa immagine descrive benissimo il tuo rapporto con l’amore. Lo desideri tanto ma non puoi avvicinarti perché Venere a sfavore è come un gorilla di due metri con occhiali scuri che non ti lascia amoreggiare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: neanche la Luna a favore riesce ad addolcirvi e per non incappare in ulteriori delusioni ti rintani nel tuo amato guscio. Ti abbraccio forte perché ne hai proprio bisogno.

Lavoro: puntuale come un orologio svizzero, alle sei cade la penna. Non hai alcuna intenzione di restare un minuto in più in ufficio perché la settimana è finita. Saluti tutti e arrivederci a lunedì.

Salute: altro che baldoria. Come canta Rootsie il tuo programma è un bel filmetto, tisanina e kinder fetta a letto.

Il consiglio di oggi: quando si desidera una cosa il rischio è di idealizzarla e pensare che indispensabile anche solo per respirare. Sto parlando proprio dell’amore mio caro e tu non dovresti crucciarti troppo perché sono certa che arriverà.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questo Mercurio in opposizione oggi ti fa dimenticare proprio tutto, anche le chiavi di casa nella toppa. Dirti di fare più attenzione e cercare di ricordare le cose importanti in questo periodo è inutile. Anche le stazioni aerospaziali mondiali sono in piena confusione (o stanno tutti facendo i vaghi) perché nessuno sa dire, o si ricorda, di chi sia il pezzo di razzo che sta per schiantarsi rovinosamente sulla Luna. Insomma mio caro Leone: ci sei o ci fai?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti sei finalmente addolcito e sarai così premuroso che dopo aver portato la colazione a letto, ti chiederanno di provare la febbre per controllare che tu stia effettivamente bene.

Lavoro: vorresti trasferirti in Svezia dove la settimana lavorativa è di soli quattro giorni ed il weekend parte già dal giovedì sera.

Salute: per non rischiare di rovinare la piega perfetta non scuoti neanche la testa. Figuriamoci andare in palestra…

Il consiglio di oggi: è un vero atto di coraggio prendersi le proprie responsabilità in barba alle conseguenze. Lo so che è più facile a dirsi che a farsi ma non si può sempre lanciare il sasso e nascondere la mano.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Venere ti mette in primo piano da un bel po’ di tempo e potresti lasciarti andare a qualche confessione intima e per tua grande sorpresa ricevere ancora più complimenti. Come la bellissima Naomi Campbell che ha deciso di presentare al mondo la sua bambina di nove mesi con una copertina esclusiva sulla rivista più iconica del mondo: Vogue UK. Sei pronta ad un bagno di applausi?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti prepari ad una serata di sane coccole e baci appassionati dopo una settimana di duro lavoro. Finalmente ti puoi rilassare.

Lavoro: il bilancio delle tue prestazioni lavorative di questa settimana è davvero ottimo. Visti i risultati io andrei subito a chiedere una promozione.

Salute: sono certa che sei riuscita ad incastrare anche un po’ di sport prima di andare a cena, incredibile. Io sono già stanca al pensiero di inguainarmi in un vestito e salire su un paio di tacchi.

Il consiglio di oggi: puoi raccontare tutto quello scegli tu come se sui social o durante un caffè con le amiche. Saranno tutti contenti e si sentiranno più partecipi e se già ti volevano un gran bene, ti troveranno più affascinante di prima.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei la signora del bon ton e delle buone maniere oggi. Con Saturno a favore le tue posizioni sono ancora più radicate. Probabilmente alla vista della studentessa che si è presentata in classe con un crop top anche tu avresti torto il naso ma, invece di castrarla con una battutaccia, ti saresti subito proposta come personal shopper per guidarla in acquisti più adatti e sempre super alla moda.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sai cosa si dice di quelli che stanno bene con se stessi? Che stanno per trovare il vero amore! Ti è già uscita un’orticaria dalla testa ai piedi?

Lavoro: ti senti come se ti avessero dato lo scettro del potere per comandare tutti a bacchetta. Sei una vera imperatrice dispotica.

Salute: nonostante la stanchezza cronica non rinunci a puntualizzare e commentare come deve essere fatta qualsiasi cosa. Peggio di una suocera.

Il consiglio di oggi: è ancora molto vero che l’abito fa il monaco ma non si può negare ai giovani d’oggi di esprimere la loro identità anche nel modo di vestire. Il mondo è cambiato e dobbiamo tutti aggiornarci.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il gioco online amatissimo dai bambini, Roblox, in alcune schermate, è pieno di immagini sexy più adatte ad un pubblico adulto. Con Mercurio in quadratura dubito che tu possa trovare attraenti delle figurine pixelate poco vestite o in costume da coniglietta di play boy. Resta comunque importante rivedere la grafica e renderla più adatta ai più piccoli. Con tutta la confusione e voglia di romanticismo che hai in testa sei un tenerone affascinato dalle principesse Disney.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: già la parola weekend ti ha messo di ottimo umore e ti scaldi subito al pensiero di poter amoreggiare in santa pace a partire da questa sera.

