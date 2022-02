L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022: dichiarazioni creative per Gemelli e Acquario L’oroscopo della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 febbraio 2022 vede Mercurio, il pianeta del pensiero, spostarsi nel segno dell’Acquario da dove ci delizierà con idee innovative e frasi d’amore decisamente poco convenzionali. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Nella settimana di San Valentino tanti pianeti si troveranno tra i due segni zodiacali di Capricorno e Acquario che, diciamocelo, non sono noti per le sdolcinatezze e le serenate sotto al balcone. potete tranquillamente dimenticarvi degli orsacchiotti di peluches che stringono i cioccolatini a cuore… E forse questo è persino un bene!

Oroscopo settimanale 14 – 20 febbraio: le previsioni segno per segno

La novità di questa settimana è che Mercurio, il pianeta del pensiero, dopo essere tornato indietro in Capricorno, rientra in Acquario e quindi il pensiero (ma anche il dialogo) si fa più folle, creativo, non convenzionale, audace e dirompente. Di certo non quello che ci si aspetterebbe da una dichiarazione d'amore!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non ci resterai affatto male se qualcuno questa settimana dovesse darti del burbero! Di essere accomodante con chi ti circonda non ne hai nessuna intenzione e di certo non ti sforzerai. Anzi, Mercurio di nuovo a favore ti stimola l'intelletto così tanto che il massimo della goduria sarà mettere in difficoltà intellettuale chi ti sta di fronte. Sei veramente diabolico!

Voto 5 per il diabolico nella settimana dell'amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per fortuna da sempre la parte fisica è stata più potente di quella intellettuale in tutte le tue tecniche di abbordaggio! Dichiaro questo, caro il mio Toro, proprio perché con Mercurio in quadratura ogni volta che apri bocca questa settimana che non sia per azzannare una fetta di salame, rischi di fare un disastro. Tieniti nella tua comfort zone e prepara manicaretti e coccole per la tua dolce metà.

Voto 7 per Venere a favore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le dichiarazioni in generale saranno il tuo forte in questa settimana e non in modo specifico le dichiarazioni d'amore… Di certo però tutto ciò che mette alla prova la tua creatività ti stimola dato che è da troppo tempo che le rotelle della tua testolina stanno ferme come la catena di montaggio di una fabbrica dismessa. Adesso hai voglia di divertirti e chiacchierare tanto che anche il giorno di San Valentino proporrai una cena tra amici.

Voto 6 e mezzo per la cena tra amici.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per quest'anno San Valentino dovrà fare a meno del segno più romantico dello Zodiaco perché tu non hai nessuna intenzione di farti sfuggire nemmeno un bacetto innocuo. Anzi, tutti gli amici single che in questa settimana cercheranno disperatamente una spalla su cui piangere e un amico dall'altra parte della bottiglia di vino da condividere, dovranno trovarsi qualcun altro perché tu stai benissimo per conto tuo. Chiaro?!

Voto 4 e che nessuno osi fiatare!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La tua grandissima fortuna, caro il mio Leoncino, sarà che proprio durante la sera di San Valentino la Luna verrà a baciare il tuo segno zodiacale. Questo significa che il famoso Saturno contro si trasformerà in una meravigliosa capacità di condividere ogni genere di sofferenza e valutare soluzioni che prevedano la parola "insieme". Tieniti pronto a fare esplicita richiesta di promesse d'amore.

Voto 6 per l'empatia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Irriconoscibile! Tu che hai sempre cercato di metterti riunioni di lavoro e trasferte irrinunciabili nel giorno di San Valentino pur di non dover festeggiare, adesso sono giorni che ti alleni con la glassa a forma di cuore sulla cheesecake fatta in casa. Goditi questi momenti di dolcezza in cui il tuo spirito nascosto da geisha si farà vivo in ogni situazione. Credo proprio che nessuno se ne lamenterà.

Voto 9 per la geisha.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per fortuna questa storia di San Valentino ce la caviamo dai piedi subito lunedì e poi possiamo sperare in una settimana nella quale il cinismo che tanto ti piace riesca a prendere il sopravvento su questa valanga di cuori e dichiarazioni diabetiche. Che poi: da quando ti piace il cinismo?? In effetti però in queste settimane sembra riuscirti benissimo.

Voto 5 per la consapevolezza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Potresti proprio valutare l'ipotesi, questa settimana, di concederti un po' di relax con la tua dolce metà. Dico questo non solo perché è San Valentino e potresti cogliere l'occasione di una Venere a favore ma anche perché Mercurio in quadratura non ti aiuterà di certo a mantenere buoni rapporti lavorativi con i colleghi, il capo e i clienti… Quindi insomma tanto vale stare a sbaciucchiare il partner senza nemmeno fare la fatica di alzarti dal letto e vestirti. Si sa che con Mercurio a sfavore c'è da fare tesoro anche delle più piccole energie intellettuali.

Voto 7 se al lavoro ti fingi sordo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarai particolarmente premuroso in questa settimana di San Valentino e farai in modo che alla tua dolce metà non manchi niente, nemmeno le pantofole di pelo ad attendere i piedini quando scendono dal letto la mattina. Come sempre le mezze misure non ti appartengono e anche in questo caso quando si tratta di coccolare chi ami forse esageri un po'! Per fortuna coccolerai anche te stesso e quindi forse nella giornata degli innamorati ti concederai un bel messaggio. Da solo.

Voto 8 per il massaggio da solo.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non so da quanto tempo non ti capitasse di passare un San Valentino con Venere e Marte, le due facce dell'amore, entrambi nel tuo segno zodiacale. E da un pezzo, per di più! Ciò significa che sei allenato come un maratoneta professionista per questa festa degli innamorati e sei pronto a sfoggiare dolcezze prima e un sex appeal da pornostar dopo. Praticamente perfetto.

Voto 10 per la perfezione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio entra nel tuo segno zodiacale, cosa che stavi aspettando da tempo, e tu ti sfreghi le mani consapevole del fatto che quando il pianeta dell'intelletto ti dà manforte, come l'amico che ti accompagna il venerdì sera a tacchinare, sei davvero irresistibile. Che si tratti di amore, di amicizia o di business in tutti i casi senti di avere la situazione perfettamente sotto controllo anche nell'imprevisto.

Voto 8 per il controllo nell'imprevisto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questo periodo in cui il metafisico va decisamente di moda tu sei assolutamente pronto a darci dentro con sogni, immaginazioni e proiezioni di quello che accade nella tua mente sul mondo reale. Il problema sarà qualche volta non essere pienamente connesso con chi ti circonda ma, per chiunque si sintonizzasse sulle tue frequenze, sarà un viaggio meraviglioso nelle emozioni. Via libera all'empatia e alla dolcezza che ti porteranno a condividere anche un po' troppo i dolori altrui.

Voto 9 per la condivisione dei dolori altrui.