Lavoro: l’unica tua salvezza è mandare inavvertitamente il tuo computer in tilt e doverlo portare in manutenzione per un totale reset. Ci vorranno almeno un paio di giorni di riparazione.

Salute: gonfi il petto come un bel tacchino per far ammirare a tutti i tuoi super muscoli.

Il consiglio di oggi: potresti rivedere il vecchio film Cenerentola della Disney e scoprire che durante la trasformazione da povera sguattera a elegante principessa, con la magia della Fata Turchina, c’è un vero strip-tease.

Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mio caro Sagittario sei davvero sconsolato e ti senti incompreso a causa dei cattivi influssi di Giove a cui si è aggiunta la Luna in quadratura. L’unica tua consolazione è il comfort food al quale ti concedi più che al tuo amante preferito. Il rischio è che tu possa esagerare e per la tua voracità di potrebbero paragonare alle balene che ingoiano migliaia di kg di plankton ogni giorno. La dieta puoi anche iniziarla dopodomani, ma ricorda che tutti i chili che metti su, saranno poi da smaltire.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai deciso di fare un terzo grado al tuo grande amore per misurare la quantità di amore che stai ricevendo e che a te non sembra mai abbastanza.

Lavoro: permaloso e gelosissimo anche dei colleghi che prendono il caffè senza invitarti. La prossima volta chiamali tu!

Salute: appena l’istruttore di pilates si gira per dare indicazioni agli altri partecipanti della lezioni sbuffi così forte che la tua insofferenza riempie come un’eco tutta la stanza. La prossima volta prenota una lezione privata.

Il consiglio di oggi: ci sono tantissime ricette golose per soddisfare la tua voglia di dolce. Lo so che è più divertente andare al supermercato e riempire il carrello di dolci colorati che ti rendono felice solo a guardarlo. Pensa un po’ anche alla salute.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il tuo sex appeal oggi è da dieci grazie all’irresistibile combo di Luna e Venere a favore che ti hanno steso un tappeto rosso come per i divi del cinema. Con la tua indole concreta l’amore per te deve crescere e se possibile sbocciare in grandi progetti. La notizia del record di nascite a Livorno ti mette grande entusiasmo, così tanto da volerti mettere all’opera fin da subito. Si prospettano calde nottate sotto il piumone per tutto il week end.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: bello ed irresistibile come una star del Rock. Damiano dei Måneskin per intenderci.

Lavoro: durante le video call da casa porresti mettere un tuo cartonato seduto alla scrivania. Queste riunioni sono così noiose e poco attive che nessuno potrebbe notare la differenza.

Salute: Marte ti dona sempre grande forza e prestanza. Tutto quello che ti serve per questo weekend.

Il consiglio di oggi: se sei in dolce attesa, controlla i movimenti della Luna vicino alle date del parto. Di solito quando si fa piena o nuove ci sono più nascite. Così arrivi preparata anche al colloquio con l’ostetrica.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei il segno anti convenzionale per eccellenza e con Mercurio dalla tua le tue idee progressiste prendono il volo. Il fatto che ci sia un tridente tutto al femminile nelle più importanti istituzioni europee è perfettamente allineato con le tue previsioni. Manca solo un presidente donna negli Usa e un Papa donna e diventa un poker d’assi. Un vero girl power a tutto tondo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piacciono solo le persone che sanno sedurre la tua testa. Certo che sei un filino impegnativo…

Lavoro: con la mente hai già finalizzato tutti i progetti per il 2023. Ora ti tocca spiegarli bene a tutti i tuoi colleghi e metterli sotto a lavorare di buona lena. Mi raccomando, non sfinirli subito.

Salute: per poterti muovere e fare un po’ di sport devi essere intrattenuto. Una lunga telefonata con il tuo migliore amico potrebbe farti compagnia durante il jogging serale.

Il consiglio di oggi: le donne sanno gestire tutto: dalla casa, alla spesa, alla cena per i figli, passando per una riunione con i vertici internazionali.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La congiunzione di Marte e Venere porta a profonde riflessioni sul femminile ed il maschile e su come questi due simboli possano unirsi e coesistere perfettamente. Anche le recenti Olimpiadi si stanno muovendo in questa direzione con gare a squadre unisex. In questo modo lo sport diventa più appassionante e la strategia e la sintonia tra gli atleti sono i veri punti di forza. Avete già in mente una squadra tutta mista per le vostre gare di creatività e fantasia?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la Luna di oggi vi impone concretezza, quindi invece di riempire l’aria con le vostre chiacchiere e fantasie dovrete passare ai fatti. Basta poco, un invito a cena o preparare anche un semplice piatto di spaghetti al pomodoro. L’importante è farlo con il cuore.

Lavoro: il venerdì per voi è una giornata calma dove l’unico appuntamento importante è l’aperitivo con gli amici.

Salute: vi state domandando se si può chiamare sport salire e scendere dalla macchina, in fondo si attivano un sacco di muscoli.

Il consiglio di oggi:. Controllate tra le ultime pagine della gazzetta e tra i risultati di atletica e calcio femminile scoprirai che esistono manifestazioni per quadre miste che vanno dalla pallacanestro alla pallavolo. Sarà una bela sorpresa.

Voto 8